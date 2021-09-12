Yılmaz Güney denince hangisi aklımıza gelecek?

Çok saçma! Çok komik!
Çok kibirli! Çok tatsız!
Çok anlamsız! Çok ilkel!
Çok gereksiz! Çok bayat!
“Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.”
Bu açıklamadan ben şu dört sonucu çıkardım:
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BİR: Meral Akşener, İmamoğlu’nu övünce, “Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürdü” yorumları yapılmıştı. İmamoğlu, bu kıskaçtan kendini kurtarmak istiyor.
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İKİ: İmamoğlu, bu açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ben senin önünde engel olmam, sen adaysan benim bir çıkışım olmaz” mesajı veriyor.
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Gönderilirse... Kendisine yüklü miktarda tazminat ödenecek.
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İstifa ederse... Yüklü miktardaki tazminatını alamadan gitmiş olacak.
İşte tam da bu nedenle “Başarısızlık bana aittir” demesine rağmen...
Bırakıp gitmiyor, gidemiyor.
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Şenol Güneş
“Hayat pahalılığına bir çözüm bulunmalı. Marketler ateş pahası. Fiyatlar katlanarak artıyor. Vatandaşın tek derdi bu. Büyüme rakamları güzel ama kimse büyümeye bakmaz. Önümüzdeki seçimi kazanmak için bu soruna acil çözüm bulunmalı.”
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Çok doğru, çok haklı, çok önemli uyarılar bunlar.
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Fevzi notları geçti:
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50’ye yakın kadın, Taliban karşıtı gösteri yapıyor. Silahlı Taliban milisleri, durumdan hoşnut değil. Göstericileri dağıtmaya çalışıyorlar. Fakat kadınlar, milim kıpırdamadan gösterilerine devam ediyor. Ta ki Taliban şiddeti ortaya çıkıncaya kadar.
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Mitingi aşı karşıtları düzenliyor.
Abdurrahman Dilipak da konuşmacılar arasında.
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Bu mitingde...
Devasa bir pankart açmak lazım.
Üzerine dev harflerle şunlar yazan bir pankart:
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Bizim memlekette bazıları, “Taliban kafalı tipler geliyor, eyvah bunlar bizi Talibanlaştıracak” diye telaşlanıyorlar.
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Ben hayatımda bu kadar özgüvensiz bir yaklaşım görmedim.
Taliban korksun, biz niye korkuyoruz ki!
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Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz.
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Olsa olsa şöyle şeyler olur:
Tesettürlü bir hanım, Tanju Özcan’a “Başkanım benim bebeğim olmuyor, yardımcı olur musunuz?” demiş. Tanju Özcan da tüp bebekle ilgili bu gayet masum yardım talebini, son derece münasebetsizce yorumlayıp “Hanımefendi, ben size nasıl yardımcı olabilirim?” diye cevaplamış.
Tanju Özcan’ın bu anısını, “Biraz da gülelim eğlenelim” diye anlatması ise işin en mide bulandırıcı tarafı.
*
“Ülkemde mülteci istemiyorum” tavrını, “Mülteciye su bile yok” noktasına kadar taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şöyle seslenmek isterim:
*
“Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de...”
İZMİR MARŞI’NI BİLE KUTUPLAŞMA KONUSU HALİNE GETİRMEK
Bir sonraki 30 Ağustos’ta...
- Ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın.
- Ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin.
*
Çünkü Atatürksüz 30 Ağustos...
- Alparslansız Malazgirt gibidir.
- Osman Beysiz
Ana muhalefet partisinin liderine yönelik sergilenen apaçık bir nezaketsizlik karşısında hepimiz ortaklaşıp “Bu bir nezaketsizliktir” diyemiyoruz.
*
Artık Türkiye’de...
Ana muhalefet lideri, bir yalan haber üzerinden iktidarı sıkıştırmaya çalışıyor. Ve o lider, haberin yalan çıkmasını hiç mesele etmiyor.
*
Artık Türkiye’de...
Şeytanlaştırma tek taraflı işleyen bir mekanizma değil. Bütün taraflar, birbirlerini şeytanlaştırıyor.
*
Klasik köşe yazarlığının en klişeleşmiş cümlelerinden biridir bu.
*
Eski üstatlarımız, nedense yıllık izinlerinin tamamını asla kullanmazlardı.
Mutlaka “bir bölümünü” kullanırlardı.
*
“Üstatlara saygı” adına...
Ben de bu klişeyi kullanarak...
Yazılara kısa bir süre ara veriyorum.
Şiir yazardı. Şairdi yani.
Siyasete girdi. Milletvekili oldu.
*
Hiç unutmuyorum:
Bir sohbet sırasında bir trafik polisiyle yaşadığı bir olayı anlatmıştı.
- Kadınlar sokağa çıkmalı mı, çıkmamalı mı?
- Kadınlar sosyal hayata karışmalı mı, karışmamalı mı?
- Kadınlar iş yapmalı mı, yapmamalı mı?
Türü sorulara yanıt arayan Taliban’a verilmiş en güzel cevaptır.
*
Afganistan’da görev yapan bu Türk askeri...
- Sergilediği şefkatle...
- Ortaya koyduğu insanlıkla...
Şunu diyor:
*
- Dini herkes benim gibi yorumlayacak.
- Dinden herkes benim anladığımı anlayacak.
- Benim dinden çıkardığım kurallara herkes uyacak.
- Dini başka türlü yorumlamak yasak.
*
Laiklik
ÇİN GÖRÜŞÜYOR: Sıfır çekinceyle hareket ediyorlar. Çıkarlarına bakıyorlar. Vızır vızır görüşüyorlar. Ellerinden gelse Kabil / Pekin arasına metro yaparlar.
*
AVRUPA GÖRÜŞÜYOR: Taliban’la işbirliği kararı alıyorlar. Görüşüyorlar. Kamuoylarını yatıştırmak için ise “İnsan haklarına saygı” şartı koşuyorlar.
*
RUSYA GÖRÜŞÜYOR: Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova’da Taliban heyetini ağırlıyor. Gururla poz vermeler falan. El altından, el üstünden sürekli görüşüyorlar.
*
İRAN GÖRÜŞÜYOR: Anında vaziyet almış durumda. Sünni falan demeden takır takır görüşüyor İran. Saman altından su yürütüyor.
*
Afganistan, tarihte hiçbir zaman doğru dürüst merkezi bir yönetim oluşturamadı. Kabilelerin, dağınık güçlerin itişip kakışmasının coğrafyası oldu hep. Ulus yok ortada. Merkezi yönetim tecrübesi yok. Afgan kimliği yok. Tarihsel deneyim diye bir şey de yok.
*
Türkiye’nin durumu, Afganistan’ın durumuyla kıyas edilemez. Türkiye’nin büyük bir deneyimi var. Bir imparatorluk geçmişi var. Merkezi yönetim tecrübesi çok büyük. İmparatorluktan getirdiği müthiş zengin bir birikim söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti, böyle bir birikime yaslanıyor.
Atatürk’le Taliban’ı kıyaslamak... Her şeyden önce Atatürk’e düpedüz hakaret ve büyük bir saygısızlık. Saçmalamanın daniskası. Absürdlüğün zirve noktası. Böyle bir kıyaslama, Atatürk ve yol arkadaşlarının birikim ve deneyimini aşağılamaktan başka bir anlam taşımaz.
*
Taliban, fukara bir insan kaynağına yaslanıyor. Siyasi kurgusu da alabildiğine fukara... Afganistan’daki kaosa ve içsavaşa karşı, ilkel bir kurguyla verilmiş bir cevaptır Taliban. “İslam’ı sert uygularsak belaları def ederiz” diyen bir sosyolojiye yaslanıyor. İdeolojisi, hedefi, stratejisi bundan ibaret. İlkel bir kurtuluş reçetesiyle hareket ediyor.
*
- SANCI İKİ: İnsanlar, Taliban yönetimi altında yaşamaktansa bir Amerikan kargo uçağının kanadına tutunup yere çakılmayı göze alıyorlar. Barış dini olan İslam’ın Taliban’ın elinde aldığı şekle bakar mısınız? Taliban, bir tür İslam karşıtı propaganda makinesi değilse nedir?
*
- SANCI ÜÇ: Bu insanların çoğu ABD’ye güvendiler. Peki ABD ne yaptı? Ne yapacak? Hepsini sattı. Hiçbirini düşünmedi. Pılısını pırtısını toplayıp olay mahallini terk etti. Olan da bu insancıklara oldu. ABD’nin insancıllığı buraya kadardır. Medeniyetleri batsın.
*
- DOĞRU: Kabil, sıfır dirençle Taliban’a ikram edildi.
*
- YANLIŞ: Taliban, Afganistan’ı teslim aldı.
-
Uluslararası gözlemciler...
- Önce bir yıl dediler.
- Sonra üç ay dediler.
Yılmaz Güney denince hangisi aklımıza gelecek?
Yılmaz Güney’in iki yönü var.
Bir yönünde...
Bir hâkimi öldürmüş, sevdiği kadının kafasının üstüne bardak koyup nişan almış, alkollü araç kullanarak bir çocuğun ölümüne neden olmuş... Kısacası şiddete meyyal maço bir adam var.
*
Bir yönünde ise...
Türk sinemasının yüz akı sayılabilecek filmler çekmiş, uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiş, sinemanın yıldızı bir sanatçı var.
*
Bu iki yön nedeniyle...
Yılmaz Güney konusu, aynı zamanda bir ikilemin konusudur.
*
“Katildi, maçoydu” diyenler...
Onun sinemada çığır açmış sanatçı yönünü ihmal etmiş oluyorlar.
*
“Büyük sanatçıydı” diyenler ise...
Onun işlediği cinayeti, maçoluğunu es geçmiş oluyorlar.
*
Bu girdaptan galiba şöyle bir cümleyle kurtulabiliriz:
*
Yılmaz Güney, cinayet işlemiş, adam öldürmüş, maçoluğu hiç bırakmamış, büyük bir sanatçıydı.
11 EYLÜL GÜNÜ NEREDE NE YAPIYORDUM
TELEVİZYON Haber Merkezi’ndeyim.
“Aha! Uçak ikiz kulelere çarptı! Yok böyle kaza!” haykırışlarını işittiğim anda ekranın başına geçtim.
“Oha! Bu ne lan!” sesleri eşliğinde ekran başına mıhlanıp kaldım.
*
O ana kadar olayın “ilginç bir kaza” olduğunu düşünüyorduk.
İkinci uçağın ikinci kuleye çarpmasıyla birlikte etrafımdaki şaşkınlık belirten haykırışların seviyesi düştü, sayısı arttı, gücü kuvvetlendi.
*
O günden hiç unutamadığım iki görüntü şudur:
- BİR: Kulağına bilgi fısıldanırken Oğul Bush’un yüzünün aldığı şekil.
- İKİ: Kulelerden kendilerini çaresizce aşağı bırakanların trajedisi.
*
Kulelerin yıkılma anı ise içerdiği müthiş sembolizmle hiç sevmediğim o klişe cümlenin dudaklarımdan dökülmesine yol açtı: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
*
Sonra her olayda olduğu gibi bu olayda da ülkemde hiç bitmeyen bir kutuplaşma başladı.
*
Bir taraf, “ABD ektiğini biçti, Ortadoğu’da yaptıklarının cevabıdır bu” diyenler... Bir tarafta ise “Masum insanlar öldü. Cinayetlere kılıf aramayın” diyenler...
*
20 yıl önceden hafızamda kalanlar bunlardır.
ÜÇ USTA, ÜÇ RÖPORTAJ
Dünkü Hürriyet’te üç usta gazetecinin gündemin en önemli konularıyla ilgili yaptığı üç röportajı büyük bir zevkle okudum.
1. ERTUĞRUL ÖZKÖK- Şenol Güneş röportajı
Şenol Güneş, çok dağınık konuşan biri. Zihninden geçenleri çok dağınık biçimde cümlelere döküyor. Bu nedenle kendisiyle röportaj, çok zorlu bir iş. Hem ifade ettiklerini tam olarak yansıtacaksın hem de anlaşılır kılacaksın. Usta gazeteci Ertuğrul Özkök, işte bu zorlu işin üstesinden gelmiş. Futbolla ilgisi olmayanların bile merakla okuyacakları türden muhteşem bir röportaj çıkarmış ortaya.
2. SEDAT ERGİN-Hulusi Akar röportajı
Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’da yaşananlarla ilgili olarak bu zamana kadar derli toplu bir görüş vermemişti. Sedat Ergin’in dünkü Hürriyet’te başlayan Akar röportajı, bu açıdan önemliydi. Akar’ın Afganistan’la ilgili olarak askeri ve siyasi açıdan söylediklerinin, özellikle NATO üyesi ülkelerin başkentlerinde de merakla takip edileceğinden eminim. Sedat Ergin’in usta işi röportajı, konuyu merak edenler açısından çok önemliydi.
3. FATİH ÇEKİRGE-Abdülhamit Gül röportajı
“Türkiye’de on yıllardır en çok şikâyet edilen konuların başında ne geliyor?” diye sorsak sanırım şu cevabı alırız: Adaletin gecikmesi... “Geciken adalet, adalet değildir” der dururuz. Adalet Bakanlığı, işte bu soruna çözüm bulacak bir çalışma başlattı. Karmaşık, teknik ve kendine özgü bu konu... Fakat Fatih Çekirge’nin ustalığıyla bu karmaşık konu, gayet basitleştirilerek anlatılmış. Çekirge’nin Gül röportajı bu açıdan dikkat çekiciydi.
EN ETKİLİ MUHALEFET PARTİSİNİN FARKINDA
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, dün Kahramanmaraş’ta yaptığı konuşmada, “Raflardaki, tezgâhlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz” dedi.
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Geçtiğimiz günlerde “En etkili muhalefet partisi: Pahalılık” başlıklı bir yazı yazmıştım.
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Öyle anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da en etkili muhalefet partisinin ne olduğunun farkında.
DETOKS TAVSİYELERİ
- Ömrünüzü uzatmak istiyorsanız... İnsan detoksu!
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- Lüzumsuzluklara kapıyı kapatmak istiyorsanız... Dedikodu detoksu!
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- Yargılayıcı bakışlara maruz kalmamak istiyorsanız... Sosyal detoks!
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- Boş işlere kafa yormamak istiyorsanız... Dijital detoks!
BEN BUNU BİLİRİM BUNU SÖYLERİM
- Mübalağalı aşk pozları veren çiftler, kısa bir sürede ayrılırlar.
- Ayıpladığın şey başına gelmedikçe ölmezsin.
- Çok fazla dostu olanın, aslında hiç dostu yoktur.
- Hiç düşmanı olmayanın, hayatta bir tutumu yoktur.
- Sevdiğin ünlüyle tanıştığın anda, hayal kırıklığı genellikle kaçınılmaz olur.
- İnsanın çocukluğu, yurdudur.
- Karşısındakileri sürekli yargılayan insan, mutsuz kalmaya mahkûmdur.