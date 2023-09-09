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Ordu’da yapılacak en iyi 10 şey

#Hilmi Güler#Ordu#Boztepe

HÜRRİYET şehir buluşmalarında Ordu’yla buluştuk. İyi ki buluşmuşuz. Karadeniz’de yer alıp da kendine özgü karakteristiği olan bu şehri tanımaktan çok mutlu oldum. Ordu’da yapacak şey çok. Ben en iyi 10 tanesini yazdım.

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1- BOZTEPE’DE KAHVE İÇMEK

Bir Ordu türküsü şöyle der: “Boztepe’ye çıkmalı / Şu Ordu’ya bakmalı / Böyle güzel kızları / Saz çalıp oynatmalı.” Ordu’ya gidip de türkünün birinci bölümündeki tavsiyeyi yerine getirmemek olmazdı. Boztepe’ye çıktım. Ordu’ya baktım. Mis gibi bir Türk kahvesi içtim.

Ordu’da yapılacak en iyi 10 şey

2- ORDU PİDESİ YEMEK

Ordu pidesi diye bir olgudan söz edilince... “Karadeniz’de her ilin kendine özgü bir pidesi var anladığım kadarıyla” diye düşündüm. İddialı bir pide beklemiyordum doğrusu. Çünkü “Ordu pidesi” diye bir pide Türkiye çapında meşhur değildi. Beklenti çıtamı düşürdüğümden mi bilmiyorum ama yiyince... “Ordu’ya gelip de bu pideden yemeyen Ordu’ya geldim demesin” diye bir özlü söz söyledim. Bu arada “Ordu tostu” diye bir tost var, Ayvalık tostuyla yarışır.

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Ordu’da yapılacak en iyi 10 şey

3- VAPUR TURU YAPMAK

Bir zamanlar İstanbul’da hizmet veren ihtiyar bir vapuru Ordu’ya getirmişler. Allayıp süslemişler. Gün içinde sürekli sahil turu atılıyor bu vapurla. Sürprizi şu: Belediyeye bağlı mektepli bir müzik ekibi, şahane müzikler yapıyor vapurda. Kasma yok. Eğlence dorukta.

Ordu’da yapılacak en iyi 10 şey

4- CAM ATÖLYESİNDE VAKİT GEÇİRMEK

Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ordu’yu camın ince ince işlendiği bir yer yapmak amacında. Bunun için atölyeler kurmuş. Buralarda biraz vakit geçirdiğinizde kendinizi Venedik’in Murano adasında gibi hissediyorsunuz. Harika dekoratif ürünler ortaya çıkıyor bu atölyelerden.

Ordu’da yapılacak en iyi 10 şey

5- ÇİKOLATACIYA UĞRAMAK

Başkan Güler, fındık ve kakaonun buluştuğu çikolata işine de el atmış. Ordu’ya özgü bir çikolata markası oluşturmuş. Ordu’da üretilen bu çikolatalar gerçekten enfesti. Hararetle tavsiye ediyorum. Nasıl üretildiklerini de gözümle gördüm. Yan yollara hiç sapılmıyor, ne gerekiyorsa hakkı veriliyor.

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Ordu’da yapılacak en iyi 10 şey

6- FINDIKLA HAŞİR NEŞİR OLMAK

Ordu demek fındık demek. Fındık, şehrin her şeyi... Fındık toplama zamanı, Ordu’da hayat duruyor. Çünkü Ordu’da herkesin büyük ya da küçük fındık bahçesi var. Ayrıca fındık, şehrin her yerinde. Bir dükkândan mis gibi kavrulmuş fındık kokusu geldi. O kokuyu alıp da o dükkâna dalmamak imkânsız.

Ordu’da yapılacak en iyi 10 şey

7- TELEFERİKLE TEPEYE ÇIKMAK

Bir teleferik mekanizması kurulmuş Ordu’da. Vızır vızır işliyor. Turistik faaliyetler için Ordu’ya gelip de teleferiğe kayıtsız kalmak mümkün değil. Ordu’ya şöyle bir yukarıdan bakmak için ben de atladım teleferiğe. Güzelim Ordu’ya şöyle bir yukarıdan baktım. İndiğimde mutluydum.

Ordu’da yapılacak en iyi 10 şey

8- ŞIKIR ŞIKIR CADDEDE TUR ATMAK

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Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ordu’ya şahane bir cadde kazandırmış: Sırrıpaşa Caddesi. Şıkır şıkır, janjanlı bir cadde çıkmış ortaya. Bir örnek tabelalar, harika bir zemin ve güzel cephe. Takım elbise kravatla çıkılacak cinsten bir cadde. Üstelik cıvıl cıvıl. Caddenin eski halinin fotoğraflarını görünce yapılanın kıymetini daha iyi kavradım. Ordu’da yaşasam akşamüzerileri bu caddede turlamaktan beni kimse alıkoyamaz.

9- ORDU YAYLALARINA ÇIKMAK

Ordu yaylalarını şöyle tarif edebilirim: Uçsuz bucaksız yeşillikler, irili ufaklı şelaleler, muhteşem doğal göller. Bir özelliği daha var bu yaylaların: Hunharca kullanılmamış, inşaatlara açılmamış, hoyratlıklara maruz kalmamış. Yani korunmuş. Ordu Belediyesi, bu yaylalara gözü gibi bakıyor.

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10- HİLMİ GÜLER’LE ANILARA YOLCULUK

Herkes fırsat bulur mu bilmiyorum ama Ordu’ya gelip de Hilmi Güler’le muhabbet etmemek olmaz. Yüklü bir özgeçmişi var Hilmi Bey’in. Çok kritik görevlerde yer almış. Savunma sanayisinin emekleme döneminde esaslı hizmetler vermiş. Enerji Bakanlığı’nı hepimiz hatırlıyoruz, uzun süre bu görevde yer aldı. Çok önemli projelere o dönemde imza attı. Hilmi Güler’in anılarını dinlemek, Ordu’da yapılacak en güzel 10 şeyden biri. En azından benim için öyle oldu.

Ordu’da yapılacak en iyi 10 şey

BİLMİYORDUM ÖĞRENDİM

- Ordu denilince aklıma sadece “Ordu’nun dereleri aksa yukarı aksa” türküsü gelirdi. Oysa ne çok Ordu türküsü varmış. Hepsini dinledim. Çoğunu sevdim.

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- Karadeniz denilince akla horon gelir. Ordu’da horon yok. Topuk hareketlerine dayalı çok estetik bir oyun tarzları var. Horona alabildiğine uzak bir tarz.

- Ege’nin otlarını biliyoruz. Ordu’nun otlarını nedense bilmiyoruz. Oysa şahane otları var Ordu’nun. İsimleri de pek matrak: Sakarca, melocan, kaldirik, hoşkıran...

- İstanbul’da Sivas’tan sonra en çok Ordulular bulunuyormuş. İstanbul’a aday olacak olanlar, genellikle soluğu Ordu’da alırmış. İmamoğlu mesela...

- Numan Kurtulmuş, Seyit Torun, Ertuğrul Günay, İdris Naim Şahin, Cemal Enginyurt... Hepsi Ordulu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Ordulu.

- Bir barış ve huzur şehri Ordu. Asayiş olayları yok. Sahilde gece yarısı kadınlar tek başlarına dolaşabiliyor. Gerilim, şiddet yok. Farklı yaşam tarzları barış içinde bir arada yaşıyor.

- Karadeniz’in hırçınlığı yok Ordu’da. İnsanları sakin. Yavaş konuşuyorlar. Şehirde hayat yavaş. İzmir gibi. Karadeniz’in İzmir’i diyebiliriz Ordu’ya.

ORDU SAHİLİNDE ÖRNEK YIKIM

ORDU sahilinde üç bloklu gökdelene ruhsat verilmiş. Binaların yapımına başlanmış. Bloklar sahilde yükselmiş. Kentin silüetini bozan bu binalar, hukuksuz biçimde yapılmış.

*

Belediye Başkanı Hilmi Güler, iş başına gelir gelmez binaları mühürlemiş.

Ardından da mahkeme kararıyla 12 kata yükselen binalar yıkılmış.

Ordu’da yapılacak en iyi 10 şey

Gökdelen yapılacak yere Ordu’nun en güzel parkı yapılmış.

*

Henüz açılışı yapılmayan parkı gezdim.

Ordu’da yapılacak en iyi 10 şey

Gördüğüm en güzel parklardan biri. Kapalı alanlar var. Ama öyle şahane bir mimari stili uygulanmış ki kapalı alanları fark etmiyorsunuz bile.

*

Ordu’da gerçekleşen bu gökdelen yıkımı, Karadeniz’in diğer kentlerine örnek olsun. Hatta İstanbul’a bile.

#Hilmi Güler#Ordu#Boztepe
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