Eurovision’da bu kadar heyecanlanmadım

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Çılgın proje nasıl doğdu?

Bu tarihi konserin nasıl doğduğunu öğrenmek için önce Ajda Pekkan markasının genel koordinatörü ve konserin kreatif direktörü Sedef Aygün’le kuliste buluştum.

Sıra dışı konserin fikir sahibi olan Aygün, şunları anlattı:

“Bu tarihi gecenin arkasında 10 aylık muazzam bir emek var. Stadyum konseri yapabilmek çok zor bir iş.

Açıkçası Ajda Hanım’a bu hayalimi ilk anlattığımda ‘Sen çıldırmışsın’ dedi. İkna etmek hiç de kolay olmadı.

Birkaç aylık süreç sonunda bu zorlu projeye başlayabildik.

Sahne ve ışık tasarımı, tüm şarkıların seçilmesi, diğer sanatçılarla olan koordinasyon, aranjeler, şarkı altyapıları, Kolombiya ve Ukrayna’dan getirilen 18 kişilik dans ekibi, kostümlerin dikilmesi, barkovizyon içerikleri, stadyuma özel ses sistemi ve daha birçok detay üzerinde çalıştık.

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Bugün ise bu haklı emeğin karşılığını aldık.”

Süperstar itiraf etti

Konsere çıkmadan önce kuliste bir araya geldiğim Ajda Pekkan’ı daha önce hiç görmediğim kadar mutlu, gururlu ve duygu yüklü buldum.

Pekkan, “İtiraf etmeliyim, Eurovision’a katıldığımda bile bu kadar heyecanlanmadım. Bu gece hayatımın en özel anlarından biri olacak” dedi.

Nilüfer’den Selda Bağcan’a, Mazhar Alanson’dan Fuat Güner’e, Hande Yener’den Işın Karaca’ya Türk müziğinin yıldız isimleriyle Beşiktaş Stadyumu’nu dolduran Ajda Pekkan, hem Türkçe, hem İngilizce hem de Fransızca seslendirdiği şarkılarla ne kadar büyük, ne kadar global ve ne kadar gönüllerde yer etmiş bir star olduğunu bir kez daha gösterdi.

Çağla Şıkel’in sunduğu konser duygu yüklü anlara sahne oldu.





Ajda Pekkan’la “Ele Güne Karşı”yı seslendiren Mazhar Alanson ve Fuat Güner, şarkıyı grubun vefat eden üyesi Özkan Uğur’a ithaf etti.

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Gecedeki bir diğer yıldız isim Nilüfer ise Süperstar için “Ajda Pekkan Türkiye’nin kıymetlisidir” ifadesini kullandı. İki sanatçı 1987 yılında çıkan “Sensiz Yıllarda” şarkısını el ele seslendirdi.

Ata’ya saygı

Konserde en duygusal anlar, Ajda Pekkan’ın siyah kuyruklu bir piyano üzerinde seslendirdiği “Kimler Geldi Kimler Geçti” şarkısında yaşandı.

Pekkan, Mustafa Kemal Atatürk’e ithaf ettiği şarkıyı seslendirirken, Atatürk’ün siyah beyaz fotoğrafları dev ekrana yansıtıldı.

Norm Ender ve korosunun seslendirdiği “Parla” marşına ise on binlerce seyirci ayağa kalkarak hep bir ağızdan eşlik etti.

Ajda Pekkan gecede müzik dünyasının yeni nesil isimlerinden Cem Adrian, Mabel Matiz, Semicenk, Motive ve Dolapdere Big Gang grubuyla da şarkılar söyledi.

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Kanımca her nesle hitap eden bir sanatçı olduğunu tekrar göstermiş oldu.

Gecenin sonunda sahne alan isim, kırmızı beyaz kıyafetiyle Selda Bağcan’dı.

Ajda Pekkan için “1963 yılından beri en büyük hayranı benim” ifadesini kullanan Bağcan, “Sivas’ın Yollarına” türküsünü Pekkan’la halay ve davullar eşliğinde seslendirdi.

Sahnede halay çeken Ajda Pekkan’ı seyrederken, Türkiye’nin kültür mozaiğini temsil eden bir sanatçı vardı karşımda. Türkiye’nin tüm kesimlerine, tüm kültürlerine hitap eden milli bir sanatçı gördüm.

Selda Bağcan’a sahnede uzunca bir süre sarılan Pekkan, Bağcan için “İnsan üstü insan, sesler üstü ses” ifadesini kullandı.