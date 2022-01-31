Taşlara fısıldayan adam

İlklerin markası
Geçtiğimiz hafta soğuk bir New York sabahında 1880 yılından beri faaliyet gösteren Brooks Brothers’ın Times Square manzaralı, tasarım ve renklerle dolu ofisini ziyaret etmek içimi ısıttı diyebilirim.
Brooks Brothers ABD’nin en eski moda markası olmanın yanında terzi usulü özel dikim erkek takım elbisesi üretiminden seri imalat olarak dünyada ilk erkek ceket ve pantolonların fabrikada üretimini gerçekleştiren firma olma unvanını da taşıyor.
Türkiye’de Rahmi Koç’un markaya olan kişisel hayranlığıyla kendisinin girişimleri sonucu ülkemize gelen markanın başında ise Haluk Özmutlu bulunuyor.
ABD moda endüstrisinin mihenk taşlarından olan markanın tasarım üssünü ziyaret eden ilk Türk olmak hem giyimine düşkün bir erkek hem de bir gazeteci olarak açıkçası heyecan vericiydi.
Sürdürülebilirlik vurgusu
Şifa dolu mutfak
Ticaret Bakanlığı ve THY’nin desteğiyle, Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe’nin organizasyonuyla gerçekleşen etkinlik, Türk Evi’nde düzenlendi.
New York’ta yaşarken içinde çalıştığım ve o zamanlar sadece 10 katlı bir bina olan Türk Evi’nin modern bir gökdelene dönüştüğünü görmek açıkçası gurur verdi.
Menüsü Dr. Ender Saraç’ın yönetiminde hazırlanan gecede Türk mutfağının lezzet gücü kadar sağlık yönü de vurgulandı.
Tarhana cipsli balkabağı çorbası, sumaklı sorbe, pırasalı köfte gibi sıra dışı lezzetlerin sunulduğu yemeklerin doğduğu coğrafyalar ve faydaları, Dr. Ender Saraç tarafından anlatıldı.
Gecede konuşan Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Yerelden evrensele, gelenekten geleceğe gastronomi değerlerimizi temsil etmek ve tanıtmakla mesulüz. Anadolu sofrasının buluşturucu gücüne New York’ta da şahit olmak mutluluk verici” dedi.
2022 GASTRONOMİ YILI
İngiltere ziyaretimin son haftasında Gastromasa’nın kurucusu Gökmen Sözen ile Londra’daki Zahter restoranda bir araya geldik.
Pandeminin etkisini gastronomik alanda takip ve analiz eden Sözen’den bu yıl için oldukça iç açıcı haberler aldım.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2022’yi gastronomi yılı ilan ettiğinin altını çizen Gökmen Sözen, “Pandemiye rağmen 2022 yılı gastronomik olarak Türkiye’de aktif geçecek.
22-23 Şubat’ta Antalya’da 5 farklı ülkeden 150 konuşmacının katılacağı ‘Ağırlamanın Geleceği’ başlıklı F Summit etkinliğimiz yılın ilk büyük gastro buluşması olacak” dedi.
Türk mutfağının yabancı şehirlerde tanıtımı konusunda ise Ukrayna’dan başlayacakları global bir rota çizdiklerini söyleyen Sözen, “Dünya bir ev olsa, mutfağı kesinlikle Türkiye olurdu. Gastromasa’yı zaten bu farkındalıkla kurduk.
Bir Türk markası olan bu oluşumu farklı ülkelerde yapmak için yola çıktık.
Adadaki Oxford’lu
Kış mevsiminde en ters köşe hareket kuşkusuz yaz aylarının yaşandığı destinasyonlarda arınmak. Maldivler bu anlamda ilk akla gelen seçenek.
Ada takımında her ne kadar sayısız alternatif olsa da detoks otellerinin sayısı oldukça az. Bölgedeki Joali otellerinden Joali Being bu konuda göze çarpan farklı bir seçenek.
Oxford Üniversitesi’nden beslenme uzmanlarının refakat ettiği tesis, 68 özel plajlı, hem sipirütel hem de bedensel arınma sunan villalardan oluşuyor.
Güç ve zindelik, zihinsel açıklık ve esenlik, hormonal denge, sindirim ve kilo dengeleme, onarıcı uyku ve bağışıklık konularında terapilerin sunulduğu otelde 39 farklı seans odası bulunuyor.
Otelde ilgimi çeken en farklı bölüm ise “İlham Odası” oldu. Otelin genel müdürü Özgür Cengiz, bu özel alan için şöyle dedi:
MASAL GİBİ ZİYARET
Birleşik Krallık’ın en gözde şato oteli hiç şüphesiz İrlanda’daki Ashford Castle. 1228’de inşa edilen şato günümüzde The Red Carnation Hotel bünyesinde 83 odasıyla hizmet veriyor.
Prens Harry ve eşi Meghan’ın da favori otelleri arasında yer alan tesisin kendi çiftliklerinde yetiştirdikleri avcı şahinler de ayrıca meşhur.
Otelin bir diğer alametifarikası ise “Art Tea” adı verilen çay saati.
Yüksek tavanlı ahşap kaplama şömineli alanda düzenlenen çay ikramında şatodaki sanat eserlerinin sunum eşliğinde anlatımları yapılıyor.
Tarihi otelin dev arazisinde at binerek tur atabilir, otel bünyesindeki göl evini kiralayarak geleneksel tarzda döşenmiş ahşap bir kulübede kahvaltı yapabilirsiniz.
Londra’dan trenle gidebileceğiniz mesafede ise en popüler seçenek Hever Castle.
Düşünülenin ötesinde
Londra Yunus Emre Kültür Merkezi’nin koordinasyonu ve şef Kemal Demirasal’ın eğitimiyle gerçekleşen etkinliğe hem mutfak ortamında hem de online olarak birçok İngiliz katılım gösterdi.
Le Cordon Bleu’nun Londra’daki tarihi binasında gerçekleşen etkinlikte kuzu tandır ve Antep fıstıklı baklava tariflerinin yanında tüm yemeklerin tarihi ve Türkiye’nin gıda coğrafyası özelinde de anekdotlar sunuldu.
Türkiye’nin tanıtım videolarına yer verildi.
Etkinliği organize eden Londra Yunus Emre Kültür Merkezi Genel Müdürü Mehmet Karakuş şöyle dedi: “Türk mutfağı, Londra gibi kozmopolit şehirlerde yaşayan farklı kültürden toplumların ilgisini çeken bir mutfak.
Le Cordon Bleu gibi prestijli bir kurumda Türk gastronomisine karşı İngilizlerin yoğun ilgisiyle karşılaşmak gurur verici. Türk mutfağının düşünülenin ötesinde bir bilinirliği ve beğenilirliği var.”
Kaykaycılara ocakbaşı
DJ’in işine son Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Fashion Awards etkinliğinin after party organizasyona katılan Türk misafirlerden öğrendiğim kadarıyla eski bir itfaiye binasından dönüştürülen Chiltern Firehouse isimli mekanda düzenlenen gecede DJ krizi yaşanmış.
Dua Lipa, John Galliano, Winnie Harlow ve Türk fotoğraf sanatçısı Mert Alaş gibi ünlü isimlerin yer aldığı gecede çalan kadın DJ’in şarkılarını, etkinliğe katılan Madonna gece boyunca beğenmemiş.
Etkinlikten bir gün sonra ise “Yeni bir DJ işe alın” mesajlı bir içeriği Instagram’dan yayınlayan Madonna’nın bu paylaşımı üzerine işletmenin, DJ’in işine ertesi gün son verdiği iddia edilmekte.
TÜRKİYE’DE OLSA
Açıkçası Madonna’nın böyle bir paylaşımın ucunun nereye gideceğini tahmin etmiş olacağını varsayıyorum. Ama esas sorumlu işten çıkarma kararını veren işletme sahibi. Böyle bir durum Türkiye’de yaşansa işletmecinin refleksi ne olurdu diye düşünürken telefonda sohbet ettiğim DJ Hakan Kabil’den çok güzel bir yorum aldım.
Hakan “Aynı durum Türkiye’de yaşansa kaliteli bir işletmeci önce DJ’in maaşına zam yapar, ardından o mekanda Madonna şarkılarının çalınmasını yasaklardı” dedi.
Türk tıraşı
Londra’da berberlik zanaatı çok eskiye dayanmakla beraber rekabeti de oldukça zor bir alan. Türkiye’nin meşhur erkek berberlerinden Adem Terzi, bu rekabetçi pazara markasını sokarak 2022’de Londra’da 10 farklı lokasyonda franchise vermek için el sıkışmış.
İlk lokasyonunu ünlü Whitechapel bölgesinde açacağını öğrendiğim Terzi ile telefonda konuştuk.
“Türk tıraşı” kavramını yıllardır yurtdışında yayma misyonunu savunan Adem Terzi şöyle konuştu:
“İngiltere gibi berberlik kültürünün oldukça derin ve yerleşik olduğu bir ülkede Türk tıraşı kavramını yabancılara öğretmeye karar verdik. Yerel yatırımcılarımızla ilk şubemizi ocak ayında açıp yeni yılda berberlik kültürümüzü birçok farklı şubeyle Londra’da yaygınlaştıracağız.”
ABD çıkarması
Sarayın şefinden yemek
Türkiye ve Türk markalarının Afrika duyarlılığı gerçekten çok anlamlı. Ülkemizde ve dünyada bu anlamda gün geçmiyor ki yeni bir etkinlik düzenlenmesin. En yenisi Avrupa jet-setinin favori mücevher markaları arasına giren Cadaro’nun yeni nasıl patronu Oğulcan Yıldız ev sahipliğinde Afrikalı çocuklar yararına düzenlenen müzayede oldu.
Etkinlik Londra’nın en ünlü üyelikli kulüplerinden Arts Club’ta gerçekleşti. Cadaro’nun tasarım mücevherleri yanında Buckhingham Sarayı’nın şeflerinden Lorenzo Salami ile evde yemek yapımı, ünlü modacı Zeynep Kartal’dan tasarım bir elbise, buz pateni şampiyonu Maria Sergejeva ile paten dersi, özel jetle seyahat gibi birbirinden farklı deneyimlerin ve ürünlerin açık arttırmaya çıktığı geceden sağlanan gelir Mozambik’teki çocukların eğitimi için bağışlandı.
Arda Sayıner - Ayşe Yıldız - Oğulcan Yıldız - Zeynep Kartal
Hepimizin görevi
Etkinlik sırasında Londra’daki meşhur lüks alışveriş merkezi Harrods’ın hemen karşısında mağaza açan Cadaro’nun başındaki Oğulcan Yıldız ile sohbet ettik. Kendisi kreatif dünyanın yaratıcılığını iş hayatının dinamikleriyle buluşturmayı başarmış genç bir girişimci.
ANADOLU HAYRANLIĞI
İran asıllı pop müzik sanatçısı Pooyan Mokhtari ile Londra’daki Thames Nehri manzaralı penthouse dairesinde bir araya geldik. Turuncu kıyafetleriyle beni yine aynı renkte heykellerle dolu bir evde karşılayan sanatçı, turuncunun uğuruna ve enerjisine inanıyormuş.
Uzun süre İstanbul’da yaşadıktan sonra artık müzik çalışmalarını Londra’dan devam ettiren sanatçı buraya kalıcı olarak yerleşmiş.
İngiltere’deki konseri sonrası yurtdışı turnesinin ilk ayağını Türkiye olarak belirlediğini söyleyen sanatçı “Anadolu, dünya müziğinin kaynağı denilebilecek bir nokta.
Eski medeniyetlerin bulduğu çalgılar ve ezgiler dünyaya buradan yayılmış. Türkiye bu yüzden dinleyicisiyle, tarihiyle ve maneviyatıyla sanatçılara ilham veren bir ülke. Benim için yeri çok ayrı. Bu yüzden 2022’deki konser turnemin ilk ayağı Türkiye olacak” dedi.
KRİSTAL OTOMOBİL
Pooyan Mokhtari ile sohbet ederken kız arkadaşı
GLOBAL MARKALAR GELİYOR
Messi ile yaptıkları reklam filmi ile gündem olan Accor Grubu’nun Global Ticaret Başkanı Yiğit Sezgin’le Londra’da Sofitel St James Otel’de bir araya geldik.
Katar’daki Dünya Kupası için bu zamana kadarki dünya otelcilik tarihinin en büyük konaklama operasyonunu üstlendiklerini öğrendiğim Sezgin’in esas heyecanı ise Haliç Port projesine dairdi.
Rixos dahil olmak üzere toplam üç yabancı otel markasını Accor olarak Haliç’e getireceklerini öğrendiğim Sezgin, şöyle dedi:
“Türkiye’nin güney sahillerini seven zengin turistin artık İstanbul’u daha da çok keşfettiğini ve Haliç Port ile Galata Port gibi projelerle şehrin değerinin global arenada daha da iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Haliç Port 2.2 km’lik muhteşem kıyı şeridiyle şu an Türkiye’nin en büyük turizm gelişim projesi. Bölge, içinde taşıdığı tarihi değerler ve bizlerin sunacağı turizm hizmetleriyle global bir çekim merkezi haline gelecek.”
Haliç’te açılışı yapılan Contemporary İstanbul’un da sponsoru olan grup, bölgedeki sanat ve turizm ayaklarını gastronomi ile tamamlamayı amaçlıyormuş.
Taş Tepeler
Ziyaret ettiğim World Travel Market fuarı, 1-3 Kasım tarihlerinde 70 farklı ülkenin katılımıyla Londra’da gerçekleşti.
Türkiye’nin 300 m2’lik bir alanda tanıtım yaptığı stantta, Türk Hava Yolları ve 20 farklı Türk otel işletmesi de yer aldı.
Türkiye’nin “Taş Tepeler” projesiyle ön plana çıktığı fuarda birçok turistik bölge ve proje ile birlikte Şanlıurfa’daki Göbeklitepe ve çevresindeki diğer 11 arkeolojik alandan oluşan bölgenin de tanıtımı yapıldı.
Göbeklitepe, Karahantepe, Harbetsuvan Tepesi, Gürcütepe, Kurttepesi, Taşlıtepe, Sefertepe, Ayanlar, Yoğunburç, Sayburç, Çakmaktepe ve Yeni Mahalle bölgesini kapsayan arkeolojik alana İngiliz basını ve katılımcıların ilgisi büyüktü.
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, fuarın görsel hazırlığını her zamanki gibi oldukça ilgi çekici ve stratejik bir şekilde hazırlamıştı.
Hedef 2.5 milyon
GÖRKEMLİ MÜZAYEDE
Son yılların en büyük İslam eserleri müzayedesine beni davet eden, Christie’s müzayede evinin 1987’den beri yöneticileri arasında yer alan Jill Cerasi ile etkinlik öncesi sohbet ettik.
Cerasi, “Özellikle Osmanlı İmparatorluğu’na ait sanat eserler tek kelimeyle görkem ve emek barındırıyor. Hayran olmamak imkansız. Koleksiyonerlerin ve sanatseverlerin Osmanlı kültürüne ilgisi her geçen gün yükseliyor” dedi.
İznik çinisi vazo ve tabakların yanında bakır imbiklerin, fermanların ve metal objelerin açık artırmaya çıktığı müzayedenin en ilgi çekici parçası ise Venedikli bir aileye ait olan, 6 farklı padişahın resmedildiği yağlı boya tablo koleksiyonuydu.
Tarihi müzayedenin rekorunu ise 1738’den kalma, İstanbul’a tasarlanmış, minyatür niteliği taşıyan ahşap bir pusula kırdı.
Üzerinde dünyanın önde gelen şehirlerinin isimlerinin yazılı olduğu, kıbleyi gösteren el işçiliği eser 15 bin pound’dan satışa çıkarak 802 bin pound’a (yaklaşık 11 milyon TL ) alıcı buldu.
Kalbi boş
Geçen ağustos ayında hem İstanbul hem de Bodrum’da tatil yapan İtalyan oyuncu Michele Morrone ile bu sefer İngiltere’de buluştuk.
İlk kez geldiği Londra sokaklarında dolaştığımız İtalyan oyuncuya özellikle şehirdeki Arap hayranlarının ilgisi görülmeye değerdi.
Akıcı İngilizcesiyle, fotoğraf talebi olan hiç kimseyi geri çevirmedi.
Tarihi şehirleri çok sevdiğini belirten, İstanbul deneyiminden oldukça memnun kaldığını söyleyen Morrone, özellikle Türk kebaplarına ve etlerine bayılmış.
20 yıldır dünyanın farklı ülkelerinde seminerler veren beslenme uzmanı Mark MacDonald, sohbetimizde sağlıklı yaşamın sırlarını anlattı.
Takviye gıda markası Kyani ile “Nitro Beslenme” isimli bir program geliştiren MacDonald’ın üç temel önerisi var: “Yediklerini vücudunun büyüklüğüne ve yaşına göre belirle, besin ihtiyacının açıkta kalan kısımlarını tespit et, bu ihtiyaçları doğru besinler ve takviye gıdalarla tamamla.”
HAREKETSİZLİK EN BÜYÜK DÜŞMAN
Glüten, süt ürünleri, tuz, şeker ve soya proteininin yanında hareketsizliğin en büyük sağlık düşmanı olduğunu belirten MacDonald, kolajen ve omega yağlarının da önemli olduğunu vurguladı: “Kyani ile geliştirdiğimiz Nitro Beslenme programında dengeli bir öğün, spor ve takviye gıda düzeni oluşturmak için yola çıktık. Kan şekeri düzeyini, sindirimi, dolaşımı ve kolajen esnekliğini sağlayan bir program oluşturduk. Pandeminin halen devam ettiği günümüzde yüksek bağışıklık ve daha uzun bir yaşam için hepimizin bu düzeni kurması şart.”
İlk Londra tablosu
Serginin organizatörü Renko London, galerinin kurucusu ressam Renk Erbil’in anlattığına göre Londra’nın en prestijli galerilerinden Saatchi’de gerçekleşecek etkinliğe Türkiye’den 17 farklı sanatçı, misafir olarak ise 4 farklı milletten toplam 21 ressam katılacakmış.
Devlet sanatçısı Devrim Erbil’in baş sanatçı olarak yer alacağı sergide ressamın ilk NFT eseri de satışa sunulacakmış.
Ama esas haber ise Devrim Erbil’in Londra’yı çizdiği ilk eserinin bu etkinlikte sergilenecek ve müzayedede satışa çıkacak olması.
İstanbul ve doğa temalı eserlerine aşina olduğumuz sanatçının Londra temalı tablosunun şehirdeki sanat çevrelerince büyük ilgi göreceği öngörülüyor.
16 yıl sonra Türkiye’den eserle Londra’da ilk kez bu büyüklükte düzenlenecek olan serginin açılış gecesine şimdiden 800 kişi katılım bildirmiş.
Devrim Erbil
Aile huzuru her şey
Londra’da en çok şehrin mahalle kültürünü ve eşi Dikran Masis ve oğlu Teo ile parklarda yürüyüş yapmayı sevdiğini belirten Yasemin Masis, pandemi dönemini evde, pandemi şartlarını hafifletecek aktivitelerle geçirdiklerini söyledi:
“Şuna inanıyorum ki, normal zamanda ev huzuru olan aileler her şart altında mutlu olmayı ve pandeminin şartlarını hafifletmeyi becerecektir.
Bizler zaten ev hayatını seven, evde huzur bulan, kendi yuvamızda zaman geçirmekten hoşlanan bir aileyiz.
Ev hayatına düşkün bir aile olduğumuz için pandemi zor geçse de kendimizi eve kapanmış gibi hissetmedik.
Sıkça hep beraber yemek yaptık, satranç oynadık, ev civarındaki parklarda yürüyüş yaptık. Kısacası kendine yetebilen bir aileyiz. Tek özlemimiz aile büyüklerimiz ve Türkiye oldu.”
Nazar boncuğu
İsviçreli Chopard markasının sahibi Caroline Scheufele ile görkemli “James Bond No Time To Die” filminin galası sonrası markanın ünlü Mayfair bölgesindeki mağazasında bir araya geldik.
Chopard’ın tasarımcıları, filmdeki Bond kızlarından ajan Paloma karakterini canlandıran Ana de Armas’ın taktığı “Green Carpet” koleksiyonu mücevherlerine ek olarak “Golden Hearts 007” isimli de bir koleksiyon hazırlamış.
Tam bir beyazperde tutkunu olduğunu öğrendiğim Caroline Scheufele’nin gözlerinden bu işbirliğinin heyecanı ve mutluluğunu okumak mümkündü. Bodrum, Monaco ve Moskova seyahatleri sonrası Londra’ya geldiğini söyleyen Scheufele “Pandeminin yavaşlamasıyla seyahatlerin artması mutluluk verici” dedi.
Caroline Scheufele, tüm koşuşturmasına rağmen kolundaki birçok bilekliği yanında götürmeyi ve takmayı ihmal etmediğini söyledi. Scheufele, nazar boncukluklu bilekliğini hiç çıkarmadığını ve nazara inandığını söyledi.
İlham veren Türkiye
Tarihi mekan
Vizyon tarihi pandemi sebebiyle daha önce dört defa ertelenen “James Bond: No Time To Die” filminin galası, Royal Albert Hall’de yapıldı.
1867’de inşa edilen 5 bin kişi kapasiteli tarihi binanın İngiliz bayrağı renklerinde ışıklandırması dikkat çekiciydi. Kırmızı halı geçişinin düzenlendiği tören alanının girişinde salonu dolduracak binlerce misafir yağmura rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.
Girişte herkesin Covid-19 testi sonuç belgesi ibraz ettiği gösterim için etkinlik alanının etrafındaki tüm caddeler trafiğe kapatıldı. Filmin oyuncuları dışında Hollywood dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı törenin gözdesi ise hiç şüphesiz etkinliği taçlandıran İngiliz kraliyet ailesi mensupları oldu.
Taşlara fısıldayan adam
Kraliçe Elizabeth’ten Beyonce’ye kadar dünyanın birçok ünlü ismi için tasarımlar yapmış mücevher ustası Avedis Kendir ile Sultanahmet’teki atölyesinde bir araya geldik. İşte Türk mücevheratını dünyada temsil eden ünlü tasarımcıyla sohbetimizden anekdotlar...
Kraliçelerin favorisi
Ayasofya Camii manzaralı atölyesine girdiğim zaman Avedis Kendir, 180 yıllık ahşap masasında yine çocukluğundan beri yaptığı şeyi yapıyor ve taşlardan yepyeni bir tasarımla uğraşıyordu.
Kapalıçarşı’nın dünyaya kazandırdığı bir marka haline gelen tasarımcı, İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Ürdün Kraliçesi Rania, Japon İmparatoriçesi Miçiko gibi aristokratik isimlerin yanında Elizabeth Taylor, Beyonce ve Jennifer Aniston gibi Hollywood yıldızlarının da tercih ettiği bir usta.
Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşfi sırasında kullandığı “Santa Maria” adlı geminin değerli taşlarla işlenmiş bir modeli ve Çamlıca Camii’nin beyaz altından yapılma minyatürü ise sanatçının geldiği noktanın birer kanıtı gibi.
Akademi geliyor
Avedis Kendir’in atölyesinde Afrika kıtasını baştan sona geçtiği motosikleti görünce, bu sanatı icra etmek için yaratıcı kişiliğinin yanında keşif ve macera meraklısı bir ruhu da taşımak gerektiğini anladım.
Sanatçının adeta yatak odası mahremiyetindeki kasasını açmak ve içindekileri görmek ise başlı başına büyüleyiciydi. Mücevherlerin yanında mineli kitap ciltleri, altın hayvan figürleri ve pırlantalı şampanya kadehleri oldukça etkileyiciydi.
GalataPort’taki yeni mağazasının son dekorasyon detaylarıyla ilgilendiğini öğrendiğim Kendir’in en büyük hayali, bir akademi kurmakmış.
Yılların deneyimini gençlere aktarmak istediğini söyleyen Kendir, “Bilginin kutsallığı paylaşmayı gerektiriyor. Deneyim ve bilgi birikimimi genç nesillere aktarmak ve bu coğrafyadan doğan mücevher sanatının gençlerle dünyada daha da tanınmasını istiyorum. Bu amaçla 2022’de akademi kurmayı hedefliyorum” diye konuştu.
Yeni kitap yolda
Gençlere ilham verecek bir diğer güzel haber de bir kitap projesiyle ilgili.
Türk perakende sektörünün satış ve pazarlama alanındaki uzmanlarından Tuncay Nazlıoğlu ile Beyoğlu’ndaki Çok Çok Pera’da bir araya geldik.
Tayland mutfağının yanında Türkiye’nin en eski miksolojistlerinden Fatih Akerdem’in kokteyllerini deneyimledik.
Nazlıoğlu, iş dünyasında olduğu kadar kendi alanında yaptığı konuşmalarla da kitlelere motivasyon ve ilham veren bir isim.
Harvard Business School’dan özel bir eğitim için kabul gören ve bu programı tamamladıktan sonra yeni bir kitap yazarak gastronomi ve perakende sektöründeki deneyimlerini paylaşacağını belirten Nazlıoğlu, şöyle dedi:
“Pandemi, gastronomi dünyasının günlük kurallarını değiştirdi. Blockchain ve Metaverse gibi kavramlar ise bu işin satış ve pazarlamasını değiştirecek. Gençlerin ve sektörün gastronomi dünyasında yaşanan ticareti ve girişimleri çok daha global bir perspektifle takip etmeleri gerektiğini düşünüyorum.”
AYNEN DEVAM
Londra’da geçirdiğim 6 ay boyunca İstanbul’un gastronomi gündemine dair en sık duyduğum mekanlardan biri Ginza’ydı.
İstanbul’a geldiğim gibi kalktım gittim. Taksim’de InterContinental Otel’in yanında açılan restoran, Tayfun Topal’ın “tematik mekan” yaklaşımını ustalık eserine dönüştürdüğü bir yer olmuş. Adeta İstanbul’un ortasına Meksika’daki Tulum kurulmuş. Cuma ve cumartesi günleri için canlı DJ programı yapılmış. Yeni haberse mekanın içindeki X-Room isimli alan.
After party mekanı mantığındaki bu dev salon, locaları ve DJ alanıyla kendinizi yazlık bir mekanda hissedeceğiniz rahatlık ve şıklıkta tasarlanmış.
Kısaca görünen o ki; trend mekanların hızla tüketilip sıradanlaştığı şu dönemde Ginza popülerliğinden hiçbir şey kaybetmemiş.