Tarihin en ahlaksız en vahşi en akılsız yatırımı

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ABD Başkanı Biden, aşağı yukarı şöyle bir “anlatı” geliştirmiş durumda:

*

- Putin diktatördür. Hamas teröristtir.

- Ukrayna ve İsrail... Biri diktatörle, diğeri teröristle savaşıyor.

- İsrail ve Ukrayna’nın savaşı, bizim geleceğimiz için önemli.

- İsrail ve Ukrayna’ya 100 milyar dolar vereceğiz.

- Böylece hiçbir Amerikan askeri ölmeden diktatör ile terörist etkisiz hale gelecek.

- Bu çok akıllı bir yatırımdır.

*

Ateşkese beş sent bile vermeyeceksin.

Barış için metelik harcamayacaksın.

Akan kanın durmasına bir dolarcık bile ayırmayacaksın.

Bombaların susması için sıfır yatırım yapacaksın.

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Ama sıra...

Savaşın devam etmesine, bombaların patlamasına, oluk oluk kanın akmasına gelince...

Tam 100 milyar doları bayılacaksın.

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Dünya yatırım tarihinin...

En akılsız, en vicdansız, en ahlaksız, en vahşi yatırımıdır bu.

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TEREDDÜDÜN NEDENİ

İSRAİL’in kara harekâtı yapmasını zorlaştıran iki unsur var:

- BİR: Yoğun nüfus.

- İKİ: Hamas’ın yeraltı tünelleri.

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Özellikle yeraltı tünelleri Hamas’ın savaş kabiliyetini arttırırken İsrail’in çok büyük zayiat vermesine yol açabilir.

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Yaptığı olağanüstü hazırlığa rağmen İsrail’in harekete geçmekte tereddüt etmesinin temel nedeni bu galiba.

AKLI KARIŞIKLAR İÇİN KILAVUZ

- FİLİSTİN: Desteklenmeleri için ille de Müslüman olmak gerekmiyor. İnsan olmak yetip de artar.

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- İSRAİL: Bu devletin yapıp ettiklerinden tüm Yahudiler sorumlu tutulamaz. Kararları kimler alıyorsa sorumlular onlardır.

*

- ARAP: Mazluma ırkı sorulmaz. Zalime de sorulmaz. Dolayısıyla ikide bir “Nerede bu Araplar” demekten vazgeçelim.

*

- HAMAS: Filistin için mücadele vermesi, yöntemlerinin kayıtsız şartsız destekleneceği anlamına gelmez.

DUYDUĞUM EN İYİ İSRAİL TANIMLAMASI

İNGİLİZ sunucu Piers Morgan’ın programına katıldı Mısırlı komedyen Bassem Youssef.

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Bassem, programın bir yerinde İsrail’le ilişki yürütmeyi şöyle bir benzetmeyle anlattı:

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“İsrail’le uğraşmak, narsist bir psikopatla ilişki içinde olmak gibi bir şey. Seni mahvediyor ve bunun tamamen senin hatan olduğunu düşünmeni sağlıyor”.





KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞI SAYESİNDE KEBAP KAZANDIM

BİR arkadaşım ısrarla ve inatla şöyle diyordu:

*

“Sürecin sonunda göreceksiniz Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacak. Bir başka isme destek verecek”.

*

“Etme eyleme” dedim. Yok.

En sonunda “Var mısın kebabına bahse” dedim.

O kadar inanıyor ki tezine “Varım” dedi.

*

Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili tartışmalara son veren gelişme şu:

“CHP’deki 130 milletvekilinden 94’ü Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan adayı olması için imza verdi”.

*

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Bu haberin işaret ettiği yalın gerçek şudur: Kebabı kazandım.

HANGİ TÜR VİDEOLARI ANINDA GEÇİYORUM

- DİREKSİYON başında ahkam kesenlerin videolarını.

- İsrail’i savunarak dikkat çekmeye çalışanların videolarını.

- İncir çekirdeğini doldurmayacak konularla ilgili konuşanların videolarını.

- Makyaj yaparken yorum yapanların videolarını.

- “Anladın sen onu” falan diye birilerine gönderme yapanların videolarını.

PARAYI VURUNCA

- ŞIMARMAYI abartmayın.

- Gösterişçilikte sınır tanıyın.

- Milletin gözüne sokmayın.

- Özel uçakla fotoğraf çektirmeyin.

- Son model arabalarla hava atmayın.

- Para saçma görüntüsü yayınlamayın.

- Eurolarla saç yaptırmayın.

- Kıskandırıp kıskananlarla dalaşmayın.

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- Maliyecileri peşinize takmayın.

- Paranın kaynağını merak ettirmeyin.

TELAFFUZU ZEVKLİ KELİMELER

NAMÜTENAHİ / Ponzi / Connecticut / Tasarım / Robdöşambr / Konjonktür / Müşkülpesent / Doğaçlama / Barista /

MELONİ HANIM’IN İLİŞKİ BİTİRME PAYLAŞIMI

İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşım yaptı:

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“Andrea Giambruno ile neredeyse on yıl süren ilişkim burada sona eriyor. Birlikte geçirdiğimiz muhteşem yıllar ve hayatımdaki en önemli şeyi kızımız Ginevra’yı bana verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Yollarımız bir süredir ayrıştı ve bunu kabullenmenin zamanı geldi. NOT: Beni buradan vurarak zayıflatmayı uman herkes bilmelidir ki damla taşı ne kadar kazmayı umut etse de... Taş taş olarak kalır ve damla da yalnızca sudur”.

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Eğer sondaki notu yazmasaydı “Ne kadar cool bir paylaşım” diyecektim.

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Fakat ne yazık ki sondaki o not, aklıma sadece ve sadece Şeyma Subaşı’nı getirdi. Üzgünüm Meloni Hanım.