Kişisel hırsların şahlanış günleri

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BUGÜNLERDE iyot gibi açığa çıkıyorlar:

Kişisel ikbal peşinde koşanlar.

*

Bugünlerde fark ediyoruz:

İstedikleri sıradan aday yapılmayınca “Yansın partim, yansın liderim” diyenleri.

Şunu da fark ediyoruz:

Bu tipler, istediklerini elde etselerdi, “Yaşasın partim ve yüce liderim” diye haykıracaklardı.

Bugünler, tam anlamıyla karakter sınavı günleridir:

Görüyoruz ve tanıyoruz siyasi karaktersizleri.





HİÇ ISINAMADIM ŞU AYTUN ÇIRAY’A

BU beyefendiye özel bir yer ayırmak lazım.

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Bir gün önce şöyle diyordu bu beyefendi:

*

“Partimiz İYİ Parti’nin oyu yüzde 15’lerde.”

*

Bir gün sonra listelerde istediğini bulamayınca...

Şöyle dedi:

*

“Partimiz baraj altında.”

*

Baştan beri mesafeliydim bu beyefendiye. Nedense samimi gelmiyordu bana. Kıllanıyordum kendisinden. Nedensizce.

*

Demek ki varmış bir nedeni.

AKTİVİST OLMAKTAN ÇIKIP FANATİK OLDULAR

GAZETECİLER, bu seçimde resmen çıldırmış durumda. Muvazene kalmadı. Şaft kaydı. Çığırından çıkıldı. Denge gitti, mesafe gitti. Profesyonel gazeteciliğin kırıntısı bile kalmadı.

*

Bir ara “aktivist heyecanı” ile hareket ediyorlardı. Artık gözü dönmüş birer fanatik olup çıktılar.

*

Gözleri o kadar dönmüş durumda ki... O kadar fanatik hale geldiler ki...

Partilerin sözcüleri, milletvekilleri falan bunlardan çok daha sağduyulu, ağırbaşlı ve hatta mesafeli durumdalar.

BAKAN OLACAKSIN, MÜDÜR OLACAKSIN

ÇOK gülüyorum şuna:

*

Listeye koymadıkları isimlere, “Sizi aday yapmadık ama merak etmeyin. Bakan olacaksınız, müdür olacaksınız. Bir sürü makam mevki çıkacak. Sakın arıza çıkarmayın. O makam mevkilerin hayaliyle sakinleşin” diyorlar.

*

Fakat bu teselli edici vaatler bile teselli edici bir rol oynayamıyor.

*

Niye acaba?





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E NE BEKLİYORDUNUZ Kİ

SADULLAH Ergin’in CHP’den aday gösterilmesine bozuluyorlar. CHP listelerinin, eski AK Partililerle doldurulmasına içerliyorlar. Saadet Partilileri CHP listesinde görünce bir hoş oluyorlar. Davutoğlu’nun, Babacan’ın aday gösterdiği isimlere şiddetle itiraz ediyorlar.

*

Bozulanlara, içerleyenlere, bir hoş olanlara, itiraz edenlere sesleniyorum:

*

Böyle olacağını bilmiyor muydunuz? Ta en baştan bu isimlerin partinizin listelerinden aday gösterileceği belli değil miydi? İttifak yapınca iyiydiler de aday gösterilince mi kötü oldular?

*

E hani birleşe birleşe kazanacaktınız? E hani tarihin en büyük ittifakını yapmıştınız? E hani farklılıkları bir araya getirmiştiniz?

*

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Vallahi iflah olmazsınız. Vallahi karmaşıksınız. Vallahi bir tuhafsınız.





ALLAH HEPİMİZE GÜLTEKİN UYSAL RAHATLIĞI VERSİN

DÜŞÜNSENİZE: Esaslı bir oyun yok, yaslandığın esaslı bir taban yok, maraza çıkaracak teşkilatın yok. Sıfır kargaşa. Etrafında toplanmış birkaç arkadaşını CHP’den aday gösteriyorsun, kendin de cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksın. Ağrısız sızısız. Dertsiz tasasız. Oh mis.

*

Burcu nedir acaba Gültekin Uysal’ın? Bu şans nereden kaynaklanmaktadır?

NE ÇOK TANIMADIĞIM KİŞİLER VAR LİSTELERDE

90’LI yıllarda partilerin milletvekili aday listelerine baktığımda...

İsimler genelde tanıdık gelirdi.

Kim kimdir, bilirdim.

Yeni listelere bakıyorum:

Ne çok tanımadığım isim var...

*

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Partiler mi yenileniyor, yoksa ben mi eskiyorum?

ÇOK TAKDİR EDİYORUM

BAZI milletvekilleri var.

Yeniden aday gösterilmemişler.

*

Sosyal medyalarından şu tür açıklamalar yapıyorlar:

*

“Aday gösterilmedim. Aday gösterilen arkadaşlarıma başarılar dilerim. Partimin neferiyim.”

*

İşte budur.

Bu insanlar...

Sırt yaslanılacak, yolculuğa çıkılacak, borç alıp verilecek, birlikte kooperatif kurulacak, sonsuz dost olunacak, sonsuz güvenilecek insanlardır.

*

Hepsine bin selam.