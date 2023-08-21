Öztrak “Konya’yı bile alacağız” deyince mırıldandıklarım

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- Bu kafaya ulaşmak, CHP’nin Konya’yı almasından bile daha zor.

*

- Ziyaaaa!









*

- Hanya, Konya falan derken İzmir elden gitmesin de.

*

- Nasıl olsa CHP’de mağlubiyetin herhangi bir sonucu olmuyor. Salla gitsin.

*

- Eyyamıbahurda güneş başa geçtiğinde böyle mi olunuyor acaba?

*

- “Şakacı seni” diyen çıktı mı şu ana kadar?

*

- CHP’nin feodal ağası, CHP’lilerle eğlenmekte.



BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KİME KARŞI BİRLEŞMİŞ



Çok uzun zamandan beri yeryüzünün en işlevsiz, en etkisiz, en sade suya tirit örgütlenmesidir Birleşmiş Milletler.

Dünya yansa umurunda olmaz, umurunda olsa takan olmaz.

*

Birleşmiş Milletler örgütü, son yıllarda yapabildiği en babayiğit çıkışı Kıbrıs Türkü’ne karşı yaptı.

İnsan sormadan edemiyor:

*

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Bu Birleşmiş Milletler, kime karşı birleşmiş? Kıbrıs Türkü’ne karşı mı?



BAHÇELİ, ÇİZME VE ZEKİ MÜREN ŞARKISI



- Ben beğendim Bahçeli’nin çizmeli videosunu.

- Fonda çalan dokunaklı Zeki Müren şarkısına da bayıldım.









- Hatta “Epeydir dinlemiyordum, dur biraz Zeki Müren dinleyeyim” dedim.

- Devlet Bahçeli’nin kendine özgü bir ironisi var, bu kesin.

- İronik tarafları olan politik mesajlar kesinlikle çok daha etkili, bu da kesin.

- Sanırım ben Devlet Bey’in bu tür sürprizlerini seviyorum.



SÜREYYA HANIM’A KARDEŞÇE TAVSİYELER



- İşinize karışmak gibi olmasın ama bir doktora görünün bence Süreyya Hanım.

*

- Keyfinize kâhya olmak gibi olmasın ama pek sağlıklı bir görüntüde değilsiniz.









*

- Kendinizi iyi hissedebilirsiniz ama bence iyi hissetmeseniz daha iyi olur.

*

- Kararında bir zayıflığa tamam ama sizin zayıflığınızda ipin ucu kaçmış gibi.

*

- Beslenmenize dikkat etmeniz iyi ama insan arada mantı ve döner de yemeli.

KİMSEYİ GÖRMEDİM BEN SENDEN DAHA YOBAZ



Teoman, Necip Fazıl’dan söz etmiş.









*

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Öyle övgülere falan boğmamış. Sadece birazcık hakkını teslim etmiş. Galiba şarkısında onun bir dizesine yer verecekmiş. Bir de kafası karışıklara özgü bir metin kaleme almış.

*

Bu kadar. Bu kadarcık.

*

Sen misin Necip Fazıl’dan azıcık olumlu söz eden!









Teoman’a demediklerini bırakmadılar.

Bıktıran alaylar, şımarıkça dokundurmalar, kibirli şakalar, ağır sallamalar, hafif hakaretler.

*

Sağcı bir siyasetçi Nazım Hikmet’ten söz etse sağ tabandan asla böyle bir yobaz yaklaşım gelmez.

*

Kimseyi görmedim ben bunlardan daha yobaz. Bunun için yemin de edebilirim.

AMBER YANLISI OLDUM



Amber Heard ile Johnny Deep’in epeyce çirkinleşen mahkeme sürecine dair bir belgesel izledim.









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Ve Amber yanlısı oldum.

*

Beni böyle bir tavır almaya iten Johnny Deep’in ta kendisidir.

*

Gayet profesyonel ekiplerle Amber’e karşı orantısız güç kullanan...

Kendi hatalarını küçültüp Amber’in hatalarını dev yapan...

Süper rol kesmelerle herkesi manipüle eden...

“Me too” hareketinin bıktırmasından yılansı biçimde yararlanan...

Johnny Deep’e resmen uyuz oldum.

*

Amber’in de aslında pek yatacak yeri yok ama Johnny Deep’in dişine göre bulup Amber’i ezim ezim ezmesi kabul edebileceğim bir şey değil.

HER İKTİDAR KILIÇDAR GİBİ MUHALEFET OLSUN İSTER



Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’ndan memnun mudur?









Memnundur tabii. Hangi iktidar Kılıçdaroğlu gibi bir muhalefet istemez ki?

*

Sadece şöyle bir mesele var:

*

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Kılıçdaroğlu, kaybetme çizgisini öyle muazzam bir istikrarla sürdürüyor ki...

Birazcık kafası çalışan herkesin aklına “Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında bir muvazaa mı var” sorusu gelir.

*

Erdoğan, sadece bundan memnun değildir.

Sırf bu yüzden “Bu kadar başarısızlık benim bile işime gelmez” diyordur.



ÜÇÜNCÜ YOL



İkiye bölünmüş millet.

Bir kısmı Barbie’ci olmuş, bir kısmı Oppenheimer’ci olmuş.

*

Oysa bir film daha var vizyonda.

Tom biraderimizin atlayıp zıplayarak kendini paraladığı Görevimiz Tehlike filmi.









Bu filmin yok sayılmasını, görmezden gelinmesini, sanki sadece iki film varmış gibi davranılmasını içime sindiremiyorum.