Milli öfke, milli isyan milli asap bozukluğu

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Haberi okuduğum andan itibaren öfkelendim, isyan ettim, moralim bozuldu.

*

Şarkı istemişler Onur’dan. Bilmiyorum demiş. Yine de elinden geleni yapmaya çalışmış. Ama aşağılık katiller, mekân çıkışı pusu kurmuşlar. Kırık bardaklarla boğazını kesmişler Onur’un.

*

Onur’un ekmek kadar temiz, su gibi aydın yüzüne baktım yüreğim burkularak. Bir sosyal medya videosunda küçük kızıyla arabada “Arkadaşım Eşek” şarkısını söylemesini izledim yüreğim parçalanarak.

*

Öfkem daha da arttı. İsyanım daha da büyüdü. Müthiş bir moral bozukluğuyla kalakaldım.

*

Sonra şöyle bir baktım etrafıma...

*

Tanıdığım herkeste aynı öfke, aynı isyan, aynı moral bozukluğu...

*

Herkesin üzerinde durduğu bir husus daha var:

*

Aşağılık katillerin öyle cahil cühela takımından olmaması... Hepsinin eğitimli tipler olması...

Akıl sır erdirilmiyor buna.

*

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İstek şarkısını söylemedi diye sinirlenmek... Sinirlenmekle kalmayıp kinlenmek... Kinlenmekle kalmayıp kapıda pusu kurmak... Pusu kurmakla kalmayıp kırık bardak parçasıyla vahşice katletmek...

Normal bir insanın asla anlayamayacağı böylesi bir olay karşısında...

Hepimiz irkildik, hepimiz sarsıldık, hepimiz isyan ettik, hepimiz moral bozukluğu yaşadık, hepimiz öfkelendik.

*

İşte bu ayrısı gayrısı olmayan görkemli milli tutumumuz sayesinde...

Aşağılık katiller, gün yüzü göremeyecek inşallah.

HAY BATSIN SENİN SİYASETİN E Mİ?

“ONUR’un vahşice katledilmesi karşısında milli bir tutum sergiledik” diyorum ama bu tutumun istisnaları da çıktı.

*

Siyasetle delirmiş, siyasetle kafayı bozmuş, siyasetle gözü dönmüş bazı tipler, tabii ki boş durmadılar.

*

Katillerin çalıştıkları kurumlardan yola çıkarak cinayetin sorumluluğunu bir siyasal görüşün mensuplarına yüklemeye çalışanlar oldu.

*

Bazıları da “Bunlar hep hükümet yüzünden oluyor” türü şeyler söyleyerek saçma sapan mesajlara abandılar.

Dikkat edin!

Bu sayıca az azgın tiplerin en temel özelliği şudur:

*

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Millet, sağıyla soluyla herhangi bir konuda birleşmişse...

Bu tipler acayip rahatsız olurlar.

Hemen bir ayrışma konusu bulmaya çalışırlar.

*

Sayıca az ama azgınlıkları çok bu tiplerin en temel ikinci özelliği ise şudur:

*

Eğer bir olay, herkesin dikkatini çekmişse...

Bu azgın azınlık, olayı bir tarafa bırakıp “Ben buradan nasıl bir siyasi kazanç elde edebilirim? Buradan bizim tarafa nasıl bir çıkar sağlarım?” diye bakar.

Katilmiş, maktulmüş...

Umurları bile olmaz.

Vahşi cinayette de öyle oldu.

Onur’un aşağılık katiller tarafından katledilmesini, bir siyasi malzeme haline dönüştürmeye çalıştılar.

“Burada durayım. Burada bari siyasi bakmayayım. Hiç değilse burada siyaset gözümü kör etmesin” demediler.

*

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Siyasi nefret, siyasi hırs, siyasi kin, siyasi amaç, siyasi hedef...

Bunları insanlıktan çıkarmış durumda.

*

Tek tesellimiz şudur:

*

Neyse ki sayıları, çıkardıkları gürültünün zibilyonda biri bile değil.





İNSANİ DEĞERLER İÇİN BİRLİK OLANLAR YENECEK BUNLARI

İSTİSNALARI bir tarafa bırakırsak...

Müzisyen Onur cinayeti...

Hepimizi aynı dalga boyunda buluşturdu.

Ortak duygularla hareket ettik.

*

Ortak duygularla hareket ettiğimiz bir olay daha oldu:

*

Pençe Kilit Operasyonu’nda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın, sosyal medya videosunda dile getirdiği o erdem dolu vasiyeti.

“Lösemili bir kız çocuğunun bütün hayatı boyunca masraflarını karşılayın” diyordu şehit asker.

*

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İşte bu vasiyet de bizi bir araya getirdi.

Siyaseti hemen bir tarafa bırakarak sımsıkı kenetlendik.

LÖSEV’in kapısında bulduk kendimizi.

*

- Biz insani değerler üzerinde birlik oldukça...

- Biz insani değerler söz konusu olduğunda ayrılığı gayrılığı bir tarafa bıraktıkça...

- Biz insani değerler için siyasi farklılıklarımızı unuttukça...

Siyaset yüzünden insanlıklarından çıkmış azgınlar, avuçlarını yalayacaklar.