İYİ Parti’nin kararı AK Parti’nin durumu

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CHP ile ittifak yapmayacak. Son karar bu.

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Bu karar, AK Parti’de bir sevinç havası estirmeli mi?

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Eğer AK Parti, İYİ Parti’nin CHP’ye verdiği ret cevabının ardından “Yaşasın! Kazanıyoruz! Olay bitmiştir!” havasına girerse fena halde yanılmış olur.

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AK Parti’nin zafer havasına girmeden önce şu üç gerçekle yüzleşmesi gerekir:

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- BİR: Partilerin tavanda gerçekleştiremedikleri birleşmeyi, seçmen sandıkta gerçekleştirebilir. Nitekim CHP, bunu sağlamaya çalışmakta.

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- İKİ: İYİ Parti’nin kısa tarihi, ani karar değişiklikleriyle dopdolu. Yani İYİ Parti, son anda kararını değiştirebilir.

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- ÜÇ: AK Parti’nin İstanbul ve Ankara’da çıkaracağı adaylar, çok önemli. Kazanmayı ya da kaybetmeyi esas belirleyecek olan çıkaracağı adaylardır.

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AK PARTİ İSTANBUL VE ANKARA’DA NASIL ADAYLAR ÇIKARMALI

- CHP, İYİ Parti ve HDP tabanlarında “aman birleşelim” duygusu yaratmayacak adaylar çıkarmalı.

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- İsimleri geçtiğinde “hizmet, proje, çalışkanlık” gibi kelimelerin akla geleceği adaylar çıkarmalı.

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- Üslubu temiz, imajı zedelenmemiş, herkesi kucaklayacak, ezber bozacak adaylar çıkarmalı.

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- CHP, İYİ Parti ve hatta HDP seçmenlerinin de oy verebileceği türden adaylar çıkarmalı.

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- Bloklaşma, cepheleşme, kutuplaşma siyasetlerini akla getirmeyecek adaylar çıkarmalı.

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- Kent hayatını güzelleştirecek, sosyal projelere ağırlık verecek, verdiği sözleri tutacak adaylar çıkarmalı.

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- Yavaş ve İmamoğlu’nun eksiklerine odaklanmayan, kendi yapacaklarını öne çıkaran adaylar çıkarmalı.

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- Polemiklere yüz vermeyen, projelere yaslanan, hizmet siyasetini temel alan adaylar çıkarmalı.





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İYİ BİR AKSİYON FİLMİNDEN BEKLENTİLERİM

- FAZLA para harcanmalı. Ucuza kaçılmış aksiyon filminden bir şey çıkmıyor.

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- Farklı şehirlerde geçmeli. Londra’dan Tanca’ya uzanmalı, oradan Roma’ya geçmeli.

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- Biraz masalsı olmalı. Fazla kafa yormamalı. Sadece hayal kurdurtmalı.

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- En az yedi lüks araba parçalanmalı. Motosikletli kaçış sahnesi... Mutlaka olmalı.

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- Janjanlı bir festivalin tam ortasında aksiyon zirve yapmalı.

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- Aksiyon filme iyi yedirilmeli. Biraz aksiyon, çokça konuşma... Olmaz.

TREND TOPİC OLMAK ARTIK İYİ BİR ŞEY DEĞİL

ESKİDEN “TT olmuşum abi” diye hava atılırdı.

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Ayrıca eskiden “Reklamın iyisi kötüsü olmaz” da denirdi.

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Ama artık “Bugün TT olmamışım abi” diye hava atılıyor.

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Yani artık reklamın iyisi kötüsü oluyor.

İLETİŞİM AÇISINDAN ALİ YERLİKAYA’NIN SON BASIN TOPLANTISI

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, son dönemde iletişimini tamamen sosyal medya üzerinden yapmaya çalışıyordu.

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“Sosyal medyada yap bir operasyon paylaşımı, yaptığın o paylaşımı gönder gazetecilerin telefonlarına, al sana medya iletişimi” diye özetleyebileceğimiz bir iletişim siyasetidir bu.

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Sadece sosyal medyayla yürütülen bu iletişim siyaseti, bir süre sorunsuz gider ama bir süre sonra kaçınılmaz olarak şöyle şeyler olur:

Fena halde kanıksanır. Dikkat çekmemeye başlar. Yüzeyselliğe teslim olur. Esaslı bir iletişimin önünü tıkar.

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Bakan Ali Yerlikaya’nın geçen gün Ankara’da yaptığı basın toplantısı, işte bu tıkanmışlığı aşmak için önemli bir hamleydi.

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Basın toplantısına gazetecilerin gösterdikleri olağanüstü ilgi, sadece sosyal medyaya yaslanan iletişimin yetersizliğinin çarpıcı bir kanıtı gibiydi.

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Bu basın toplantısında Bakan Yerlikaya...

Sosyal medya mesajlarının derinlikten yoksun havasından kurtuldu, ete kemiğe büründü, doğru düzgün bir etkileşime girdi, derdini anlatma fırsatı buldu.

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Buradan Ali Yerlikaya’ya sesleniyorum:

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Sayın Bakan... Tamam, sosyal medyayı iletişim açısından kullanın ama her şeyinizi ona yüklemeyin. Sosyal medyasız olmaz ama sadece sosyal medyayla da olmaz.

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“Fala inanma ve falsız da kalma” diye bir şey var ya... İşte onun gibi bir şey.

CENTİLMENLİĞİN NİRVANASI

BEŞİKTAŞ’ta kıran kırana bir başkanlık yarışı yapıldı.

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Hasan Arat ve Serdal Adalı arasında geçen bu başkanlık yarışının başında da ortasında da sonunda da sadece ve sadece centilmenlik vardı.

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Hasan Arat - Serdal Adalı

İki başkan adayı da sonsuz zarif tutumlarıyla, birbirlerine karşı sergiledikleri muazzam nezaketle, yarış bittikten sonra da sürdürdükleri müthiş centilmenlikle göz doldurdular, örnek oldular.

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Hasan Arat ve Serdal Adalı’yı canı gönülden kutluyorum.