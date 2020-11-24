Reform ve Arınç üzerine özlü sözler

Söylediği en net şekilde şu:
*
“Kendimizi başka yerde değil Avrupa’da görüyor ve geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz”.
*
Erdoğan’ın sözleri, bununla sınırlı değil.
Çekincelerini de sıralıyor:
*
“Avrupa’nın bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz”.
- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.
- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.
- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.
- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.
*
Ama durumun böyle olması...
Bülent Arınç’ın söylediklerinin doğru olduğu gerçeğini değiştirmez.
İzlediğim bölümde tartışmacılardan biri, programa katılan iktidar muhaliflerine şöyle bağırıyordu:
*
“Erdoğan’a itaat edeceksiniz. Erdoğan’a biat edeceksiniz. Erdoğan’a ram olacaksınız.”
*
Bunu söyleyen tartışmacı arkadaşımız...
“Erdoğan, bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Onu cumhurbaşkanı olarak tanımak, demokrasiye saygının gereğidir” deseydi.
Kimsenin itiraz edemeyeceği demokratik bir ilkeyi anımsatmış olacaktı.
*
Gezi Parkı davalarında “mağdur” sıfatıyla şikâyetçi olmuş.
Bugünlerde çok demokrat, aşırı liberal, fena özgürlükçü takılıyor ya...
Kendisine “Sen niye Gezi olaylarında davacı olmuştun?” diye sorulduğunda...
Şu cevabı vermiş:
*
“Ben davacı değildim, şikâyetçi değildim, mağdur da değildim. Savcı, tek taraflı olarak bütün bakanları mağdur olarak değerlendirdi. Araştırdım, davadan çekilmek kanunen mümkün değildi. İşte bugün buradan savcılara sesleniyorum: Ben bu davanın mağduru değilim. Silin benim adımı.”
*
- Yüzler güler.
- Karamsarlığın yerini iyimserlik alır.
- Daha iyiye doğru yelken açılır.
- Tutuklayarak cezalandırma son bulur.
- Tutuklama istisna olur.
- Yabancı yatırımcıya güven verilir.
- Yabancı yatırımcıdan daha önemlisi: Vatandaşa güven verilir.
- Yatırımın önü açılır.
İyi ama bir de Özlem Hoca var.
*
Birini öne çıkarıp diğerini geri plana atmak hatta yok saymak... Gerçekten çok ayıp, gerçekten utanç verici.
*
“Dünyanın Uğur’u” manşetini atıp “Dünyanın Özlem’i” manşetini akıldan bile geçirmemek... Olacak iş değil.
*
- Uğur Hoca profesörse... Özlem Hoca da profesör.
- Uğur Hoca BioNTech’in sahibiyse... Özlem Hoca da sahibi.
İkisi de yaptıkları açıklamalarla olay oluyor. İkisiyle de Tarafsız Bölge’de konuştum. Edindiğim izlenimlere göre aralarında şu türden farklar var:
*
- Özdağ tepeden tırnağa ideolojik. İnce popülaritenin altın çocuğu.
*
- İkinci olarak... Babası Jamaikalı. Bu yanıyla hem Güney Amerika’ya selam çakıyor, hem de siyahlara.
*
- Üçüncü olarak... Annesi Hindistanlı. Bu yönüyle koskoca Asya’yı alıyor kanatlarının altına.
*
Samsun’da zabıta ve polis, gazete dağıtıcısı avında.
Öyle bir sarmışlar ki motosikletiyle gazete dağıtan arkadaşımızın etrafını...
Sanırsın terörist avlıyorlar!
*
Bizim iktidardan daha çok bizim muhalefetin işi zorlaşacak.
*
Örneklerle gidelim:
*
Biden, ABD Başkanı olarak...
Tamam... İyi diyorsunuz.
Tamam... Güzel diyorsunuz.
*
Ama çok sayın yetkili bey, bu insanlar, keyifleri öyle istediği için riskli binalarda oturmuyorlar ki!
“Amaaan şimdi taşınma sorunuyla falan kim uğraşacak abi” diyerek riskli binalarda oturmaya devam etmiyorlar bu insanlar.
Yahu kim ister en küçük bir depremde enkaza dönüşecek bir binada çoluk çocuk oturmayı? Yahu kim ister enkaz altında can vereceğini bile bile o binalarda oturmaya devam etmeyi?
Niye anlamıyorsun
- “Milli umut” nedir, öğretti hepimize.
*
- “Hayat bir parmağa tutunmaktır” falan diye felsefe yaptırdı hepimize.
*
- “Elif bebeğin bırakamadığı o parmak olmak” isteği aşıladı hepimize.
*
- “Tuttuğun parmak değil kalbimiz oldu ey Elif” dedirtti hepimize.
*
Kötü şeylerini hiç hatırlamıyorum.
*
Hep hayırla yâd etmeye çalışıyorum.
Hayırsızca yâd etmek istemiyorum.
*
Hep “İyi bilirdik” diye haykırıyorum.
Başka türlü haykırmak içimden gelmiyor.
*
Ne eksik ne fazla...
Aynı öyle yandık İzmir için.
*
Henüz enkaz altında canlarımız varken...
Ortaya çıkan enkazlar.
Yükselen deniz.
Çaresizlikler.
Şehirden yükselen dumanlar.
Haykırışlar.
*
Hepsini yüreğimin en derinliklerinde hissettim.
*
Herkes mesaj paylaşıyordu coşkuyla...
Atatürk sevgisi yükseliyordu bütün mesajlarda...
Cumhuriyet’in fazilet olduğunda herkes hemfikirdi...
Eşitlik şarkıları dökülüyordu tüm dudaklardan...
Büyük şirketlerin şahane videoları dönüyordu her yerde...
Herkes kendi meşrebince kutluyordu bayramı...
Kayıtsız kalan neredeyse yok gibi bir şeydi...
Aykırılık, çıkıntılık yapan bile kalmamıştı...
Bir yoksulun, devletin en tepesine yönetici olabilmesidir CUMHURİYET.
*
Kastların, sınıfların, eşitsizliklerin çöp sepetine basket yapılmasıdır CUMHURİYET.
Babadan oğula geçen imtiyazlara nanik çekmektir CUMHURİYET.
*
Kandan, soydan, soptan geçen ayrıcalıkları yerlere çalmaktır CUMHURİYET.
*
Reform ve Arınç üzerine özlü sözler
Reform işi, Bülent Arınç’a feda edilmeyecek kadar ciddi bir iştir.
- Reform, Bülent Arınç’ı fersah fersah aşmak zorundadır.
*
- Reform, diş macunu gibidir... Bülent Arınç onu tüpe sokamaz.
*
- Bülent Arınç’ı reformun çakıl taşı kabul edip yola devam etmek gerekir.
*
- Bundan böyle reform dendiğinde akla en son gelen isim Bülent Arınç olmalıdır.
*
- Bülent Arınç’a reformu baltalama zevkini tattırmama zorunluluğu vardır.
EY HALKIM, NE YAPIYORSUN?
- Yasak yokken dikkat etmiyorsun. Yasak varken dikkat etmiyorsun.
*
- Korkutulmazsan gevşiyorsun. Korkutulursan umursamıyorsun.
*
- “Sokakta virüs var” deniyor. Gözünü sokağa dikiyorsun.
*
- “Bir araya gelme” deniyor. Her fırsatta bir araya geliyorsun.
*
- Sıkı tedbir alınıyor. “Esnaf kan ağlıyor” diye bağırıyorsun.
*
- Yarı sıkı tedbir alınıyor. Onun da açığını arayıp buluyorsun.
*
Ey halkım! Ne yapıyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Bir deyiver hele!
MAGAZİNSEL ŞEYLER
- İREM DERİCİ: Neşeli, laf sokucu, takmayan insanları severim. Ama İrem Derici’de şöyle bir şey var: Ayarsız pervasızlık ile şeker şeylik arasında gidip gelmekte. Umarım şeker şeylik kazanır.
*
- HANDE ERÇEL: “Bazlama surat” iltifattır dedik. Keşke bize böyle iltifat yapılsa dedik. Fakat Hande Erçel, hakaret davasında ısrarlı. Uzatma Hande! Mahkemeyi meşgul etme. Çek o davayı.
*
- FERDİ ÖZBEĞEN: “Büklüm Büklüm” şarkısını dinliyordum kendisinden. Dizi mizi yoktu ortalıkta. Ayarımı vereyim bari: Kendisi diziyle keşfedilecek sanatçılarımızdan değildir, kendinize gelin.
*
- MAHSUN KIRMIZIGÜL: Filmlerinin gişe başarısı ya da başarısızlığıyla ideolojik tutumu arasında doğrudan bir bağ var gibi... Filmleri iş yapmadıkça içinden acayip hırçın bir muhalif çıkıyor.
SUSMA YUTKUNMA EKREM BAŞKAN
İSTANBUL’da bulaşıcı hastalıktan ölenlerin sayısı bir günde 186 olmuş.
*
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şöyle demiş:
*
“Uyuyamadım. Ne yapayım? Susayım mı? Yutkunayım mı?”
*
Susma Ekrem Başkan!
Yutkunma!
*
Kalk ve lütfen bir şeyler yap.
Çözümün paydaşı ol.
*
Sen artık yakınma, şikâyet etme, üzülme, vah vah deme, “Elimden bir şey gelmiyor” edası takınma, sadece var olan vahim tabloyu ifşa etme makamında değilsin ki.
*
Bir şeyler yapabilirsin mutlaka.
Mesela...
Salgının yaygınlaşmasına olağanüstü katkı sunan şu toplu ulaşım işine bir el atabilirsin.
Metrobüs, otobüs sayısını arttırabilirsin.
Minibüsleri denetleyebilirsin.
*
Yani ne bileyim işte.
Vardır yapabileceğin şeyler.
En azından ben öyle zannediyorum.
SIRADAKİ KİM ACABA?
- Muharrem İnce gündemdeyken... Ümit Özdağ gündemi salladı.
*
- Ümit Özdağ gündemdeyken... Alaattin Çakıcı gündemi salladı.
*
- Alaattin Çatıcı gündemdeyken... Bülent Arınç gündemi salladı.
*
- Bülent Arınç gündemdeyken... Ümit Özdağ tekrar gündemi salladı.
*
Çok merak ediyorum?
Siz bu yazıyı okurken...
Gündemi kim sallamış olacak acaba?
BUNLAR AYIPTAN AZARDAN ANLAR MI?
ADAM karısını öldürmek için bomba düzeneği kurmuş.
Aloo!
Bomba diyorum. Düzenek diyorum.
*
Çekip vuruyorlardı. Bıçaklıyordu. Öldüresiye dövüyorlardı.
Şimdi de bombayı devreye sokmaya başladılar.
*
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da duruma karşı feveran ediyor:
*
“Kendinize gelin yahu” diyor. “Böyle bir ayıp olur mu?” diyor. “Neyi tatmin ediyorsun?” diyor.
*
İşi bombalamaya kadar vardıran bir zihniyeti etkiler mi bu sözler?
Devreye bomba düzenekleri bile girmişken...
“Ayıp” kelimesi, bu zihniyet için herhangi bir anlam ifade eder mi?
*
İçişleri Bakanı Soylu’ya sesleniyorum:
*
Feveran etmekte çok haklısınız Sayın Bakan.
Fakat artık bunlara hitap ederken...
Teröristlere hitap eder gibi hitap etmek gerekiyor.
Çünkü...
Çember daraldı, bıçak kemiğe dayandı, söz tükendi.
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