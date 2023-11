Polat çiftinin yükseliş ve düşüşü üzerine çıkarımlar

Haberin Devamı

- Yükselişte şımarırsan... Düşüşte oh çekenlerin çok olur.

- Yükselişte gösteriş yaparsan... Düşüşte âlem zalim olur.

- Yükselişte şarkı söylersen... Düşüşte herkes şarkını söyler.

- Yükselişte “enercii” dersen... Düşüşte enerjinle maytap geçerler.

- Yükselişte düşman çoğaltırsan... Düşüşte dost bulamazsın.

- Yükselişte hava basarsan... Düşüşte seyirci mutsuz son arzu eder.

- Yükselişte herkesle kavga edersen... Düşüşte daha da düşmen istenir.

- Yükselişte nasihat dinlemezsen... Düşüşte nasihat da kâr etmez.

MORAL YÜKSELTEN İKİ ŞEY

- BİR: Angelina Jolie’nin Filistin’e destek veren şahane açıklamaları.

- İKİ: Ali Yerlikaya’nın suç çetelerinin çökertildiğine dair paylaşımları.

CNN TÜRK’ÜN BAŞARISI

CNN Türk, Ekim ayında da tüm haber kanallarını geçerek birinci oldu.

Birincilik sadece ekim ayı için de geçerli değil. Çok uzun bir süredir zirvede CNN Türk.

Ben CNN Türk’te haftada iki gün Tarafsız Bölge yapıyorum. CNN Türk’ün açık ara birinci olmasına olan katkım, abartılacak bir katkı değil yani.

Asıl başarı...

Sahadan canlı yayınlarla gelişmeleri aktaran haberciler ve kameramanlarındır.

Asıl başarı...

Müthiş bir ekip dayanışmasıyla çalışan CNN Türk’ün tüm çalışanlarınındır.

İYİ PARTİ’DE NEBİ HATİPOĞLU DEPREMİ

Seçmiden hemen sonraydı. İYİ Parti’den Eskişehir Milletvekili seçilen Nebi Hatipoğlu, şöyle açıklamalar yapmıştı:

“CHP-İYİ Parti işbirliğinde kaybeden hep biz oluyoruz. Bence artık bu ortaklığa son verme zamanı geldi. Bence Eskişehir’de mesela AKP-MHP desteklenebilir. Sonuç tartışmasız galibiyet olacaktır ve Eskişehir için de hayırlısı budur.”

Nebi Hatipoğlu, dün İYİ Parti’den ayrılma kararı aldı. İstifa ettiğini duyurdu.

Şimdi benim merak ettiğim şeyler şunlar:

Nebi Hatipoğlu hangi partiye geçecek? Bu istifa Eskişehir’de yerel seçimi nasıl etkileyecek? Hatipoğlu, istifa etmeden önce Eskişehir için “geniş sağ koalisyon” anlaşması yaptı mı?

ATATÜRK’E BENZEYEN ADAMA PARA VERMEK

Atatürk’e benzeyen adam, TikTok adlı mecrada bir saatte 500 bin lira bağış toplamış.

Alıklık, herhangi bir ideolojinin, herhangi bir kesimin, herhangi bir anlayışın tekelinde değildir.

Her ideolojinin, her kesimin, her anlayışın alıkları olur.

Ama yine de Türk milletinin zeki olduğu konusundaki iyimserliğimizi koruyalım lütfen.

KATLEDİLEN 38 GAZETECİ HİÇ UNUTULMASIN DİYE

GAZZE’de çoluk çocuk demeden katliam yapan İsrail, bölgede görev yapan tam 38 gazeteciyi de katletti.

38 gazeteci öldürüldü ama dünyadaki medya örgütlerinden ne bir ses çıkıyor ne de seda.

Mamak Belediyesi ile Anadolu Yayıncılar Derneği, katledilen gazeteciler unutulmasın diye güzel bir çaba içine girmiş. Mamak’taki Millet Bahçesi’nin bir köşesinde öldürülen gazeteciler anısına fidanlar dikilmiş.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yi, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan’ı ve bu etkinliğe katılan tüm meslektaşlarımı canı gönülden kutluyorum.





YANLIŞ ANLAMIŞIM

Bir pankart asılmış CHP Kurultayı’nın yapılacağı salona.

Şöyle deniyor pankartta:

“Oyunun farkındayız. Liderimizin yanındayız.”

*

İlk okuduğumda tamamen yanlış anlamışım pankartta yazılanı.

*

*

Meğer “oyun” derken “büyük oyun”u kastediyorlarmış.

COMANCHERO ŞARKISI

Genç kuşaklar bilmez.

1984 yılında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir şarkı havalanırdı her yerde.

Ko-Man-Çe-Ro diye haykırırdı müziksiz bir ses...

Böylece dikkatler çekilmiş olurdu.

Ardından asla kayıtsız kalınamayacak zalim bir ritim.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Comanchero” adlı çeteyi çökertince aklıma bu şarkı geldi.

Açıp dinleyeyim dedim.

Aniden 1984 yılına ışınlanmış gibi olmayayım mı?

Yaşı yetenler şarkıyı açıp dinleyerek denesin: Bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçecektir 1984 senesi.