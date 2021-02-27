Parti kongrelerinde çekilen halaylar

MADDE BİR
BERAT ALBAYRAK DAMAT OLMASAYDI
Elimizi vicdanımıza koyup da söyleyelim: Berat Albayrak, “damat” olmasaydı... AK Parti iktidarında bugüne kadar geldiği yerlere gelemez miydi? Kimsenin adını bile bilmediği 35 yaşındaki Ali Babacan’ı “camianın yetişmiş bir genci” olarak ekonomiden sorumlu bakanlığa getiren Tayyip Erdoğan, 70’lerden beri yoldaşı olan Sadık Albayrak’ın yetişmiş oğlu Berat Albayrak’a benzer bir sorumluluğu vermez miydi?
MADDE İKİ
AVANTAJI MIYDI? DEZAVANTAJI MIYDI?
Damat olmak, Berat Albayrak’ın siyasetteki en büyük avantajı değildi. Tam tersine, en büyük dezavantajıydı. Damat olmasaydı... Bu kadar dikkat çekmeyecekti, bu denli üzerine gidilmeyecekti, bu şekilde paratoner durumuna düşmeyecekti, “yumuşak karın” muamelesi görmeyecekti, siyasal pozisyonu yerli yerine oturmuş olacaktı, daha adil bir tartışmanın konusu olacaktı, daha insaflı yaklaşımların öznesi olacaktı.
MADDE ÜÇ
Ve haftada iki defa, onlarca kez şu argümanlara maruz kalıyorum:
*
Siz Öcalan’dan mektup getirip okuttunuz.
*
CHP, HDP ile iş tutuyor.
*
Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı?
*
Şu pandemi denilen belalı sürecin en başından beri...
Çok büyük hizmetler verdiniz. Önemli uyarılarda bulundunuz. Önemli kararlar aldınız. Çok önemli işler yaptınız.
*
Ama artık biraz durma zamanı Sayın Bilim Kurulu üyeleri.*
- Durun! Çünkü millet... Bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikleri gördükçe... Sizin ağzınızdan “maske-mesafe” tekerlemesini duymak bile istemiyor.
*
-
Kazanmaya çalışmak yerine...
- Ötelersen...
- Dışlarsan...
- İtersen...
- Mahkûm edersen...
- Yargılarsan...
- PKK’dan ayırmazsan...
- Yaftalarsan...
Bu 40 yıl süresince...
Yapılmayan kalmadı.
*
- Üzerine gidildi... Aman verilmedi... Sınır ötesi operasyonlar yapıldı...
*
- Siyasi kolunun partileri kapatıldı...
*
- Askeri yöntemlere ağırlık verildi... Köyler boşaltıldı...
Güya ahlak abidesi... Güya tarafsız... Güya dürüst... Güya saptırma yapmıyor... Güya aşağılık işlerden uzak...
*
Peki ya gerçek? Tam tersi.
Tek farkları şu: Ahlaksızlığı birazcık daha sofistike biçimde yapıyorlar.
*
Dün uzun, upuzun bir yazı yazdım, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı Gara harekâtı konulu konuşmayı analiz eden.
*
Dedim ki:
Çok hoşuma gitti bu ziyaret ve bu bilgilendirme.
Muhalefet dışlanmadı diye...
Demokratik bir tutum sergilendi diye...
Yıllardır yapılmayan yapıldı diye...
Kutuplaşma belası bir nebze olsun dinecek diye...
Memnun oldum.
Fakat ne oldu?
Katil kimdir?
*
Tabii ki tetiği çeken alçaktır.
Tabii ki tetiği çeken alçağa emri veren alçaktır.
Tabii ki “vur” emri verenin bağlı olduğu örgüttür.
Tabii ki örgütün uzantılarıdır.
Tabii ki örgütün iplerini elinde tutan güçlerdir.
*
Gözler kısılıp HDP’ye bakılıyor.
*
- “Ne diyecekler acaba?” diye...
*
- “Katliama yönelik şöyle okkalı bir kınama yapacaklar mı?” diye...
*
- “Acaba yine bir gerekçe bulacaklar mı?” diye...
*
- Bebek katletmiştir.
- Öğretmen katletmiştir.
- Köylü katletmiştir.
- İzne giden askerleri katletmiştir.
- İşçi katletmiştir.
- Bombayla vatandaş katletmiştir.
*
İşte en son...
Yakın zamanlara kadar bu memlekette...
Laikliğin, neredeyse din düşmanlığı gibi algılanıp uygulanması...
*
Laiklik, böyle algılanıp uygulandı diye doğru dürüst uygulanmasından vazgeçilemez.
*
Çünkü doğru dürüst uygulanırsa laiklik...
- Tek bir din anlayışının topluma dayatılmasının önüne geçer.
- Dini değişik biçimlerde anlama ve yorumlama özgürlüğüne fırsat verir.
Ne zaman kiminle ne yapacağını çok iyi biliyor.
*
Kumpas zamanı...
Zekeriya ile vakit geçirip poz veriyor.
*
Maklube zamanı ise...
Rockefeller’ın torunu Ariana’yla poz veriyor.
*
Öztrak’ın bu eleştirisine, çok sert bir cevap verdi Muharrem İnce.
Dedikleri şunlar:
*
“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”
Bu nedir Allah aşkına?
*
Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?
*
Bir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili?
*
Bir taraf İskilipli’yi göklere çıkarıyor.
Bir taraf ise yerin dibine batırıyor.
*
Oysa İskilipli Atıf hakkında...
Türkiye Uzay Ajansı’nın hazırladığı bu klip, Atatürk’ün ünlü “İstikbal Göklerdedir” sözüyle birlikte sunuluyordu.
*
Klip şundan ibaretti:
- Şöhretin Kıvanç Tatlıtuğ/Kenan İmirzalıoğlu aşamasını yakaladığımı falan düşünüp ara sıra gülümserdim.
*
- Rektörlük binasının tam önünde “Ey Boğaziçi! Ya sen beni alacaksın ya da ben seni” diye tek kişilik bir eylem planlardım.
*
- Ali Kırca ile Mehmet Ali Birand isimlerinden yola çıkarak... “Mehmet Ali Kırca” gibi bir ismi uydurmayı nasıl başardığıma şaşıp kalırdım.
Diyalog kültürü devreye girse...
*
Öğrenciler bir adım geri atsa...
Yöneticilerimiz bir adım geri atsa...
*
Rektör Bulu, yeni bir yaklaşım denese...
*
O açıklamayı okuyunca...
“Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda/Kemal Bey bütün olayın farkında” diye ıslıkla bir melodi tutturdum.
Şöyle diyor Kılıçdaroğlu açıklamasında:
*
“Ben sevgili öğrencilerimize değil, onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyu ile hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız.”
*
Ne demek istiyor Kılıçdaroğlu?
Parti kongrelerinde çekilen halaylar
Yasaklar nedeniyle bunalmış vatandaşı öfkelendiriyor.
- İşyerlerini açamayan esnafı çileden çıkarıyor.
*
- Muhalefetin eline muazzam bir koz veriyor.
*
- Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını etkisiz hale getiriyor.
*
- Kapanmaya yönelik öfkeyi çoğaltıyor.
*
- Restoran ve kafelere gidemeyenleri sinirlendiriyor.
*
- İktidar yetkililerini argümansız bırakıyor.
*
- “Kuralı koyan uymuyor, ben niye uyayım” duygusu yayıyor.
*
- Vaka sayısının düşmemesine gerekçe oluşturuyor.
*
- İşin ciddiyetine çok ama çok ağır darbe vuruyor.
*
- “Vatandaşa yasak, partiye serbest” izlenimi veriyor.
PALAVRALAR VE DOĞRULAR
- PALAVRA: Çin aşısı olanlar, AB vizesi alamayacak.
- DOĞRU: Tek harfi bile doğru değil. Yok AB’nin böyle bir kararı...
*
- PALAVRA: Diyanet, 81 ile 4 bin 500 lira maaşla kıble uzmanı atadı.
- DOĞRU: Tam bir atmasyon. Yok böyle bir olay.
NE YAPSIN İYİ PARTİ?
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, HDP’lilerin fezlekelerine evet diyeceklerini açıkladı.
*
Bazı CHP’liler, bu tutumu...
“İktidarın dümen suyuna girmek” olarak yorumluyorlar.
*
İyi de ne yapsın İYİ Parti?
*
Tepeden tırnağa milliyetçi bir parti olarak, HDP’ye kol kanat germe suçlamasına mı maruz kalsın? İktidar HDP’ye yükleniyor diye HDP’nin yanında mı hizalansın? İktidara karşı olan İYİ Parti tabanı, HDP’ye pek mi yumuşak?
SOSYALLEŞME ACEMİSİ OLMUŞUM
GEÇENLERDE bir grup arkadaşla bir araya geldik. Maskeli, mesafeli falan.
Şöyle bir baktım kendime:
*
- Hiçbir konuya giremiyorum.
- Gözüm sürekli telefonda.
- Sesim ya çok yüksek çıkıyor ya da çok alçak.
- Konu açamıyorum.
- Anı anlatamıyorum.
- Tartışma çıkaramıyorum.
- Hiçbir konunun bir ucundan tutamıyorum.
- Gürül gürül akamıyorum.
- Sular gibi çağlayamıyorum.
- Eve gitsem de dizimden iki bölüm izlesem diye sayıklıyorum.
*
Kısacası...
Haftalardır eve kapanmış ve sosyalleşmemiş olmanın getirdiği acılar, tereddütler, acemilikler falan...
*
“10 adımda sosyalleşme” konulu bir kurs düzenlense... Hemen kaydolurum.
AK PARTİ’NİN YENİ İSTANBUL İL BAŞKANINA TAVSİYELER
- İktidar partisinin değil muhalefet partisinin il başkanı olarak davranırsanız...
- İl binasını terk edip kapı kapı dolaşmaya başlarsanız...
- Profesyonel siyasetçilikten amatör siyasetçiliğe geçerseniz...
- Paranın ve iktidarın gücünü değil gönüllerin gücünü kullanırsanız...
- İmamoğlu’na karşı “doğruya doğru/eğriye eğri” diyen bir yaklaşım geliştirirseniz.
- Yeni bir hikâye, yeni bir aşk, yeni bir dil tutturursanız...
Başarılı olma ihtimaliniz var. Yoksa mümkün değil.
GREVLER VE 89 SENDROMU
CHP’de “89 sendromu” diye adlandırılan bir sendrom vardır.
*
Nedir bu sendrom?
Şudur:
*
1989 yılında SHP, yerel seçimlerde büyük başarı kazanmıştı. Özellikle İstanbul’da birçok belediyeyi almıştı. Fakat o dönem belediyelerde yapılan büyük hatalar sonucu CHP, uzun, çok uzun bir dönem yerelde iktidar yüzü görememişti. O dönemin en önemli simgelerinden biri de toplanmayan çöplerdi.
*
İstanbul’da CHP’li bazı belediyelerde işçiler greve gitti.
Greve gidilen ilçeler, İstanbul’un çok önemli ilçeleri.
Ve şimdiden çöp yığınları ortaya çıkmaya başladı.
*
89 sendromunu daha yeni yeni atlatmaya başlayan CHP, bu yeni grev dalgasıyla aynı sendromun içine girebilir mi?
Ben CHP’nin yerinde olsam...
Çok ama çok endişelenirdim.
SEBZELERLE DURUMUM
- Lahanayı hiç sevmezdim. Ama artık acayip alıştım.
- Pırasa dendiğinde moralim bozulurdu. Öyle bir ısındım ki bazen pırasa çekiyor canım.
- Brokoli için “Allah belanı versin brokoli” derdim. Şimdi sofraya geldiğinde yüzüm gülüyor.
- Mercimekten yapılmış yemeklerin hiçbir versiyonuna yüz vermezdim. Artık mercimekli her şeye evet diyorum.
- Karnabaharda uyuz olduğum bir şey vardı,elimi sürmezdim. Son zamanlarda iştahla yiyorum.
*
Ve fakat...
Bamya var ya bamya...
İşte ona bir türlü ısınamadım, ısınamıyorum.