TOGG’un babayiğitleri ses verdi: ‘Buradayız’

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Gelenek değişmiyor. Yine aynı hikâye. Bu kez de birileri, “Nerede bu TOGG’un hissedarları? Niye hiç konuşmuyorlar? Niye ortaya çıkmıyorlar?” falan diye tezvirata başladılar. Ama bu sefer meydan boş değil. Tezvirata karşı TOGG’un hissedarları, hemen atağa kalkarak peş peşe mesajlar yayınladılar sosyal medyada. İşte o mesajlar:







TURKCELL

GURURUMUZ BÜYÜK

Turkcell adına Genel Müdür Murat Erkan, şu mesajı yayınladı: “Otomobiller, hızla tekerlek üstündeki akıllı mobil cihazlara dönüşüyor. Bu heyecan verici dönemde TOGG’un bir parçası olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz.”

ANADOLU GRUBU

MUTLULUK DUYUYORUZ

Anadolu Grubu’nun mesajı şöyle: “Ortağı olduğumuz TOGG’un Gemlik Kampusu’nun açılışına günler kala heyecanımız giderek artıyor. Anadolu Grubu olarak biz de deneyim ve bilgimiz ile TOGG’a destek olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

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ZORLU GRUBU

İLK GÜNDEN BU YANA

Zorlu Grubu’ndan gelen mesaj şu: “Zorlu Grubu olarak, 29 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek TOGG’un Gemlik Kampusu’nun Açılış Seromonisi yaklaşırken heyecanlıyız. Ülkemiz adına böylesine değerli bir girişimin ilk günden bu yana ortaklarından biri olmaktan memnuniyet duyuyoruz.”

BMC GRUBU

GELECEĞE DEĞER KATACAK

BMC’nin paylaştığı mesaj şöyle: “Cumhuriyet’imizin 99. yıldönümünde yarım asrı aşan köklü otomotiv ve savunma sanayi geçmişimizle Türkiye’nin geleceğine değer katan bu önemli projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.”

TOBB

BEŞ BABAYİĞİT ÇIKTIK YOLA

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun mesajı şöyle: “Geri sayımda son bir hafta. Milletimize bir söz verdik. Türkiye’nin otomobilini yaparız dedik. Beş babayiğit olarak bir otomobilden fazlası için yola çıktık. 1200’ü aşkın çalışanımızla kocaman bir aile olduk. 29 Ekim’de bir fabrikadan fazlası olan TOGG tesisimizi açıyoruz.”

HER YEDİ DAKİKADA BİR TELEFONA BAKIYORUM



GEÇENLERDE insanlığın ortalamasını öğrendim:

Her bir buçuk dakikada bir telefona bakılıyormuş.

*

Kendi ortalamam şöyle:

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Her yedi dakikada bir telefona bakıyorum.

*

Hedefimi açıklıyorum:

*

- Önce her 15 dakikada bir yapacağım bunu.

- Sonra her yarım saate çıkaracağım.

- Bir saate çıktığım an ise benim için ideal olan olacak.



İŞİ ÇOK ZOR BU PARTİNİN



CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun “Türk Ordusu kimyasal silah kullanıyor” iftirasını, bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyacağını açıklaması...







CHP’de tepkilere yol açtı.

*

Bazı milletvekilleri, “Bu bir iftiradır” diye haykırdılar.

*

Kurumsal olarak ise CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Mehmetçiğimizin sicili tertemizdir” dedi.

*

Bu açıklamaları yapan CHP’liler şunun farkında:

*

Ahali, bu iftiraya karşı tepki bekler. Tepkisiz kalmak, seçim öncesi partiye puan kaybettirir.

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Fakat CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ne yaptı?

Bazı milletvekillerinin ve parti sözcüsünün yaklaşımlarını boşa düşürdü.

*

“Belli ki kimyasal gaz kullanılmış” diyen Türk Tabipleri Birliği Başkanı’na destek çıktı Kaftancıoğlu.

Böylece Parti Sözcüsü Öztrak’ın çabası da azıcık örselenmiş oldu.

*

Kim demişti, ne zaman demişti, pek hatırlamıyorum, şöyle bir söz çınlıyor kulaklarımda:

*

CHP’yi yönetmek, Türkiye’yi yönetmekten daha zor.

AŞIRI LOKAL BİR İSTİFA



EŞREF Fakıbaba’nın AK Parti’den istifa gerekçelerine şöyle bir baktım.







Genel siyasete dair kurduğu tek bir cümle yok. Kurduğu cümlelerin hepsi yerelle ilgili. Şanlıurfa’ya yapılan atamalar... Şanlıurfa’daki uygulamalar... Şanlıurfa’daki teşkilat meseleleri...

*

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Aşırı lokal bir istifa olarak kayıtlara geçirdim bu istifayı.

*

Şimdi ben böyle yazınca...

Belki Fakıbaba da memleket çapında istifa gerekçeleri bulacaktır kendisine.

Bulsun bakalım.



BİR MİLYON KEZ İŞİTTİĞİM CÜMLELER



BOŞLUKLA tokalaşma, havayı selamlama, konuşurken uyuklama...

Biden’ın bu halleri, ne zaman gündeme gelse...

Etrafımda kim varsa...

Profesör, apartman görevlisi, işinsanı, bakkal falan değişmiyor...

Hepsi şu yorumu yapıyor:

*

“Sen Amerika’yı bu adamın yönettiğini mi sanıyorsun yeğenim. Orada bir derin yapı var. Onlar yönetiyor. Biden kukla. İsterse 24 saat uyusun. Hiçbir şey fark etmez. Sen Biden’a kulak asma yeğenim.”







*

Herkes birbirine mi öğretiyor bu analizi? Nasıl oluyor da herkes aynı cümlelerle olayı yorumlayabiliyor? Bir mekanizma falan mı var?

*

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Bunu çözen var mı aramızda?