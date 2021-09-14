Önceki Ziya Selçuk... Sonraki Ziya Selçuk...

Şöyle bir baktım ve gördüm ki...
O meşhur “Türkiye’de İslamcılığın yükselişi, 12 Eylül sayesinde gerçekleşti” balonu yine havalandırılıyor.
*
Gelin, bu balona iğne batırmayı deneyelim:
*
Evet, doğrudur.
12 Eylül, “biraz Müslümanlık” istemiştir.
*
Bir yönünde...
Bir hâkimi öldürmüş, sevdiği kadının kafasının üstüne bardak koyup nişan almış, alkollü araç kullanarak bir çocuğun ölümüne neden olmuş... Kısacası şiddete meyyal maço bir adam var.
*
Bir yönünde ise...
Türk sinemasının yüz akı sayılabilecek filmler çekmiş, uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiş, sinemanın yıldızı bir sanatçı var.
*
Bu
Çok saçma! Çok komik!
Çok kibirli! Çok tatsız!
Çok anlamsız! Çok ilkel!
Çok gereksiz! Çok bayat!
“Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.”
Bu açıklamadan ben şu dört sonucu çıkardım:
*
BİR: Meral Akşener, İmamoğlu’nu övünce, “Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürdü” yorumları yapılmıştı. İmamoğlu, bu kıskaçtan kendini kurtarmak istiyor.
*
İKİ: İmamoğlu, bu açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ben senin önünde engel olmam, sen adaysan benim bir çıkışım olmaz” mesajı veriyor.
*
Gönderilirse... Kendisine yüklü miktarda tazminat ödenecek.
*
İstifa ederse... Yüklü miktardaki tazminatını alamadan gitmiş olacak.
İşte tam da bu nedenle “Başarısızlık bana aittir” demesine rağmen...
Bırakıp gitmiyor, gidemiyor.
*
Şenol Güneş
“Hayat pahalılığına bir çözüm bulunmalı. Marketler ateş pahası. Fiyatlar katlanarak artıyor. Vatandaşın tek derdi bu. Büyüme rakamları güzel ama kimse büyümeye bakmaz. Önümüzdeki seçimi kazanmak için bu soruna acil çözüm bulunmalı.”
*
Çok doğru, çok haklı, çok önemli uyarılar bunlar.
*
Fevzi notları geçti:
*
50’ye yakın kadın, Taliban karşıtı gösteri yapıyor. Silahlı Taliban milisleri, durumdan hoşnut değil. Göstericileri dağıtmaya çalışıyorlar. Fakat kadınlar, milim kıpırdamadan gösterilerine devam ediyor. Ta ki Taliban şiddeti ortaya çıkıncaya kadar.
*
Mitingi aşı karşıtları düzenliyor.
Abdurrahman Dilipak da konuşmacılar arasında.
*
Bu mitingde...
Devasa bir pankart açmak lazım.
Üzerine dev harflerle şunlar yazan bir pankart:
*
-
Bizim memlekette bazıları, “Taliban kafalı tipler geliyor, eyvah bunlar bizi Talibanlaştıracak” diye telaşlanıyorlar.
*
Ben hayatımda bu kadar özgüvensiz bir yaklaşım görmedim.
Taliban korksun, biz niye korkuyoruz ki!
*
Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz.
*
Olsa olsa şöyle şeyler olur:
Tesettürlü bir hanım, Tanju Özcan’a “Başkanım benim bebeğim olmuyor, yardımcı olur musunuz?” demiş. Tanju Özcan da tüp bebekle ilgili bu gayet masum yardım talebini, son derece münasebetsizce yorumlayıp “Hanımefendi, ben size nasıl yardımcı olabilirim?” diye cevaplamış.
Tanju Özcan’ın bu anısını, “Biraz da gülelim eğlenelim” diye anlatması ise işin en mide bulandırıcı tarafı.
*
“Ülkemde mülteci istemiyorum” tavrını, “Mülteciye su bile yok” noktasına kadar taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şöyle seslenmek isterim:
*
“Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de...”
İZMİR MARŞI’NI BİLE KUTUPLAŞMA KONUSU HALİNE GETİRMEK
Bir sonraki 30 Ağustos’ta...
- Ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın.
- Ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin.
*
Çünkü Atatürksüz 30 Ağustos...
- Alparslansız Malazgirt gibidir.
- Osman Beysiz
Ana muhalefet partisinin liderine yönelik sergilenen apaçık bir nezaketsizlik karşısında hepimiz ortaklaşıp “Bu bir nezaketsizliktir” diyemiyoruz.
*
Artık Türkiye’de...
Ana muhalefet lideri, bir yalan haber üzerinden iktidarı sıkıştırmaya çalışıyor. Ve o lider, haberin yalan çıkmasını hiç mesele etmiyor.
*
Artık Türkiye’de...
Şeytanlaştırma tek taraflı işleyen bir mekanizma değil. Bütün taraflar, birbirlerini şeytanlaştırıyor.
*
Klasik köşe yazarlığının en klişeleşmiş cümlelerinden biridir bu.
*
Eski üstatlarımız, nedense yıllık izinlerinin tamamını asla kullanmazlardı.
Mutlaka “bir bölümünü” kullanırlardı.
*
“Üstatlara saygı” adına...
Ben de bu klişeyi kullanarak...
Yazılara kısa bir süre ara veriyorum.
Şiir yazardı. Şairdi yani.
Siyasete girdi. Milletvekili oldu.
*
Hiç unutmuyorum:
Bir sohbet sırasında bir trafik polisiyle yaşadığı bir olayı anlatmıştı.
- Kadınlar sokağa çıkmalı mı, çıkmamalı mı?
- Kadınlar sosyal hayata karışmalı mı, karışmamalı mı?
- Kadınlar iş yapmalı mı, yapmamalı mı?
Türü sorulara yanıt arayan Taliban’a verilmiş en güzel cevaptır.
*
Afganistan’da görev yapan bu Türk askeri...
- Sergilediği şefkatle...
- Ortaya koyduğu insanlıkla...
Şunu diyor:
*
- Dini herkes benim gibi yorumlayacak.
- Dinden herkes benim anladığımı anlayacak.
- Benim dinden çıkardığım kurallara herkes uyacak.
- Dini başka türlü yorumlamak yasak.
*
Laiklik
ÇİN GÖRÜŞÜYOR: Sıfır çekinceyle hareket ediyorlar. Çıkarlarına bakıyorlar. Vızır vızır görüşüyorlar. Ellerinden gelse Kabil / Pekin arasına metro yaparlar.
*
AVRUPA GÖRÜŞÜYOR: Taliban’la işbirliği kararı alıyorlar. Görüşüyorlar. Kamuoylarını yatıştırmak için ise “İnsan haklarına saygı” şartı koşuyorlar.
*
RUSYA GÖRÜŞÜYOR: Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova’da Taliban heyetini ağırlıyor. Gururla poz vermeler falan. El altından, el üstünden sürekli görüşüyorlar.
*
İRAN GÖRÜŞÜYOR: Anında vaziyet almış durumda. Sünni falan demeden takır takır görüşüyor İran. Saman altından su yürütüyor.
*
Afganistan, tarihte hiçbir zaman doğru dürüst merkezi bir yönetim oluşturamadı. Kabilelerin, dağınık güçlerin itişip kakışmasının coğrafyası oldu hep. Ulus yok ortada. Merkezi yönetim tecrübesi yok. Afgan kimliği yok. Tarihsel deneyim diye bir şey de yok.
*
Türkiye’nin durumu, Afganistan’ın durumuyla kıyas edilemez. Türkiye’nin büyük bir deneyimi var. Bir imparatorluk geçmişi var. Merkezi yönetim tecrübesi çok büyük. İmparatorluktan getirdiği müthiş zengin bir birikim söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti, böyle bir birikime yaslanıyor.
Atatürk’le Taliban’ı kıyaslamak... Her şeyden önce Atatürk’e düpedüz hakaret ve büyük bir saygısızlık. Saçmalamanın daniskası. Absürdlüğün zirve noktası. Böyle bir kıyaslama, Atatürk ve yol arkadaşlarının birikim ve deneyimini aşağılamaktan başka bir anlam taşımaz.
*
Taliban, fukara bir insan kaynağına yaslanıyor. Siyasi kurgusu da alabildiğine fukara... Afganistan’daki kaosa ve içsavaşa karşı, ilkel bir kurguyla verilmiş bir cevaptır Taliban. “İslam’ı sert uygularsak belaları def ederiz” diyen bir sosyolojiye yaslanıyor. İdeolojisi, hedefi, stratejisi bundan ibaret. İlkel bir kurtuluş reçetesiyle hareket ediyor.
*
- SANCI İKİ: İnsanlar, Taliban yönetimi altında yaşamaktansa bir Amerikan kargo uçağının kanadına tutunup yere çakılmayı göze alıyorlar. Barış dini olan İslam’ın Taliban’ın elinde aldığı şekle bakar mısınız? Taliban, bir tür İslam karşıtı propaganda makinesi değilse nedir?
*
- SANCI ÜÇ: Bu insanların çoğu ABD’ye güvendiler. Peki ABD ne yaptı? Ne yapacak? Hepsini sattı. Hiçbirini düşünmedi. Pılısını pırtısını toplayıp olay mahallini terk etti. Olan da bu insancıklara oldu. ABD’nin insancıllığı buraya kadardır. Medeniyetleri batsın.
*
Önceki Ziya Selçuk... Sonraki Ziya Selçuk...
Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevini bıraktıktan sonra yeni bir imaj yapmış.
Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:
*
- Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.
*
- Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.
*
- Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.
*
- Öncesinde bürokratik duruş var, sonrasında sivil duruş.
*
- Öncesinde “Düştük bir kuyuya” duruşu var, sonrasında “Oh be” edası.
*
- Öncesinde yaşının üstüne çıkma var, sonrasında süper gençleşme.
*
- Öncesinde bir standardizasyon var, sonrasında uğraşılmış bir imaj.
AÇILIN! FATİH TERİM’İ ÖVECEĞİM BİRAZ
- Gazeteciler birbirini çekemez, medya tam bir çekememezlik cehennemidir.
*
- Peki ya akademi? Oooo! Oradaki çekememezlik, dillere destandır.
*
- Din üstatlarının nasıl da birbirinin üzerine gittiği, artık herkesin malumu. Yani orada bile var çekememezlik.
*
- Pandemiden sonra fark ettim ki: Hekimler de birbirini pek çekemiyormuş.
*
- Siyasetçiler arasındaki ayak oyunlarına ise hiç girmeyelim, çünkü girersek çıkamayız.
*
Ben zannediyordum ki...
Futbol teknik direktörleri arasında da acımasız bir rekabet, muazzam bir çekememezlik vardır.
Beni açığa düşüren Fatih Terim oldu.
*
“Hazır düşmüş, bırakayım, seyredeyim” falan demeden Şenol Güneş’e çok kuvvetli biçimde sahip çıktı Fatih Terim.
Olumlu olumsuz birçok yönü vardır Fatih Terim’in ama bu son âlicenaplığı unutulacak cinsten değil.
AŞI KARŞITLARI NEDEN İLGİMİ ÇOK ÇEKİYOR?
- Sayıları çok mu? Mitingde gördük sayılarını... Üç beş bin kişiydiler.
*
- Kendilerinden çekinmek gerekir mi? Abartmaya hiç gerek yok.
*
- Etkileme güçleri yüksek mi? Öyle olsa on milyonlar aşı yaptırmazdı.
*
- Argümanlarının elle tutulur bir yanı var mı? Söyledikleri sadece safsata.
*
Peki buna rağmen neden ilgimi çekiyorlar?
*
Mesela neden düzenledikleri mitinglerindeki kitlenin enteresanlığına dikkat kesiliyorum? Mesela neden açtıkları pankartları okumak için çırpınıp duruyorum? Mesela neden Fatih Erbakan’ın, “Aşı yüzünden yarı maymun, yarı insan çocuklar doğabilir. Aşı üç kulaklı, beş gözlü yaratıkların doğmasına yol açabilir” cümlelerini, herkese anlatmak için çırpınıp duruyorum? Mesela neden “Abdurrahman Dilipak ne demiş?” diye takipteyim?
*
Cevap veriyorum:
*
Sanırım saçma şeylerin insanı içine çeken bir büyüsü var.
Nasıl banalitenin göz alıcı bir cazibesi olabiliyorsa... Saçmalığın da insanı büyüleyen muazzam bir cazibesi olabiliyormuş.
KULAKLIKLA KONUŞANLAR
ESKİDEN kulaklıkla konuşanların, kulaklıkla konuştuklarını fark edemez, kendi kendilerine konuştuklarını düşünürdüm.
*
Kulaklıkla konuşmak o kadar yaygınlaştı ki...
Ben artık gerçekten kendi kendine konuşanların bile kulaklıkla konuştuklarını düşünmeye başladım.
YENİ BİR ELİF ŞAFAK TAVRI
ŞÖYLE bir gözlemim var:
*
Artık hiç kimse...
Sırf kafa bulmak, sırf eleştirmek, sırf laf sokmak için bile...
Elif Şafak romanı okumuyor.
*
Bu yeni bir Elif Şafak tavrıdır.
Nasıl böyle oldu? Niye işler bu noktaya geldi?
Anlatmaya üşeniyorum ve “Çok uzun hikâye” deyip geçiyorum.
İKİSİ DE ECEVİT
İNKILAP Tarihi kitabında...
Bülent Ecevit’in adını Kıbrıs Barış Harekâtı’nda vermemişler, ekonomik kriz bölümünde vermişler.
*
Oysa ikisi de Ecevit’tir. Kıbrıs’ta kahramandır, krizde başarısızdır. Hiç değilse ders kitaplarımız objektif olmasını bilmelidir.
ÖZKÖK’E ÖYKÜNEREK YAZDIM
BU fotoğraf, erkek ağırlıklı WhatsApp gruplarında sıkça paylaşılıyormuş.
“Yaşasın! Sonunda yaşlandılar!” falan denilerek.
*
Ertuğrul Özkök’e öykünerek ve biraz da uydurarak yazıyorum:
*
Bu fotoğrafı, en az 20 kadın arkadaşıma gösterdim.
Aldığım cevapların çoğu şöyle:
*
“Yaşlandıkça karizmaları artmış. Yaşlandıkça daha çekici hale gelmişler. Şahane yaşlanıyorlar. Hatta bu halleri daha iyi.”
*
Üzgünüm hemcinslerim. Çok sorry.