Seçime 19 gün kala aşırı gerçekçi saptamalar

- İki taraftan biri, diğeri karşısında ezici bir üstünlük sağlayabilmiş değil.

*

- “Başa baş” diye bir yorum epeydir popüler ve bu durum devam ediyor.

*

- Muharrem İnce muamması sürüyor. Yükselecek mi, düşecek mi? Belirsiz.

*

- Kazanan da kaybeden de çok az farkla kazanacak ya da kaybedecek.

*

- Soğan önemli. Soğanın temsil ettiği şeyi küçümseyen, zararlı çıkar.

*

- Kararsızlar var ve kararsızların odaklandıkları tek konu: Geçim.

*

- Kim milliyetçi seçmeni mobilize etmeyi başarırsa zafere yaklaşır.

*

- İkinci tur ihtimali, hiç de yabana atılır bir ihtimal değil.

*

- Dip dalga yok: Dalgalar ayan beyan ortada ve yenişemiyorlar.

*

- Bu seçimde bir iki puanlık hata payları, anketleri çıkmaza sokuyor.

*

- Büyük şehirler ile Anadolu farklı tellerden çalabilir.

*

- Sonuç: Bugün itibarıyla her an her şey olabilir, her türlü ihtimal masada.

BEYAZ GÖMLEK

KEMAL Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş.

Üçü bir arada video çekmiş.

İyi fikir. Hem de çok iyi bir fikir.

*

Fakat bir sivri akıllı, konsept tanımı yaparken...

“Üçüne de beyaz gömlek giydirelim abi. Çok iyi olur. Birlik, beraberlik mesajı vermiş oluruz. Beyaz sayfa açmış oluruz. Cem Uzan bile beyaz gömlekten bayağı prim yapmıştı, biz de prim yaparız” demiş olmalı ki...

Güzelim iyi fikir...

İnorganik ve doğallıktan uzak bir müsamere havasına dönüşmüş.

*

O sivri akıl, kimin aklıdır?

Kimin olacak?

Mutlaka “çok bilmiş bir ajans”ın fikridir.

*

Siyasetçiler...

Kendilerini ajansların kuklası haline getirmezlerse... Ajansların her söylediklerini sorgusuz sualsiz kabul etmezlerse... Ajanstan gelen her öneriyi, kendi doğallıklarının sınırları içine çekebilirlerse...

Samimiyet ve sahicilik açısından örselenmemiş olurlar.

*

“Beyaz gömlek” fikri ortaya atıldığında...

Üç siyasetçiden biri...

“Bu ne ya? Müsamere kostümü mü giydiriyorsunuz bize? Bırak da organik olalım. Doğallığımıza dokunma bizim” demiş olsaydı.

Böyle bir sonuç doğmazdı.

FAZIL SAY MARŞINI VİDEOSUZ İZLEMEYİN

FAZIL Say’ın 100. Yıl Marşı’nı videolu izleyince...

*

Görselliğin etkisiyle marşın sorunlu taraflarını görmezden geliyorsunuz. Sahne düzenlemesinin görkemiyle “ver ver ver ver ver” haykırışlarını duymazdan gelebiliyorsunuz. Koronun hareketlerine odaklanınca marşın veremediği heyecanı bir parça yaşama imkânı bulabiliyorsunuz. Görsele takılıp canınız sıkılmıyor. Enstrümanlara kendinizi kaptırınca marştaki eksiklikleri bağışlıyorsunuz.

*

Sonuç:

Bu marş, dünya marşlar tarihine videoyla izlenince çekilir hale gelen ilk marş olarak geçecek.





BU NASIL İTTİFAK

HDP yani Yeşil Sol Parti ile TİP, aynı ittifakın parçaları.

*

Buna rağmen YSP adına oy isteyen Pervin Buldan, şöyle diyor:

*

“Aynı ittifakta olsak da ittifakımızdaki başka partilere oy vermeyin. Yeşil Sol Parti’ye oy verin. Yoksa oylarınız AK Parti’ye yarar.”

*

Pervin Buldan’ın bu çağrısı...

Dünya ittifaklar tarihinin en saçma, en tuhaf, en ittifak ruhuna aykırı açıklaması olarak tarihe geçmeye aday açıklamasıdır sanırım.

İZMİR’DE AK PARTİLİ GENÇ SİYASETÇİ OLMAK

KONYA’da, Kayseri’de, Erzurum’da AK Parti kampanyası yapmak kolay. Zor alan İzmir’in janjanlı kesimlerinde AK Parti kampanyası yapmak.

*

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı’yken İzmir’den birinci sırada aday olan Eyyüp Kadir İnan, İzmir’in göbeğinde seçim kampanyasını yürütürken...

Tepkilerle, laf sokmalarla, sabır zorlayan tutumlarla karşılaşıyor.

*

Videoları izledim:

Eyyüp Kadir İnan’ın tavrı, bir siyasetçinin sahada kendisine yönelen tepkilere karşı nasıl davranması gerektiğini anlatan ders nitelikteydi. Asla sinirlenmeyen, asla sabrını yitirmeyen, asla anlatmaktan vazgeçmeyen tavrıyla İnan, ‘önyargılarla nasıl mücadele edilir’in hikâyesini yazıyordu.

*

Biraz da kafa bulmak maksadıyla “Gel sana bir bira ısmarlayayım da bana yapacaklarını anlat” diye bağıran vatandaşın davetini kabul ediyordu İnan... Yanındaki partili arkadaşlarına, “Siz gidin, ben arkadaşla tek başıma sohbet edeceğim” diyerek tek başına vatandaşın masasına konuk oluyordu.

*

Siyasetçiye düşen sabırdır, nezakettir, bıkmadan anlatmaktır, önyargılarla soğukkanlı biçimde mücadele etmektir. Eyyüp Kadir İnan’ı, genç yaşında sergilediği bu olgunluk nedeniyle tebrik ediyorum.

SEÇİMLE İLGİLİ PRENSİPLERİM

- Asla iddiaya girmem.

*

- Hiçbir zaman “Falanca kazanacak” diye büyük konuşmam.

*

- “Kim kazanacak?” dendiğinde asla bilmişlik taslamam.

*

- Kendimi hiçbir zaman taraflardan birinin militanı gibi hissetmem.

*

- “Geliyoruz” ya da “Yine biz kazanıyoruz” goygoylarına kapılmam.

*

- “İyi olan kazansın” şiarından asla vazgeçmem.