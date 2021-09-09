Şenol Güneş’in takdir kazanmasının tek yolu: Para mara düşünmeden istifayı basmasıdır

“Hayat pahalılığına bir çözüm bulunmalı. Marketler ateş pahası. Fiyatlar katlanarak artıyor. Vatandaşın tek derdi bu. Büyüme rakamları güzel ama kimse büyümeye bakmaz. Önümüzdeki seçimi kazanmak için bu soruna acil çözüm bulunmalı.”
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Çok doğru, çok haklı, çok önemli uyarılar bunlar.
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Fevzi notları geçti:
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50’ye yakın kadın, Taliban karşıtı gösteri yapıyor. Silahlı Taliban milisleri, durumdan hoşnut değil. Göstericileri dağıtmaya çalışıyorlar. Fakat kadınlar, milim kıpırdamadan gösterilerine devam ediyor. Ta ki Taliban şiddeti ortaya çıkıncaya kadar.
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Mitingi aşı karşıtları düzenliyor.
Abdurrahman Dilipak da konuşmacılar arasında.
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Bu mitingde...
Devasa bir pankart açmak lazım.
Üzerine dev harflerle şunlar yazan bir pankart:
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Bizim memlekette bazıları, “Taliban kafalı tipler geliyor, eyvah bunlar bizi Talibanlaştıracak” diye telaşlanıyorlar.
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Ben hayatımda bu kadar özgüvensiz bir yaklaşım görmedim.
Taliban korksun, biz niye korkuyoruz ki!
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Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz.
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Olsa olsa şöyle şeyler olur:
Tesettürlü bir hanım, Tanju Özcan’a “Başkanım benim bebeğim olmuyor, yardımcı olur musunuz?” demiş. Tanju Özcan da tüp bebekle ilgili bu gayet masum yardım talebini, son derece münasebetsizce yorumlayıp “Hanımefendi, ben size nasıl yardımcı olabilirim?” diye cevaplamış.
Tanju Özcan’ın bu anısını, “Biraz da gülelim eğlenelim” diye anlatması ise işin en mide bulandırıcı tarafı.
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“Ülkemde mülteci istemiyorum” tavrını, “Mülteciye su bile yok” noktasına kadar taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şöyle seslenmek isterim:
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“Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de...”
İZMİR MARŞI’NI BİLE KUTUPLAŞMA KONUSU HALİNE GETİRMEK
Bir sonraki 30 Ağustos’ta...
- Ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın.
- Ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin.
*
Çünkü Atatürksüz 30 Ağustos...
- Alparslansız Malazgirt gibidir.
- Osman Beysiz
Ana muhalefet partisinin liderine yönelik sergilenen apaçık bir nezaketsizlik karşısında hepimiz ortaklaşıp “Bu bir nezaketsizliktir” diyemiyoruz.
*
Artık Türkiye’de...
Ana muhalefet lideri, bir yalan haber üzerinden iktidarı sıkıştırmaya çalışıyor. Ve o lider, haberin yalan çıkmasını hiç mesele etmiyor.
*
Artık Türkiye’de...
Şeytanlaştırma tek taraflı işleyen bir mekanizma değil. Bütün taraflar, birbirlerini şeytanlaştırıyor.
*
Klasik köşe yazarlığının en klişeleşmiş cümlelerinden biridir bu.
*
Eski üstatlarımız, nedense yıllık izinlerinin tamamını asla kullanmazlardı.
Mutlaka “bir bölümünü” kullanırlardı.
*
“Üstatlara saygı” adına...
Ben de bu klişeyi kullanarak...
Yazılara kısa bir süre ara veriyorum.
Şiir yazardı. Şairdi yani.
Siyasete girdi. Milletvekili oldu.
*
Hiç unutmuyorum:
Bir sohbet sırasında bir trafik polisiyle yaşadığı bir olayı anlatmıştı.
- Kadınlar sokağa çıkmalı mı, çıkmamalı mı?
- Kadınlar sosyal hayata karışmalı mı, karışmamalı mı?
- Kadınlar iş yapmalı mı, yapmamalı mı?
Türü sorulara yanıt arayan Taliban’a verilmiş en güzel cevaptır.
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Afganistan’da görev yapan bu Türk askeri...
- Sergilediği şefkatle...
- Ortaya koyduğu insanlıkla...
Şunu diyor:
*
- Dini herkes benim gibi yorumlayacak.
- Dinden herkes benim anladığımı anlayacak.
- Benim dinden çıkardığım kurallara herkes uyacak.
- Dini başka türlü yorumlamak yasak.
*
Laiklik
ÇİN GÖRÜŞÜYOR: Sıfır çekinceyle hareket ediyorlar. Çıkarlarına bakıyorlar. Vızır vızır görüşüyorlar. Ellerinden gelse Kabil / Pekin arasına metro yaparlar.
*
AVRUPA GÖRÜŞÜYOR: Taliban’la işbirliği kararı alıyorlar. Görüşüyorlar. Kamuoylarını yatıştırmak için ise “İnsan haklarına saygı” şartı koşuyorlar.
*
RUSYA GÖRÜŞÜYOR: Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova’da Taliban heyetini ağırlıyor. Gururla poz vermeler falan. El altından, el üstünden sürekli görüşüyorlar.
*
İRAN GÖRÜŞÜYOR: Anında vaziyet almış durumda. Sünni falan demeden takır takır görüşüyor İran. Saman altından su yürütüyor.
*
Afganistan, tarihte hiçbir zaman doğru dürüst merkezi bir yönetim oluşturamadı. Kabilelerin, dağınık güçlerin itişip kakışmasının coğrafyası oldu hep. Ulus yok ortada. Merkezi yönetim tecrübesi yok. Afgan kimliği yok. Tarihsel deneyim diye bir şey de yok.
*
Türkiye’nin durumu, Afganistan’ın durumuyla kıyas edilemez. Türkiye’nin büyük bir deneyimi var. Bir imparatorluk geçmişi var. Merkezi yönetim tecrübesi çok büyük. İmparatorluktan getirdiği müthiş zengin bir birikim söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti, böyle bir birikime yaslanıyor.
Atatürk’le Taliban’ı kıyaslamak... Her şeyden önce Atatürk’e düpedüz hakaret ve büyük bir saygısızlık. Saçmalamanın daniskası. Absürdlüğün zirve noktası. Böyle bir kıyaslama, Atatürk ve yol arkadaşlarının birikim ve deneyimini aşağılamaktan başka bir anlam taşımaz.
*
Taliban, fukara bir insan kaynağına yaslanıyor. Siyasi kurgusu da alabildiğine fukara... Afganistan’daki kaosa ve içsavaşa karşı, ilkel bir kurguyla verilmiş bir cevaptır Taliban. “İslam’ı sert uygularsak belaları def ederiz” diyen bir sosyolojiye yaslanıyor. İdeolojisi, hedefi, stratejisi bundan ibaret. İlkel bir kurtuluş reçetesiyle hareket ediyor.
*
- SANCI İKİ: İnsanlar, Taliban yönetimi altında yaşamaktansa bir Amerikan kargo uçağının kanadına tutunup yere çakılmayı göze alıyorlar. Barış dini olan İslam’ın Taliban’ın elinde aldığı şekle bakar mısınız? Taliban, bir tür İslam karşıtı propaganda makinesi değilse nedir?
*
- SANCI ÜÇ: Bu insanların çoğu ABD’ye güvendiler. Peki ABD ne yaptı? Ne yapacak? Hepsini sattı. Hiçbirini düşünmedi. Pılısını pırtısını toplayıp olay mahallini terk etti. Olan da bu insancıklara oldu. ABD’nin insancıllığı buraya kadardır. Medeniyetleri batsın.
*
- DOĞRU: Kabil, sıfır dirençle Taliban’a ikram edildi.
*
- YANLIŞ: Taliban, Afganistan’ı teslim aldı.
-
Uluslararası gözlemciler...
- Önce bir yıl dediler.
- Sonra üç ay dediler.
Büyük bir felaket.
*
Şu ana kadar 38 vatandaşımızı kaybettik.
Kayıplarımız var.
*
Binalar yıkıldı. Araçlar gitti. Büyük bir maddi yıkım var.
*
Şu anda yapılması gereken tek şey var:
Nasıl bir tuhaf duruş?
Şöyle bir şey:
*
Sürekli “Gelen gelsin kardeşim, hepsine yerimiz var” havasındalar.
“Biz büyük bir milletiz, bizim tarihimiz şöyledir, böyledir” türü şeyler söylüyorlar.
*
Sanki Türkiye, “açık kapı politikası” izliyormuş gibi bir yaklaşım sergiliyorlar.
Ankara Altındağ’da yaşanan olaylara baktığımızda ne görüyoruz?
Eften püften bir mesele üzerine çıkan bir kavganın nasıl bir anda Suriyeli/Türk çatışmasına dönüşebildiğini görüyoruz.
Alarm zilleri çalıyor!
Ülkeyi karıştırmak isteyenler için büyük bir potansiyel var burada.
Ve son günlerde agresiflik oranı giderek artan bir kampanya yürütülüyor.
Tam bu noktada...
Genel yaklaşımı yeniden gözden geçirmek, endişeleri giderici bir tutum almak, kışkırtıcılığın prim yapmamasını sağlayacak önlemler almak gerekiyor.
Ve bunu bugün yapmak gerekiyor.
Şenol Güneş’in takdir kazanmasının tek yolu: Para mara düşünmeden istifayı basmasıdır
Şenol Güneş’in son hezimetten sonra “İstifa ediyorum” dememesinin, diyememesinin nedeni şu:
Gönderilirse... Kendisine yüklü miktarda tazminat ödenecek.
*
İstifa ederse... Yüklü miktardaki tazminatını alamadan gitmiş olacak.
İşte tam da bu nedenle “Başarısızlık bana aittir” demesine rağmen...
Bırakıp gitmiyor, gidemiyor.
*
Şenol Güneş, hatıralarımızda güzel izler bırakmış bir futbol adamıdır.
*
Eğer hatıralarımızdaki yerini korumak istiyorsa, eğer hezimete rağmen hâlâ takdir edilmeyi bekliyorsa, eğer bundan sonraki süreçlerde hep hayırla yâd edilmek istiyorsa...
Para mara hesabı yapmadan çekip gitmesini bilmeli ve istifa etmelidir.
ZEKİ MÜREN BEĞENİRMİŞ
“ZEKİ Müren yaşasa o reklamı beğenirdi” diyenler var.
Çok merak ediyorum: Nereden biliyorlar acaba?
*
Belki de beğenmezdi. Belki de “Benim parodim üzerinden para kazanılmasını istemiyorum” derdi. Belki de kendisini rencide edilmiş hissederdi.
*
Yani demem o ki...
Hiç kimse kendisini “Rahmetli”nin basın sözcüsü yerine koyup “Rahmetli” adına ahkâm kesmemeli.
AFGANİSTAN’LA İLGİLİ BİR ŞEY SÖYLERKEN ASLA UNUTMA
Afganistan’da okur yazarlık oranı: Yüzde 30.
Afganistan’da kırsalda yaşayanların oranı: Yüzde 80.
Afganistan’da şehirleşme oranı: Yüzde 20.
CHP/İYİ PARTİ İLİŞKİSİ
Ben zannediyordum ki...
Araları ballı börek... Her konuda acayip anlaşıyorlar... Aralarında hiç ihtilaf yok...
*
İYİ Partili Cihan Paçacı’nın “Kılıçdaroğlu, hep ‘ben’ diyor. Bu ittifak ruhuna aykırı” falan diye sözlerinin ardından CHP’den gelen cevaba baktım.
Ve şunu düşündüm:
*
Vay! İlişkileri hiç de benim zannettiğim gibi değilmiş.
BELMONDO
Dünya çapında şöhret olup da hakkında iki satır yazı yazamayacağım sinema oyuncusu yoktur. Belmondo hariç.
Hiçbir karşılığı yok bende Belmondo’nun.
Herkesin ayılıp bayıldığı “Serseri Aşıklar” filmini, üç beş yıl önce baştan sona izlemeyi denemiş, zor tahammül etmiştim.
Hiç bana göre bir şey değildi.
*
Ama yine de tabii ki Allah taksiratını affetsin.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI TARTIŞMASINA GİRİŞ
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugünlerde tartışmaların göbeğinde.
Benim Ali Erbaş konusunda tavrım hep şöyle oldu:
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Haklı ve dayanaklı eleştirilere katılarak destek verdim. Örnek: Camilerde 30 Ağustos hutbesi okutulurken 30 Ağustos’un mimarı Atatürk’ün adından söz edilmemesi.
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Haksız ve dayanaksız eleştirilere ise karşı çıktım. Örnek: Sosyal medyada Ali Erbaş’ın hiç söylemediği sözleri piyasaya süren palavracı paylaşımlar.
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Ali Erbaş, bugünlerde bu iki kapsama da kolayca giremeyecek nedenlerden dolayı eleştiriliyor.
Tartışmaları ve eleştirileri tetikleyen en önemli açıklaması şöyle:
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“İnanç, sokakta olmasın, mahallede olmasın, insanın içinde olsun diye bir anlayış var. İnanç, insan ile Allah arasında olsun, evine yansımasın, ticaretine yansımasın, siyasetine yansımasın, adaletine, yargısına yansımasın. Görüyorsunuz ortalığı ayağa kaldırıyorlar. İnançtan ayıklansın oralar diyorlar.”
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Ali Erbaş’ın bu yaklaşımının tartışmalara yol açması normal.
Çünkü bu yaklaşımı...
“Dinin devlet işlerine müdahalesi” olarak algılamak mümkün.
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Ama şöyle anlamak da mümkün:
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Türkiye’de laiklik, çok uzun süre inanç alanının kamusal alandan sert biçimde çıkarılması şeklinde yorumlandı. Bir şey “dini” ise, o şeyin devlet kürsüsünden dile getirilmesi bile laikliğin ihlali olarak görüldü. Oysa “Ticarette dürüst olmak, dinimizin de talebidir” demenin bir sakıncası olamazdı. Ya da “Dinimiz adaleti emreder” demenin bir sakıncası olamazdı.
*
Peki ama bugünün Türkiye’sinde laiklik böyle mi anlaşılıp uygulanıyor?
Tabii ki hayır!
*
Şu anda Türkiye’de...
*
Ali Erbaş’ın sözünü ettiği türden bir sorun var mı? Yok.
*
Laiklik, katı bir şekilde yorumlanıyor mu? Yorumlanmıyor.
*
İnanç, her alandan dışlanıyor mu? Dışlanmıyor.
*
Evet, bazı kesimlerin çeşitli itirazları var ama pratikte hiçbir sorun kalmamış durumda.
*
Sonuç:
Ali Erbaş’ın sözünü ettiği sorun, eski Türkiye’nin sorunudur.
Bugünün Türkiye’sinin sorunu değildir.
Ali Erbaş’ı bugünün Türkiye’sine davet ediyorum.