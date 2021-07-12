İstanbul’un en güzel zamanı, herkesin Bodrum’a gittiği zamandır

- “Boğaz’a nazır” diye bir tabir var ya... İşte bu tabir, bu parka cuk oturuyor. Yok böyle Boğaz manzarası! Birinci köprü ayaklarınızın altında. Üç köprüyü bir anda görebiliyorsunuz. Ufuk alabildiğine açık. Yeşil ile mavinin harikulade uyumu.
*
- Tamam, manzara güzel! Ama bu parkı, en güzel yapan sadece manzarası değil. Parkın tasarımı çok zarif. Her şey çok kararında. Mimarisi çok iyi planlanmış. Hiçbir şey abartılmamış. Hiçbir şey es geçilmemiş.
*
Yaklaşan cisim şudur:
*
Erken seçim kampanyası.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, startı verdi:
Seçim kampanyası başladı.
*
Genelde seçime üç beş ay kala girdiğimiz
BİRİNCİ İHTİMAL
AK Parti’nin “Madem rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu, o halde hiç çalışmamıza gerek yok” diyerek rehavete sürüklenmesini istiyor olabilirler.
İKİNCİ İHTİMAL
CHP Genel Başkanlığı koltuğu, Cumhurbaşkanlığı koltuğundan bile daha tatlı olduğu için hamlelerini buna göre ayarlıyor olabilirler.
ÜÇÜNCÜ İHTİMAL
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, “Belediye başkanısın, belediye başkanı kalacaksın” mesajı vermeye çalışıyor olabilirler.
DÖRDÜNCÜ İHTİMAL
- Ecevit solcu değil.
- Erdal İnönü solcu değil.
- İsmet Paşa zaten solcu değil.
- Atatürk’ün solla alakası yok.
*
Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki...
Sanırsın ki...
Kendisi
Bazıları kafa buluyor.
“Amerikan tarihçisi Ordinaryüs Profesör Alpay, Amerikan tarihi hakkında kitap yazmış” falan diye.
*
Tarih kitabı yazmak için ille de ordinaryüs falan olmaya gerek yok.
İsteyen yazar. Amatörce.
Yani... Beyaz, Anglosakson, Protestan.
*
Amerika’nın elitleri bunlar. Sınıfsal üstünlük bunlarda.
Bunların dışında kalanların tümü alt sınıf. Yani Katolik, Yahudi, siyahi, Müslüman, Hispanik, Uzakdoğulu falan.
*
ABD’de ne varsa ille bizde de olacak ya...
Bu tanımlamanın bir benzerini bize de uyarlamışlar.
“Türk, Sünni, beyaz”
Genel yorumum şudur:
*
Çok önemli tespitler var röportajda. Özellikle Erdal İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’la ilgili saptamaları ilginç. Çok yararlı, çok etkileyici bir röportaj. Bulup okumanızı tavsiye ederim.
*
Ve fakat Zülfü Livaneli’nin röportajdaki bir sözüne takılmadan da edemedim.
“Atıl kurt” diyen Tarkan’dır.
*
Kimine göre Kartal Tibet...
“Çalıkuşu” filmindeki
65 yaşındaki İsmail Abimiz, bir kadın arkadaşıyla kafede oturuyor.
*
Aynı kafede...
İsmail Abi’nin oturduğu masanın biraz ilerisindeki masada...
Adamın biri, bir kadına saldırıyor.
*
Masadaki su bardağını kadının başında kırmalar...
Elindeki bıçakla kadına saldırmalar...
Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar:
“O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.”
*
Oysa eleştirildiği bu konu...
Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı...
“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.
*
İşte o maddeler:
Bu haber, önceki gün tüm Türkiye’yi salladı.
*
Üniversite sınavlarına giren gençler, “Biz burada sınavda ter dökelim, elin Katarlısı gelsin sınavsız tıp okusun” diye isyan etti.
*
Evlatlarının istikbali için varlarını yoklarını seferber etmiş ana babalar, haberin etkisiyle moral çöküntüsü yaşadılar.
*
Haber, o kadar bomba etkisi yaptı ki...
Kınama demeçleri üst üste geldi.
Zor, çünkü zorunlulukları var.
*
Şu türden zorunluluklar:
*
- İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda.
*
- HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda.
*
- İnsan kendisini dinledikçe... “Amma da çok şey biriktirmiş” demekten kendini alamıyor doğrusu.
*
- Artık Ali Koç’a karşı başkaldırmanın vaktinin geldiği inancıyla konuştu. Şarkısı: “Başkaldırıyorum, varın benim farkıma.”
*
- “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği.
Demiş ki:
*
“Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.”
Tam olarak ne demek istiyor Akşener?
Pek anlayamadım.
*
Erdoğan’a,
EZİP GEÇERSEN NE OLUR?
EĞER grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...
Gol yağdırmışsan...
Acayip organize bir takımla sahaya çıkmışsan...
Elindeki silahla sosyal medyada poz veren tiplerden korkmamamız, çekinmememiz gerektiğini yazmıştım.
*
Yazıda şöyle demiştim:
*
“Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez.”
*
“Isıracak olan köpeğin havlamaması” tezine işaret eden bir yazıydı bu.
Temel kaygısı buydu yazının.
Karanlık bir katilin alçakça saldırısı sonucu katledildi Deniz Poyraz.
*
Lanetledik.
Lanetliyoruz.
Lanetleyeceğiz.
*
Bu alçak katile, Türkiye’de selam çakan bir kişi bile çıkmadı.
Oysa
Elinde silahla poz veriyor adam.
*
Sosyal medyada son zamanlarda öyle çoğaldı ki bu tür fotoğraflar.
Eline silahı kapan pozunu veriyor.
Makineli tüfekler, tabancalar falan.
İstanbul’un en güzel zamanı, herkesin Bodrum’a gittiği zamandır
İstanbul öyle güzel ki bugünlerde... Nüfusu azalmış, yoğunluğu bitmiş. Bir rahatlık gelmiş üstüne. Çiçekleri fark edilir olmuş.
- İstanbul’da bugünlerde bütün restoranlar, bütün kafeler tenha... Her mekânda başköşeler senin. Her mekânda izzet ikram sana.
*
- O meşhur trafik çilesi, resmen Bodrum/Çeşme hattına postalanmış... Trafik de yok, çile de yok. Yollar bomboş.
*
- Terasların tümü açık... Ve hepsi birbirinden şahane. Güneş batırmaya fevkalade uygun...
*
- Bütün tanıdıklar, kendilerini İstanbul dışına atmış. Yabancı bir şehirde dolaşır gibi dolaşma imkânı doğmuş. Oh mis!
*
- Evlerde akan suların tazyiki bile artmış durumda. Konfor açısından yıkılıyor yani İstanbul.
ÇÖP KONTEYNERİNDEN BESLENEN MİLYONLAR
KEMAL Kılıçdaroğlu’nun sözü bu.
Milyonlarca insanımızın çöp konteynerlerinden beslendiğini söylüyor.
*
Çöp konteynerinden beslenenler yok mudur bu ülkede?
*
Koskoca ülke.
Vardır tabii ki.
Arayıp tarasan bulursun çöp konteynerlerinden beslenenleri.
*
Ama şöyle bir etrafına bakma zahmetine katlanan herkes, şunun farkına varır ki...
Bu ülkede milyonlarca insan, çöp konteynerlerinden beslenmiyor.
*
Ekonomik sorunlar yok mu bu ülkede?
*
Olmaz olur mu?
Var tabii ki.
*
Ama ekonomik sorunlar açısından...
“Çöp konteynerinden beslenme” aşaması, bambaşka bir aşamadır.
*
Gözümüz var, izanımız var.
Öyle bir aşamada değil ülke.
*
Muhalefet, tabii ki abartır.
Ama abartmanın da bir ölçüsü olmalı.
*
Çünkü abartmada ölçüyü kaçırırsanız...
Milyonların asıl sorunlarına, hakiki sorunlarına dikkat çektiğinizde...
Sizi ciddiye alan kalmaz.
ÇÖZÜM SÜRECİ YENİDEN BAŞLAR MI?
“ÇÖZÜM Süreci yeniden başlayacak” cümlesini kurmaya meraklı çok kişi var ülkede.
*
Bayılıyorlar böyle söylemeye.
Ortada somut hiçbir şey olmasa da...
“Çözüm Süreci yeniden başlayacak” deyip duruyorlar.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son Diyarbakır gezisinde...
“Çözüm Süreci’ni biz başlattık ama sonlandıran biz olmadık. Çünkü Çözüm Süreci’ni bunların kötü niyeti, art niyeti, gizli gündemleri sonlandırdı” dedi ya...
*
“Çözüm Süreci yeniden başlayacak” cümlesini kurmaya meraklı kişilere gün doğdu.
Bilmiş bir edayla...
“Bakın, biz demiyor muyduk? İşte görüyorsunuz. Çözüm Süreci başlayacak” diyorlar.
*
Çözüm Süreci yeniden başlar mı başlamaz mı bilmiyorum ama bildiğim bir şey var:
*
Cumhurbaşkanı’nın o sözlerinden Çözüm Süreci’nin yeniden başlayacağı sonucu çıkmaz, çıkamaz.
BİR MÜCADELENİN ÜRÜNÜ: HAYVAN HAKLARI YASASI
YASAMIZ çıktı nihayet!
*
Bu yasanın çıkmasında...
Hayvan hakları savunucularının yıllardır verdikleri mücadelenin ve emeğin rolü büyük.
Hepsine selam olsun.
*
Eksiği gediği yok mu yasanın?
Tabii ki var.
Daha iyi olamaz mıydı?
Tabii ki olabilirdi.
*
Ama eksiği gediği var diye, daha iyisi olabilirdi diye...
Olmazlanmanın da alemi yok.
*
Bundan sonrasını da hep beraber getirelim:
Toplumun bilinçlenmesini sağlayalım.
Hayvanların mal değil can oldukları bilincini herkese aşılayalım.
Elbirliğiyle bunu yapalım.
SERİN SİNEMA SALONLARINA ATACAĞIM KENDİMİ
TOM biraderimizin “Görevimiz Tehlike” filmi ile en son “James Bond” filmini bekliyorum.
*
Bu ikisi gelir gelmez...
Serin sinema salonuna atacağım kendimi.
Elimde tuzu bol ve makine yağında patlatılmış mısırla.
CHP’Lİ ALTACA’NIN TÜRKÜ SÖYLEMESİNE ALKIŞ
MECLİS’TE konu: Müzik çalışanlarının durumu. CHP’li Nurhayat Altaca, Meclis kürsüsüne çıkıp “ay doooossst” diye başlamış Dadaloğlu’nun “Hakkımızda devlet vermiş fermanı” deyişini söylemeye.
Atlamışım bu olayı.
*
Açtım videosunu, dinledim. Muazzam söylüyor Nurhayat Hanım. Hakkını vererek. Sanki profesyonel sanatçıymış gibi. Özgeçmişine baktım. Müzik alanında eğitim almış mı diye. Almamış. Bravo! Tebrikler!