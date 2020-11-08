Zabıtaya ve polise çağrı: Çekin elinizi gazeteden

Bizim iktidardan daha çok bizim muhalefetin işi zorlaşacak.
*
Örneklerle gidelim:
*
Biden, ABD Başkanı olarak...
- “Milli umut” nedir, öğretti hepimize.
*
- “Hayat bir parmağa tutunmaktır” falan diye felsefe yaptırdı hepimize.
*
- “Elif bebeğin bırakamadığı o parmak olmak” isteği aşıladı hepimize.
*
- “Tuttuğun parmak değil kalbimiz oldu ey Elif” dedirtti hepimize.
*
Kötü şeylerini hiç hatırlamıyorum.
*
Hep hayırla yâd etmeye çalışıyorum.
Hayırsızca yâd etmek istemiyorum.
*
Hep “İyi bilirdik” diye haykırıyorum.
Başka türlü haykırmak içimden gelmiyor.
*
Ortaya çıkan enkazlar.
Yükselen deniz.
Çaresizlikler.
Şehirden yükselen dumanlar.
Haykırışlar.
*
Hepsini yüreğimin en derinliklerinde hissettim.
*
Herkes mesaj paylaşıyordu coşkuyla...
Atatürk sevgisi yükseliyordu bütün mesajlarda...
Cumhuriyet’in fazilet olduğunda herkes hemfikirdi...
Eşitlik şarkıları dökülüyordu tüm dudaklardan...
Büyük şirketlerin şahane videoları dönüyordu her yerde...
Herkes kendi meşrebince kutluyordu bayramı...
Kayıtsız kalan neredeyse yok gibi bir şeydi...
Aykırılık, çıkıntılık yapan bile kalmamıştı...
Bir yoksulun, devletin en tepesine yönetici olabilmesidir CUMHURİYET.
*
Kastların, sınıfların, eşitsizliklerin çöp sepetine basket yapılmasıdır CUMHURİYET.
Babadan oğula geçen imtiyazlara nanik çekmektir CUMHURİYET.
*
Kandan, soydan, soptan geçen ayrıcalıkları yerlere çalmaktır CUMHURİYET.
*
Olay şöyle cereyan etmiş:
Ümit Özdağ, Meral Akşener’e demiş ki: “Buğra Kavuncu FETÖ’cüdür.”
*
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şu karşılığı vermiş:
“Konuyu araştıracağım.”
*
Bir süre sonra...
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şöyle demiş:
Kurtuluyoruz koronadan!
40 güne kadar aşı geliyor aşı!
*
Osman Müftüoğlu Hoca’nın Sağlık Bakanı’na dayandırarak bugün Hürriyet’e yazdığı bu bilgi, tarihi bir bilgidir.
*
İlk kez tarih verilmiştir. İlk kez kesin konuşulmuştur. İlk kez altı çizilmiştir. İlk kez “Bu iş bitti” denmiştir.
*
Bunu da ifade etmiş.
*
Ortalık toz duman!
Vay efendim, nasıl olurmuş da Nihat Hatipoğlu, bira içen genç kızları gördüğünde hayretler içinde kalırmış.
Ayetin tamamı şöyledir:
*
“De ki... Hak geldi, batıl yıkılıp gitti... Zaten batıl, yıkılmaya mahkûmdur.” (İsra–81)
*
Kimdir Ümit Özdağ?
İYİ Parti’nin iki kurucusundan biridir.
İYİ Parti’de genel başkan yardımcılığı yapmıştır.
İYİ Parti’nin var oluşunun temel dayanaklarından biridir.
İYİ Parti’nin milletvekilidir.
İşte tam da bu nedenle...
İYİ Parti
- ÖZDAĞ ARADI: Ümit Özdağ, İYİ Parti içinde yaşanan tartışmalara hiç girmemişti bu zamana kadar. “Partimin iç meselelerini kamuoyu önünde tartışmam” diyerek... Bir sabah beni aradı. Ve şöyle dedi: “Ahmet Bey, ben sizin programınızda İYİ Parti’de yaşananlarla ilgili konuşmak istiyorum.” Hiç düşünmeden cevap verdim: “Tabii ki.”
*
- UZUN HAZIRLIK: Bir hafta sonrası için sözleştik. Yani Ümit Özdağ, programda yapacağı açıklamalara bir hafta boyunca hazırlanmıştı. Bir çıkış yapmaya karar vermişti, sonuçlarını da göze alarak... Üzerine basa basa şunu söyledi: “Programda İYİ Parti ile ilgili her konuyu konuşmak istiyorum.”
*
- BOMBA PATLAYACAK: Program saatine yaklaşık yarım saat kala Ümit Özdağ, CNN Türk’e geldi. Ne diyecekti? Nasıl bir açıklama yapacaktı? O ana kadar bilmiyordum. Selamlaştık. Çay-kahve söyledik. Ve ben, “Ne diyeceksiniz programda? Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye program öncesi sohbeti başlattım. Koray Aydın’dan bahsedeceğini söyledi. “Sadece Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye sordum. Güldü. “Hayır” dedi. Ve ekledi: “Başka şeylerden de söz edeceğim. Bu akşam burada bomba patlayacak.”
*
- AYDIN DEĞİL KAVUNCU: Sohbeti biraz ilerlettiğimizde şunu fark ettim: Ümit Özdağ’ın temel meselesi Koray Aydın’la ilgili değildi. Koray Aydın’ı dar kadrocu motivasyonla hareket etmekle suçluyordu falan ama asıl meselesi İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu idi.
Yazıyla haşir neşir olan herkesin en büyük rüyasıdır.
*
Yazdığını okutturmanın ordinaryüsüydü Bekir Coşkun.
*
Yazıyla var olmak...
Var oluşların en zorlusu, en yıpratıcısı, en soylusudur.
*
Yazıyla var olmanın profesörüydü
BİR: Döner ustası kendisini pek takmayınca dönerciyi kapattırdı. İKİ: Bu olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada ifade ve imla açısından Türkçeyi resmen katletti.
*
Denizli Valisi’ne acilen şu kurslara gitmesini hararetle tavsiye ediyorum:
*
Ermenistan, bebekleri katlederken...
HDP milletvekili olarak şöyle dediniz:
*
“Karabağ’da süren savaşta her iki taraf da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor. Azeri ve Ermeni güçleri, derhal sivil yerleşim yerlerine saldırıları durdurmalıdır”.
*
Sayın Garo Paylan...
Ermenistan’ın, savaş hattının çok uzağındaki Gence kentinde bebekleri katlettiği gecenin sabahında vicdanlı bir siyasetçinin yapacağı açıklama böyle mi olmalıydı?
“İki taraf da yapıyor”
Ağır bir eleştiri değildi ha!
İmbat rüzgârı gibi hafif bir eleştiriydi.
*
Hatta eleştiri bile sayılmazdı yazdıklarım.
Minnacık bir yadırgama denilip geçilecek cinstendi.
*
Öyle bir tepki aldım ki...
Sel oldu sustu, deprem oldu sustu.
Seçim oldu sustu, referandum oldu sustu.
Darbe oldu sustu, Ergenekon oldu sustu.
Afrin’de sustu, Libya’da sustu.
10 Kasım’lar, 29 Ekim’ler, 30 Ağustos’lar... Sustu.
Düğün oldu sustu, cenaze oldu sustu.
Dirayetli bir susuştu onunki.
Zabıtaya ve polise çağrı: Çekin elinizi gazeteden
Bizim gazetenin dağıtım servisinden fotoğraflar geldi elime...
Samsun’da zabıta ve polis, gazete dağıtıcısı avında.
Öyle bir sarmışlar ki motosikletiyle gazete dağıtan arkadaşımızın etrafını...
Sanırsın terörist avlıyorlar!
*
Kâğıt para serbest... Kâğıtla eğitim serbest... Dergi serbest... Kitap serbest...
Bir tek gazete yasak.
Bu mudur yani?
*
Salgının taaa en başından beri uzmanlar sürekli vurguladılar.
“Gazetede risk yok” dediler.
Buna rağmen yurdun dört bir yanında gazete düşmanı bir işgüzarlık kol geziyor.
*
İçişleri Bakanlığı mı, Sağlık Bakanlığı mı, artık hangisiyse, yayınladıkları bir genelgenin içine bir cümlecik yerleştirmişler galiba...
Ona dayanarak gazete dağıtımına engel çıkarılıyor.
Milletin gazete okuma keyfine müdahale ediliyor.
*
Zabıtaya ve polise sesleniyorum:
Rahat bırakın gazete dağıtıcılarını...
Bin bir emekle hazırlanan gazetelerin millete ulaşmasına engel olmayın.
BIDEN’CILARA KÖTÜ HABER: YA TRUMP YA DA OĞLU
TRUMP açısından durum aşağı yukarı şöyle bir şeydi:
*
Bir güncük bile rahat bırakmadılar adamı koltukta... Geldiği gün başladılar “görevden alındı, alınacak” geyiğine... Dünyanın teknoloji devleri adama cephe aldı... Televizyonlarda adamın konuşmaları “yalan konuşuyor” diye kesildi... Sosyal medyada sansür yedi... Amerikan kurulu düzeni, adamı bir türlü hazmedemedi...
*
Bütün bunlara rağmen...
Ne oldu?
Ne olacak:
Kafa kafaya bitirdi seçimi Trump.
*
Amerikan siyasetinde artık herkesin gündeminde şu konu var:
*
Trump, önümüzdeki ABD seçimine gözünü diker.
Ya kendi ya da oğlu Trump JR aday olur.
*
Kısacası “sorry” Biden’cılar!
Trump’tan kolay kolay kurtuluş yok gibi.
TERAPİST ETKİSİ
SON zamanlarda şunu fark ettim:
*
Kiminle konuşsam...
En etraflı biçimde kişisel sorunlarını baştan sona anlatıyorlar.
Sonra da müthiş rahatlamış bir biçimde “Hadi bana eyvallah” deyip gidiyorlar.
*
Galiba etrafımdakiler üzerinde bir terapist etkisi bırakıyorum.
Üstelik ücretsiz seanslar düzenleyen bir terapist...
BIDEN’CI OLAN ARINÇ’A MİNNACIK BİR SORU
BÜLENT Arınç tarafını seçmiş.
“Biden’cıyım” diyor.
*
Bu durumda Bülent Arınç’a sormak lazım:
*
Biden’ın “Tayyip Erdoğan’ın devrilmesi için muhalefete destek vermek lazım” demesiyle ilgili olarak zatı âlileri ne buyururlar acaba?
*
Bülent Arınç, bu konuyu ikna edici bir biçimde izah ederse...
AK Parti içinde “Biden’cı” olarak yalnız kalmaz en azından.
IMELDA MARCOS AYNI BANU ALKAN
IMELDA Marcos belgeselini izleyince...
“Yahu bu kadın, aynı bizim Banu Alkan gibi” deyiverdim.
*
Nedenlerini açıklıyorum:
*
- İkisinde de gerekçesiz devasa bir özgüven var.
- İkisi de dünyanın sadece kendileri etrafında döndüğünü sanıyor.
- İkisi de sonsuz haklı olduğuna inanıyor.
- İkisi de başkalarını doğal köleleri gibi görüyor.
- İkisi de hiç bırakmıyor.
*
Aralarındaki tek fark galiba şu:
Imelda, bizim Banu Alkan’ın imkân bulmuşu...
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