Uçağa tutunup yere çakılanlara bakarken çektiğim beş sancı

BU YAZIYI DÜNKÜ GAZETE İÇİN YAZMIŞTIM. EDİTÖRÜM “YERİMİZ BİRAZ SIKIŞIK. BU YAZIYI YARINA BIRAKALIM” DEDİ. “TAMAM” DEDİM. VE BUGÜN... “VAKTİ GEÇTİ” DİYE YAZIYI YAYINLAMAKTAN VAZGEÇMİŞTİM. FAKAT BAKTIM, YAZIDA SÖZÜ EDİLEN MİLLETVEKİLİNİN YAPTIĞI AÇIKLAMAYA... ŞÖYLE DOLU DOLU BİR ÖZÜR BİLE DİLEMEMİŞ VE ÇEŞİTLİ BAHANELERE SIĞINMIŞ. BEN DE YAZIYI YAYINLAMAYA KARAR VERDİM. İŞTE O YAZI:

İzlediğim video aynen şöyleydi:

*

Trafik polisinin durdurduğu araçtaki şahıs...

“Sen benim milletvekili olduğumu nasıl bilmezsin” diye azarlıyor ve çıkışıyordu.

Trafik polisi de gayet kibar bir dille...

“650 milletvekili var. Ben nasıl hepsini bilebilirim” diye milletvekilinden anlayış bekliyordu.

*