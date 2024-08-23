Geleneksel ‘ayakta duran süt’ tatlısı

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Esasında oldukça sade malzemelerle hazırlanan latte in piedi; süt, yumurta ve şeker gibi temel bileşenlerden oluşur ve her özel yemeğin sonunda servis edilmesi gereken bir lezzet olarak bilinir.

Bu tatlının kökenleri, Avrupa’da yiyeceklerin ve tatlıların tüccarlar ve saray aşçıları aracılığıyla yaygınlaştığı bir döneme dayanır. ‘Portekiz sütü’ olarak bilinen tatlının adının anlamı da oldukça ilginç! ‘Ayakta duran süt’ olarak çevirebiliriz; dilimlendiğinde bile şeklinin bozulmadan dimdik durmasını ifade ediyor.

Latte in piedi’nin hazırlanışı, sabır ve özen gerektiren bir süreç. Yapımına başlamadan önce, sütün, şeker, vanilya ve limon kabuğuyla birlikte uzun süre kaynatılması ve hacminin yarıya inene kadar azaltılması gerekir. Bu işlem saatler sürebilir ve oldukça düşük ısıda gerçekleştirilir. Sütün bu şekilde yoğunlaştırılması, tatlının kendine özgü yapısını kazandırır ve lezzetini derinleştirir.

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Kaynatılan süt, daha sonra çırpılmış yumurtalarla karıştırılır. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır: Latte in piedi’de krema kullanılmaz, bu da onu benzeri tatlılardan ayırır. Karışım, önceden karamelize edilmiş kalıba dökülür ve fırında benmari usulü pişirilir. Pişirme süresi oldukça önemlidir; doğru süre ve sıcaklıkta pişirildiğinde, tatlı dilimlenebilir hale gelir ve istenen kıvamda ‘ayakta durabilir’!

Sert, karamelize olmuş dilimleri, dolgu veya çıtır katmanlar gerektirmeden kendi başına etkileyicidir.

BASİT BİLEŞENLERLE YAPILIR

Latte in piedi’nin zarafeti, sadeliğinde saklıdır. Modern pastacılığın çok katmanlı ve karmaşık dokularından uzakta, bu tatlı sadece birkaç basit bileşenle harikalar yaratır. Sert ve karamelize olmuş dilimleri, çıtır katmanlar veya dolgu gerektirmeden, kendi başına etkileyicidir.

Bu geleneksel tatlı geçmişin mutfak kültürünü günümüze taşır ve her lokmada, bir dönemin zarif tatlarını hatırlatır. Basitliğin ve sabrın birleşiminden doğan lezzetlerin en güzel örneklerinden biridir ve bugün hâlâ sofralarda yer bulmasının nedeni budur.

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Geçmişten günümüze uzanan bir lezzet yolculuğu olarak tarif ettiğim tatlımızı siz de deneyin diye tarifini de hazırladım.

LATTE İN PİEDİ (6-8 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 2 litre taze süt

◊ 420 gram şeker

◊ 8 adet küçük boy yumurta

◊ 1 adet limon (rendelenmiş kabuğu)

◊ 1 vanilya çubuğu

NASIL YAPARIM?

◊ Öncelikle, 200 gram şekeri bir tencereye koyun ve kısık ateşte eriyene kadar bekleyin. Şekerin rengi koyulaşıp parlak bir karamel elde ettiğinizde, karışımı bir kalıba dökün ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

◊ Ayrı bir tencerede, sütü, kalan şekeri, vanilya çubuğunun içindeki çekirdekleri ve limon kabuğu rendesini ekleyin. Karışımı çok kısık ateşte, hacmi yarıya inene kadar kaynatın.

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◊ Bu esnada, yumurtaları iyice çırpın. Süt karışımını, lezzeti korumak için süzerek yumurtalara ekleyin ve iyice karıştırın. Oluşan köpüğü alarak, karışımı soğumuş karamelli kalıba dökün.

◊ Tatlıyı 110 derecede önceden ısıtılmış bir fırında, benmari yöntemiyle, suyun sıcaklığı 82 dereceyi geçmeyecek şekilde kontrol ederek, en az 2 saat pişirin. Pişirdikten sonra tatlıyı 1 gece buzdolabında dinlendirin.

◊ Son olarak, kalıptan dikkatlice çıkardığınız tatlıyı dilimleyin ve bir kaşık dolusu karamelle servis edin.