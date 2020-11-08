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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Zabıtaya ve polise çağrı: Çekin elinizi gazeteden

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Zabıtaya ve polise çağrı: Çekin elinizi gazeteden

8 Kasım 2020

Bizim gazetenin dağıtım servisinden fotoğraflar geldi elime...

Samsun’da zabıta ve polis, gazete dağıtıcısı avında.

Öyle bir sarmışlar ki motosikletiyle gazete dağıtan arkadaşımızın etrafını...

Sanırsın terörist avlıyorlar!

Zabıtaya ve polise çağrı: Çekin elinizi gazeteden

*

Kâğıt para serbest... Kâğıtla eğitim serbest... Dergi serbest... Kitap serbest...

Bir tek gazete yasak.

Bu mudur yani?

*

Salgının taaa en başından beri uzmanlar sürekli vurguladılar.

“Gazetede risk yok” dediler.

Buna rağmen yurdun dört bir yanında gazete düşmanı bir işgüzarlık kol geziyor.

*

İçişleri Bakanlığı mı, Sağlık Bakanlığı mı, artık hangisiyse, yayınladıkları bir genelgenin içine bir cümlecik yerleştirmişler galiba...

Ona dayanarak gazete dağıtımına engel çıkarılıyor.

Milletin gazete okuma keyfine müdahale ediliyor.

*

Zabıtaya ve polise sesleniyorum:

Rahat bırakın gazete dağıtıcılarını...

Bin bir emekle hazırlanan gazetelerin millete ulaşmasına engel olmayın.


BIDEN’CILARA KÖTÜ HABER: YA TRUMP YA DA OĞLU

TRUMP açısından durum aşağı yukarı şöyle bir şeydi:

*

Bir güncük bile rahat bırakmadılar adamı koltukta... Geldiği gün başladılar “görevden alındı, alınacak” geyiğine... Dünyanın teknoloji devleri adama cephe aldı... Televizyonlarda adamın konuşmaları “yalan konuşuyor” diye kesildi... Sosyal medyada sansür yedi... Amerikan kurulu düzeni, adamı bir türlü hazmedemedi...

Zabıtaya ve polise çağrı: Çekin elinizi gazeteden

*

Bütün bunlara rağmen...

Ne oldu?

Ne olacak:

Kafa kafaya bitirdi seçimi Trump.

*

Amerikan siyasetinde artık herkesin gündeminde şu konu var:

*

Trump, önümüzdeki ABD seçimine gözünü diker.

Ya kendi ya da oğlu Trump JR aday olur.

*

Kısacası “sorry” Biden’cılar!

Trump’tan kolay kolay kurtuluş yok gibi.


TERAPİST ETKİSİ

SON zamanlarda şunu fark ettim:

*

Kiminle konuşsam...

En etraflı biçimde kişisel sorunlarını baştan sona anlatıyorlar.

Sonra da müthiş rahatlamış bir biçimde “Hadi bana eyvallah” deyip gidiyorlar.

*

Galiba etrafımdakiler üzerinde bir terapist etkisi bırakıyorum.

Üstelik ücretsiz seanslar düzenleyen bir terapist...


BIDEN’CI OLAN ARINÇ’A MİNNACIK BİR SORU

BÜLENT Arınç tarafını seçmiş.

“Biden’cıyım” diyor.

*

Bu durumda Bülent Arınç’a sormak lazım:

Zabıtaya ve polise çağrı: Çekin elinizi gazeteden

*

Biden’ın “Tayyip Erdoğan’ın devrilmesi için muhalefete destek vermek lazım” demesiyle ilgili olarak zatı âlileri ne buyururlar acaba?

*

Bülent Arınç, bu konuyu ikna edici bir biçimde izah ederse...

AK Parti içinde “Biden’cı” olarak yalnız kalmaz en azından.


IMELDA MARCOS AYNI BANU ALKAN

IMELDA Marcos belgeselini izleyince...

“Yahu bu kadın, aynı bizim Banu Alkan gibi” deyiverdim.

*

Nedenlerini açıklıyorum:

Zabıtaya ve polise çağrı: Çekin elinizi gazeteden

*

- İkisinde de gerekçesiz devasa bir özgüven var.

- İkisi de dünyanın sadece kendileri etrafında döndüğünü sanıyor.

- İkisi de sonsuz haklı olduğuna inanıyor.

- İkisi de başkalarını doğal köleleri gibi görüyor.

- İkisi de hiç bırakmıyor.

*

Aralarındaki tek fark galiba şu:

Imelda, bizim Banu Alkan’ın imkân bulmuşu...

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Biden gelecek bizim muhalefetin dertleri bitecek mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Kasım 2020
İddia ediyorum: Biden gelince...

Bizim iktidardan daha çok bizim muhalefetin işi zorlaşacak.

*

Örneklerle gidelim:

*

Biden, ABD Başkanı olarak...


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Ah o parmağın tutuluşu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Kasım 2020
“Ağlamıyoruz, gözümüze toz kaçtı” diye yalan söyletti hepimize.

- “Milli umut” nedir, öğretti hepimize.

*

- “Hayat bir parmağa tutunmaktır” falan diye felsefe yaptırdı hepimize.

*

- “Elif bebeğin bırakamadığı o parmak olmak” isteği aşıladı hepimize.

*

- “Tuttuğun parmak değil kalbimiz oldu ey Elif” dedirtti hepimize.

*

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Ölüm gelince ben hep şöyle yapıyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Kasım 2020
Hep en iyi şeylerini hatırlıyorum ölenin.

Kötü şeylerini hiç hatırlamıyorum.

*

Hep hayırla yâd etmeye çalışıyorum.

Hayırsızca yâd etmek istemiyorum.

*

Hep “İyi bilirdik” diye haykırıyorum.

Başka türlü haykırmak içimden gelmiyor.

*

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Geçmiş olsun canım İzmir...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ekim 2020
Yıkılan binalar.

Ortaya çıkan enkazlar.

Yükselen deniz.

Çaresizlikler.

Şehirden yükselen dumanlar.

Haykırışlar.

*

Hepsini yüreğimin en derinliklerinde hissettim.

*

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Biz olduk

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ekim 2020
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle şöyle bir kolaçan ettim etrafı... Manzara-i umumiye şöyleydi:

Herkes mesaj paylaşıyordu coşkuyla...

Atatürk sevgisi yükseliyordu bütün mesajlarda...

Cumhuriyet’in fazilet olduğunda herkes hemfikirdi...

Eşitlik şarkıları dökülüyordu tüm dudaklardan...

Büyük şirketlerin şahane videoları dönüyordu her yerde...

Herkes kendi meşrebince kutluyordu bayramı...

Kayıtsız kalan neredeyse yok gibi bir şeydi...

Aykırılık, çıkıntılık yapan bile kalmamıştı...

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Benim için Cumhuriyet

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Ekim 2020
Demokrasiyle taçlandırıldığında tadından yenmez olandır CUMHURİYET.

Bir yoksulun, devletin en tepesine yönetici olabilmesidir CUMHURİYET.

*

Kastların, sınıfların, eşitsizliklerin çöp sepetine basket yapılmasıdır CUMHURİYET.

Babadan oğula geçen imtiyazlara nanik çekmektir CUMHURİYET.

*

Kandan, soydan, soptan geçen ayrıcalıkları yerlere çalmaktır CUMHURİYET.

*

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Alo! Ben Meral Akşener! Bizim Buğra FETÖ’cü mü?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Ekim 2020
İYİ Partili Ümit Özdağ’ın Tarafsız Bölge’de yaptığı açıklamalara göre...

Olay şöyle cereyan etmiş:

Ümit Özdağ, Meral Akşener’e demiş ki: “Buğra Kavuncu FETÖ’cüdür.”

*

Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şu karşılığı vermiş:

“Konuyu araştıracağım.”

*

Bir süre sonra...

Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şöyle demiş:

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Oh be! 40 gün sonra korona aşısı geliyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Ekim 2020
Nihayet! Sonunda! Yaşasın! Yuppi! Heyyo!

 

Kurtuluyoruz koronadan!

40 güne kadar aşı geliyor aşı!

*

Osman Müftüoğlu Hoca’nın Sağlık Bakanı’na dayandırarak bugün Hürriyet’e yazdığı bu bilgi, tarihi bir bilgidir.

*

İlk kez tarih verilmiştir. İlk kez kesin konuşulmuştur. İlk kez altı çizilmiştir. İlk kez “Bu iş bitti” denmiştir.

*

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Nihat Hatipoğlu’ndan ne bekliyorsunuz ki?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Ekim 2020
Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, sokakta gezerken dört genç kızın bira içtiğini görmüş ve hayretler içinde kalmış.

Bunu da ifade etmiş.

*

Ortalık toz duman!

Vay efendim, nasıl olurmuş da Nihat Hatipoğlu, bira içen genç kızları gördüğünde hayretler içinde kalırmış.



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Hak geldi batıl zail oldu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Ekim 2020
Bu cümle, Kuran-ı Kerim’den bir ayettir.

Ayetin tamamı şöyledir:

*

“De ki... Hak geldi, batıl yıkılıp gitti... Zaten batıl, yıkılmaya mahkûmdur.” (İsra–81)

*


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Ümit Özdağ’a karşı İYİ Parti ne yapmalı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Ekim 2020
Ümit Özdağ ismi, İYİ Parti açısından sıradan bir isim değildir.

Kimdir Ümit Özdağ?

İYİ Parti’nin iki kurucusundan biridir.

İYİ Parti’de genel başkan yardımcılığı yapmıştır.

İYİ Parti’nin var oluşunun temel dayanaklarından biridir.

İYİ Parti’nin milletvekilidir.

İşte tam da bu nedenle...

İYİ Parti

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Ümit Özdağ bombası nasıl patladı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Ekim 2020
Ümit Özdağ programa nasıl çıktı, ortalığı sarsan konuşmasını nasıl yaptı? Program öncesi ve sonrası Tarafsız Bölge stüdyosunda neler yaşandı? Perde arkasını anlatıyorum...

- ÖZDAĞ ARADI: Ümit Özdağ, İYİ Parti içinde yaşanan tartışmalara hiç girmemişti bu zamana kadar. “Partimin iç meselelerini kamuoyu önünde tartışmam” diyerek... Bir sabah beni aradı. Ve şöyle dedi: “Ahmet Bey, ben sizin programınızda İYİ Parti’de yaşananlarla ilgili konuşmak istiyorum.” Hiç düşünmeden cevap verdim: “Tabii ki.”

*

- UZUN HAZIRLIK: Bir hafta sonrası için sözleştik. Yani Ümit Özdağ, programda yapacağı açıklamalara bir hafta boyunca hazırlanmıştı. Bir çıkış yapmaya karar vermişti, sonuçlarını da göze alarak... Üzerine basa basa şunu söyledi: “Programda İYİ Parti ile ilgili her konuyu konuşmak istiyorum.”

*

- BOMBA PATLAYACAK: Program saatine yaklaşık yarım saat kala Ümit Özdağ, CNN Türk’e geldi. Ne diyecekti? Nasıl bir açıklama yapacaktı? O ana kadar bilmiyordum. Selamlaştık. Çay-kahve söyledik. Ve ben, “Ne diyeceksiniz programda? Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye program öncesi sohbeti başlattım. Koray Aydın’dan bahsedeceğini söyledi. “Sadece Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye sordum. Güldü. “Hayır” dedi. Ve ekledi: “Başka şeylerden de söz edeceğim. Bu akşam burada bomba patlayacak.”

*

- AYDIN DEĞİL KAVUNCU: Sohbeti biraz ilerlettiğimizde şunu fark ettim: Ümit Özdağ’ın temel meselesi Koray Aydın’la ilgili değildi. Koray Aydın’ı dar kadrocu motivasyonla hareket etmekle suçluyordu falan ama asıl meselesi İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu idi.

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Bekir Coşkun’un ardından

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Ekim 2020
Yazdığını okutturmak...

Yazıyla haşir neşir olan herkesin en büyük rüyasıdır.

*

Yazdığını okutturmanın ordinaryüsüydü Bekir Coşkun.

*

Yazıyla var olmak...

Var oluşların en zorlusu, en yıpratıcısı, en soylusudur.

*

Yazıyla var olmanın profesörüydü

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Vali Bey’in alması gereken kurslar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Ekim 2020
Denizli Valisi, Denizli sokaklarında gerçekleştirdiği korona teftişinde şu iki olaya imza attı:

BİR: Döner ustası kendisini pek takmayınca dönerciyi kapattırdı. İKİ: Bu olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada ifade ve imla açısından Türkçeyi resmen katletti.

*

Denizli Valisi’ne acilen şu kurslara gitmesini hararetle tavsiye ediyorum:



*

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Garo Paylan’a vicdani noktadan bir sesleniş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Ekim 2020
Sayın Garo Paylan...

Ermenistan, bebekleri katlederken...

HDP milletvekili olarak şöyle dediniz:

*

“Karabağ’da süren savaşta her iki taraf da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor. Azeri ve Ermeni güçleri, derhal sivil yerleşim yerlerine saldırıları durdurmalıdır”.

*

Sayın Garo Paylan...

Ermenistan’ın, savaş hattının çok uzağındaki Gence kentinde bebekleri katlettiği gecenin sabahında vicdanlı bir siyasetçinin yapacağı açıklama böyle mi olmalıydı?

“İki taraf da yapıyor”

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Aranan aday niye Ahmet Necdet Sezer olmasın ki?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ekim 2020
“Sustu, sustu, sustu... Işık olayında konuştu” diye bir eleştiri yazdım dün Ahmet Necdet Sezer için.

 

Ağır bir eleştiri değildi ha!

İmbat rüzgârı gibi hafif bir eleştiriydi.

*

Hatta eleştiri bile sayılmazdı yazdıklarım.

Minnacık bir yadırgama denilip geçilecek cinstendi.

*

Öyle bir tepki aldım ki...

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Susup susup susup ışık olayında konuşmak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ekim 2020
Eski cumhurbaşkanlarımızdan Ahmet Necdet Sezer...

Sel oldu sustu, deprem oldu sustu.

Seçim oldu sustu, referandum oldu sustu.

Darbe oldu sustu, Ergenekon oldu sustu.

Afrin’de sustu, Libya’da sustu.

10 Kasım’lar, 29 Ekim’ler, 30 Ağustos’lar... Sustu.

Düğün oldu sustu, cenaze oldu sustu.

Dirayetli bir susuştu onunki.

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