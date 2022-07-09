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HABERLERYazarlar Ahmet HAKAN Stratejik aklı bunlardan alacaksanız işiniz zor
Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
Ahmet HakanYazarın Tüm Yazıları

Stratejik aklı bunlardan alacaksanız işiniz zor

#HDP#Bayram#James Caan

HDP Kongresi’nden bir “Danışma Kurulu” çıktı.

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Bir HDP yetkilisi, bu kurul için şöyle demiş:

*

“Stratejik akla ihtiyaç duyduk. O yüzden bu kurulu oluşturduk.”

*

Şöyle bir baktım kurulda yer alan isimlere.

Yetmez ama evet diyen, FETÖ olgusunu teşhis edemeyen, Ergenekon kumpaslarına alet olan, isabetsiz öngörüleri nedeniyle artık görüşlerine itibar edilmeyen ne kadar isim varsa almışlar kurula.

*

HDP’ye stratejik akıl vereceklermiş bunlar.

Tam anlamıyla “Kelin merhemi olsa” olayıdır bu.

*

Oysa HDP’nin stratejik ya da stratejik olmayan bir akla zerre kadar ihtiyacı yok.

*

Tek bir şeye ihtiyacı var:

*

Şiddetle, silahla, dağla, terörle tüm münasebeti “küt” diye kesmek.

NE MUTLU ONLARA Kİ

- Bayram geldi diye kedilerini ödül mamasına boğarlar.

*

- Bayramda Bodrum trafiğinden uzak dururlar.

*

- Ailecek bayram buluşmasında telefonla oynamayı yasaklarlar.

*

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- “Bayram yemeği” diye bir etkinlik icat ederler.

*

- “Yeni bayramlar çok güzel” dedirtecek şeyler bulurlar.

İYİ BAYRAMLAR

Stratejik aklı bunlardan alacaksanız işiniz zor

CİNAYETLERİN olmadığı... Şiddetin sona erdiği... Kışkırtıcıların yüzünün gülmediği... Umudun yeşerdiği... Yalancıların kahrolduğu... Nefretin tükendiği... Kardeşliğin yükseldiği... İnsanların el ele tutuştuğu... Hayatın bayram olduğu...

MUSMUTLU BAYRAMLAR.

BAYRAMLIK DEĞİNMELER

- Mustafa Ceceli acayip enteresan biri gibi geliyor bana.

*

- Bir avukat öldürüldü. Barolar niye iş bırakma eylemi yapmıyor?

*

- Menüye bakıp isabetli sipariş verme konusunda yeteneğim hiç yok.

*

- İmamoğlu, artık kendisini tamamen belediyeye adamış gibi.

*

- Bazıları “Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak” demekten feci zevk alıyor.

*

- Dün sokakta gördüğüm maskeli sayısı: 17.

*

- Hocalar hutbelerinde tartışmalı konulara girmeseler ne kadar iyi olur.

*

- Doktorlardan söz ederken pandemi dönemindeki fedakârlıklarını aklımıza getirelim.

TAHLİYEDEN YANAYIM

KADİR Şeker’in tahliyesinin ardından...

Stratejik aklı bunlardan alacaksanız işiniz zor

Baktım ki itiraz edenler var.

“Oldu mu şimdi bu?” diyorlar, öldürülen şahsın ailesiyle empati kuruyorlar, “Adalet halk tepkisiyle sağlanmaz” görüşünü ileri sürüyorlar.

*

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İtirazlardan bir parça etkilenmiş olsam da...

Vicdanım hâlâ tahliyeden yana.

SANTİNO ÖLMÜŞ

YAKIN arkadaşları ona “Sonny” derlerdi. “Baba”nın en büyük oğluydu. Uçarıydı, hercaiydi. Acayip fevriydi. Meşhur öfkesini asla kontrol edemezdi. Aileyi akılla değil duygularıyla yönetmeye başlamıştı. Fevriliği yüzünden kendisine kolayca tuzak kurulabilmişti.

*

Santino’muzu, yani “Sonny”mizi canlandıran aktör James Caan ölmüş. 80 küsur yaşında.

*

“Godfather”ın çekiliş öyküsünü anlatan diziyi izlerken fark ettim ki...

Stratejik aklı bunlardan alacaksanız işiniz zor

Yönetmenin ilk tercihi değilmiş James Caan. Yapımcıların zorlamasıyla “he” demiş yönetmen.

Fakat öyle başarılı bir “Sonny” karakteri çıkarmış ki James Caan, filmin olmazsa olmazı haline gelmiş.

*

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Rahmetli başka hiçbir rolde oynamamış olsaydı, “Sonny” rolü yetip de artardı kendisine.

Nitekim başka da kayda değer bir rolü olmamış sinemada.

‘AMBER’Cİ OLASIM GELDİ

JOHNNY Depp’in işleri açılmış.

*

Stratejik aklı bunlardan alacaksanız işiniz zor

- “Hollywood Vampirleri” adını verdiği müzik grubuyla dünya turuna çıkıyormuş. Seneye bu zamanlar İstanbul’a gelecekmiş.

*

- “La Favorite” adlı filmde Fransız Kralı XV. Louis’yi canlandıracakmış. İmzayı çakmış. Çekimlere yakında başlanacakmış.

*

Biz millet olarak mağduru severiz ya...

Depp’in işlerinin tıkırında olduğunu görünce ‘Amber’ci olasımız geldi valla.

YAKUZA GÜNDEMİ

MADEM eski Japon Başbakanı’nın öldürülmesi nedeniyle gündemde Yakuza var.

O zaman bu gündeme iyi gidecek üç film tavsiye edeyim:

*

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- KARA YAĞMUR: Ridley Scott amcamızın çektiği, Michael Douglas ve Andy Garcia abilerimizin döktürdüğü şahane bir film. Bu akşam iyi gider.

*

- YAKUZA: 70’lerde çekilmiş bu film. Biraz eski yani. O kadar ki başrolünde Robert Mitchum dedemiz var. Ama çok tarz bir film ve gideri var.

*

- YAKUZAYLA HESAPLAŞMA: Başrolünde Steven Seagal var. Sanırım neyle karşılaşacağınızı anlamışsınızdır. Orijinal ismi: Into The Sun

#HDP#Bayram#James Caan
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