Süleyman Soylu’nun kürsüde kullandığı güç neden orantısızdı

- Hiçbir laf atmayı karşılıksız bırakmadı. Laf atanlara karşı çok sertti. Hedefinde HDP sıraları vardı. Vurdukça vurdu. Sıkıştırdıkça sıkıştırdı.
*
- Bende şöyle bir şey olur: Çok sinirlenirsem asla hazırcevap olamam. Tutulup kalırım. Şunu fark ettim ki... Soylu, benim tam tersim.
*
Hemen açtım sonuçları.
Ve özellikle araştırmanın “AŞI” bölümüne odaklandım.
*
OPTİMAR, halkımıza sormuş:
“Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de... Aşı, 10 gündür el altından AK Partili siyasilere, aile dostlarına, nüfuzlu kişilere yapılmaya başlandı bile.”
*
İddia doğru mudur, eğri midir? Bilmiyorum.
Hasan Ali Toptaş olayı, büyüyerek devam ediyor.
*
“Tacizci” suçlamasıyla karşı karşıya kalan ünlü romancı Hasan Ali Toptaş’ın başı, gerçekten belada.
Kendisine verilen ödüller geri alınıyor, kitaplarını yayınlayan yayınevleri sözleşmeleri iptal ediyor, kadın yazarlar tepki üstüne tepki koyuyor.
Ve tabii edebiyat dünyası resmen şokta!
Nasıl şokta olmasın!
“İkinci Orhan Pamuk”
Koşullara şöyle bir bakalım:
*
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... En başta kendi parti tabanında büyük bir isyan çıkacak.
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... Muharrem İnce’nin aday olarak tüm oyunu bozması söz konusu olacak.
*
İmamoğlu ya da Yavaş’ı aday yapsa... İstanbul ya da Ankara’nın elden gitme durumu olacak.
*
HELİKOPTER motoru yapmışız.
Canlı yayınlanan törende “sabotaj” kelimesi telaffuz edilince ve motorun çalışmama ihtimali belirince...
“Devrim otomobilleri gibi olacak” diye...
Bazıları öyle heyecanlandılar, öyle havaya girdiler, öyle enerji doldular ki...
Özgür Özel’in videoda söylediği aşağı yukarı şöyle:
*
“Bırakın Çin aşısını kötülemeyi. Çin mallarına duyduğunuz güvensizlikle Çin’de üretilen aşıyı karıştırmayın. Bir eczacı olarak söylüyorum: Çin’in aşıyı üretme yöntemi, doğru bir yöntemdir. Süreçler geçtikten sonra ben bu aşıyı olacağım. Tüm sevdiklerime de olmalarını tavsiye edeceğim. Bu konuda siyasi kutuplaşmanın dışına çıkmak lazım. Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Gelin, bu konuda ulusal bir kampanya yapalım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya hazırız.”
*
Bu ne şahane bir yaklaşım.
Bu ne güzel bir açıklama.
Bu ne muhteşem bir tutum.
İyi bir film için ne gerekiyorsa vardı.
Hem de fazlasıyla...
*
“AKP ile birlikte hayata geçirilen gerici uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Sadece savaş dönemlerinde kullanılan ve ‘Kıbrıs Barış Harekatı’ndan beri ataması yapılmayan ‘Din İşleri Subaylığı’ için yeniden kadro açıldı.”
*
Niye “gerici” diyorlar?
İşin içinde dine dair bir şey var ya...
Ondan dolayı.
*
Bütün demokratik ülkelerin ordusunda var aslında bu
ÇİN AŞISININ YÖNTEMİ DİĞERLERİNDEN DAHA İYİ
SORU: Neden Çin aşısı? Erişimi kolay ve ucuz olduğu için mi?
FAHRETTİN KOCA: Çin aşısı, Alman aşısı, İngiliz aşısı, Amerikan aşısı... Konuyu böyle ele alamayız. Öncelikle ele almamız gereken husus, aşının hangi yöntemle üretildiği hususudur. Çünkü aşının yöntemi, aşının güvenilir olup olmadığını birinci dereceden etkiler.
*
SORU: Korona aşıları kaç yöntemle üretildi?
FAHRETTİN KOCA: İki yöntem var. Birincisi: İnaktif virüs aşıları... İkincisi: mRNA yöntemiyle üretilen aşılar...
*
Çok nettir, çok basittir, çok yalındır.
Dün de aynıdır. Bugün de aynıdır.
*
Bu tür olaylar karşısında şunu söylerim:
*
Koskoca bir partide ya da koskoca bir dernekte...
Bir partilinin ya da bir dernek mensubunun...
Yaptığı aşağılık eylem, bütün partilileri ve bütün dernek mensuplarını...
Bu yarışmacının geçmişte attığı tweet’ler ortaya çıktı.
*
Tweet’ler yenilir yutulur cinsten değildi. Küfür kıyamet... Öyle böyle değil. Sallamış da sallamış. Önüne gelene küfürler etmiş. Etnik kesimlere bile ağza alınmayacak şeyler söylemiş. Kabul edilebilir şeyler değil yazdıkları. Resmen nefretlik.
*
Programın ilgili bölümlerini sonradan izledim.
*
Sağdan soldan yapılan her türlü çarpıtmayı bir tarafa bırakarak işin doğrusunu yazıyorum:
*
Evet... Ali Mahir Başarır, “satılmış ordu” manasına gelecek bir laf ediyor programda. Uyarılınca da “Ben ‘Ordu satılmıştır’ demedim, Tank Palet Fabrikası’nın satılmasını kastettim” diyor.
*
Ali Mahir Başarır’a bazı tavsiyelerim olacak:
*
Galiba bir kapatma kararı çıkacak.
Madem öyle...
Yetkilileri şimdiden uyaralım:
*
- Kapatma bilgisini halka erken verin lütfen. Mesela saat 24.00’te başlayacak olan kapanmayı, cuma saat 22.00’de haber vermeyin. Benzin istasyonu marketlerinde abur cubur kuyruklarına neden olmayın.
*
- Olayı Muharrem İnce’nin bile çözmekte zorlanacağı türden karmaşık bir fizik denklemine dönüştürmemeye gayret edin. Yalın, basit, sıradan ve anlaşılır bir kapatma olsun.
*
- Osman Müftüoğlu Hoca, “Hareket etmen lazım. Oturma. Kalk” dedi. Ben başladım evde dört dönmeye.
*
- Ateş Kara Hoca, “Mümkünse kimseyle görüşmeyelim bir süre” dedi. Ben başladım telefonla bile görüşmemeye...
*
TABANIN DURUMU: AK Parti tabanına bakalım: Bülent Arınç istifa etti diye AK Parti’ye ya da Erdoğan’a küsecek tek bir AK Partili bile çıkmaz. AK Parti içinde bir fısıldama şeklinde bile “Bülent Abimize yapılır mıydı bu?” diyen yok. Tam tersi... İstifa söz konusu olmasaydı... Partiye ve Erdoğan’a bayağı bir gönül koyan olurdu.
TEK NEDEN BAHÇELİ Mİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç’a çok sert ve üst düzey bir tepki gösterdi ve Arınç’ı istifaya mecbur etti ya... Bunun yegâne nedeninin Devlet Bahçeli ya da cumhur ittifakı olduğunu söyleyenler var. Oysa hakikat bu değil. En azından hakikatin tamamı bu değil.
*
AK PARTİ TEPKİSİ: Bülent Arınç, yaptığı açıklamalarla... Evet, MHP’yi ve Devlet Bahçeli’yi kızdırdı ama AK Parti tabanını daha çok kızdırdı. “Yasin Börü’yü katledenlere şirin gözükmek istiyor” cümlesi, AK Parti tabanından doğmuş bir cümledir. “Diyarbakırlı anneler” vurgusu, AK Parti tabanında dile getirilmiştir.
*
İDDİA EDİYORUM: Cumhur ittifakı diye bir şey olmasaydı, MHP ile ittifak söz konusu olmasaydı... Bülent Arınç’ın açıklamaları, AK Parti tabanında yine öfkeye ve huzursuzluğa yol açardı. Erdoğan, yine Arınç’a tepki gösterirdi. Yine Arınç’ı istifaya götürecek bir süreç başlardı.
*
- Reform, Bülent Arınç’ı fersah fersah aşmak zorundadır.
*
- Reform, diş macunu gibidir... Bülent Arınç onu tüpe sokamaz.
- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.
- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.
- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.
- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.
*
Diyeceksiniz ki:
*
E ama
Söylediği en net şekilde şu:
*
“Kendimizi başka yerde değil Avrupa’da görüyor ve geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz”.
*
Erdoğan’ın sözleri, bununla sınırlı değil.
Çekincelerini de sıralıyor:
*
“Avrupa’nın bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz”.
Süleyman Soylu’nun kürsüde kullandığı güç neden orantısızdı
Süleyman Soylu, Meclis kürsüsünden...
Küçücük çocukların terör örgütü saflarında savaştırıldığının fotoğraflarını gösterdiğinde...
“Lanet olsun bunu yapanlara” demek yerine...
Anında savunmaya geçip Soylu’ya tepki gösterdiler ya...
*
İşte bu nedenle...
Soylu’nun kürsüde kullandığı güç orantısız kaçtı.
*
Süleyman Soylu, Meclis kürsüsünde...
PKK’nın yaptığı gerçekten haysiyetsiz bazı eylemlerden söz ederken... “Haysiyetsizler, haysiyetsizler, haysiyetsizler” dediğinde...
Üstlerine alınıp tepki gösterdiler...
Ve “Bu söylediğin PKK’nın sorunu, bizim sorunumuz değil” diyemediler ya...
*
İşte bu nedenle...
Soylu’nun kürsüde kullandığı güç orantısız kaçtı.
*
Süleyman Soylu, Meclis kürsüsünde...
PKK terörüne vurdukları darbeyi anlatırken...
En azından sessizce geçiştirmek yerine...
Hop oturup hop kalktılar ya...
“Teröre vurulan darbe hepimizi memnun eder” demediler ya...
*
İşte bu nedenle...Soylu’nun kürsüde kullandığı güç orantısız kaçtı.
‘KADININ BEYANI’ O DEĞİL KARDEŞİM, ANLAYIN ARTIK
“KADININ beyanı esastır” cümlesini, ısrarla ve inatla şöyle anlamak istiyorlar:
*
“Bir kadın, bir erkeğe bir suçlamada bulunduğunda hiçbir soruşturmaya gerek duyulmaksızın doğru kabul edilir.”
*
Yahu kardeşim, zirilyon kere söylendi.
“Kadının beyanı esastır” derken...
Kast edilen bu değil.
*
Zirilyonun üzerine bir tane daha ekliyor ve bir kez daha söylüyorum.
Kadının beyanı esastır sözünün kast ettiği anlam şudur:
*
“Hukuki açıdan... Kadın ne derse doğrudur, kabul edilir demek değildir... Kadının ifadesi doğruymuş gibi soruşturulur demektir...”
AMBERİN ZAMAN’IN BAŞINA GELENLER
GAZETECİ Amberin Zaman ile gazeteci Dan Wilkofsky, üç günlük bir dizi haber yapmışlar.
Haberin konusu şuymuş:
“PYD-YPG saflarında savaşan çocuklar.”
*
İşte bu haber nedeniyle...
Amberin Zaman’a...
PKK/YPG/PYD çevreleri...
Küfürlerle saldırmışlar. Linç etmişler. İftiralar savurmuşlar. “Devletin ajanı” demişler.
*
O da kendini şöyle savunmuş:
*
“Yahu ben hep sizi savunurdum. Murat Karayılan röportajım nedeniyle işimden kovulmuştum. Ne oldu şimdi size?”
*
Ne olacak Amberin Zaman?
PKK dinamiği denilen o meşhur dinamik işlemiş.
Nedir o dinamik?
İşine gelince kahraman yap, işine gelmeyince küfür kıyamet.
YAPMAYIN, ÇÜNKÜ
- Hasan Mezarcı ile dalga geçmeyin. Çünkü o hem mağdur hem mazurdur.
- Lüzumsuz duyar kasmayın. Çünkü lüzumlu duyarların kıymeti azalıyor.
- 2020 bitiyor diye sevinmeyin. Çünkü 2021’nin 2020’yi aratmayacağının garantisi yok.
- Hadise’nin ablasını dikkate almayın. Çünkü çok ayıp ediyor.
- Bekçilere düşman olmayın. Çünkü çok manasız bir düşmanlıktır bu.
- Yılbaşı kutlanmayacak diye üzülmeyin. Çünkü bulunur kutlamanın bir yolu.
AHMET DAVUTOĞLU’NA DOSTANE BİR TAVSİYE
BELKİ hiçbir dostunuz size bunu söylemiyordur.
O nedenle ben söyleyeceğim:
*
“Açıklarsam yer yerinden oynar, açıklasaydım şöyle olurdu” türü cümleler kurmayın lütfen.
*
Çok ama çok antipatik oluyorsunuz.
ERKEN SEÇİM Mİ DEDİNİZ?
ABDULKADİR Selvi, dünkü yazısında Optimar anketinin sonuçlarını açıkladı.
Olay şu:
- AK Parti: 41.2
- CHP: 23.7
- MHP: 11.1
- İYİ Parti: 10.9
- HDP: 8.4
*
CHP, “erken seçim” derken... Biraz daha düşünse mi acaba?
ELEKTRİK FATURALARI
ELEKTRİK dağıtım şirketleri, uzun bir süredir temsil ve ağırlama giderlerini faturalara yansıtıyormuş.
Yani ahali, adamların temsillerinin ve ağırlamalarının parasını ödüyormuş.
*
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, işte bu uygulamaya son verildiğini duyurmuş.
Bundan böyle faturalara bu tür giderler yansıtılamayacakmış.
*
Yetmez.
Bu zamana kadar bu kapsamda halktan aldıklarını da iade etsinler.
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