“Fenerbahçe 3 lü oynamaz!”

Ligin 20. Haftasında Trabzonspor;
Fenerbahçe’ye 17 puan,
Beşiktaş’a 20 puan,
Galatasaray’a 22 puan fark atmış durumda…
***
İstanbul’un üç büyük kulübünün üçünün de antrenörü yok!
Borcu çok!
Bu duruma;
Öncelikle tarihçi değilim.
Spor yazarı bile değilim.
Ama merak ediyorum…
Niye 1959?
Neden bizim ülke de futbol tarihi 1959 yılında başlar?
***
Bu tezi savunan insanların görüşlerini okuyorum.
1959 yılı öncesinde oynanan müsabakaların, yerel olduğunu, ülke genelini saptamadığını, bugünkü statüde ve lig usulü oynanmadığını, sürekli yapılamadığını söylüyorlar…
O Penaltı Gol Olmadı!
Saha dışından çok uzaklardan, Pensilvanya’dan öten düdükle verilen haksız penaltı, gol olmadı!
Yargıtay, Aziz Yıldırım ve arkadaşları için verilen beraat kararını onadı.
3 Temmuz 2011 den bu yana tam 10 yıl 6 ay 3 gün geçmiş.
Fenerbahçe 2010-11sezonu şampiyonluğunu bileğinin hakkı ile kazandığını ispatlayabilmek için tam 10 yıl 5 ay 24 gün mücadele etmiş…
Ülke sporu hep birlikte kaybetmiş…
“Geçmiş olsun”, diyeyim ve ekleyeyim…
Bir daha yaşamamak için ders alalım!
Medyanın tamamı, tek bir konuda hemfikirdiler…
------“Fenerbahçe üçlü savunma oynamaz!”
------“Fenerbahçe çift stoperli, dörtlü savunma oynar!”
Öylesine kararlı ve iddialılardı ki, “acaba?” demek bile yürek isterdi…
Oysaki hep birlikte biliyorduk, Avrupa da birçok kulüp üçlü savunma yapıyor ve başarılı oluyordu…
Sanırım bizim ülke de yasaktı(!)
Bilinen sistemlerin dışına çıkılması, çarkın zincirlerine zarar verebilirdi…
***
Kazandığında en çok konuşulan, kaybettiğinde daha da çok konuşulan Fenerbahçe…
Lider olsa da, orta sırada olsa da, gündemimiz Fenerbahçe…
Öylesine garip olaylar hiç olmamış gibi yaşanıyor ki;
“Daha önce ben ne demiştim?” diye hiç bakılmadan sürekli yeni reçeteler aynı kişiler tarafından sunuluyor ki;
Gerçekten şaşırtıyor Fenerbahçe…
Bugün ben de şaşırtan olaylar dizisini yazayım istedim…
***
Önce
Ben sorayım:
Neden gerçek pozisyonu sol bek olan bir oyuncuyu Milli takıma almadın?
Neden Avrupa Şampiyonasında ve bu maçta oynatmadığın Rıdvan’ı ısrarla kadroya alıyorsun?
Uğur Çiftçi, Ömer Bayram hatta Caner Erkin bu işi yapamazlar mıydı?
“Caner kendi liginde hiç maç oynamadı?” diyebilirsin.
Ancak iki bekimiz Zeki, Mert, ön liberomuz Okay ve stoperimiz Kaan da, bu sezon ligde dakika almadılar.
Mert’in arkasına adam kaçırdığı sen söylüyorsun.
Bu nedenle “son dakikalarda Alpaslan’ı alarak üçlü (beşli) savunmaya geçtik”, diyorsun.
Ülkemizde oynanan ve kısır döngüsünden kurtulamadığımız “futbol oyunun”, dışına çıkmaktan söz ediyorum.
“Steven Caulker’i bu yıl biz aldık. Oynat şunu!” demediler.
“Patron sensin” dediler, satış listesine koydular.
Fenerbahçe futbol takımı artık hocasından sorulur.
Balotelli’yi oynatmak istemeyen Samet Aybaba’yı kovdular…
Şimdi onu oynatacak hocayı arıyorlar.
Balotelli’ ye de sormuşlardır…
Artık Adana Demirspor, Balotelli’den sorulur…
Dışarda kar yağıyor, televizyonu açıyorum, Eda Erdem oynuyor.
Memlekete bahar gelmiş ama Korona sokağa çıkarmıyor, televizyonu açıyorum, Eda Erdem tek ayak smaç vuruyor.
Denizden çıkıyorum televizyonu açıyorum, Eda Erdem servis atıyor…
Her gördüğümde aynı istek, aynı hırs…
Kazanınca gözlerinden fışkıran mutluluk, kaybedince hıçkırarak ağlamak…
Hepimizi ağlatmak…
Hepimizi aynı anda güldürmek…
Bir ulusa yaşamadıklarını, yaşatmak…
Birileri sevinçten, diğerleri üzüntüden ağladı.
Ancak sarılarak terk ettiler yarıştıkları arenayı…
Barış, dostluk ve kardeşlik kazandı.
Olimpiyat ruhu kazandı.
Çirkinleşen Dünya’da, karanlık dumanların kahrettiği ülkemizde, bir umut ışığı yandı.
Mum ışığı kadar zayıf olsa bile geleceğe dair yüreğimizi aydınlattı.
Gidilecek yolu gösterdi!
***
Ya da yaşınız gençse, hiç bilmiyorsunuz…
Nostalji yapmayı severim, ancak sevilmediğini bildiğim için yapmamaya özen gösteririm…
Bugün biraz yapmalıyım!
Çocuklar size yazıyorum:
Siz sporun tadına varamadan büyüdünüz!
İzleme olanaklarınız bizim döneme göre milyonlarca kat fazla olmasına rağmen izlemediniz.
Sakın sizi suçluyorum sanmayın…
Size sunulan buydu…
Ancak “bence” diyerek cevaplayabilirim:
“Dünya’nın en büyük organizasyonu Olimpiyatlara en fazla oyuncu gönderen kulübü, Dünya’nın en büyük kulübüdür.
***
Pekâlâ hangisi?
Soruyu sorması kolay, ancak yanıtlaması kolay değil…
Benim becerebileceğim bir iş hiç değil.
Ne yabancı dilim, ne internet kullanma becerim yeter.
Ancak sanırım iyi bir araştırma konusu...
Birçok etken değişmişti.
Takımların ve sporcuların bu süreyi nasıl geçirdikleri çok önemliydi.
Maçlar seyircisiz oynanıyordu. Ev sahibi avantajının azalacağını düşünüyordum…
Seyircisi az olan takımların daha az etkileneceğini düşünüyordum…
Salgın henüz bitmemiş, herkes tedirgindi. Yakın temastan kaçınmak insan doğasında vardı… Daha fazla gol olacağını düşünüyordum.
Hedefi olan takımların daha çok konsantre olacağını tahmin ediyordum.
Takımların sağlık ekipleri ve bireysel kondisyon antrenörleri biraz daha etkin rol oynayacaktı…
***
Bir gözüm sahada, diğeri ise sürekli olarak sende…
Tam yedi yıl be arkadaş… Hiç sıkılmadan aynı heyecan ile seni izledim.
Seninle birlikte ben de, kıpkırmızı oldum.
Kalbim sıkıştı…
Sen kızdıkça, ben ‘gemimin sağlam ellerde’ olduğunu hissettim…
Sen gülümseyince, ben sevinçten uçtum…
Tam yedi yıl be arkadaş…
Yaşamımın vazgeçilmez parçası oldun…
Hem pazarlamacı, hem de muhasebeci, aynı anda olunmaz ki…
Hepsi kendi işini yapacak…
Ayrı tondan, ayrı dilden konuşacaklar…
Bulundukları pozisyonun gereklerini söyleyecekler.
O zaman gemi kendi doğallığı içinde yol alacak.
Hem baba, hem çocuk bir arada olunmaz ki…
Baba babalığını yapacak, çocuk da doğal isteklerini istemeye devam edecek…
Bir tane virüs ’ün gelip bütün Dünya’yı esir alacağını söyleseler;
----İnanmazdım.
Bilim kurgu filmini yapabilirlerdi;
---Ben gitmezdim…
Bu yüzyılda, “şaka” gibi bir şeyler oldu…
Hep birlikte esir olduk.
Dünya’nın en zengin adamı da esir oldu…
Garibanda…
100 yıldır 23 Nisan’ı, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kutluyoruz…
Ben bugüne kadar tam anlamı ile kavrayamamışım neyi kutladığımızı…
Neden mi?
***
“Çünkü her geçen yıl bu bayramın ne olduğunu daha iyi anlıyorum da”, ondan!
O meclisin ne şartlarda açıldığını…
O mebusların ne şartlarda Ankara’ya geldiğini…
İstanbul ve bütün yurt işgal altındayken Ankara da meclisi açmanın, ne demek olduğunu?
Sarılabilmeyi özledim…
Doyasıya sarılmayı…
Karıma, anama, kardeşlerime, çocuklarıma sarılmayı özledim…
Dostlarımla korkmadan oturmayı, sohbet etmeyi özledim…
Fenerbahçe golü attığında sarılmayı özledim!
“ Özlediysen eğer, yaşamayı seviyorsun” demektir!
Hem de sevdiklerinle birlikte yaşamayı seviyorsun, demektir!
O zaman yeniden sarılabilmek için sıkacağım dişimi…
Yaralarımızı saracağız…
Ve hep birlikte çocuklar gibi kutlayacağız…
O gün bayram olacak…
Tek bir milletin tek bir dinin değil, tüm Dünya’nın bayramı olacak!
Belki de bu bir ilk olacak!
***
İnsandan insana geçti…
Türkiye Liginde maç yoksa İngiltere’yi, yoksa İspanya’yı izlerdim.
Futbol yoksa basketbol vardır. O da olmadı, voleybol…
Boks da izlerim… Güreş de…
Yaz dönemi bunlar biter…
Ancak benim hobim, bitmez…
Atletizm başlar. Yüzme başlar…
Bir de uluslararası gençler şampiyonaları…
“Fenerbahçe 3 lü oynamaz!”
“Fenerbahçe üçlü savunma oynamaz!” diyenler nerede?
“Mesut varsa takımda onu koyarım, etrafına takım yaparım!” Diyenler nerede?
“İrfan Can bu takımdaysa, ölüsü oynar!”
Diyenler nerede?
“Pelkas varken hemşerisini oynatıyor!”
Diyenler nerede?
“Bu takım da şeker var, un var ama helva yapacak hoca yok!”
Diyenler nerede?
***
Bunları söyleyenler trenlerine binip gittiler…
Bulamazsınız…
Bizim ülkede ‘sallamak’ ün yapar…
Kimse de geriye dönüp, “bu adam ne demişti?
Doğru mu söylemiş, yanlış mı?” Diye bakmaz!
Eleştirdikçe alkış alırsın, bir de kelle aldın mı, senden büyüğü yoktur…
Oysaki kellesi koparılmış olan senin tutkun olduğun takımıdır!
Farkına vardığında geç kalmışsındır.
***
Vitor Pereira geldiğinden bu yana bunları söylediler.
Bir de, “yıldız oyuncularla yapamaz”, diye eklediler…
Mesut, İrfan, Pelkas ve Vitor Pereira dörtgeninden yara çıkartacaklarını biliyordular.
Kaşıdılar…
Yara kanama yaptı ve hoca gitti…
Bizim takım bizimle kaldı.
Sistem dörtlüye döndü.
Mesut, İrfan, Pelkas hepsi bir arada forma buldu…
Sonuç?
8 maç 4 beraberlik 2 yenilgi.
Başakşehir 118 kilometre koşmuş…
Fenerbahçe 111 kilometre…
Bir tane gol pozisyonun yok.
Ama 3 lü oynamaz diyenlerin de bir tanesi ortada yok!
Onlar şimdi ya başka işler buldular, ya da yeni kaşıyacak başka yaralar…
***
Hoca bildiğini oynatırken, Trabzonspor deplasmanına lider gitti bu takım…
Hakemler tarafından doğrandı.
Koşuyordu.
Pres yapıyordu.
Gol pozisyonuna giriyordu…
Belki şampiyon olamayabilirdi ama ortada “takım” vardı…
Şimdi yok!
Kim verecek hesabı?
***
“Ferdi’ den sağ kanat beki olmaz!”
“Osayi Samuel’ den de sol kanat beki olmaz!”
-----Bunları hep söylediler.
4 lü savunma sitemine dönüldüğünde bunlardan sağ bek, sol bek olur mu?
Diye hiç düşünmediler.
Bu takımın sağ beki, sol beki yokmuş, farkına bile varmadılar.
“Bu kadro asar, keser, kusursuz” derken o zaman da sağ beki ve sol beki yoktu.
Santraforu da eksikti.
Hiç duydunuz mu bunu?
---Hayır.
Amaç helvayı yapıp yemek değildi. Önce hocayı sonra yönetimi yemekti…
***
Pekâlâ, kabahatin büyüğü nerede?
Bunları dinleyen yönetimde…
Yıllardır aynı oyuna gelen bizlerde…
Seçtiği hocanın arkasında duramayan yönetimde…
Hatalar bizler içindir.
Ders çıkartabilirsek, yarınlar bizim olur.
Aksi durumda döner döner, tekrar başladığımız yere geliriz!
Fenerbahçe büyük bir ihtimal ile kariyerli yabancı bir hoca ile anlaşacak.
Benzer isimler, benzer senaryoları ile tekrar gelecekler…
Bizlerin ve yönetimin ne yapacağı önemli…
Aynı oyuna yine gelirsek sonumuz yine hüsran olacak!