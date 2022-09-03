Seçimi hangi ittifak kaybedecek

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- Gri alanda kalanları ihmal eden...

- Sert mesajlarla ortamı geren...

- Nefret kampanyası yürüten...

- Kucaklama söylemini unutan...

- Makul çoğunluğun tadını kaçıran...

- Kendisinden olmayanı ittikçe iten...

- Fanatiklerin diliyle konuşan...

- Sadece kendi azılı taraftarını memnun eden...

- Ortalama vatandaşı göz ardı eden...

- İdeolojik saplantılarla hareket eden...

- Marjinallere teslim olan...

- Sürekli gerginlik çıkaran...

- Sosyal medya çöplüğünün etkisinde kalan...

- Lüzumsuz tartışma konularıyla milleti bölen...

- Ayrıştırıcı ve ötekileştirici tutum alan...

- Hayat tarzlarıyla uğraşan...

- Umutsuzluk aşılayan...

İttifak, seçimde kaybeden ittifak olacak.

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Kısacası...

“Seçimi kim kaybedecek?” sorusunun cevabı şimdiden belli:

Kutuplaştıran kaybedecek.



EFENDY’E DAİR 5 ŞEY



Bizim Somer Şef’imizin Levent’teki “Efendy” adlı restoranına gittik birkaç Hürriyet mensubuyla birlikte. Edindiğim 5 izlenimi hızla aktarıyorum:







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- BİR: Somer Şef’le ilk kez karşılaştım. Uzaktan sempatik görünüyordu. Yakından çok daha sempatikmiş.

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- İKİ: Şef lokantalarında lüzumsuz bir kasma hali vardır. Somer Şef’in lokantasında kasıntının izi tozu bile yok. Şort tişörtle bile gidilir yani.

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- ÜÇ: Anadolu lezzetlerinin yeniden yorumlanmasından korkarım. Bozarlar bildiğimiz lezzetleri. Somer Şef, hem yorumlamış hem de bozmamış.

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- DÖRT: Meyve ve et kombinasyonu, bizim Osmanlı geçmişimizden yadigârdır. Somer Şef, vişneli kebapla o geçmişe şahane bir selam çakmış.

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- BEŞ: “Çingene Kızı” diye bir tatlı var mönüde. Zeugma’da bulunan “Çingene Kızı Mozaiği”ne gönderme yapan bu tatlı, çok alengirli.

YIRTMA FIRSATI



WHATSAPP’ta kullanıcılar, artık kendilerine mesaj gönderebileceklermiş.

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Harika bir fırsat bu.

Özellikle de “Sen niye çevrimiçisin bakayım? Kiminle konuşuyorsun?” türü çıkışlara muhatap olanlar için...

“Kendimle dertleşiyordum hayatım” diyerek yırtma fırsatı.



SİYASET NOTLARI



- CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bütün KHK’lıların göreve iade edileceği görüşünde olduğuna pek ihtimal vermemiştim. Ama aynı gün yaptığı iki ayrı açıklamadan birinde “Hepsini”, diğerinde de “Tamamını” diyordu. “Allah Allah! Bu nasıl iş?” falan demiştim. Sonra açıklama geldi Kılıçdaroğlu’ndan... Öyle demek istememiş. İyi ama o zaman neden “hepsini, tamamını” kelimeleri vurgulu bir şekilde söyleniyor ki? Biraz daha dikkat edilse de gereksiz tartışmalara dalmasak.

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- Muhalif gazetelerden birinde şöyle bir başlık gördüm: “Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlere çapulcu dedi.” Erdoğan’ın konuyla ilgili cümlelerini okudum. Evet, “çapulcu” kelimesi geçiyordu açıklamalarında. Evet, konu öğretmenlerdi. Ama Erdoğan’ın söylediklerinden “Öğretmenler, hepiniz çapulcusunuz” gibi bir anlam çıkmıyordu. Öğretmenlerin, siyasi malzeme olarak kullanılmaması gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Bırakın boykotu moykotu. Siz eğitimin mimarı mısınız, yoksa sokaklarda çapulcu musunuz?” diyordu. Buradan “Öğretmenlere çapulcu dedi” sonucu çıkarmak, epey bir zorlama değil mi?

KONFÜÇYÜS’ÜN KİTAPLIĞI



İnternette bir anekdot okudum. Okurken içsesimi bastıramadım. Hem hikâyeyi hem de içsesimi birlikte takdim ediyorum:

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KONFÜÇYÜS’ün evine biri gelir. (Demek ki milattan önce de randevusuz ev ziyaretleri yapılabiliyormuş. Kapıyı çalmış mı acaba? Konfüçyüs, “Kim o?” demiş midir öksürüğünü gizlemeden?). Eve giren genç, evde duvarın tavana kadar kitaplık olduğunu görür. (Yerde duvardan duvara halı da var mıydı acaba? Kitaplık, İKEA mıydı? Bunları bilemiyoruz tabii.) “Bu kitapların hepsini okudunuz mu?” diye sorar genç. “Evet” der Konfüçyüs. (Konfüçyüs, tabii ki ‘Bazıları feci sıkıcıydı, üç beş sayfa okuyunca kaldırıp attım’ diye cevap vermez.) Bunun üzerine genç, “Kim bilir neler öğrendiniz” der. Konfüçyüs, “Ne kadar cahil olduğumu öğrendim” der. (Bu mesajı vermek için Konfüçyüs’ü ve Konfüçyüs’ün kitaplığını falan işin içine karıştırmaya ne gerek var? “Kitap oku, okudukça ne kadar cahil olduğunu fark edersin” de ve geç. Değil mi ama.)

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SIKILMADIK MI



- Gülşen konusunun bu kadar uzamasından.

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- Oğuzhan ile Demet’in düğününün artçılarından.

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- Cevheri Güven adlı FETÖ’cünün kuyruğuna takılmaktan.

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- Beğenilmeyen anket sonuçlarıyla kavga etmekten.

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- Altılı masanın adayı kim olacak diye merak etmekten.

BENİM TEK KELİMELERİM



TWITTER’da tek kelimelik paylaşım kampanyası başladı dün. Erdoğan da katıldı bu kampanyaya Kılıçdaroğlu da... Kampanyayı işitir işitmez aklımdan geçen kelimeler şunlar oldu:

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Kış... Yozgat... Venedik... Yağmur... Tantuni... Homeland... Klima... Yalnızlık... Sekter... Palamut... Beyoğlu...