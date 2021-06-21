Silahla poz verenlerden korkmalı mıyız korkmamalı mıyız?

Elinde silahla poz veriyor adam.
*
Sosyal medyada son zamanlarda öyle çoğaldı ki bu tür fotoğraflar.
Eline silahı kapan pozunu veriyor.
Makineli tüfekler, tabancalar falan.
İftira atmaya, kara çalmaya süper müsait bir ortam söz konusu ya...
*
İşte bu pustan, bu karambolden ve bu ortamdan yararlanmak isteyen çakalın teki, YouTube denilen mecrada geçmiş kameranın karşısına, elindeki pisliği bana bulaştırmaya çabalıyor.
Elinde bir avuç pislik, üstüme sıçratmak için debeleniyor.
*
Şunun farkındayım:
*
Puslu havalar, tam çakalların havasıdır. Bu havalarda
Bu grubun videoları dolaşıyordu dün sosyal medyada.
Yeni midir, eski midir? Bilmiyorum.
Üç beş sakallı, cübbeli adam...
Muhtemelen Samatya’ya gitmişler.
Ve başlamışlar tebliğe...
*
Hitapları gayet nazik.
Aklıma şöyle bir seçenek gelmezdi:
*
“Plaja helikopterle inmek.”
*
Çünkü bana göre...
“Çankırı’da oğluna Recep Tayyip ismini veren adam, bu ismi değiştirmek istedi. Nüfus müdürlüğüne başvurdu. Nüfus müdürlüğündeki görevli, ‘Bunu yapamam, beni sürerler’ dedi.”
*
Nedir bu haberin kaynağı?
Şudur:
CHP’nin hazırladığı bir rapor.
*
Güya CHP heyeti, Çankırı’ya gitmiş. Orada bir adamla karşılaşmış. Adam da onlara böyle bir şey demiş. Onlar da rapora yazmışlar.
*
Yapmışlar.
*
Kiri, pası, kimyasalı, dumanı, atığı olmayan bir enerjiye yönelmişler mi?
Yönelmişler.
*
Güneşin insanlığa sunduğu nimetten elektrik üretecekler mi?
Karşıma aniden büyük Türk düşünürlerinden Erol Mütercimler çıktı.
Şöyle bir şey diyordu:
*
“Doğu’da kuklacılık vardır... Batı’da ortaoyunu...”
Gerekçelerini sunarlar ve itiraz ederler.
Zaten yapıyorlar da bunu. Hem de gayet gür bir sesle yapıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
*
Sorun şuradadır:
Bizim millet, maalesef projeleri çok sever. Bayılır projelere.
*
Yani demem o ki...
Ülkenin içinde bulunduğu durumu kendi bakış açısıyla anlatıyor, hükümeti sert bir üslupla eleştiriyor ve en sonunda da şöyle diyordu:
*
“Bunlarla selamı sabahı kesin.”
Bunu duyunca “Eyvah” dedim.
Hem memleket için...
Hem de CHP için...
*
BİR: Olmuyor olamıyor
Doğal olmayan yolların denenmesine meyletmek...
Mevcut iktidarın gerilemesine yol açmıyor, aksine tutunmasına yol açıyor.
*
İKİ: Hızlandırmıyor
Organik olmayan çıkışlara yaslanmak ve bel bağlamak...
İktidarın gidişini hızlandırmıyor.
*
Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu iki şeyi teklif ediyor:
*
- BİR: Biz tek aday olarak girelim seçime.
*
- İKİ: HDP, kendi adayıyla girsin.
*
Peki bu teklifin...
Haber aynen şöyleydi:
*
“YÖK Başkanı Yekta Saraç ‘Üniversiteler milletin kızlarını emanet ettiği yerlerdir’ dedi”.
*
Okuduğumda önce “Allah! Allah! Nereden çıktı bu” dedim.
- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Kılıçdaroğlu’nu kesin ister. Hatta istemekle kalmaz, bayağı bir memnun da olur. Muharrem İnce’nin “çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş” tiradını bile anımsar.
*
- MANSUR YAVAŞ: Kulislerdeki fısıltılara göre istiyormuş Mansur Yavaş’ı... Hatta “Mansur aleyhinde konuşmayın” da demiş. Dişine göre buluyor herhalde... Ama Yavaş’ın pek arzusu yok gibi.
*
Benim aklıma şunlar gelir:
*
- Neşet Baba’nın tüm külliyatını derleyip toplaması gelir.
*
- Gündemime soktuğu Hisarlı Ahmet gelir.
*
- Tanburi Cemil Bey’in saz semaileri gelir.
*
Şöyle bir baktım açıklamalarına... Şu tür şeyler söylüyor:
*
“Bunların zihniyeti böyle... Bu zihniyetten ancak böyle şeyler çıkar... Temel sorun bu zihniyettir...”
Ben hayatımda böyle komik bir açıklama görmedim!
*
O Ali Babacan ki...
AK Parti’nin yıllar süren iktidarı boyunca hep bakandı.
Şunları söyledi:
*
- Sayın Bakan!
- Siyasi rekabet bir yana Türkiye’nin aşı üretmesi bir yana.
- Yerli aşının üçüncü fazı için bakanlık olarak gönüllüler aradığınıza yönelik bir çağrı yapmışsınız. O çağrınızı ben de sosyal medya hesabımdan paylaştım.
- Ayrıca gönüllü arama afişlerinin CHP binalarına asılması için de girişimlerde bulunacağım.
- Hocaların uygun gördüğü bir aşamada yerli aşıda gönüllü olmaya da hazırım.
-
Ayasofya’nın ibadete açılışını...
- Atatürk’e gönderme yapmadan...
- Atatürk’e hakaret etmeden...
- Atatürk’e dil uzatmadan...
İfade etmek mümkün değil mi?
*
Hiçbir şeyi dikkate almıyorsanız, bari...
“TÜRKİYE seninle gurur duyuyor” sloganı, çok hırpalanmış bir slogandır.
Hırpalanmasının temel nedeni şudur:
Hiç de gurur duymayacağımız kişiler için atılmıştır bu slogan.
Ama bugün bu sloganı büyük bir gönül rahatlığıyla atabiliyoruz.
Silahla poz verenlerden korkmalı mıyız korkmamalı mıyız?
İki hafta önce...
Elindeki silahla sosyal medyada poz veren tiplerden korkmamamız, çekinmememiz gerektiğini yazmıştım.
*
Yazıda şöyle demiştim:
*
“Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez.”
*
“Isıracak olan köpeğin havlamaması” tezine işaret eden bir yazıydı bu.
Temel kaygısı buydu yazının.
*
Elinde silahla pozlar veren şahısları korumaya ve kollamaya yönelik bir yazı olmadığı...
Gayet netti, gayet açıktı, gayet belirgindi.
*
Fakat ne oldu?
Şöyle bir şey oldu:
*
Elinde silahla poz veren bir adam, bir cinayet işledi.
HDP’ye baskın düzenledi ve gencecik bir kadını katletti.
*
Yani “Havlayan köpek ısırmaz” tezine aykırı bir örnek oluşturdu.
Bu tekil olay, tezin işaret ettiği gerçeği yerle bir eder mi?
Ne yani?
Havlayan bir köpek, ısırdığında...
Artık “Havlayan köpek ısırmaz” denemez mi?
*
Ben hâlâ aynı kanaatteyim:
Bu tiplerden korkmaya, çekinmeye gerek yok.
Bunların çoğu, ellerindeki silahı kullanmaya yeltenme cüreti göstermezler, gösteremezler.
*
Ama bu tiplerin, ellerinde silahla poz verip şiddeti özendirmelerine bir dur demek gerekmez mi?
Tabii ki gerekir.
¡
Geçen gün yazdığım yazıda da işte bunu dile getirdim.
Dedim ki:
*
“En son HDP’ye yönelik saldırının faili olan katilin fotoğrafları çıktı ortaya. Elinde silahla poz veriyor adam. Sosyal medyada son zamanlarda öyle çoğaldı ki bu tür fotoğraflar. Eline silahı kapan pozunu veriyor. Makineli tüfekler, tabancalar falan. Ruhsatlı mıdır bu silahlar, ruhsatsız mıdır? Bilmiyorum. Ruhsatsızsa... Zaten suç. Ama ruhsatlı olsa da suç sayılmalı. Çünkü güya kahramanlık şovu yapılan bu fotoğraflarla... Şiddet özendiriliyor. Şiddet yüceltiliyor. Şiddet propagandası yapılıyor. Buna bir dur demenin vakti geldi de geçiyor yani. Polisimiz, savcılarımız bu konuya bir el atmalı.”
*
Bazıları, iki yazı arasında yaman bir çelişki bulmuş gibi...
“Ahmet Hakan on iki gün arayla acayip çelişkili iki yazı yazdı” diye yansıttılar benim bu iki yazımı.
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İki yazının anafikrini bir kez daha yazıyorum:
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- BİRİNCİ YAZI: Bu tiplerden korkmaya, çekinmeye gerek yok. Çünkü aslında bunlarda o silahı kullanacak cüret yoktur.
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- İKİNCİ YAZI: Bu tiplerin ellerine silah alıp fotoğraf çektirmelerine hukuken geçit vermemek gerekir. Çünkü şiddeti özendiriyorlar.
*
İki yazıyı da noktasına virgülüne dokunmadan yayınladım. İki yazının da anafikrini ortaya koydum. İki yazının da maksadını tane tane anlattım.
Bundan sonrasını...
“Mantık” dersi hocalarına bırakıyorum.
*
Çelişki var mı, yok mu?
Onlar karar versin.
EN ÖNEMLİ NOT: Silahlı fotoğraf paylaşanların tırsak olması ya da olmaması... Silahlı fotoğrafların şiddete özendirmesi... Bütün bunlar bir yana... Bizim esas karşı çıkmamız gereken şey BİREYSEL SİLAHLANMA olmalıdır. Bireysel silahlanmanın yaygınlaşmasına şiddetle itiraz etmeliyiz.
YAPMAYIN ETMEYİN
- Tamam... Belgeli kanıtlı her iddianın üzerine gidin. Ama puslu atmosferden yararlanıp kara çalanların peşine takılmayın.
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- Tamam... Varsa bir şaibe, aman vermeyin. Ama ortada hiçbir somut bir durum yokken şeref ve haysiyetle oynayan çakallara yüz vermeyin.
*
- Tamam... Her türlü hesap sorun. Ama hesap soruyoruz diye ilgili ilgisiz herkesi töhmet altında bırakan alçaklardan uzak durun.
İLK DEFA GÜZEL BİR HEYKEL FAKAT ONU DA TAŞIDILAR
“UMUDA Yolculuk” diye bir anıt açmış CHP’li belediyeler.
Almanya’ya işçi göçünü anlatan bir heykel bu.
*
Şöyle bir bakınca:
Kompozisyonuyla, duruşuyla, anlatımıyla... Çok beğendim heykeli.
*
Fakat bunun da şöyle bir sorunu var:
Aylar önce bu heykel Saraçhane taraflarındaymış.
Dün de aynı heykel, Saraçhane’den alınıp Kadıköy’de yeniden açılmış.
*
Bu heykel işinde...
Bir türlü dikiş tutturamıyoruz vesselam.
BRAVO HAMAMCIOĞLU! BRAVO BURAK ELMAS!
KIRAN kırana giden bir seçimin ardından...
Burak Elmas, Galatasaray Başkanı oldu.
Eşref Hamamcıoğlu ise ikincilikte kaldı.
*
Burak Elmas, kazandığını öğrenir öğrenmez...
Eşref Hamamcıoğlu’nun yanına gitti.
Beraber kürsüye çıktılar.
İlk sözü Hamamcıoğlu’na verdi.
*
Bu muazzam olgunluk için bravo Burak Elmas!
*
Demokratik bir rekabetteki yenilgi karşısında müthiş hazımlıydı Eşref Hamamcıoğlu.
Rakibini kutladı.
Birlikte sahneye çıkmayı kabul etti.
Şahane bir konuşma yaptı.
*
Bu hazımlı tutum için bravo Eşref Hamamcıoğlu.
*
Vallahi izlediğim tablo...
Bir uygarlık tablosuydu.
Ben onu bilir, onu söylerim.