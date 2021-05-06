O saçmalık ancak çöp kutusuna basket yapılır

Balat’ta imamlık yapan Emin Kır Hocamızın öyküsünü...
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Emin Kır Hoca’nın serüveni, tayini Eyüpsultan’ın Balat semtindeki Hazreti Kaab Camisi’ne çıkınca başlamış.
Yıl: 2006.
“İslam’ı öyle bir yaşa ki... Seni öldürmeye gelen sende dirilsin”.
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Ayasofya’nın eski imamı, sosyal medyada İslam davasını öyle savunuyor ki...
Sosyal medyada onu madara etmek isteyenler, onun artık gitgide çirkinleşen polemikçi üslubu nedeniyle bırakın onda dirilmeyi...
Ona bakıp İslam’dan uzaklaşıyorlar.
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“Seni öldürmeye gelen sende dirilsin” yaklaşımı nerede?
BİR: Alkol, bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Doğrudur.
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İKİ: Dünya Sağlık Örgütü, korona açısından alkolden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Doğrudur.
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ÜÇ: Dünyanın birçok ülkesinde karantina süreçlerinde alkol satışına aşırı sınırlandırmalar getiriliyor. Doğrudur.
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Ama bütün bu doğrular, alkol satışlarının tüm yurtta 17 gün süreyle yasaklanmasını haklı çıkarmıyor.
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Açtım, baktım.
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Açıklamanın sonuna gelince...
Birden irkildim.
Şöyle diyordu Biden:
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“Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl tecrit edeceğimizle ilgilenmek bizim için önemli bir iş olacak. Özellikle Doğu Akdeniz’deki petrol faaliyetleri... Ve birçok farklı şey.”
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Manzara-i umumiye aşağı yukarı şöyle:
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Fazıl Say ile AK Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı...
Aynı duyguda birleşmiş durumda.
“PKK’nın terörist olduğunu söyleyin”.
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- Hık derler.
- Mık derler.
- Öyle derler.
- Böyle derler.
Ama bir türlü sadede gelmezler, gelemezler.
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Yepyeni bir üslupla, müthiş bir espri duygusuyla öyle bir daldı ki Babıali’ye...
Çok kısa süre içinde müthiş tiryakilik yarattı.
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- Kadın erkek ilişkilerine bodoslama girerdi...
- Hasan Cemal’le kafa buluşları efsaneydi...
“Atatürk Çocuğu” diye bir şiiri, avazım çıktığı kadar bağırarak okuduğumu hatırlıyorum.
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirini de hakkını vererek okumuşluğum vardır.
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Bu fotoğraf Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde çekildi.
Rahmetli babamın memuriyeti dolayısıyla Doğubayazıt’taydık.
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Sene 1976 olmalı.
Bazen acayip demokratik, acayip şaşırtıcı, acayip alkışlanacak açıklamalar yapar.
Mesela...
“Ey ABD! Senin bize verecek hukuk ve demokrasi dersine ihtiyacımız yok” diyerek ABD’ye rest çeker. Amerika’nın Türkiye’den Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye’de taviz istediğini söyleyip... “Asla taviz verilmemeli” der.
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Bütün bunlara bakıp...
“Hah işte! Milli muhalefet budur” falan diye umutlanırım.
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Haberde kadına şiddetle mücadelede elektronik kelepçe takılan kişilerin izlendiği merkez anlatılıyordu.
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Haberin ayrıntılarını okuyunca...
Bu merkeze güvenim arttı. Umutlandım.
Daha önce yaptığı çeşitli densizlikler ve izansızlıklar yüzünden “olay adam” haline gelmiş, hatta GATA’daki görevine son verilmişti.
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Fakat adam rahat durmuyor abi!
Densizliğe, izansızlığa, abuk sabukluğa devam ediyor.
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Ne dediğini yazmaya bile tenezzül etmiyorum.
“128 milyar dolar nerede” diye...
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128 milyar doların hortumlandığı algısı yaratılıyordu.
Ve bu algı, zihinlere kazınıyordu.
*
İşgüzar kamu görevlileri, asılan pankartları polis ve zabıta marifetiyle anında engelleyerek...
- Norveç çok medeni ülke şekerim... Başbakan’a ceza kesiliyor.
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- Danimarka acayip modern bir ülke şekerim... Başbakanı cam siliyor.
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- İsviçre çok uygar şekerim. Cumhurbaşkanı bisikletle işe gidiyor.
*
Hep özeniriz, hep gıpta ederiz bu ülkelere.
Geçen akşam Tarafsız Bölge’de işte bu soruyu sordum uluslararası hukuk alanında uzman bir isim olan Prof. Dr. Selami Kuran’a.
Selami Hoca...
Canlı yayında... Kalktı ayağa... Eline bir çubuk aldı... Ve başladı harita üzerinden anlatmaya.
“Yeni başlayanlar için 10 dakikalık bir Montrö dersi” gibi bir şeydi yaptığı.
Net, sarih, anlaşılır ve basit bir şekilde anlattı mevzuyu.
*
Sonucu açıklıyorum:
Ama yüzyılların izini taşıyan türküleri severim. Çağlar ötesinden gelip bizi tam kalbimizden yakalayanları... İlk söyleyeni belirsiz anonimleri... Sözleri gayet basit ama bir o kadar da derinlikli olanları...
İşte bu yüzden “Ben bir türkü sözü yazdım, üstelik de besteledim” diye ortaya çıkanlara karşı hep mesafeli olmuşumdur. Çünkü bu tür iddialardan genellikle yapay sonuçlar çıkar.
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İbrahim Kalın’ın sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Hiç Oldum’ adlı bir türküyü seslendirdiğini duyunca...
“Eyvah” dedim.
Ve bin türlü önyargıyla açıp dinledim türküyü.
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Küfürler, kıyametler, vurmalar, kırmalar, saldırganlıklar, silahlar falan...
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Ralli bu ya ralli!
Rallideki hangi anlaşmazlık, böylesine kontrolsüz bir öfkeye yol açabilir ki?
Rallideki hangi ihtilaf, böylesine bir sokak çocuğu kavgasını tetikleyebilir ki?
O saçmalık ancak çöp kutusuna basket yapılır
Ekrem İmamoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet türbesinde elinin arkasında olmasından yola çıkılarak başlatılan incelemenin tüm detaylarına baktım.
Şöyle bir macera:
Vatandaşın biri, CİMER’e şikâyet ediyor.
Oradan rutin bir işlemle Cumhuriyet Savcılığı’na gidiyor.
Savcılık, İçişleri Bakanlığı’na gönderiyor.
Bakanlık, rutin incelemeye alıyor.
Müfettişler, İmamoğlu’nun savunmasını alıyor.
Falan...
Bütün bu süreçler içinde yer alan yetkililerden herhangi biri bile...
“Yahu bu ne saçmalık!” demiyor.
“Bunun ciddiye alınır bir tarafı yok!” demiyor.
“Devletin kurumları böyle bir saçmalık için meşgul edilmez!” demiyor.
“Bu şikâyetin yeri çöp kutusudur!” demiyor.
*
Peki ne oluyor?
Bu saçma şikâyet, ciddi ciddi işleme konuyor.
Ve tüm süreçler işletiliyor.
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Öyle muazzam boyutta bir saçmalık ki bu... Türkiye’de yaşayan herkes...
Bu saçmalığın Ekrem İmamoğlu’nun kızarmış ekmeğine mis gibi tereyağı sürdüğünü anında çakıverdi.
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Hatta hatta...
“Bu kadar kör gözüm parmağına” bir saçmalığın olabilmesine aklı kesmeyenler...
İşin arkasında olmayacak işler bile arar hale geldiler.
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Ben onu bunu bilmem.
Bana göre bu işin sorumluları...
Bir saçmalığı çöp sepetine basket yapmak ferasetini bile gösteremeyenlerdir.
DERSİM’LE YÜZLEŞEN CHP’Lİ MİLLETVEKİLİ
CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, şöyle demiş:
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“Unutmadık, asla unutmayacağız! Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum.”
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Sağdan, soldan bu milletvekilinin üzerine çullanılıyor.
“Vay efendim, sen nasıl Dersim katliamı dersin” diye...
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Ben CHP’nin kendi yakın tarihiyle hesaplaşması gerektiğini savunmuş biriyim.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı döneminde “Dersim için özür diliyorum” dediğinde...
Dönemin CHP’si yutkunmakla yetinmişti.
Ben de CHP’nin bu tavrını şiddetle eleştirmiştim.
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CHP Milletvekili Orhan Sarıbal’ın bireysel olarak Dersim’le yüzleşmesinde bir sorun yok.
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Asın sorun CHP’nin kurumsal olarak Dersim’le yüzleşmeye bir türlü yanaşmamasında.
SİYASİ ŞEKERLİKLER
AK PARTİ’NİN ÇİZGİ FİLMİ: Muhalefetin yalanlar üzerine siyaset yaptığı iddiasıyla bir çizgi film yapmışlar. İzledim. Devamı da gelecekmiş. Biraz daha eli yüzü düzgün bir sonuç çıkarabilirlerdi. Biraz daha profesyonel bir iş olabilirdi. Bir de şu var: CHP, bu kadar etkili bir parti mi, sorusunu sorduruyor çizgi film. Filmde Kılıçdaroğlu ve Öztrak ikilisine biraz fazla paye verilmiş gibi geldi bana. Bu açıdan zorlama var gibi. Ama yine de siyasete şekerlik katması açısından olumlu.
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MUHALEFETİN ATAĞI: Kemal Bey, “Söyle bakalım Temel Bey, 128 milyar nerede?” diyor. Temel Bey alıyor bu soruyu ve Meral Hanım’a dönüp, “Söyle bakalım Meral Hanım, 128 milyar nerede?” diyor. Ve bu böyle gidiyor. Rıdvan Dilmen, Arda Turan yaptığında burun kıvıranlar da pek beğeniyorlar bunu. Ben biraz demode ve zorlama buldum. “128 milyarın tadını daha fazla çıkaralım” çabası gibi geldi bana. Ama yine de siyasete şekerlik katması açısından olumlu.
20’Lİ YAŞLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI
KEMAL KILIÇDAROĞLU:
Asi bir çiçek çocuğu gibi... Az sonra karavanla Katmandu’ya doğru yola çıkacak gibi... Bir delifişek yani... Fakat gelin görün ki... Devlet memurluğu, onun çiçek çocukluğundan tek bir eser bile bırakmamış... Memuriyet adamı böyle yapar işte.
ZİYA SELÇUK: Bu saç biçimine sahip bir öğrenci, haylazlık yapabilir mi? Bu gözlük şekline sahip bir öğrencinin, sınıflarını doğrudan geçmek dışında bir şansı olabilir mi? Bizim sınıftaki böyle çocuklara, “İleride büyük adam olacak” denirdi. Nitekim haklı çıkılmış oldu.
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: Alanya’da çiçek bahçesinde rızkı peşinde koşan bu delikanlının, Avrupalı politikacıların yüzlerine karşı okkalı laflar saydıracağına hangimiz ihtimal verebilirdi? Ben şahsen vermezdim.
SÜLEYMAN SOYLU: Saçları amma gürmüş gençken... Ama şimdiki haliyle eski hali arasında saçlar dışında da bir fark yok. Bakışlar aynı, ifade aynı... Kıssadan hisse: Saç, o kadar da önemli değil galiba...
İLBER ORTAYLI: Cüneyt Arkın gibi adammış İlber Hoca gençliğinde... Ama değişmeyen şeyler de var: Dudaklara kondurulmuş o inceden küçümseme, yine gözlerdeki o sarkastik bakış ve yine o hiç bitmeyen tükenmeyen alaycı ifade... E Hoca da bu zaten!
MANSUR YAVAŞ: “Bize sağcı gençliğin 1970’lerdeki resmini yapabilir misin Abidin” deseler... Ancak bunu yapabilirdik. Az önce Komünizmle Mücadele Derneği’nden çıkıp ocağa uğramış, dönüşte de bu fotoğrafı çektirmiş gibi...
MUHARREM İNCE’NİN PARTİSİNİN LOGOSU BELİRDİ
TÜRKİYE haritasının üzerine kondurulmuş bir “güzel a”.
Logo bu olacakmış.
Çok eleştirildi, hiç beğenilmedi.
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Muharrem İnce’yle konuştum.
Söylediklerinden anladıklarım şunlar:
*
Başka alternatifler de varmış.
Nihai kararı vermemişler.
Ama bunun olma ihtimali de masadaymış.
Ampul de zamanında hiç beğenilmemiş.
Eleştirileri fazla dikkate almamak gerekirmiş.
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Sadece şunu söyledim kendisine:
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“‘Güzel a’yı görünce mührü basacaksın” dediğinde...
“‘Güzel a’ da nedir, kurban” diyecek...
Çok kişi yaşıyor Türkiye’de.
ESNAFIN BU İŞTEN KAZANCINI ANLAMADIM
MARKETLERDE elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, hırdavat, zücaciye ürünleri falan satılamıyor.
*
Esnaf bundan memnunmuş.
*
Niye memnun?
Esnafın bu işten kazancı ne?
Anlamış değilim.
*
“Madem ben satamıyorum, o halde kimse satamasın” anlayışının esnafa ne faydası var?
*
“Yasak bitince bizden alırlar” diye düşünülüyorsa...
Online satışlar serbest...
Oradan alırlarsa ne olacak?