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Kemal Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan bile kurtaramaz

#Kılıçdaroğlu#Ahmet Gürlen#Sekter

Erdoğan açısından baktığımızda girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Kılıçdaroğlu, mis gibi bir rakip.

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CHP’nin başında kalması çok iyi olur.

Hatta mümkünse CHP’nin “ebedi genel başkanı” olması daha da şahane olur.

*

Fakat bakıyoruz Erdoğan’a, ne zaman konusu açılsa Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesi gerektiğini söylüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan bile kurtaramaz

İstifa etmeli” diyor. “Gitmeli” diyor. “Bir saniye bile durmamalı” diyor.

*

Bu durumun akıllara getirdiği soru şu:

Muhalif kesimlerin Erdoğan ne derse tam tersinde hizalanma durumu var ya... Acaba Erdoğan, “Kılıçdaroğlu gitmeli, istifa etmeli” diyerek kalmasını mı sağlamaya çalışıyor?

*

Valla bilmiyorum.

*

Ama bildiğim bir şey var:

Erdoğan’ın bu tutumu bile Kılıçdaroğlu’nu kurtaramaz.

Muhalif kesimlerin Kılıçdaroğlu’ndan sıdkı öyle sıyrılmış durumda ki...

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Erdoğan’la aynı safta aynı sloganı haykırmaya bile razı olacak durumdalar.

EŞE HEDİYE EDİLEN UÇAK

Sosyal medyada bir fotoğraf dolaşıyor. Adamın biri, eşine uçak hediye etmiş.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan bile kurtaramaz

*

Ben bu olayı iki açıdan değerlendiriyorum:

*

- BİR: Hediye uçak, gelin gibi süslenmiş. Kapısı çiçeklerle donatılmış. Hayatta görülebilecek en “kitch” olgulardan biri çıkmış ortaya. Toprağı bol olsun Milan Kundera’yı mezarında ters döndürecek cinsten bir şey.

*

- İKİ: Azıcık görgüsü olan bir insanın yapmayacağı şeylerdir bunlar. “Bakın, ben eşime uçak hediye aldım” diye bas bas bağırmak, hayatta görülebilecek en görgüsüz hareketlerden biridir.

*

Kitch” ile “görgüsüzlük” birleşince akla ister istemez şu geliyor:

Gerçek zenginliğe hiç yakışmayacak bir hareket bu. Yoksa bu uçak öyküsü sahte mi? Yoksa bu çift hepimizi yiyor mu?

SEKTER TABLOSU

Ressam Ahmet Gürlen, lütfedip bizim Sekter’in bir tablosunu yapmış.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan bile kurtaramaz

Sekter’in tüm duygularını yansıtan bu muhteşem tabloyu gören herkes, “Sekter, bu kadar mı güzel, bu kadar mı doğru, bu kadar mı tam isabet yansıtılır” diyor.

*

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Ressam Ahmet Gürlen’e bu tablo için iki teşekkür: Biri Sekter adına diğeri de benim adıma.

*

Ama asıl büyük teşekkür tabii ki bu tabloyu bana hediye eden Hilmi Güler’e.

AMAN EREN AMAN ERDEM

Seçimlerde rakibimiz Erdoğan değildi Putin’di” demiş CHP’li Eren Erdem.

*

Aman Eren... Aman Erdem...

Kemal Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan bile kurtaramaz

Sen böyle dersen...

AK Partililere de “Seçimlerde rakibimiz Kılıçdaroğlu değil Biden’dı. Biz Kılıçdaroğlu’nu değil Biden’ı yendik” deme hakkı doğar.

Aman ha aman.

TANIŞMADA TÜRKLERİN SORDUKLARI İLK SORULAR 

- Nerelisin? İçinden mi?

- Ne iş yapıyorsun? Maaşı iyi mi?

- Nerede oturuyorsun? Ev kira mı?

- Evli misin? Çocuk var mı?

- Cumhur İttifakı mı? Millet İttifakı mı?

HÜSEYİN RAHMİ OKUYUNCA

Biraz Hüseyin Rahmi okuyayım dedim.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan bile kurtaramaz

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Günümüz Türkiye’sine bakışım değişti.

*

İkdam gazetesi günlerinde meydana gelen her türlü aldatma, sadakatsizlik baş konusu olmuş Hüseyin Rahmi’nin.

Öyle ballandırarak anlatıyor ki eski İstanbul aldatmalarını, şaştım kaldım.

Çapkınlık yapmak için her türlü çakallık numarası çeken eski İstanbul erkekleri...

Akla hayale gelmeyecek hile ve desiselerle eşlerini aldatmaya çalışan eski İstanbul kadınları...

Hepsi resmî geçit yapıyor kitaplarda.

*

Hüseyin Rahmi okuyunca şöyle dedim:

Geçmişimiz bugünümüze göre dejenereymiş”.

*

Siz “hani marjinal bizdik” de diyebilirsiniz.

SEZGİN TANRIKULU PARTİNE CEVAP VER

Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik kabul edilemez ithamları nedeniyle eleştirilerin hedefinde.

*

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Tanrıkulu’nun partisi CHP de Tanrıkulu’na tavır almış durumda.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan bile kurtaramaz

Hatta parti içinde soruşturma bile başlattılar.

*

Kendisini eleştiren herkese cevap yetiştirmeye çalışan Tanrıkulu, partisinin bu yaklaşımı karşısında sus pus.

Neden acaba?

O kadar da serdengeçti değil mi yoksa?

KATLANAMADIĞIM ŞEYLER

- Fotoğrafsız WhatsApp hesapları.

- Her adımda sürekli şifre talep edilmesi.

- Irk, din, sınıf, dil, okul, meşrep, mezhep ayrımı.

- Her konuda yapılan hunharca genellemeler.

- Görüntülü aranmak.

- Sokakta film çeken ekiplerin insanlığın sırrını çözüyorlarmış gibi bir havada olmaları.

- Kendi zevkinin herkesin zevki olacağına kesin iman eden tipler.

ÇAPTAN DÜŞENLER

- STEFAN KUNTZ: Ha gitti ha gidecek. Böyle bir hava.

*

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- ŞEYMA: Yazdığı kitabın fiyatı 5 liraya düşmüş. Simit bile 10 lira be!

*

- FAİK ÖZTRAK: Dünyanın en doğru tavrını koysa da olmuyor.

#Kılıçdaroğlu#Ahmet Gürlen#Sekter
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