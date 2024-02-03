İnsanlığa güveni sarsan bir kalleşlik

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Yer: İzmir Gaziemir. Hava buz gibi. İyi niyetli bir taksici, yolda gördüğü bir genci arabasına alıyor.

Araç kamerasından izliyoruz olayı: Taksici ile müşteri arasında geçen konuşmalardan, taksicinin nasıl da iyi kalpli biri olduğunu anlıyoruz. “Soğukta üşüme diye seni arabaya aldım” falan diyor taksici.

*

Olayın sonu: Müşteri, cebinden çıkardığı silahla taksiciye arkadan üç el ateş açıyor. Taksicinin feryadını duyuyoruz. Müşteri, can çekişen taksiciye şöyle diyerek olay yerinden hızla uzaklaşıyor: “Ya işte bazı insanlara güvenmeyeceksin.”

*

Hayatımız boyunca çeşitli kalleşliklere maruz kalmış olsak da...

Yaşanan bu kalleşlik karşısında hepimizin kanı dondu.

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Çünkü bu kalleşlik...

- Bütün kalleşliklerin ötesinde.

- Kalleşlik listelerinin zirvesinde yer alacak cinsten.

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- Kalleşliğin de kalleşliği varmış dedirtiyor.

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Bu kalleş herife...

Sadece “adam öldürmekten” değil, “insanlığa duyulan itimadı sarsmaktan” da ceza verilmeli.

Hatta ikincisinin cezası daha da ağır olmalı.

*

NOT: Kısa sürede katili bulup yakalayan İzmir polisine kocaman bir alkış.

PALALI SABRİ

TOPLUMSAL bir olay sırasında meşhur oldu ama politik bir tip değildi Palalı Sabri.

Baştan sona kriminal bir tipti.

“Tarlabaşı benden sorulur” havasında biri.

Hakkındaki en önemli suçlama şuydu: Kadınları zorla fuhuşa sürüklemek. Bununla suçlandı, bu suçtan yargılandı.

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Tarlabaşı’nda öldürülmüş Palalı Sabri. Arabasını durdurmuşlar. Biraz patırtı ve cinayet. Görüntüleri izledim: Bir çete işi gibi duruyordu bu cinayet.

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Buradan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sesleniyorum: Sanırım Tarlabaşı tarafları, özel bir operasyona şiddetle ihtiyaç duyuyor. O bölgeyi huzur, güven ve mutluluk bölgesi yapın lütfen.

EN GÖZDE BEKAR

ESKİ Türkiye’de deprem uzmanı Prof. Ahmet Mete Işıkara, en seksi erkek seçilmişti.

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Eski Türkiye’de olayları sulandırma cüreti hayli fazlaydı. Ben o kadar cüretkâr davranmayacağım.

Ve “uzay görmüş tek Türk” olan Alper Gezeravcı’yı “En gözde bekar” ilan etmekle yetineceğim.

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Gerçi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Hayırlısıyla gidip döndükten sonra artık bir evlilik de nasip olur” diyerek...

Gezeravcı’nın gözde bekarlığına bir an önce son verme arzusunu dile getirmişti ama olsun.

KIZILAY’IN ULUSAL KAN KAMPANYASINA DESTEK

MALUM Kızılay yönetimi değişti. Yeni Kızılay yönetimi, iki çok önemli karar aldı:

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- BİR: Kızılay’ın iştirakleri, afet zamanlarında herhangi bir satış yapmayacak.

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- İKİ: Kızılay’ın yeni yönetimi, iştiraklerden huzur hakkı almayacak.

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Bu iki kararla birlikte Kızılay’ın tartışma dışına çıkması şart.

Çünkü Kızılay, hepimizin sağlığı açısından çok önemli bir başka işlev de görüyor:

Kan bağışı topluyor.

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Kan, yerine başka hiçbir şeyin konulamayacağı bir tedavi aracı. Uzun süre saklanamıyor. Bu yüzden Kızılay’ın her gün belirli sayıda kan bağışı alması ve bu kanları hastanelere ulaştırması gerekiyor.

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Kış aylarında kan bağışlarında düşüş yaşanıyor. Bu da stok kontrolünü zorlaştırıyor. Yaklaşan ramazanı da dikkate alan Kızılay, ülkemizdeki kan stoklarını belirli bir seviyenin üzerinde tutmak amacıyla “ulusal bir kan kampanyası” başlatıyor.

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“Birbirimize Candan Bağlıyız” sloganıyla başlatılan bu kampanyaya destek verelim, birbirimize gerçekten de candan bağlanalım.

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25 TUTUKLUDAN 24’Ü RUSYA COĞRAFYASINDAN

İSTANBUL’daki kilise saldırısıyla ilgili 25 kişi tutuklandı.

İçlerinden sadece biri Türk.

Geri kalanlar Özbekistan’dan, Tacikistan’dan falan gelmişler. Hepsi Rusya coğrafyasından yani.

*

Belli ki o coğrafyadaki IŞİD militanları, İstanbul’u kendilerine eylem alanı olarak seçmişler.

İstanbul’da hücre evleri var. Kanlı saldırılar planlıyor. Bazen Kayseri gibi şehirlerde toplantılar yaptıkları saptanmış.

*

Türkiye’de IŞİD’e yönelik çok operasyon yapıldı. Çok ele geçirilen oldu. Birçok terör eylemi engellendi.

Fakat sanırım bu yeni bir dalga...

Bu yeni dalgaya yönelik çok ciddi bir istihbarat ve operasyon ihtiyacı var gibi.

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İNCİ TANELERİ SAPTAMALARI

- SÜPER TUTTU: Birinci bölüm çok izlenmişti. İkinci bölümün reytingi, birinci bölümü de geçti. Öyle görünüyor ki: Bu dizi taş gibi tutmuş bir dizi olma yolunda.

- YENİLER YENİLİKLER: Yeni ve çok iyi oyuncular girmiş durumda diziye. Rıza Kocaoğlu mesela. Kubilay Aka mesela. Katkıları büyük olacak.

- REPLİKLER DİLLERDE: Bir dizinin tuttuğunun en bariz göstergelerinden biri de şu: Dizide geçen bazı repliklerin dillerde olması. İnci Taneleri, bu açıdan da tuttu.

- YILMAZ ERDOĞAN: Senaryosu tamam ama oyunculuğu da şahane. Etrafımdaki herkes Yılmaz Erdoğan’ın oyunculuğunu övüyor.

- HAZAR ERGÜÇLÜ:

Dizinin temel direği. Sadece dans sahnesiyle değil güçlü oyunculuğuyla da dizinin temel direği.

- KISKANÇLIKLAR: Kıskançlıklar, çekememezlikler falan devreye girmiş durumda. Bizde adet böyledir çünkü. Başarı karşısında mutlaka bunlar girer devreye.

OH BE

HİÇ politikaya girmeden... Seçimden milim söz etmeden... CHP’nin Çankaya adayı kim olacak sorunsalına değinmeden... DEM İstanbul’da aday çıkaracak mı çıkarmayacak mı konusunda spekülasyon yapmadan... Kurum / İmamoğlu mevzusuna dalmadan...

Koca yazıyı bitirmeyi başardım.

*

“Oh be” diyorum ve kendimi kutluyorum.