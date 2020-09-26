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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Kobani gözaltıları ve iki soru işareti

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Kobani gözaltıları ve iki soru işareti

26 Eylül 2020

Kobani olayları dediğimiz olaylarda...

- 37 kişi öldü.

- 761 kişi yaralandı.

- 131 sokak olayı yaşandı.

- 197 okul yakıldı.

- 269 kamu binası tahrip edildi.

- 731 ev ve işyeri yağmalandı.

- 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

Kobani gözaltıları ve iki soru işareti

*

Bu vahim olayların sorumlularının, kışkırtıcılarının, planlayıcılarının ortaya çıkarılması ve yargı önünde hesap vermelerinin sağlanması gerekir.

Demokratik hukuk devletinde “olan olmuş, geçen geçmiş” denemez, denmemeli.

*

Ancak bu haklı davayı yürütürken...

Şu iki konunun hızla açıklığa kavuşturulması gerekir:

*

- BİR: Kobani olaylarının üzerinden altı yıl geçti. Bu altı yıllık süreçte Kobani olayları yargılamasıyla ilgili çeşitli adımlar atılmıştı. Dünkü gözaltılar, o sürecin bir devamı mı? Değilse, neden altı yıl sonra böyle bir adım atılıyor? Hukuk tekniği açısından bunun bir izahı var mıdır?

*

- İKİ: Gözaltına alınan isimler arasında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de var. Oysa Ayhan Bilgen, daha önce bu davadan tutuklanmış, ancak HDP’nin “eylem çağrısı” yaptığı toplantıya katılmadığı anlaşıldığı için tahliye edilmişti. Dün yeniden gözaltına alınmasının nedeni nedir?

*

Bir kez daha söylüyorum:

Dava, haklı bir davadır.

*

Ancak bu iki soru işaretinin giderilmesi de gerekir.

Haklı davanın hakkını korumak adına.


CANAN KAFTANCIOĞLU CHP’NİN İL BAŞKANI OLDUĞUNUN FARKINDA MI?

KOBANİ gözaltılarıyla ilgili olarak...

Twitter’dan üç tane paylaşım yaptı Canan Kaftancıoğlu.

*

İLKİNDE... İmalarla dopdolu bir mesaj... İKİNCİSİNDE... Laf sokuşturmaya dayalı öfkeli bir yaklaşım... SONUNCUSUNDA... “Bunlar gidici” diyerek hükümetin gideceğine dair sloganik bir cümle...

Kobani gözaltıları ve iki soru işareti

*

Canan Kaftancıoğlu, öfkeli bir sosyal medya aktivisti gibi davranıyor.

*

Eğer CHP’nin İstanbul gibi en önemli şehrinin il başkanı gibi davransaydı...

Neye itiraz ettiğini açıkça yazardı.

*

Mesela derdi ki:

“Gözaltına aldığınız isimlerin 46 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylarla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu masum insanları niye gözaltına alıyorsunuz?”


HİÇ KİMSE NEŞET ERTAŞ GİBİ

“GÖNÜL” diyemez. “Hele” diyemez. “Hoyrat” diyemez. “Sinem” diyemez. “Bahçe” diyemez. “Çiçekdağı” diyemez. “Tatlı dillim” diyemez. “Merhem” diyemez. “Yâr” diyemez. “Renk” diyemez. “Arz eyleyeyim” diyemez. “Mail oldum” diyemez. “Gonca gül” diyemez. “Helalleştim” diyemez. “Büsbütün” diyemez. “Zülüf” diyemez. “Tane tane” diyemez. “Tomurcuk” diyemez. “Düğme” diyemez. “Hani” diyemez. “Gayrı” diyemez. “Usandım” diyemez. “Evvel” diyemez. “Ahir” diyemez. “Büküldü belim” diyemez.

Kobani gözaltıları ve iki soru işareti

*

Vefatının sekizinci yıldönümünde büyük ustayı rahmetle ve saygıyla anıyorum.


KORKARIM

- Bu korona olayı bitmeyecek ve koronalı hayat bir yaşam tarzı olacak.

*

- Yunanistan masaya oturduğuna çok pişman olacak.

*

- Beklediğimiz serinliğin gelmesi biraz daha ötelenecek.


BALTALI GÖRÜNTÜ HALİL SEZAİ’Yİ HAKLI ÇIKARIR MI?

HALİL Sezai’nin saldırdığı yaşlı adamın baltalı bir görüntüsünü ortaya çıkarmışlar.

“Yaşlı adam da o kadar masum değildi hani” demeye getiriyorlar.

“Halil Sezai haklıydı” demeye getiriyorlar.

Kobani gözaltıları ve iki soru işareti

*

Yaşlı adamın elinde balta varsa ve baltayla sana saldırıyorsa...

Yanına iki adam, eline de odun alıp adamın evini basmazsın.

Hele küfürler eşliğinde adama tekme tokat girişmezsin.

*

Ya ne yaparsın?

Her uygar insanın yapacağı gibi...

Polisi ararsın, şikâyetçi olursun.

*

Tutuklu kalması gerekir mi gerekmez mi bilmem ama bildiğim bir şey var:

Halil Sezai’nin yatacak yeri yok.

Ve o baltalı görüntü, Halil Sezai’ye yatacak bir yer vermez.

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Her oyuna yeni iskambil destesi kahvehaneleri üç günde iflasa sürükler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Eylül 2020
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi yönetenlerin salgınla mücadele edemediklerini söyledi.

 

Bu başarısızlığı da bir örnekle açıkladı.

Söylediği kelimesi kelimesine aynen şuydu:

*



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Bu tartışmalardan artık bıkmadık mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Eylül 2020
Kemalizm tartışması

Eskiden bir anlamı vardı bu tartışmayı yapmanın.

Çünkü ülkeyi yönetenler, Kemalizm adı altında kafalarına göre dayatmalar yapıyorlardı.

Ama artık kalmadı böyle bir şey.

Buna rağmen ne diye Kemalizm tartışması çıkarılıyor ikide bir?

Görmüyor musunuz?

Milletin canı sıkılıyor bu köhnemiş, miadı dolmuş tartışmadan. Bu denli bayat bir tartışma, nasıl oluyor da bu kadar heyecanla yapılabiliyor?

Yoksa dert Kemalizm falan değil de dikkat çekmek mi?

*

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Savcılar Cübbeli’yi ifadeye çağırmalıdır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Eylül 2020
Cübbeli Ahmet, bizim Tarafsız Bölge’de şöyle demişti:

 

“Türkiye’de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi ‘Şeyhim’ diye cihat ilan edecek, öbürü ‘Mehdiyim’ diyecek. Birbirini öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım.”

*

Şimdi de Saygı Öztürk’e konuşmuş Cübbeli ve sözlerinin arkasında olduğunu söylemiş.

*

- Savcıların harekete geçmesi lazım, bir.

- Cübbeli’ye “Ver bakalım elindeki bilgileri” denmesi lazım, iki.

- Bunun burada bırakılmaması lazım,

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Halil Sezai’ler, Emrah Serbes’ler falan...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Eylül 2020
Halil Sezai’ler, Emrah Serbes’ler, Ozan Güven’ler, Sermiyan Midyat’lar falan...

Hepsi aynı familyanın mensupları.

*

Nedir bu familyanın özellikleri?

Sayalım:

*

- Yaptıklarının yanlış olduğunu ifade ederken bile kuyruğu dik tutarlar.

*

- Yaptıkları düpedüz magandalıktır ama magandalıklarını bile şık bir pakete sarıp satarlar.

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Sağlık Bakanı Koca’yla İzmir buluşması

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Eylül 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan, “Diyarbakır ve Van’dan sonra şimdi de İzmir’de bölge toplantısı yapıyoruz. İzmir’deki toplantımıza katılır mısınız” mesajını alınca...

Atladım arabaya...

Yeni otoyoldan İzmir’e gittim.

*

İzmir’de Bakan Koca’yla buluşmamızın ilk adresi İzmir Valiliği oldu.

Ben valiliğe gittiğimde Bakan Koca, basın toplantısı yapıyordu.

*

Biraz izledim kendisini.

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Bittin sen Halil Sezai

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Eylül 2020
Sen artık hepimiz tarafından...

“İncir Reçeli” diye oynadığın filmlerle değil, yaşlı bir adama yönelik uyguladığın şiddet görüntüleriyle hatırlanacaksın Halil Sezai.

Sen artık bizim gözümüzde...

“Romantik şarkılar söyleyen, ıssızlığın ortasındaki kentli adam” olmaktan çıkıp “mağara adamının teki” durumuna düştün Halil Sezai.

*

Sen artık hepimiz için...

Sorunlarını kaba kuvvetle çözmeye çalışan, kendine hâkim olamayan, öfkesini kontrol altına alamayan magandanın en önde gidenisin Halil Sezai.

*

Sen artık şu saatten sonra...

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CHP’deki tartışmayla ilgili kapı gibi beş saptama

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Eylül 2020
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Atatürk” demiyormuş, “Mustafa Kemal” diyormuş.

 

Bunun üzerinden bir cayırtı koptu CHP’de. Öyle böyle değil ama...  Büyük... Çok büyük bir cayırtı.

*

CHP’de kopan bu cayırtı üzerine tam beş adet saptamam var:



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Can Dündar, çakma Napolyon’a asker yazıldı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Eylül 2020
Macron’u övmüş Can Dündar.

 

“Şu üniversiteyi bitirdi”, “Şu okulda okudu”, “Felsefe tahsili yaptı”, “Şurada staj yaptı” falan diye...

Ballandırmış da ballandırmış Macron’u.

*

O Macron ki...


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Bu kadarını Napolyon bile başaramazdı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Eylül 2020
Macron, “Biz Türk halkına karşı değiliz Erdoğan’a karşıyız” demişti.

Niye böyle demişti?

Çünkü Erdoğan’ı kafasında “tavizsiz” olarak kodluyordu.



*

Ben de bunun muhalefete verilmiş enfes bir pas olduğunu yazmış, ardından da eklemiştim:

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Macron’dan muhalefete gollük bir pas geldi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Eylül 2020
Macron şöyle demiş:

 

“Türkiye başka, Erdoğan başka... Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan’a karşı sert olmalıyız. Erdoğan hükümeti, kabul edilemez davranışlarda bulunuyor.”

*

Macron, Erdoğan’a niye karşı?



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Didim’deki tecavüz iddiası yenilir yutulur iddia değil

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Eylül 2020
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili bir iddia yayınlandı dünkü Sabah gazetesinde.

Başkan Atabay’ın beş yıl önce bir kadına tecavüz ettiği öne sürülüyor.

*

İddia sahibi bir kadın...

“Başkan Atabay’dan iş istemeye gittim” diyor. “Atabay bana ‘Daha rahat bir ortamda konuşalım’ dedi” diyor. Kendisini bir çiftliğe götürdüklerini söylüyor. “İşin içinde belediye meclis üyeleri de var” diyor. “Bana alkol içirdiler, uyuşturucu verdiler” diyor.

*

Sonrası?

Korkunç!

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Bir imam hatipli olarak Erol Mütercimler konusunda ne diyorum?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Eylül 2020
“İmam hatip mezunları sapık, sahtekâr, ahlaksız olarak karşımıza çıkıyor” diyen Erol Mütercimler konusunda...

Bir imam hatip mezunu olarak benim ne diyeceğimi soranlar oldu.

Konuyla ilgili olarak diyeceklerim şunlardır:

*

Erol Mütercimler ve onun gibiler, uzaktan bakıldığında...

Her türlü genellemeyi çok ayıp sayan aşırı medeni, aşırı kültürlü insanlarmış izlenimi verirler.

*

Fakat biraz yakınlarına sokulduğunuzda...

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Şeyhin sahtesi olur mu?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Eylül 2020
Olur tabii.

Niye olmasın?

*

- Hakikate erişmeyi hedeflememiş...

- Kişisel ahlakını en yüce mertebeye çıkaramamış...

- Dünyevi hırslarından arınamamış...

- Tarikatını tam bir holdinge dönüştürmüş...

- Sevmemiş ve sevdirmemiş...

- Lüks ve konfora düşkünlükten sıyrılamamış...

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Bu adamı bulun: Mürit mi, kışkırtıcı mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Eylül 2020
12 yaşındaki kız çocuğunu alçakça istismar eden Fatih Nurullah adlı adama alenen destek veren biri çıktı Twitter’da.

 

Twitter’da kullandığı isim “Abdülkadir Erdinç”.

*

Adam resmen istismarcıya destek veriyor. Hükümeti töhmet altında bırakacak iddialar ortaya atıyor. Yapılan istismara dini kılıflar uyduruyor.

*

Bu adam eğer gerçekten müritse...

Derhal yakalanıp “Küçük bir kız çocuğunun istismarına yancılık yapmak” suçundan işleme tabi tutulmalı.

Hukukta böyle bir suç yoksa...

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Heybeliada’daki o bahtsız hastane

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Eylül 2020
Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi Heybeliada’daydı.

Şaşaalı günleri de oldu ama bahtı kara çıktı bu hastanenin.

Adı her geçtiğinde Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” romanındaki etkileyici hüzün gelir aklıma.

Zaten hikâyesi de romandaki gencin acıklı hikâyesine çok benzer.



*

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Din istismarcısı sapıklara karşı mücadele rehberi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Eylül 2020
Kafasına sarık sarıp “Ben şeyhim” diye ortaya çıkan tiplere, her şeyden ve herkesten önce devletimiz, “Hop” demeli.

- Etrafına topladığı müritlerle kendine özgü bir ekosistem oluşturanlar, devletin ilgili kurumları tarafından acilen denetim altına alınmalı.

*

- Dini hassasiyeti olanlar, bu tür adamların melunluk yapmaları halinde ilk önce ve en büyük tepkiyi göstermeli.

*

- Alçaklık yaparken yakalanan bu tür adamların müritleri, devlet tarafından derhal bir rehabilitasyon programına tabi tutulmalı.

*

- Diyanet İşleri Başkanlığı, işi kişisel şova dökmüş abuk sabuk açıklamalar yapan bu tür adamlarla mücadele etmeli.

*

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Utanmaz alçak son sığınağına sığınamadı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Eylül 2020
Eğer 20 yıl öncesinde yaşıyor olsaydık...

12 yaşındaki kız çocuğunu istismardan tutuklanan ve kendisini “şeyh” diye yutturan malum utanmaz adam, kendisine sığınacak bir sığınak oluşturabilirdi.

*

Mesela şöyle şeyler derdi:

Müslüman olduğum için beni hedefe koydular.



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Sağlık Bakanı Koca’ya sordum: Salgında son durum nedir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Eylül 2020
Hastaneler doldu taşıyor mu? Salgın kontrolden çıktı mı? Yoğun bakımlarda alarm zilleri çalıyor mu? Bazı illerde durum felaket mi? İl il, bölge bölge durum nedir? Yeni önlemler kapıda mı? Tüm bu soruları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordum. Bakan Koca çok önemli açıklamalar yaptı... İşte söyledikleri:

İSTANBUL’DA ARTIŞ YOK

İstanbul, şu anda daha kontrollü... İstanbul’da ciddi bir artış yok.



Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da artış var, dikkatlerimiz bu iki bölgede. Ege’de artış yok.

İzmir’de

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