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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Reform ve Arınç üzerine özlü sözler

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Reform ve Arınç üzerine özlü sözler

24 Kasım 2020

Reform işi, Bülent Arınç’a feda edilmeyecek kadar ciddi bir iştir.

 

- Reform, Bülent Arınç’ı fersah fersah aşmak zorundadır.

*

- Reform, diş macunu gibidir... Bülent Arınç onu tüpe sokamaz.

Reform ve Arınç üzerine özlü sözler

*

- Bülent Arınç’ı reformun çakıl taşı kabul edip yola devam etmek gerekir.

*

- Bundan böyle reform dendiğinde akla en son gelen isim Bülent Arınç olmalıdır.

*

- Bülent Arınç’a reformu baltalama zevkini tattırmama zorunluluğu vardır.


EY HALKIM, NE YAPIYORSUN?

- Yasak yokken dikkat etmiyorsun. Yasak varken dikkat etmiyorsun.

*

- Korkutulmazsan gevşiyorsun. Korkutulursan umursamıyorsun.

Reform ve Arınç üzerine özlü sözler

*

-Sokakta virüs var” deniyor. Gözünü sokağa dikiyorsun.

*

-Bir araya gelme” deniyor. Her fırsatta bir araya geliyorsun.

*

- Sıkı tedbir alınıyor. “Esnaf kan ağlıyor” diye bağırıyorsun.

*

- Yarı sıkı tedbir alınıyor. Onun da açığını arayıp buluyorsun.

*

Ey halkım! Ne yapıyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Bir deyiver hele!


MAGAZİNSEL ŞEYLER

- İREM DERİCİ: Neşeli, laf sokucu, takmayan insanları severim. Ama İrem Derici’de şöyle bir şey var: Ayarsız pervasızlık ile şeker şeylik arasında gidip gelmekte. Umarım şeker şeylik kazanır.

Reform ve Arınç üzerine özlü sözler

*

- HANDE ERÇEL: “Bazlama surat” iltifattır dedik. Keşke bize böyle iltifat yapılsa dedik. Fakat Hande Erçel, hakaret davasında ısrarlı. Uzatma Hande! Mahkemeyi meşgul etme. Çek o davayı.

*

- FERDİ ÖZBEĞEN: “Büklüm Büklüm” şarkısını dinliyordum kendisinden. Dizi mizi yoktu ortalıkta. Ayarımı vereyim bari: Kendisi diziyle keşfedilecek sanatçılarımızdan değildir, kendinize gelin.

*

- MAHSUN KIRMIZIGÜL: Filmlerinin gişe başarısı ya da başarısızlığıyla ideolojik tutumu arasında doğrudan bir bağ var gibi... Filmleri iş yapmadıkça içinden acayip hırçın bir muhalif çıkıyor.


SUSMA YUTKUNMA EKREM BAŞKAN

İSTANBUL’da bulaşıcı hastalıktan ölenlerin sayısı bir günde 186 olmuş.

*

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şöyle demiş:

Reform ve Arınç üzerine özlü sözler

*

“Uyuyamadım. Ne yapayım? Susayım mı? Yutkunayım mı?”

*

Susma Ekrem Başkan!

Yutkunma!

*

Kalk ve lütfen bir şeyler yap.

Çözümün paydaşı ol.

*

Sen artık yakınma, şikâyet etme, üzülme, vah vah deme, “Elimden bir şey gelmiyor” edası takınma, sadece var olan vahim tabloyu ifşa etme makamında değilsin ki.

*

Bir şeyler yapabilirsin mutlaka.

Mesela...

Salgının yaygınlaşmasına olağanüstü katkı sunan şu toplu ulaşım işine bir el atabilirsin.

Metrobüs, otobüs sayısını arttırabilirsin.

Minibüsleri denetleyebilirsin.

*

Yani ne bileyim işte.

Vardır yapabileceğin şeyler.

En azından ben öyle zannediyorum.


SIRADAKİ KİM ACABA?

- Muharrem İnce gündemdeyken... Ümit Özdağ gündemi salladı.

*

Reform ve Arınç üzerine özlü sözler


- Ümit Özdağ gündemdeyken... Alaattin Çakıcı gündemi salladı.

*

-  Alaattin Çatıcı gündemdeyken... Bülent Arınç gündemi salladı.

*

- Bülent Arınç gündemdeyken... Ümit Özdağ tekrar gündemi salladı.

*

Çok merak ediyorum?

Siz bu yazıyı okurken...

Gündemi kim sallamış olacak acaba?


BUNLAR AYIPTAN AZARDAN ANLAR MI?

ADAM karısını öldürmek için bomba düzeneği kurmuş.

Aloo!

Bomba diyorum. Düzenek diyorum.


*

Çekip vuruyorlardı. Bıçaklıyordu. Öldüresiye dövüyorlardı.

Şimdi de bombayı devreye sokmaya başladılar.

*

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da duruma karşı feveran ediyor:

Reform ve Arınç üzerine özlü sözler

*

“Kendinize gelin yahu” diyor. “Böyle bir ayıp olur mu?” diyor. “Neyi tatmin ediyorsun?” diyor.

*

İşi bombalamaya kadar vardıran bir zihniyeti etkiler mi bu sözler?

Devreye bomba düzenekleri bile girmişken...

“Ayıp” kelimesi, bu zihniyet için herhangi bir anlam ifade eder mi?

*

İçişleri Bakanı Soylu’ya sesleniyorum:

*

Feveran etmekte çok haklısınız Sayın Bakan.

Fakat artık bunlara hitap ederken...

Teröristlere hitap eder gibi hitap etmek gerekiyor.

Çünkü...

Çember daraldı, bıçak kemiğe dayandı, söz tükendi.

 

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Reformdan sonra şimdi de Avrupa

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Kasım 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, reform bombasının ardından şimdi de Avrupa bombasını patlattı.

 Söylediği en net şekilde şu:

*

“Kendimizi başka yerde değil Avrupa’da görüyor ve geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz”.

*

Erdoğan’ın sözleri, bununla sınırlı değil.

Çekincelerini de sıralıyor:

*

“Avrupa’nın bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz”.

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Doğruları Bülent Arınç da söylese kabulümüzdür

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Kasım 2020
Bülent Arınç...

- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.

- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.

- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.

- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.

*

Ama durumun böyle olması...

Bülent Arınç’ın söylediklerinin doğru olduğu gerçeğini değiştirmez.

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Biat, itaat, ram

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Kasım 2020
Ekranlardan birinde yapılan bir siyasi tartışmanın kısa bir videosunu izledim.

İzlediğim bölümde tartışmacılardan biri, programa katılan iktidar muhaliflerine şöyle bağırıyordu:

*

“Erdoğan’a itaat edeceksiniz. Erdoğan’a biat edeceksiniz. Erdoğan’a ram olacaksınız.”

*

Bunu söyleyen tartışmacı arkadaşımız...

“Erdoğan, bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Onu cumhurbaşkanı olarak tanımak, demokrasiye saygının gereğidir” deseydi.

Kimsenin itiraz edemeyeceği demokratik bir ilkeyi anımsatmış olacaktı.

*

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Ali Babacan işte budur bundan ibarettir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Kasım 2020
Ali Babacan, AK Parti hükümetinin bakanı olarak...

Gezi Parkı davalarında “mağdur” sıfatıyla şikâyetçi olmuş.

Bugünlerde çok demokrat, aşırı liberal, fena özgürlükçü takılıyor ya...

Kendisine “Sen niye Gezi olaylarında davacı olmuştun?” diye sorulduğunda...

Şu cevabı vermiş:

*

“Ben davacı değildim, şikâyetçi değildim, mağdur da değildim. Savcı, tek taraflı olarak bütün bakanları mağdur olarak değerlendirdi. Araştırdım, davadan çekilmek kanunen mümkün değildi. İşte bugün buradan savcılara sesleniyorum: Ben bu davanın mağduru değilim. Silin benim adımı.”

*

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Hukukta reform olursa ne olur?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Kasım 2020
Umut devreye girer.

- Yüzler güler.

- Karamsarlığın yerini iyimserlik alır.

- Daha iyiye doğru yelken açılır.

- Tutuklayarak cezalandırma son bulur.

- Tutuklama istisna olur.

- Yabancı yatırımcıya güven verilir.

- Yabancı yatırımcıdan daha önemlisi: Vatandaşa güven verilir.

- Yatırımın önü açılır.

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Dünyanın Uğur’u... Dünyanın Özlem’i...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Kasım 2020
Uğur Hoca, tamam.

İyi ama bir de Özlem Hoca var.

*

Birini öne çıkarıp diğerini geri plana atmak hatta yok saymak... Gerçekten çok ayıp, gerçekten utanç verici.

*

“Dünyanın Uğur’u” manşetini atıp “Dünyanın Özlem’i” manşetini akıldan bile geçirmemek... Olacak iş değil.

*

- Uğur Hoca profesörse... Özlem Hoca da profesör.

- Uğur Hoca BioNTech’in sahibiyse... Özlem Hoca da sahibi.

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Ümit Özdağ ile Muharrem İnce arasındaki farklar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Kasım 2020
İkisi de partisinden memnun değil.

İkisi de yaptıkları açıklamalarla olay oluyor. İkisiyle de Tarafsız Bölge’de konuştum. Edindiğim izlenimlere göre aralarında şu türden farklar var:

*

- Özdağ tepeden tırnağa ideolojik. İnce popülaritenin altın çocuğu.



*

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On maddede Kamala Harris’i yazdım: Kurgulasan olmaz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Kasım 2020
Birinci olarak... Kadın... Oradan zaten kazanıyor.

- İkinci olarak... Babası Jamaikalı. Bu yanıyla hem Güney Amerika’ya selam çakıyor, hem de siyahlara.

*

- Üçüncü olarak... Annesi Hindistanlı. Bu yönüyle koskoca Asya’yı alıyor kanatlarının altına.



*

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Zabıtaya ve polise çağrı: Çekin elinizi gazeteden

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Kasım 2020
Bizim gazetenin dağıtım servisinden fotoğraflar geldi elime...

Samsun’da zabıta ve polis, gazete dağıtıcısı avında.

Öyle bir sarmışlar ki motosikletiyle gazete dağıtan arkadaşımızın etrafını...

Sanırsın terörist avlıyorlar!



*

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Biden gelecek bizim muhalefetin dertleri bitecek mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Kasım 2020
İddia ediyorum: Biden gelince...

Bizim iktidardan daha çok bizim muhalefetin işi zorlaşacak.

*

Örneklerle gidelim:

*

Biden, ABD Başkanı olarak...


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‘Riskli binalarda oturmayın’ diyen çok sayın yetkili

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Kasım 2020
Vatandaşlarımıza “Riskli binalarda oturmayın” diyorsunuz çok sayın yetkili bey.

Tamam... İyi diyorsunuz.

Tamam... Güzel diyorsunuz.

*

Ama çok sayın yetkili bey, bu insanlar, keyifleri öyle istediği için riskli binalarda oturmuyorlar ki!

“Amaaan şimdi taşınma sorunuyla falan kim uğraşacak abi” diyerek riskli binalarda oturmaya devam etmiyorlar bu insanlar.

Yahu kim ister en küçük bir depremde enkaza dönüşecek bir binada çoluk çocuk oturmayı? Yahu kim ister enkaz altında can vereceğini bile bile o binalarda oturmaya devam etmeyi?

Niye anlamıyorsun

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Ah o parmağın tutuluşu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Kasım 2020
“Ağlamıyoruz, gözümüze toz kaçtı” diye yalan söyletti hepimize.

- “Milli umut” nedir, öğretti hepimize.

*

- “Hayat bir parmağa tutunmaktır” falan diye felsefe yaptırdı hepimize.

*

- “Elif bebeğin bırakamadığı o parmak olmak” isteği aşıladı hepimize.

*

- “Tuttuğun parmak değil kalbimiz oldu ey Elif” dedirtti hepimize.

*

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Ölüm gelince ben hep şöyle yapıyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Kasım 2020
Hep en iyi şeylerini hatırlıyorum ölenin.

Kötü şeylerini hiç hatırlamıyorum.

*

Hep hayırla yâd etmeye çalışıyorum.

Hayırsızca yâd etmek istemiyorum.

*

Hep “İyi bilirdik” diye haykırıyorum.

Başka türlü haykırmak içimden gelmiyor.

*

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Biz olduk biz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Kasım 2020
Elazığ için nasıl yandıysak...

Ne eksik ne fazla...

Aynı öyle yandık İzmir için.

*



Henüz enkaz altında canlarımız varken...

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Geçmiş olsun canım İzmir...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ekim 2020
Yıkılan binalar.

Ortaya çıkan enkazlar.

Yükselen deniz.

Çaresizlikler.

Şehirden yükselen dumanlar.

Haykırışlar.

*

Hepsini yüreğimin en derinliklerinde hissettim.

*

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Biz olduk

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ekim 2020
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle şöyle bir kolaçan ettim etrafı... Manzara-i umumiye şöyleydi:

Herkes mesaj paylaşıyordu coşkuyla...

Atatürk sevgisi yükseliyordu bütün mesajlarda...

Cumhuriyet’in fazilet olduğunda herkes hemfikirdi...

Eşitlik şarkıları dökülüyordu tüm dudaklardan...

Büyük şirketlerin şahane videoları dönüyordu her yerde...

Herkes kendi meşrebince kutluyordu bayramı...

Kayıtsız kalan neredeyse yok gibi bir şeydi...

Aykırılık, çıkıntılık yapan bile kalmamıştı...

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Benim için Cumhuriyet

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Ekim 2020
Demokrasiyle taçlandırıldığında tadından yenmez olandır CUMHURİYET.

Bir yoksulun, devletin en tepesine yönetici olabilmesidir CUMHURİYET.

*

Kastların, sınıfların, eşitsizliklerin çöp sepetine basket yapılmasıdır CUMHURİYET.

Babadan oğula geçen imtiyazlara nanik çekmektir CUMHURİYET.

*

Kandan, soydan, soptan geçen ayrıcalıkları yerlere çalmaktır CUMHURİYET.

*

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