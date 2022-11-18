Tevfik Göksu tarzı muhalefet

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Daha ilk günden çok abartılı biçimde yüklendi İmamoğlu’na.

Zaman tanımaya hiç yanaşmadı.

Sürekli İmamoğlu ile uğraşıyormuş ve onu takıntı haline getirmiş izlenimi verdi.

*

Geçen akşam Tarafsız Bölge’de Belediye Meclisi’nde AK Parti’nin sözcüsü konumunda olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’yu konuk ettik.

*

Tevfik Göksu’yu dinlerken “Aradan geçen zaman içinde muhalefet yapmayı öğrenmişler” dedim içimden.

*

Çünkü Tevfik Göksu...







- İmamoğlu’nun kişiliğine yönelik hiçbir şey söylememeye özen gösteriyordu.

- Tamamen somut iddialarla Belediye yönetiminin üzerine gidiyordu.

- Hakkaniyetsiz ve anlayışsız bir tutumdan uzak duruyordu.

- Rakamlardan şaşmıyor, sürekli rakam veriyordu.

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- Kendinden emin şekilde meydan okuyordu.

- Hatta İmamoğlu demiyor, “Belediye yönetimi” diyordu.

*

Tevfik Göksu’nun Tarafsız Bölge’de konuştuğu dakikalarda Ekrem İmamoğlu da bir başka kanaldaydı.

Göksu, reytingde İmamoğlu’nu geçti.

*

Bunda Göksu’nun geliştirdiği muhalefet dili ve edebiyatının rolü olduğuna bahse girebilirim.

BABASININ EVİNE Mİ ANNESİNİN EVİNE Mİ



MERVE Boluğur’un eşinden ayrılmasıyla ilgili haberlerde başlıklar hep şöyleydi:

*

“Babasının evine döndü.”

*

Benim bildiğim, yeni gelin ile yeni damat arasında şiddetli bir kavga yaşandığında...







Yeni gelin annesinin evine döner.

*

Merve Boluğur’da bu iş neden “Babasının evine döndü” şekline dönüştü acaba?

MUHTAR KENT



HER gün bin tane tevatür uçuruluyor.







Son balon şu:

*

Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönlünden geçirdiği aday Muhtar Kent olabilirmiş.

*

İsmi işitir işitmez Süpermen’in gazeteci hali olan Clark Kent geldi aklıma.

*

“Clark Kent’i neden düşünmüyorlar acaba?” dedim.

HÜSEYİN BAŞ



KABUL etmediler Hüseyin Baş adlı genç siyasetçiyi Altılı Masa’ya.







*

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Halbuki “Altılı Masa Gençlik Kolları” diye bir formül geliştirip Hüseyin Baş kardeşimizi oraya başkan yapabilirlerdi.

SARIGÜL İÇİN TİKTOK VİDEOSU SENARYOSU



TIKTOK videolarının usta ismi Mustafa Sarıgül için bir TikTok videosu senaryosu yazdım.

*

Şöyle bir senaryo:

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Sarıgül, öfkeli bir şekilde bir ofisin içine girer. Ofiste yuvarlak masa vardır. Masada da altı kişi. Sarıgül, hırsla masaya yumruğunu vurarak “Ya beni de alın masaya ya da dağılın” der. Bunu dediği anda video mehter marşıyla son bulur.

ERDOĞAN’IN İYİ PARTİ MESAJININ ANLAMI NE?



CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Endonezya dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarda...

İYİ Parti’nin Altılı Masa’dan ayrılmasını arzu ettiğini söyledi.

*

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İYİ Parti’ye atılmış bir çiçek gibi geldi bana bu.

*

Erdoğan’ın bu temennisinin gerçekleşme ihtimali, çok ama çok zayıf.







İYİ Parti, “Altılı Masa”yı terk etmez.

*

O zaman soruyu soralım:

*

Erdoğan gibi siyaseti iyi okuyan bir isim, kabul görmeyeceğini bildiği bir temenniyi neden dile getirir?

*

Cevap veriyorum:

*

Altılı Masa’da aday tespitinde ortaya çıkabilecek sorunların farkında olan Erdoğan, İYİ Parti’ye bir alternatif sunarak masadaki çekişmeyi derinleştirmek istiyor olabilir.

BOMBALI EYLEMİN TASARIMINI YAPANLAR NEYİ AMAÇLADILAR



EĞER fail yakalanmasaydı, işin aslı faslı ortaya çıkmasaydı...







Şöyle bir algı çıkacaktı ortaya:

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“Suriyeli sığınmacılar içine yerleşmiş bir IŞİD hücresi, İstanbul’un göbeğini kana buladı.”

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Bu işin tasarımını yapanların ortaya çıkmasını istedikleri algı buydu.

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Peki bu algıyla neyi hedeflediler?

Galiba şu iki şeyi:

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- BİR: Hükümetin sığınmacı politikasına yönelik öfkenin kabarması.

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- İKİ: Sığınmacı sorunu üzerinden bir istikrarsızlaşmanın sağlanması.

FIKRA NİYETİNE



DÜN “gazeteduvar” isimli bir internet sitesinde yer alan haberin bir bölümünü fıkra niyetine yayınlıyorum:

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“Altılı Masa komisyonlarında görev yapan bir temsilcinin anlatımına göre partiler uzlaşma sürecinde sarı, kırmızı, yeşilden oluşan üç renkle çalışmalarını sürdürüyor. ‘Kırmızı’ partiler arasında ciddi farklılık anlamına gelen konuları simgelemek için kullanılıyor. Altı partiden 1-2’sinin farklı görüş sunduğu konular ‘istişare devam edecek’ anlamına gelen ‘sarı’ renkle işaretleniyor. ‘Yeşil’ renk ise ortak görüşe varılan konuları anlatıyor.”