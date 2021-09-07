Anlık mesajlaşma uygulaması mağduru olmayın

Çevrimiçi izleme, bir web sitesini her ziyaret ettiğinizde, "beğen" düğmesine bastığınızda, bir e-posta gönderdiğinizde, çevrimiçi alışveriş yaptığınızda veya en sevdiğiniz uygulamayı kullandığınızda gerçekleşir. Göz atma geçmişimiz, alışkanlıklarımız ve beğenilerimiz titizlikle kaydedilir, saklanır ve kullanıcı tercihlerine ilişkin içgörüler sağlayan şirketler tarafından yeniden paketlenir. Pazarlama şirketlerinin kendilerine özel reklamlar ve içerikler hedeflemelerine yardımcı olan her bireyin kendi "profili" vardır.

Kullanıcı verilerini toplayanlar sadece büyük teknoloji devleri değil. Çevrimiçi izleme, internete her bağlandığınızda başlar ve internet servis sağlayıcınız, çeşitli etkinliklere girdikten sonra web trafiğinizi toplayan ilk varlıklardan biridir. İnternet servis sağlayıcıları (ISS'ler) toplanan kullanıcı verilerini reklamlarla kişileri hedeflemek için kullanan pazarlamacılara satar.

“İnternette gizli modda gezinmek, çevrimiçi gizliliğinizi korur.” Efsane mi Gerçek mi?

Zaten bildiğiniz gibi, birçok tarayıcı özel veya gizli tarama modları sunar. Gizli tarama, internette gezinirken tam bir anonimlik sağlamaz. E-postanızı herkese açık bir bilgisayardan kontrol ederken veya aynı cihazı kullanan diğer kişilerden göz atma geçmişinizi gizlerken kullanabileceğiniz kullanışlı bir araç olabilir ancak çevrimiçi gizli kalmak kurşun geçirmez çözüm değildir. Gizli tarama, ISS'inizin sizi izlemesini engellemez ve farklı web sayfalarını ziyaret ettiğinizde veri toplama sürecini engellemez.

Tarayıcınız özel göz atma açıkken tanımlama bilgilerini, arama geçmişini veya indirme bilgilerini kaydetmeyebilir ancak oturum sırasında kullanılan belirli tanımlama bilgileri, yine de üçüncü parti kişilere tarama verileri hakkında ayrıntılar iletebilir.

Bu veriler, IP adresinizi, kullandığınız cihazla ilgili bilgileri, tarayıcı yapılandırmasını ve belirli bir cihazı tanımlayabilen benzersiz bir model oluşturan ayarları içerebilir. Cihaz parmak izi olarak bilinen işlem, gizli modda gezinirken ayrı cihazları tanımlamak için benzersiz bir kimlik oluşturmak üzere donanım ve yazılım yapılandırmalarını analiz eder.

Çevrimiçi izlenmenin artıları ve eksileri, dijital kullanıcılar arasında ikilem yaratabilir. Bir yandan, ilgi alanlarına göre her kullanıcı için dinamik ve verimli bir çevrimiçi deneyim sağlar. Daha önceki profil verilerimiz sayesinde internet ortamında sörf yapmak, çoğumuz için ilk zamanlarda inanılması zor bir etkileşimdi. Öte yandan, güvenlik ve mahremiyet endişeleri son zamanlarda artık herkesin gündemine oturdu. Birçok uygulama, web sitesi ve sosyal medya platformu veri toplama konusunda tam olarak şeffaf olmadığı gibi hatalı kullanılan kullanıcı verileri yanlış ellere geçebilir.

KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) ile birlikte birçok site artık bizden çevrimiçi verilerimizi alabilmek için izin talep ediyor. Eminim ki birçok kullanıcı nihai amacına ulaşmak için fazla düşünmeden bu izinleri onaylıyor. Kimseyi suçlamıyorum, kişisel olarak aynı durumdan dolayı ben de benzer davranışlar sergiliyorum. Üstelik bazı sitelerde bu izinleri vermeden hareket etmek neredeyse imkansız.

Çevrimiçi gizliliği korumak sıkıcı ve zor bir iştir. Son dönemde meydana gelen Facebook, Linkedin gibi uygulamaların veri sızıntıları da kullanıcıların endişelerini artırdı. Ele geçirilen verilerimizin nerede kimler tarafından kullanılabileceğini bilemiyoruz. Bitdefender’ın Dijital Kimlik Koruma aracıyla kişisel bilgilerinizin çalınıp çalınmadığını veya internette herkese açık olup olmadığını kontrol ederek bu konuda profesyonel bir çözüm kullanmak da sizin için sunabileceğim bir seçenek.