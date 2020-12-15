Süleyman Soylu’nun kürsüde kullandığı güç neden orantısızdı

CHP’li Özgür Özel, bir video çekip kamuoyunun dikkatine sunmuş.

Özgür Özel’in videoda söylediği aşağı yukarı şöyle:

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“Bırakın Çin aşısını kötülemeyi. Çin mallarına duyduğunuz güvensizlikle Çin’de üretilen aşıyı karıştırmayın. Bir eczacı olarak söylüyorum: Çin’in aşıyı üretme yöntemi, doğru bir yöntemdir. Süreçler geçtikten sonra ben bu aşıyı olacağım. Tüm sevdiklerime de olmalarını tavsiye edeceğim. Bu konuda siyasi kutuplaşmanın dışına çıkmak lazım. Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Gelin, bu konuda ulusal bir kampanya yapalım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya hazırız.”

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Bu ne şahane bir yaklaşım.

Bu ne güzel bir açıklama.

Bu ne muhteşem bir tutum.