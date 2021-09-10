İmamoğlu’nun açıklaması ne anlama geliyor

Gönderilirse... Kendisine yüklü miktarda tazminat ödenecek.
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İstifa ederse... Yüklü miktardaki tazminatını alamadan gitmiş olacak.
İşte tam da bu nedenle “Başarısızlık bana aittir” demesine rağmen...
Bırakıp gitmiyor, gidemiyor.
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Şenol Güneş
“Hayat pahalılığına bir çözüm bulunmalı. Marketler ateş pahası. Fiyatlar katlanarak artıyor. Vatandaşın tek derdi bu. Büyüme rakamları güzel ama kimse büyümeye bakmaz. Önümüzdeki seçimi kazanmak için bu soruna acil çözüm bulunmalı.”
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Çok doğru, çok haklı, çok önemli uyarılar bunlar.
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Fevzi notları geçti:
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50’ye yakın kadın, Taliban karşıtı gösteri yapıyor. Silahlı Taliban milisleri, durumdan hoşnut değil. Göstericileri dağıtmaya çalışıyorlar. Fakat kadınlar, milim kıpırdamadan gösterilerine devam ediyor. Ta ki Taliban şiddeti ortaya çıkıncaya kadar.
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Mitingi aşı karşıtları düzenliyor.
Abdurrahman Dilipak da konuşmacılar arasında.
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Bu mitingde...
Devasa bir pankart açmak lazım.
Üzerine dev harflerle şunlar yazan bir pankart:
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Bizim memlekette bazıları, “Taliban kafalı tipler geliyor, eyvah bunlar bizi Talibanlaştıracak” diye telaşlanıyorlar.
*
Ben hayatımda bu kadar özgüvensiz bir yaklaşım görmedim.
Taliban korksun, biz niye korkuyoruz ki!
*
Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz.
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Olsa olsa şöyle şeyler olur:
Tesettürlü bir hanım, Tanju Özcan’a “Başkanım benim bebeğim olmuyor, yardımcı olur musunuz?” demiş. Tanju Özcan da tüp bebekle ilgili bu gayet masum yardım talebini, son derece münasebetsizce yorumlayıp “Hanımefendi, ben size nasıl yardımcı olabilirim?” diye cevaplamış.
Tanju Özcan’ın bu anısını, “Biraz da gülelim eğlenelim” diye anlatması ise işin en mide bulandırıcı tarafı.
*
“Ülkemde mülteci istemiyorum” tavrını, “Mülteciye su bile yok” noktasına kadar taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şöyle seslenmek isterim:
*
“Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de...”
İZMİR MARŞI’NI BİLE KUTUPLAŞMA KONUSU HALİNE GETİRMEK
Bir sonraki 30 Ağustos’ta...
- Ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın.
- Ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin.
*
Çünkü Atatürksüz 30 Ağustos...
- Alparslansız Malazgirt gibidir.
- Osman Beysiz
Ana muhalefet partisinin liderine yönelik sergilenen apaçık bir nezaketsizlik karşısında hepimiz ortaklaşıp “Bu bir nezaketsizliktir” diyemiyoruz.
*
Artık Türkiye’de...
Ana muhalefet lideri, bir yalan haber üzerinden iktidarı sıkıştırmaya çalışıyor. Ve o lider, haberin yalan çıkmasını hiç mesele etmiyor.
*
Artık Türkiye’de...
Şeytanlaştırma tek taraflı işleyen bir mekanizma değil. Bütün taraflar, birbirlerini şeytanlaştırıyor.
*
Klasik köşe yazarlığının en klişeleşmiş cümlelerinden biridir bu.
*
Eski üstatlarımız, nedense yıllık izinlerinin tamamını asla kullanmazlardı.
Mutlaka “bir bölümünü” kullanırlardı.
*
“Üstatlara saygı” adına...
Ben de bu klişeyi kullanarak...
Yazılara kısa bir süre ara veriyorum.
Şiir yazardı. Şairdi yani.
Siyasete girdi. Milletvekili oldu.
*
Hiç unutmuyorum:
Bir sohbet sırasında bir trafik polisiyle yaşadığı bir olayı anlatmıştı.
- Kadınlar sokağa çıkmalı mı, çıkmamalı mı?
- Kadınlar sosyal hayata karışmalı mı, karışmamalı mı?
- Kadınlar iş yapmalı mı, yapmamalı mı?
Türü sorulara yanıt arayan Taliban’a verilmiş en güzel cevaptır.
*
Afganistan’da görev yapan bu Türk askeri...
- Sergilediği şefkatle...
- Ortaya koyduğu insanlıkla...
Şunu diyor:
*
- Dini herkes benim gibi yorumlayacak.
- Dinden herkes benim anladığımı anlayacak.
- Benim dinden çıkardığım kurallara herkes uyacak.
- Dini başka türlü yorumlamak yasak.
*
Laiklik
ÇİN GÖRÜŞÜYOR: Sıfır çekinceyle hareket ediyorlar. Çıkarlarına bakıyorlar. Vızır vızır görüşüyorlar. Ellerinden gelse Kabil / Pekin arasına metro yaparlar.
*
AVRUPA GÖRÜŞÜYOR: Taliban’la işbirliği kararı alıyorlar. Görüşüyorlar. Kamuoylarını yatıştırmak için ise “İnsan haklarına saygı” şartı koşuyorlar.
*
RUSYA GÖRÜŞÜYOR: Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova’da Taliban heyetini ağırlıyor. Gururla poz vermeler falan. El altından, el üstünden sürekli görüşüyorlar.
*
İRAN GÖRÜŞÜYOR: Anında vaziyet almış durumda. Sünni falan demeden takır takır görüşüyor İran. Saman altından su yürütüyor.
*
Afganistan, tarihte hiçbir zaman doğru dürüst merkezi bir yönetim oluşturamadı. Kabilelerin, dağınık güçlerin itişip kakışmasının coğrafyası oldu hep. Ulus yok ortada. Merkezi yönetim tecrübesi yok. Afgan kimliği yok. Tarihsel deneyim diye bir şey de yok.
*
Türkiye’nin durumu, Afganistan’ın durumuyla kıyas edilemez. Türkiye’nin büyük bir deneyimi var. Bir imparatorluk geçmişi var. Merkezi yönetim tecrübesi çok büyük. İmparatorluktan getirdiği müthiş zengin bir birikim söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti, böyle bir birikime yaslanıyor.
Atatürk’le Taliban’ı kıyaslamak... Her şeyden önce Atatürk’e düpedüz hakaret ve büyük bir saygısızlık. Saçmalamanın daniskası. Absürdlüğün zirve noktası. Böyle bir kıyaslama, Atatürk ve yol arkadaşlarının birikim ve deneyimini aşağılamaktan başka bir anlam taşımaz.
*
Taliban, fukara bir insan kaynağına yaslanıyor. Siyasi kurgusu da alabildiğine fukara... Afganistan’daki kaosa ve içsavaşa karşı, ilkel bir kurguyla verilmiş bir cevaptır Taliban. “İslam’ı sert uygularsak belaları def ederiz” diyen bir sosyolojiye yaslanıyor. İdeolojisi, hedefi, stratejisi bundan ibaret. İlkel bir kurtuluş reçetesiyle hareket ediyor.
*
- SANCI İKİ: İnsanlar, Taliban yönetimi altında yaşamaktansa bir Amerikan kargo uçağının kanadına tutunup yere çakılmayı göze alıyorlar. Barış dini olan İslam’ın Taliban’ın elinde aldığı şekle bakar mısınız? Taliban, bir tür İslam karşıtı propaganda makinesi değilse nedir?
*
- SANCI ÜÇ: Bu insanların çoğu ABD’ye güvendiler. Peki ABD ne yaptı? Ne yapacak? Hepsini sattı. Hiçbirini düşünmedi. Pılısını pırtısını toplayıp olay mahallini terk etti. Olan da bu insancıklara oldu. ABD’nin insancıllığı buraya kadardır. Medeniyetleri batsın.
*
- DOĞRU: Kabil, sıfır dirençle Taliban’a ikram edildi.
*
- YANLIŞ: Taliban, Afganistan’ı teslim aldı.
-
Uluslararası gözlemciler...
- Önce bir yıl dediler.
- Sonra üç ay dediler.
Büyük bir felaket.
*
Şu ana kadar 38 vatandaşımızı kaybettik.
Kayıplarımız var.
*
Binalar yıkıldı. Araçlar gitti. Büyük bir maddi yıkım var.
*
Şu anda yapılması gereken tek şey var:
Nasıl bir tuhaf duruş?
Şöyle bir şey:
*
Sürekli “Gelen gelsin kardeşim, hepsine yerimiz var” havasındalar.
“Biz büyük bir milletiz, bizim tarihimiz şöyledir, böyledir” türü şeyler söylüyorlar.
*
Sanki Türkiye, “açık kapı politikası” izliyormuş gibi bir yaklaşım sergiliyorlar.
İmamoğlu’nun açıklaması ne anlama geliyor
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için şu açıklamayı yaptı:
“Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.”
Bu açıklamadan ben şu dört sonucu çıkardım:
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BİR: Meral Akşener, İmamoğlu’nu övünce, “Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürdü” yorumları yapılmıştı. İmamoğlu, bu kıskaçtan kendini kurtarmak istiyor.
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İKİ: İmamoğlu, bu açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ben senin önünde engel olmam, sen adaysan benim bir çıkışım olmaz” mesajı veriyor.
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ÜÇ: Adaylık topunun ayağına gelmeyeceğini fark eden İmamoğlu, “Benim zaten öyle bir amacım yoktu” demenin yapı taşlarını döşüyor.
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DÖRT: Millet ittifakı, İmamoğlu’nun aday olması konusunda uzlaşırsa... İmamoğlu, bu açıklamaya rağmen aday olur. Yani kapı tam kapanmış değil.
BİR SAKİN GÜÇ: CİHAN PAÇACI
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, son günlerde siyaset gündemini sallayan isim oldu.
Nasıl salladı?
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na...
“Hep ben diyorsun. Ben yapacağım diyorsun. Oysa biz bir ittifak kurduk. Bu dil ve üslup, ittifak hukukunu zedeler” türünde uyarılar yaparak salladı.
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Çarşamba akşamı Tarafsız Bölge’de Cihan Paçacı ile kısa bir röportaj yaptık.
Konudan tamamen bağımsız olarak Cihan Paçacı’ya dair şöyle bir saptama yapmak isterim:
*
Ölçüp tartarak konuşmasıyla... Sözünün nerelere gideceğine dair farkındalığının yüksek olmasıyla... Devlet adamı ciddiyetini korumaya gösterdiği özenle... Tepkiselliği de kararında tutabilmesiyle...
Cihan Paçacı’nın çoktandır siyasette özlemini çektiğimiz bir sakin güç olduğunu fark ettim.
YOK ARTIK RUM YÖNETİMİ!
KIBRIS Rum Yönetimi’nde İngilizce test kitabında sorulan bir soruda Atatürk’ten söz edilmiş.
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Ortalığı birbirine kattı Rum Yönetimi... Önce o sayfanın test kitabından yırtılıp atılmasını istediler öğrencilerden... Sonra da kitap hakkında toplatma kararı verdiler.
*
“Yobazlık” diyorum, “Çağdışılık” diyorum, “Hazımsızlık” diyorum, “İlkellik” diyorum.
Yok, yok... Hiçbiri yapılanı anlatmaya yetmiyor!
HAHAHA FEHMİ ABİ!
FEHMİ Koru, şöyle yazmış:
*
“Abdullah Gül, nitelikleri ve deneyimiyle Millet İttifakı için hâlâ düşünülebilecek bir isimdir.”
*
Okuyunca kahve püskürtmeye yol açan cümleler vardır ya...
Tam da öyle bir cümle.
*
İlahi Fehmi Abi!
Hayrünnisa Gül bile Abdullah Gül’ün adaylığından vazgeçti.
Ama sen vazgeçmiyorsun.
TALİBAN ŞAŞKINI BİR DÜNYA
TALİBAN, geçici yönetimini oluşturdu.
Dünyadan tepkiler yükseliyor:
*
E hani geniş tabanlı hükümet kuracaktınız?
*
Hey gidi şaşkın dünya, hey!
Adamlar, terörden aranan bir ismi İçişleri Bakanı yapmışlar... Sen hâlâ “geniş tabanlı hükümet” falan diye duygusallaşıyorsun.
AŞI KARŞITI MİTİNG
AŞI ve test karşıtları, yarın Maltepe’de miting yapacaklar.
Bayağı eğlenceli olacak diye düşünüyorum. Bekleyelim, görelim.
*
Ama benim takıldığım konu şu:
*
Eğer aşı tedarikinde sorunlar yaşansaydı... Maltepe’de düzenlenen mitingin konusu “Aşı nerede aşı” olacaktı. Aşı tedarikinde sorun yaşanmayınca... “Aşıya hayır aşıya” mitingi yapılıyor.
*
Yani her durumda miting yapılır bu ülkede.
BUGÜNLERDE HERKES
BUGÜNLERDE etrafımdaki herkes, şu üç sorunla boğuşuyor:
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BİR: Acaba mevsimsel grip mi oldum? İKİ: Acaba klima mı çarptı? ÜÇ: Yoksa korona mı oldum? OMG!
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Dün itibarıyla ben de bu üç sorunun üçüyle de boğuştum.
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Ve sonuç: Klima çarpmasına kurban gittiğime karar verdim.
U VE M KAVGASI
ULAŞTIRMA Bakanlığı, İstanbul’da kendi yaptığı metrolardaki amblemi değiştirdi.
M yerine U yaptı.
*
Akıllıca bir hamle mi? Zekice bir taktik mi?
Tam olarak karar veremedim.
*
İstanbul’a yapılan metro yatırımında Ulaştırma Bakanlığı’nın payına vurgu yapmak ve “Metroyu biz yaptık, belediye değil” mesajını halka ulaştırmak açısından bakılınca...
Akıllıca bir hamle, zekice bir taktik olarak görülür.
*
“İkisi de kamu tarafından yapılıyor, ikisinin de arkasında devlet var” denilerek bunun ayrımcı bir yaklaşım olduğunu düşünenler olacaktır. Böyle düşünenlerin sayısı çok olabilir mi? Bu yaklaşım ağırlık kazanabilir mi? İşte bunu bilemiyorum.
*
Bu yüzden tam olarak karar veremedim.