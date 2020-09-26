Kobani gözaltıları ve iki soru işareti

Bu başarısızlığı da bir örnekle açıkladı.
Söylediği kelimesi kelimesine aynen şuydu:
*
Eskiden bir anlamı vardı bu tartışmayı yapmanın.
Çünkü ülkeyi yönetenler, Kemalizm adı altında kafalarına göre dayatmalar yapıyorlardı.
Ama artık kalmadı böyle bir şey.
Buna rağmen ne diye Kemalizm tartışması çıkarılıyor ikide bir?
Görmüyor musunuz?
Milletin canı sıkılıyor bu köhnemiş, miadı dolmuş tartışmadan. Bu denli bayat bir tartışma, nasıl oluyor da bu kadar heyecanla yapılabiliyor?
Yoksa dert Kemalizm falan değil de dikkat çekmek mi?
*
“Türkiye’de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi ‘Şeyhim’ diye cihat ilan edecek, öbürü ‘Mehdiyim’ diyecek. Birbirini öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım.”
*
Şimdi de Saygı Öztürk’e konuşmuş Cübbeli ve sözlerinin arkasında olduğunu söylemiş.
*
- Savcıların harekete geçmesi lazım, bir.
- Cübbeli’ye “Ver bakalım elindeki bilgileri” denmesi lazım, iki.
- Bunun burada bırakılmaması lazım,
Hepsi aynı familyanın mensupları.
*
Nedir bu familyanın özellikleri?
Sayalım:
*
- Yaptıklarının yanlış olduğunu ifade ederken bile kuyruğu dik tutarlar.
*
- Yaptıkları düpedüz magandalıktır ama magandalıklarını bile şık bir pakete sarıp satarlar.
Atladım arabaya...
Yeni otoyoldan İzmir’e gittim.
*
İzmir’de Bakan Koca’yla buluşmamızın ilk adresi İzmir Valiliği oldu.
Ben valiliğe gittiğimde Bakan Koca, basın toplantısı yapıyordu.
*
Biraz izledim kendisini.
“İncir Reçeli” diye oynadığın filmlerle değil, yaşlı bir adama yönelik uyguladığın şiddet görüntüleriyle hatırlanacaksın Halil Sezai.
Sen artık bizim gözümüzde...
“Romantik şarkılar söyleyen, ıssızlığın ortasındaki kentli adam” olmaktan çıkıp “mağara adamının teki” durumuna düştün Halil Sezai.
*
Sen artık hepimiz için...
Sorunlarını kaba kuvvetle çözmeye çalışan, kendine hâkim olamayan, öfkesini kontrol altına alamayan magandanın en önde gidenisin Halil Sezai.
*
Sen artık şu saatten sonra...
Bunun üzerinden bir cayırtı koptu CHP’de. Öyle böyle değil ama... Büyük... Çok büyük bir cayırtı.
*
CHP’de kopan bu cayırtı üzerine tam beş adet saptamam var:
“Şu üniversiteyi bitirdi”, “Şu okulda okudu”, “Felsefe tahsili yaptı”, “Şurada staj yaptı” falan diye...
Ballandırmış da ballandırmış Macron’u.
*
O Macron ki...
Niye böyle demişti?
Çünkü Erdoğan’ı kafasında “tavizsiz” olarak kodluyordu.
*
Ben de bunun muhalefete verilmiş enfes bir pas olduğunu yazmış, ardından da eklemiştim:
“Türkiye başka, Erdoğan başka... Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan’a karşı sert olmalıyız. Erdoğan hükümeti, kabul edilemez davranışlarda bulunuyor.”
*
Macron, Erdoğan’a niye karşı?
Başkan Atabay’ın beş yıl önce bir kadına tecavüz ettiği öne sürülüyor.
*
İddia sahibi bir kadın...
“Başkan Atabay’dan iş istemeye gittim” diyor. “Atabay bana ‘Daha rahat bir ortamda konuşalım’ dedi” diyor. Kendisini bir çiftliğe götürdüklerini söylüyor. “İşin içinde belediye meclis üyeleri de var” diyor. “Bana alkol içirdiler, uyuşturucu verdiler” diyor.
*
Sonrası?
Korkunç!
Bir imam hatip mezunu olarak benim ne diyeceğimi soranlar oldu.
Konuyla ilgili olarak diyeceklerim şunlardır:
*
Erol Mütercimler ve onun gibiler, uzaktan bakıldığında...
Her türlü genellemeyi çok ayıp sayan aşırı medeni, aşırı kültürlü insanlarmış izlenimi verirler.
*
Fakat biraz yakınlarına sokulduğunuzda...
Niye olmasın?
*
- Hakikate erişmeyi hedeflememiş...
- Kişisel ahlakını en yüce mertebeye çıkaramamış...
- Dünyevi hırslarından arınamamış...
- Tarikatını tam bir holdinge dönüştürmüş...
- Sevmemiş ve sevdirmemiş...
- Lüks ve konfora düşkünlükten sıyrılamamış...
Twitter’da kullandığı isim “Abdülkadir Erdinç”.
*
Adam resmen istismarcıya destek veriyor. Hükümeti töhmet altında bırakacak iddialar ortaya atıyor. Yapılan istismara dini kılıflar uyduruyor.
*
Bu adam eğer gerçekten müritse...
Derhal yakalanıp “Küçük bir kız çocuğunun istismarına yancılık yapmak” suçundan işleme tabi tutulmalı.
Hukukta böyle bir suç yoksa...
Şaşaalı günleri de oldu ama bahtı kara çıktı bu hastanenin.
Adı her geçtiğinde Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” romanındaki etkileyici hüzün gelir aklıma.
Zaten hikâyesi de romandaki gencin acıklı hikâyesine çok benzer.
*
- Etrafına topladığı müritlerle kendine özgü bir ekosistem oluşturanlar, devletin ilgili kurumları tarafından acilen denetim altına alınmalı.
*
- Dini hassasiyeti olanlar, bu tür adamların melunluk yapmaları halinde ilk önce ve en büyük tepkiyi göstermeli.
*
- Alçaklık yaparken yakalanan bu tür adamların müritleri, devlet tarafından derhal bir rehabilitasyon programına tabi tutulmalı.
*
- Diyanet İşleri Başkanlığı, işi kişisel şova dökmüş abuk sabuk açıklamalar yapan bu tür adamlarla mücadele etmeli.
*
12 yaşındaki kız çocuğunu istismardan tutuklanan ve kendisini “şeyh” diye yutturan malum utanmaz adam, kendisine sığınacak bir sığınak oluşturabilirdi.
*
Mesela şöyle şeyler derdi:
- Müslüman olduğum için beni hedefe koydular.
İSTANBUL’DA ARTIŞ YOK
İstanbul, şu anda daha kontrollü... İstanbul’da ciddi bir artış yok.
Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da artış var, dikkatlerimiz bu iki bölgede. Ege’de artış yok.
İzmir’de
Kobani gözaltıları ve iki soru işareti
Kobani olayları dediğimiz olaylarda...
- 37 kişi öldü.
- 761 kişi yaralandı.
- 131 sokak olayı yaşandı.
- 197 okul yakıldı.
- 269 kamu binası tahrip edildi.
- 731 ev ve işyeri yağmalandı.
- 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.
*
Bu vahim olayların sorumlularının, kışkırtıcılarının, planlayıcılarının ortaya çıkarılması ve yargı önünde hesap vermelerinin sağlanması gerekir.
Demokratik hukuk devletinde “olan olmuş, geçen geçmiş” denemez, denmemeli.
*
Ancak bu haklı davayı yürütürken...
Şu iki konunun hızla açıklığa kavuşturulması gerekir:
*
- BİR: Kobani olaylarının üzerinden altı yıl geçti. Bu altı yıllık süreçte Kobani olayları yargılamasıyla ilgili çeşitli adımlar atılmıştı. Dünkü gözaltılar, o sürecin bir devamı mı? Değilse, neden altı yıl sonra böyle bir adım atılıyor? Hukuk tekniği açısından bunun bir izahı var mıdır?
*
- İKİ: Gözaltına alınan isimler arasında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de var. Oysa Ayhan Bilgen, daha önce bu davadan tutuklanmış, ancak HDP’nin “eylem çağrısı” yaptığı toplantıya katılmadığı anlaşıldığı için tahliye edilmişti. Dün yeniden gözaltına alınmasının nedeni nedir?
*
Bir kez daha söylüyorum:
Dava, haklı bir davadır.
*
Ancak bu iki soru işaretinin giderilmesi de gerekir.
Haklı davanın hakkını korumak adına.
CANAN KAFTANCIOĞLU CHP’NİN İL BAŞKANI OLDUĞUNUN FARKINDA MI?
KOBANİ gözaltılarıyla ilgili olarak...
Twitter’dan üç tane paylaşım yaptı Canan Kaftancıoğlu.
*
İLKİNDE... İmalarla dopdolu bir mesaj... İKİNCİSİNDE... Laf sokuşturmaya dayalı öfkeli bir yaklaşım... SONUNCUSUNDA... “Bunlar gidici” diyerek hükümetin gideceğine dair sloganik bir cümle...
*
Canan Kaftancıoğlu, öfkeli bir sosyal medya aktivisti gibi davranıyor.
*
Eğer CHP’nin İstanbul gibi en önemli şehrinin il başkanı gibi davransaydı...
Neye itiraz ettiğini açıkça yazardı.
*
Mesela derdi ki:
“Gözaltına aldığınız isimlerin 46 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylarla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu masum insanları niye gözaltına alıyorsunuz?”
HİÇ KİMSE NEŞET ERTAŞ GİBİ
“GÖNÜL” diyemez. “Hele” diyemez. “Hoyrat” diyemez. “Sinem” diyemez. “Bahçe” diyemez. “Çiçekdağı” diyemez. “Tatlı dillim” diyemez. “Merhem” diyemez. “Yâr” diyemez. “Renk” diyemez. “Arz eyleyeyim” diyemez. “Mail oldum” diyemez. “Gonca gül” diyemez. “Helalleştim” diyemez. “Büsbütün” diyemez. “Zülüf” diyemez. “Tane tane” diyemez. “Tomurcuk” diyemez. “Düğme” diyemez. “Hani” diyemez. “Gayrı” diyemez. “Usandım” diyemez. “Evvel” diyemez. “Ahir” diyemez. “Büküldü belim” diyemez.
*
Vefatının sekizinci yıldönümünde büyük ustayı rahmetle ve saygıyla anıyorum.
KORKARIM
- Bu korona olayı bitmeyecek ve koronalı hayat bir yaşam tarzı olacak.
*
- Yunanistan masaya oturduğuna çok pişman olacak.
*
- Beklediğimiz serinliğin gelmesi biraz daha ötelenecek.
BALTALI GÖRÜNTÜ HALİL SEZAİ’Yİ HAKLI ÇIKARIR MI?
HALİL Sezai’nin saldırdığı yaşlı adamın baltalı bir görüntüsünü ortaya çıkarmışlar.
“Yaşlı adam da o kadar masum değildi hani” demeye getiriyorlar.
“Halil Sezai haklıydı” demeye getiriyorlar.
*
Yaşlı adamın elinde balta varsa ve baltayla sana saldırıyorsa...
Yanına iki adam, eline de odun alıp adamın evini basmazsın.
Hele küfürler eşliğinde adama tekme tokat girişmezsin.
*
Ya ne yaparsın?
Her uygar insanın yapacağı gibi...
Polisi ararsın, şikâyetçi olursun.
*
Tutuklu kalması gerekir mi gerekmez mi bilmem ama bildiğim bir şey var:
Halil Sezai’nin yatacak yeri yok.
Ve o baltalı görüntü, Halil Sezai’ye yatacak bir yer vermez.
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