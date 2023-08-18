 İmamoğlu politikası işte böyle olur

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En azından izlenim olarak aşağı yukarı şöyle bir şeydi:

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İmamoğlu’yla uğraşalım. Zinhar diyalog kurmayalım. Hiç pas vermeyelim. Her durumda polemik yapalım. Kıyasıya mücadele edelim.





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Bu politika yüzünden İmamoğlu...

Kutuplaşmadan alabildiğine yararlandı, hak etmediği ölçüde gündem oldu, konu asla icraatına gelemedi.

Kısacası bu politika İmamoğlu’na yaradı, AK Parti’ye yaramadı.





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Sanırım artık bu politika değişiyor.

İmamoğlu konusunda sessiz sedasız bir normalleşme dönemi başlıyor.

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Bunun ilk işaretini Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki verdi. İstanbul ve deprem konulu çalışmalara İBB’yi de davet etti Özhaseki.

Sonra Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara’da İmamoğlu ile görüştü.

Ve en son Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İmamoğlu ile bir araya geldi.

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Size bir şey söyleyeyim mi?

Bu politika değişikliği İmamoğlu’nun işini zorlaştırır, AK Parti’nin işini kolaylaştırır.

SİYASET, KARİYER PLANI YAPMAYI KALDIRIR MI

İmamoğlu, İstanbul’a belediye başkanı seçildiği günden beri siyasi kariyerini planlamaya çalışıyor.

Henüz belediye başkanlığının hakkını tam olarak vermemişken “İstanbul işi tamam, gelsin bir sonraki adım” demeye başladı.

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CHP Genel Başkan adaylığından vazgeçip İstanbul Belediye Başkan adaylığında karar kılarken de bir kariyer planlaması yaptığı anlaşılıyor.

Şöyle bir plan:

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Önce belediye başkanı seçilirim. Sonra gelsin cumhurbaşkanı adaylığı.

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Birisinin İmamoğlu’nun kulağına şunları fısıldamasında yarar var:

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Siyaset, kariyer planı yapmaya elverişli bir alan değildir. Kariyer planı yapan bir siyasetçiyi bekleyen sadece devasa bir hayal kırıklığıdır. Siyasetçi, bulunduğu makamın hakkını verir. Gerisi gelecekse zaten gelir.

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BAŞIMIZA ÇOK BELA OLACAK ŞU YAPAY ZEKÂ

Adamlar, resmen ülkenin Cumhurbaşkanı’nın sesini yapay zekâyla taklit ederek işinsanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya kalkışmışlar.

Allah’tan MİT, bu oyunu bozmuş.

Ve bu yapay zekâ sahtekârlarını kıskıvrak yakalamış.

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Yepyeni dolandırıcılık yöntemlerinin icadına eşsiz katkılar sunan şu yapay zekâ tam anlamıyla baş belası olacak gibi.

ERDOĞAN’IN MİZAH DUYGUSU

Erdoğan, Sudan’a gidiyor. Dört tane aslan hediye ediyorlar orada.

Ne yapacak aslanları Erdoğan? Aklına hemen Gaziantep’teki hayvanat bahçesi geliyor. Sudan’dan dönmeden gecenin ikisinde Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’i arıyor:

*

“Fatma Hanım. Bize burada iki aslan hediye ettiler. Senin oradaki hayvanat bahçesine alabilir miyiz bu aslanları?”

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Fatma Şahin cevap veriyor:

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“Tabii ki efendim. Bizim hayvanat bahçesi uygundur. Fakat Sayın Cumhurbaşkanım, bizim hayvanat bahçesi için bizim bir dişi file ihtiyacımız var.”

*

Erdoğan espriyi patlatmış:

*

“Ya Fatma Hanım. Gecenin ikisinde elimde iki erkek aslan var. Sana dişi fili nereden bulayım?”

*

Yakın çevresinden çok işittim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazen bu tür sıkı espriler yaparmış.

YİNE Mİ ANKET

İstanbul için anket yapmışlar.

*

Ekrem İmamoğlu, karşısına kim çıkarsa 15 puan fark atıyormuş.

*

Büyük seçimden önce yaptıkları anketlerde de...

Kemal Kılıçdaroğlu fark atarak kazanıyordu.

*

Anketçilerde utanma mı yok, yoksa milletin zekâsıyla alay etmekten mi keyif alıyorlar, anlamış değilim.

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INSTA’DA DOLAŞIRKEN MIRILDANDIKLARIM

- Bir gayya kuyusu burası. Düştün mü bittin.

*

- Reels cehennemi. Buradan kurtuluş yok tek başına.

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- Araba, tatil, yemek... Araba, tatil, yemek... Kurtarın beni bu döngüden.

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- Fonda deniz, önde köpüklü kahve. Kahveden soğudum valla.

*

- Eller çenede çektirilen fotoğraflar ne kadar da masum kalmış abi.