 Menzil haberlerindeki temel sorunlara dair

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- Üç dakika literatür taraması yapmaya bile tenezzül etmemek.

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- “Tövbe yetkisi” nedir, bilmemek ve bilmek istememek.

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- “Tövbeler iptal” meselesini dalga malzemesi olarak kullanmak.

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- Konunun uzmanlarıyla konuşmaya gerek duymamak.

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- Eleştiriyi doğru bilgi üzerine kurma ihtiyacı hissetmemek.

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- İlk defa gördüğü, tanıdığı bir dünya üzerine büyük sözler söylemek.

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- Anlamaya çalışmak yerine önyargıları doğrulatmaya çalışmak.

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- Eleştirilecek esas konuları ıskalayıp lüzumsuz detaylara dalmak.

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- Menzil üzerinden büyük büyük genellemeler yapmak.

FETÖ KARŞITLIĞI KRİTERİ

DURUŞUNLA, yazıp çizdiklerinle, yaklaşımlarınla, gösterdiğin tepkilerle, 15 Temmuz’u yorumlama biçiminle falan...

Her gün en az birkaç FETÖ’cüyü kudurtuyorsan...

Gel buraya yiğidim.

Sen saygıyı hak etmiş bir FETÖ karşıtısındır.

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CHP NASIL KURTULUR

CHP’nin temel yaklaşımı çok uzun bir süredir şöyle:

*

Ne yaparsak yapalım CHP’nin oyunu yüzde 25’in üzerine çıkarmamız mümkün değil. Bu bizim kaderimiz. Enerjimizi CHP’nin oylarını yükseltmek için harcamak yerine muhalefet blokunu tasarlamaya harcayalım. Bizim için çıkış noktası burası. Başka türlüsü mümkün değil.

*

Bu yaklaşım nedeniyle...

Halkla temasları koptu. Masalarda oyalanıyorlar. Küçük partilere milletvekilleri armağan ettiler. Oturmuş bir siyasi söylemden yoksun kaldılar. İdeolojik savrulmalar yaşıyorlar. Dört bir taraflarını sağcı danışmanlarla doldurdular. Babacan, Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Uysal’ın kankası oldular.

*

Peki CHP nasıl kurtulur?

Partinin tüm cephelerinden şöyle bir haykırış yükselirse kurtulma şansı var:

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Ne demek yüzde 25! Bu bizim kaderimiz olamaz. Partimizin oylarını arttırabiliriz. Artık başka partilerle uğraşmayı, muhalefeti tasarlama işini bırakmalıyız, sadece kendi partimizle ilgilenmeliyiz. Biz muhalefetten sorumlu ana muhalefet partisi değiliz. İlk hedefimiz yüzde 30’lar, yüzde 40’lar olmalı. İttifak, masa falan ancak ondan sonra bir anlama kavuşur.

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15 TEMMUZ RUHU TAM OLARAK BUDUR

ESKİ Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel arasında Meclis’te geçen sohbetin videosunu izledim.

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Meğer Özgür Özel, 15 Temmuz gecesi Meclis’e ceketsiz gelmek durumunda kalmış. Meclis kürsüsüne çıkması gerektiğinde ise AK Partili İsmail Kahraman ceketini vermiş. Özgür Özel, Kahraman’ın ceketiyle kürsüye çıkmış.

*

İki ismin Meclis kulisinde bu hatırayı yâd edip birbirlerine sarılma görüntülerini izleyince...

“15 Temmuz ruhu işte tam olarak budur” dedim.



İsmail Kahraman - Özgür Özel

BU SICAKTA YAPILACAK EN AKILLICA VE ZEVKLİ İŞ

TOM biraderimiz yeni bir Görevimiz Tehlike çekmiş.

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Yine dublörsüz atlayıp zıplamalar, yine masalsı aksiyonlar, yine maskeli tuzaklar, yine motosikletle acayip riskli uçuşlar falan.

*

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Şu aşırı sıcakta gideyim mis gibi klimatize bir sinema salonuna, hiç kafa yormadan izleyeyim bari.

ŞAHANE BİR HABER: TÜRKÜLER YÜKSELİŞTE

BUGÜN Hürriyet Pazar’da Uygar Taylan’ın kaleme aldığı bir haberi okuyacaksınız.

Ben okudum ve “Ne güzel bir haber bu” dedim.

*

Uygar Taylan’ın haberinden öğrendiğime göre...

Spotify, halk müziğinin dinlenme oranının son dört yılda yüzde 260’ın üzerinde arttığını açıklamış.



Selda Bağcan

*

Alooo! Dört yılda yüzde 260’ın üzeri.

Üstelik bu artışta z kuşağının etkisi büyükmüş.

Muhteşem bir şey bu.

*

‘Neşet Ertaş’lar, ‘Mahsuni’ler rahat uyusun. ‘Selda Bağcan’ların, ‘Musa Eroğlu’ların kulakları çınlasın.

Yaşasın türkülerimiz.

Yaşasın türkü seven gençlerimiz.

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Musa Eroğlu - Mahsuni - Neşet Ertaş

SİYASETTEN SOĞUYANLARIN GEREKÇELERİ

- Sıcakta Kılıçdaroğlu tartışması yapmak istemiyorlar.

- Yerel seçimin havasına giremiyorlar.

- Babacan’ı çok antipatik buluyorlar.

- Tanju Özcan’ın etkinliklerini tam olarak ciddiye alamıyorlar.

- “Yine yenil, daha iyi yenil” yaklaşımını artık şık bulmuyorlar.