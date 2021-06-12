Kahrolası bir geyik: Doğulular şöyle batılılar böyle

Gerekçelerini sunarlar ve itiraz ederler.
Zaten yapıyorlar da bunu. Hem de gayet gür bir sesle yapıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
*
Sorun şuradadır:
Bizim millet, maalesef projeleri çok sever. Bayılır projelere.
*
Yani demem o ki...
BİR: Olmuyor olamıyor
Doğal olmayan yolların denenmesine meyletmek...
Mevcut iktidarın gerilemesine yol açmıyor, aksine tutunmasına yol açıyor.
*
İKİ: Hızlandırmıyor
Organik olmayan çıkışlara yaslanmak ve bel bağlamak...
İktidarın gidişini hızlandırmıyor.
*
Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu iki şeyi teklif ediyor:
*
- BİR: Biz tek aday olarak girelim seçime.
*
- İKİ: HDP, kendi adayıyla girsin.
*
Peki bu teklifin...
Haber aynen şöyleydi:
*
“YÖK Başkanı Yekta Saraç ‘Üniversiteler milletin kızlarını emanet ettiği yerlerdir’ dedi”.
*
Okuduğumda önce “Allah! Allah! Nereden çıktı bu” dedim.
Benim aklıma şunlar gelir:
*
- Neşet Baba’nın tüm külliyatını derleyip toplaması gelir.
*
- Gündemime soktuğu Hisarlı Ahmet gelir.
*
- Tanburi Cemil Bey’in saz semaileri gelir.
*
Şöyle bir baktım açıklamalarına... Şu tür şeyler söylüyor:
*
“Bunların zihniyeti böyle... Bu zihniyetten ancak böyle şeyler çıkar... Temel sorun bu zihniyettir...”
Ben hayatımda böyle komik bir açıklama görmedim!
*
O Ali Babacan ki...
AK Parti’nin yıllar süren iktidarı boyunca hep bakandı.
Şunları söyledi:
*
- Sayın Bakan!
- Siyasi rekabet bir yana Türkiye’nin aşı üretmesi bir yana.
- Yerli aşının üçüncü fazı için bakanlık olarak gönüllüler aradığınıza yönelik bir çağrı yapmışsınız. O çağrınızı ben de sosyal medya hesabımdan paylaştım.
- Ayrıca gönüllü arama afişlerinin CHP binalarına asılması için de girişimlerde bulunacağım.
- Hocaların uygun gördüğü bir aşamada yerli aşıda gönüllü olmaya da hazırım.
-
Ayasofya’nın ibadete açılışını...
- Atatürk’e gönderme yapmadan...
- Atatürk’e hakaret etmeden...
- Atatürk’e dil uzatmadan...
İfade etmek mümkün değil mi?
*
Hiçbir şeyi dikkate almıyorsanız, bari...
“TÜRKİYE seninle gurur duyuyor” sloganı, çok hırpalanmış bir slogandır.
Hırpalanmasının temel nedeni şudur:
Hiç de gurur duymayacağımız kişiler için atılmıştır bu slogan.
Ama bugün bu sloganı büyük bir gönül rahatlığıyla atabiliyoruz.
Demiş ki:
*
“Atilla Peker’i Kıbrıs’a götürdüğünüzü söylemiştiniz. Neden bir devlet görevlisini değil de Peker’i götürdünüz?”
*
Korkut Eken de cevap vermiş:
*
“Orada PKK ile çatışma olursa yanımda birisi olsun istedim. Bu tür olaylarda o günkü devlet stratejisine göre ‘eleman’ kullanılıyordu.”
*
“Gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmekle suçlandınız...”
*
Korkut Eken, cevap veriyor:
*
“Şöyle bir olay oldu: Hasan Paşa (dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Kundakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’a ‘Kıbrıs’ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor’ falan demiş. Ben de o dönemde Emniyet’te özel harekât polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey de beni gönderdi. Her ihtimale karşı, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’le gittim.”
Gazeteci Saygı Öztürk, soruyor:
*
Aşı olmayı düşünüyor musunuz?
YÜZDE 52: Evet olurum.
YÜZDE 39.2: Hayır olmam, aşının uzun vadeli etkilerini bilmiyorum.
YÜZDE 8.4: Hayır, aşıya karşıyım.
Bu zamana kadar Türkiye’nin en önemli sorunu, aşı teminiydi. Bundan sonra Türkiye’nin en önemli sorunu aşı konusunda olumsuz tavır sergileyen yüzde 48’dir. BİR DAHA KULİSLERE ASLA DALMAYACAĞIM
EĞER ortada bir büyük sessizlik varsa, kulisler anında hareketlenir.
Her türden kulisçi, hemen harekete geçer.
İki gündür Hürriyet’te çok önemli bir hizmet yapıyor Osman Hoca.
“BioNTech Dosyası”nı açarak...
Bu aşıyla ilgili akla gelebilecek her türlü sorunun yanıtını veriyor.
Büyük bir emeğin ürünü olan bu yazı dizisini dikkatle okuyor ve çok faydalanıyorum.
KABUL... Çok alengirli işlerin arkasında genellikle devasa güçler bulunur. Bunu asla gözden ırak tutmamak lazım. Ancak durum böyledir diye... Her alengirli işin arkasında da her zaman devasa güçler bulunmayabilir.
*
ÖĞÜT İKİ: Komplo ile fal
TAMAM... Paranoyak olmamanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez. Ama şunu da unutmayın: Bazen puro içen bir adam, sadece puro içen bir adamdır. “Komplo” ile “fal”, birbirine benzer: Onlara inanma ama onlarsız da kalma!
*
ÖĞÜT ÜÇ: Hayal kırıklıkları
DOĞRU... Alengirli olaylar, sarsıcı etkilere yol açar. Bu nedenle “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak” der dururuz. Ancak şu da doğrudur: Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı beklentisi, genellikle büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır.
*
Tabii benim de.
*
- Öyle çok müjde verildi ki...
- Öyle çok milyon rakamı telaffuz edildi ki...
- Öyle çok hayal kırıklıkları yaşandı ki...
- Öyle çok rakamlarda revizeye gidildi ki...
Biz artık “Şu kadar milyon aşı gelecek” beyanlarına yüz vermez olduk.
*
Kendisine sorduğum ilk soru şu oldu:
*
“Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?”
*
Şu cevabı verdi:
*
“Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür.”
*
Şu son 19 Mayıs’ta gördüm ki...
Artık hepimiz o vapur yolculuğunun anlamının, tarihteki yerinin ve bugüne yansımasının çok daha fazla farkındayız...
Artık hepimiz Samsun’a çıkmanın neye karşı olduğunu da neyin başlangıcı olduğunu da çok daha fazla idrak etmiş durumdayız.
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın ne denli kutlu bir ilk kıvılcım olduğunu daha fazla özümsemiş bulunmaktayız...
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın taşıdığı kıymet üzerinde büyük ölçüde ittifak etmiş haldeyiz.
*
O zaman hep birlikte bir kez daha haykıralım:
*
Kahrolası bir geyik: Doğulular şöyle batılılar böyle
Geçen akşam elimde kumanda, televizyon kanalları arasında minik bir gezintiye çıkmıştım.
Karşıma aniden büyük Türk düşünürlerinden Erol Mütercimler çıktı.
Şöyle bir şey diyordu:
*
“Doğu’da kuklacılık vardır... Batı’da ortaoyunu...”
*
Ortaoyunu dediğine bakmayın, Karagöz’ü kastediyor.
*
Çetin Altan, pek severdi böyle saptamaları.
Onun meşhur ettiği şu sözü hiç unutmam:
*
“Doğu’da pusu kültürü vardır. Batı’da ise düello...”
*
Kendisinden işitmedim ama Süleyman Demirel de şöyle dermiş:
*
“Batılılar, ip cambazını ‘Ha geçti ha geçecek’ diye izler... Doğulular ise ‘Ha düştü ha düşecek’ diye...”
*
Bir zamanlar bayılırdım bu tür genellemelere. Üzerinde hiç düşünmeden atlardım bu tür sözlerin üzerine. Dost sohbetlerinde kullanır, bayağı bir hava yapardım.
*
Ama artık zerre kadar yüz vermiyorum bu geyiklere.
*
Çünkü azıcık düşününce...
- “Doğulular” ve “Batılılar” diye iki yekpare grubun olmadığını...
- “Pusucu Batılılar” olduğu gibi “Düellocu Doğulular” da olduğunu...
- İp cambazını “Ha geçti ha geçecek” diye izleyen Doğulular olduğunu...
- İp cambazını “Ha düştü ha düşecek” diye izleyen Batılılar olduğunu...
- Kuklacılar gibi kukla oynatan Doğulular olduğunu...
Anlayıverdim.
*
Tıpkı suyun insanı boğduğunu, ateşin de yaktığını anladığım gibi anlayıverdim.
SEVDİĞİM DİZİ ŞÖYLE OLMALI
- Aynı anda sekiz ayrı entrikayı sekiz ayrı koldan ilerletebilmeli.
*
- Kırsaldan uzak durmalı ve New York, Londra gibi metropollerde geçmeli.
*
- Çok meşhur starlara yaslanmamalı, tanınmamışlar üzerinden gitmeli.
*
- Cinayet, karakol, aldatma, polis, adliye... Muhakkak olmalı.
*
- Amerikan aile sorunları, fazla vurgulanmadan usulca işlenmeli.
*
- Müzik hiçbir zaman baskın olmamalı... Doğallık azizim doğallık.
*
- Bunalımlı tipler, çekilmez oluyor. Bunalım olmalı ama kararında.
*
- Dizinin ortasında önemli bir karakter küt diye ölmeli, ölebilmeli.
*
- Bazı sahnelerde paraya kıyılmalı: Bomba, araba kazası, toplu katliam vs.
AMBULANSIN PEŞİNE TAKILMIŞ UYANIK GİBİ
SERMİYAN Midyat’ın Sedat Peker’i taklit ettiği videosunu izledim.
*
Gülmedim. Düşünmedim. Tahammül bile edemedim. Yirmi beş saniyede kapattım. Başkası adına utanarak...
*
Trafikte ambulansın peşine takılan uyanıklar var ya...
Kusura bakma ama aynı onlar gibisin Sermiyan Midyat.
Otur. Sıfır.
FAHRETTİN KOCA’NIN ÜÇ AŞAMALI HİKÂYESİ
- MÜKEMMEL BİR GİRİŞ: İtimat telkin eden bir yapıyla daldı koronavirüs hadisesine... Başlangıcı iyi tuttu. İletişimi süperdi. Popülaritesine zirve yaptırdı. Uzun bilim kurulu toplantılarından sonra yaptığı açıklamaları, herkes ilgiyle takip etti.
*
- SALLANTIDA BİR GELİŞME: İş uzadıkça, açma/kapama hadiseleri bunalttıkça, aşıda işler sarpa sardıkça, vaka sayıları üzerinden spekülasyonlar çoğaldıkça... Bir sallantı yaşadı. Biraz da millette bıkkınlık oluşmuştu.
*
- HARİKA BİR SONUÇ: Durdu, durdu, durdu ve en sonunda turnayı gözünden vurdu. Uğur Hoca’yı öyle bir kıskaca aldı ki... Sonuçta Türkiye’ye BioNTech yağdı. Şimdi yaş sınırını indirdikçe indiriyor. Çeşitli kesimlere açıyor aşıyı. İlk dönemine döndü gibi.
BEN AZICIK SIKILDIM
- “Deniz salyası” üzerinden “siyasi salya” benzetmesine gidilmesinden...
*
- Defne Samyeli ile Mustafa Sandal arasındaki kitap davasından...
*
- Koronavirüs nedeniyle yürürlükte olan her türlü kısıtlamadan.
*
- Zoom toplantılarından...
*
- Akşam saat 21.00’de mekânı terk etmek zorunda kalmaktan...
BAKIN BU BİR DRAMDIR
MUHARREM İnce’nin şöyle bir dramı var:
*
İktidara yakın medya organları kendisini...
Ancak CHP’ye vurunca haber yapıyorlar.
*
CHP’ye yakın medya organları ise kendisini...
Hiç ama hiç haber yapmıyorlar.
*
Bu büyük bir dramdır sayın seyirciler.