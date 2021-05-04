İsraf var demek yoksulluk yok demek midir?

“İslam’ı öyle bir yaşa ki... Seni öldürmeye gelen sende dirilsin”.
*
Ayasofya’nın eski imamı, sosyal medyada İslam davasını öyle savunuyor ki...
Sosyal medyada onu madara etmek isteyenler, onun artık gitgide çirkinleşen polemikçi üslubu nedeniyle bırakın onda dirilmeyi...
Ona bakıp İslam’dan uzaklaşıyorlar.
*
“Seni öldürmeye gelen sende dirilsin” yaklaşımı nerede?
Trafik yoğun. Otobüslere ek sefer konmuş.
Bunun nedenini anlamaya çalıştık arkadaşlarla.
Ve şöyle bir izah getirdik kendi kendimize:
*
Türkiye genelinde 16 milyon kişi, kapanmadan muaf.
Kim bu muaf tutulanlar?
Çeşitli sektörlerde çalışanlar... Sağlıkçılar... Güvenlikçiler... Adliye çalışanları... Kamu çalışanları... Özel sektör çalışanları...
“Eyvah! Perişan olduk! Şimdi virüs kıyılara ve Anadolu’ya yayılacak.”
*
Göç yanlısı cevap verdi:
*
“Ne alakası var? Arabasına atlayıp dağa, bağa, yazlığa gittiler. Bu yolculukla virüs nasıl yayılsın?”
*
Göç karşıtı sinirlenerek atağa geçti:
*
Açtım, baktım.
*
Açıklamanın sonuna gelince...
Birden irkildim.
Şöyle diyordu Biden:
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“Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl tecrit edeceğimizle ilgilenmek bizim için önemli bir iş olacak. Özellikle Doğu Akdeniz’deki petrol faaliyetleri... Ve birçok farklı şey.”
*
Manzara-i umumiye aşağı yukarı şöyle:
*
Fazıl Say ile AK Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı...
Aynı duyguda birleşmiş durumda.
“PKK’nın terörist olduğunu söyleyin”.
*
- Hık derler.
- Mık derler.
- Öyle derler.
- Böyle derler.
Ama bir türlü sadede gelmezler, gelemezler.
*
Yepyeni bir üslupla, müthiş bir espri duygusuyla öyle bir daldı ki Babıali’ye...
Çok kısa süre içinde müthiş tiryakilik yarattı.
*
- Kadın erkek ilişkilerine bodoslama girerdi...
- Hasan Cemal’le kafa buluşları efsaneydi...
“Atatürk Çocuğu” diye bir şiiri, avazım çıktığı kadar bağırarak okuduğumu hatırlıyorum.
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirini de hakkını vererek okumuşluğum vardır.
*
Bu fotoğraf Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde çekildi.
Rahmetli babamın memuriyeti dolayısıyla Doğubayazıt’taydık.
*
Sene 1976 olmalı.
Bazen acayip demokratik, acayip şaşırtıcı, acayip alkışlanacak açıklamalar yapar.
Mesela...
“Ey ABD! Senin bize verecek hukuk ve demokrasi dersine ihtiyacımız yok” diyerek ABD’ye rest çeker. Amerika’nın Türkiye’den Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye’de taviz istediğini söyleyip... “Asla taviz verilmemeli” der.
*
Bütün bunlara bakıp...
“Hah işte! Milli muhalefet budur” falan diye umutlanırım.
*
Haberde kadına şiddetle mücadelede elektronik kelepçe takılan kişilerin izlendiği merkez anlatılıyordu.
*
Haberin ayrıntılarını okuyunca...
Bu merkeze güvenim arttı. Umutlandım.
Daha önce yaptığı çeşitli densizlikler ve izansızlıklar yüzünden “olay adam” haline gelmiş, hatta GATA’daki görevine son verilmişti.
*
Fakat adam rahat durmuyor abi!
Densizliğe, izansızlığa, abuk sabukluğa devam ediyor.
*
Ne dediğini yazmaya bile tenezzül etmiyorum.
“128 milyar dolar nerede” diye...
*
128 milyar doların hortumlandığı algısı yaratılıyordu.
Ve bu algı, zihinlere kazınıyordu.
*
İşgüzar kamu görevlileri, asılan pankartları polis ve zabıta marifetiyle anında engelleyerek...
Geçen akşam Tarafsız Bölge’de işte bu soruyu sordum uluslararası hukuk alanında uzman bir isim olan Prof. Dr. Selami Kuran’a.
Selami Hoca...
Canlı yayında... Kalktı ayağa... Eline bir çubuk aldı... Ve başladı harita üzerinden anlatmaya.
“Yeni başlayanlar için 10 dakikalık bir Montrö dersi” gibi bir şeydi yaptığı.
Net, sarih, anlaşılır ve basit bir şekilde anlattı mevzuyu.
*
Sonucu açıklıyorum:
Ama yüzyılların izini taşıyan türküleri severim. Çağlar ötesinden gelip bizi tam kalbimizden yakalayanları... İlk söyleyeni belirsiz anonimleri... Sözleri gayet basit ama bir o kadar da derinlikli olanları...
İşte bu yüzden “Ben bir türkü sözü yazdım, üstelik de besteledim” diye ortaya çıkanlara karşı hep mesafeli olmuşumdur. Çünkü bu tür iddialardan genellikle yapay sonuçlar çıkar.
*
İbrahim Kalın’ın sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Hiç Oldum’ adlı bir türküyü seslendirdiğini duyunca...
“Eyvah” dedim.
Ve bin türlü önyargıyla açıp dinledim türküyü.
*
Küfürler, kıyametler, vurmalar, kırmalar, saldırganlıklar, silahlar falan...
*
Ralli bu ya ralli!
Rallideki hangi anlaşmazlık, böylesine kontrolsüz bir öfkeye yol açabilir ki?
Rallideki hangi ihtilaf, böylesine bir sokak çocuğu kavgasını tetikleyebilir ki?
İddiaya göre:
Orhan Pamuk, romanında Atatürk’le alay ediyor!
*
İnceleme ve araştırmalarımın sonuçlarını aktarıyorum:
*
“Veba Geceleri” romanında bir “Kolağası Kâmil” var.
İsraf var demek yoksulluk yok demek midir?
Dünkü Hürriyet’in manşeti şuydu:
“ÇÖP TOPLADIM, İSRAFI GÖRDÜM”
*
Nereden çıktı bu manşet?
*
Anlatayım:
*
Hürriyet Ekonomi Servisi’nden arkadaşımız Emre Eser, her hafta “İşin Peşinde” diye bir köşe hazırlıyor.
Emre bu köşe için...
Kargocu oldu, yüksek gerilim direklerine tırmandı, endüstriyel mutfaklarda aşçı oldu, çay ocağında çaycılık yaptı, fırıncı oldu.
*
Ve en sonunda da temizlik görevlisi oldu.
Beyoğlu’nda çöp topladı.
*
Temizlik işçileriyle bir günlük mesaisinin ardından da tüm izlenimlerini kaleme aldı.
*
Şahane bir üslupla yazılmış, dört dörtlük bir izlenim yazısı.
Temizlik işçilerinin nasıl çalıştığından ne kadar kazandığına, çöp toplama tekniğinin değişiminden ‘Çöpçüler Kralı’ filmine kadar birçok ilginç unsurun yer aldığı bu izlenim yazısında...
Türkiye’nin ve hatta dünyanın değişmez gündemi israfa da değinmişti Emre.
*
Zengin semtlerde de rastlamıştı israfa, yoksul mahallelerde de.
İkisinin arasındaki farka işaret etmeyi de ihmal etmeyerek.
*
Emre’nin izlenimlerinden yola çıkarak attık “israf” manşetimizi.
*
Ama ne oldu?
Şu oldu:
*
Art niyetli bir kesim, her zaman olduğu gibi sayılarıyla hiç de mütenasip olmayan oranda büyük bir gürültü kopardı.
Güya biz...
“Yoksulluk yok, israf var” demeye getiriyormuşuz!
*
Böyle art niyetli, böyle önyargılı, böyle haksız bir yaklaşım...
Ancak ve ancak politik çekişmelerin ve cepheleşmelerin esiri olmuş zihinlerden çıkabilir.
*
Al işte!
Bu yaptıklarıyla...
Yazmaya bile gerek olmayan şeyleri yazdırıyorlar bize:
- İsraf haberi yapmak, yoksulluk yok demek değildir.
- Hem yoksulluk hem de israf olur.
- İsraf ve yoksulluk Türkiye’nin değişmez gündemleridir.
*
Öyle bir devirde gazetecilik yapıyoruz ki...
- Bin türlü niyet okuyuculuğun...
- Milyon türlü açık arayıcılığın...
- Zirilyon türlü önyargının...
Cenderesine alınmış gibiyiz.
*
Hakikaten de “basın belada”.
KONUMUZ İSRAF… İKİ GAZETE, İKİ HABER
ŞİMDİ iki örnek vereceğim:
*
ÖRNEK BİR:
CUMHURİYET GAZETESİ NE DİYOR
Cumhuriyet’te yapılan haberin başlığı şu:
*
“GÜNDE 10 MİLYON EKMEK ÇÖPE GİDİYOR.”
*
Haberin altında yer alan cümleler ise şöyle:
¡
“Günde 10 milyona yakın ekmeği israf ediyoruz. Yılda 3.6 milyar çöpe gidiyor.”
*
Bu haberin yayınlanma tarihini de vereyim:
10 Mart 2021.
*
ÖRNEK İKİ:
SÖZCÜ GAZETESİ NE DİYOR
Bu gazetede yapılan haberin başlığı ise şöyle:
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“HER YIL 18.8 MİLYON TON GIDA ÇÖPE GİDİYOR.”
*
Altındaki cümleler ise şöyle:
*
“Küresel bir problem haline gelen yemek israfı, gün geçtikçe artarken, yapılan araştırmalara göre de Türkiye’de her yıl 18.8 milyon ton gıda çöpe gidiyor.”
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Gazete israfın maliyetini de yazmış: 214 milyar lira (bu rakamın aynısı bizim haberde de yer alıyordu).
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Bu haberin tarihi ise...
26 Nisan 2021...
Yani bir hafta önce.
ŞİRAZESİ KAYMIŞ ART NİYETLİLERE ÜÇ SORU
SORU 1
Söyleyin bakalım ağalar...
Cumhuriyet ve Sözcü de yaptıkları bu haberlerle...
“Türkiye’de yoksulluk yok, israf var” algısı yaratmaya mı çalışıyorlar?
SORU 2
Yine söyleyin bakalım beyler...
Cumhuriyet ve Sözcü de yaptıkları bu haberlerle...
İsrafı çöpte mi arıyorlar?
SORU 3
Ve yine söyleyin bakalım efendiler...
Cumhuriyet ve Sözcü de yaptıkları bu haberlerle...
Yoksulluğun suçunu halka mı atmış oluyorlar?