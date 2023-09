İçki meselesiyle ilgili üç şey söyleyeceğim

Haberin Devamı

- İKİNCİ ŞEY: Laik, seküler kesimlere sesleniyorum: Laikliği, demokrasiyi, özgürlükleri içki odaklı tanımlamaktan vazgeçin. Her medeni ülkede olduğu gibi Türkiye’de de içkiyle ilgili sınırlamaların yapılabileceğini kabul edin. Atılan her adımı kuşkuyla karşılamaktan vazgeçin. Atılan her adım karşısında “Bunlar içkiyi yasaklamak için bu adımı atıyorlar” diye ortaya çıkmayın.

- ÜÇÜNCÜ ŞEY: Tüm Türkiye’ye sesleniyorum: Gelin içki konusunu dindarlık/sekülerlik bağlamından çıkaralım. İçki içenin de içki içmeyenin de üzerinde uzlaşacağı makul sınırlamalarda anlaşalım. Medeni ülkelerdeki sınırlamaları örnek olarak alalım. Bu konuyu ideolojik mevzi kapma savaşı haline getirmeyelim. Bir arada yaşama kültürünü hep birlikte yeşertelim.

YETENEKLİ BAY KEMAL TEREYAĞINDAN KIL ÇEKER GİBİ HALLETTİ HER ŞEYİ

Tamam... Oy alamıyor.

Tamam... Seçim kazanamıyor.

Tamam... Yenilgi üstüne yenilgi alıyor.

Tamam... Yaptığı ittifak kurgusu her zaman işlemiyor.

Hepsine tamam.

Ama kabul edelim:

Koltuğunu koruma hususunda muazzam yetenekli ve müthiş becerikli.

Düşünün:

Seçimin hemen ardından...

Muhalif kesimlerin nefret objesi haline gelmişken, parti içinde değişimciler kendisine karşı harekete geçmişken, “çekil, istifa et” sesleri ayyuka çıkmışken, kendisine yönelik antipati zirve yapmışken...

Ne yaptı ne etti işleri kendi lehine çevirmeyi başardı.

İşte bakın:

- İl ve ilçe kurultaylarında rüzgâr kendisinden yana esiyor.

- İstanbul’a fit olan İmamoğlu, rakibi olmaktan çıktı.

- Mansur Yavaş arıza çıkarmadan adaylığını ilan etti.

- Parti içinden kendisine karşı ciddi bir rakip çıkmayacak gibi.

- İYİ Parti’nin seçimde ittifaktan yana tavır alacağı belli oldu.

Seçim yenilgisinin ardından ortaya çıkan havaya bakın, bir de şu anki havaya.

Her babayiğidin gerçekleştirebileceği türden bir hava değişimi değildir bu.

Adam oy alamıyor, adam seçim kazanamıyor ama adam ne yapıp edip koltuğunu koruyor.

Helal olsun valla.

BAYILDIM BEN BU BAŞKAN’A

EVREŞE denilince akla ne geliyor? Tabii ki o meşhur türkü: “Evreşe yolları dar dar/Bana bakma benim yârim var.”

İki bin nüfuslu bir beldenin Türkiye çapında popüler olmuş bir türküye sahip olması muhteşem bir şey.

Daha muhteşem olanı ise bu türküyü seslendiren Simge’ye çaldığı enstrümanla eşlik eden Evreşe’nin halka yakın Belediye Başkanı Ali Kâmil Soyuak.

Ali Kâmil Soyuak tıp doktoru. Evreşe’nin Sağlık Ocağı’nda doktorluk yapmış. Sonra da beldenin belediye başkanı olmuş. Üç dönemdir bu görevi yürütüyor. Tertemiz içme suyunu ücretsiz veriyor halka. Wi-fi ücretsiz. Beldenin tüm çocuklarına sürpriz doğum günü pastası gönderiyor.

En güzel kısmı şurası: Evreşe Sağlık Ocağı’ndaki doktorlar mesai saatinden sonra beldeden ayrılıyor. Evreşe ve civardaki köylerdeki acil vakalara kim müdahale ediyor? Tabii ki Belediye Başkanı.

Bayıldım ben bu başkana. Neşe, mutluluk, yardımlaşma, iyilik enerjisi veriyor.



Simge Sağın - Evreşe Belediye Başkanı Ali Kâmil Soyuak

DENSİZLERE VE KİBİRLİLERE İŞTE BÖYLE HAD BİLDİRİLİR

BİRKAÇ kez tekrarlandı bu olay:

Otobüste, metroda yanındaki kadının başörtüsüne, giyimine dil uzatan, laf atan kibirli ve küstah tipler çıkıyor.

Bu kibirli ve küstah tipler, çevredeki vatandaşlardan anında en sert tepkiyi görüyorlar.

Haksızlık karşısında şahlanan bu vatandaşlara bin teşekkür. Bu kibirli ve küstah tipler, başka türlü durulmayacak.

Bu tepkisellik sadece başörtüsü için geçerli olmamalı.

Kadınların şortuna, eteğine, kıyafetine dil uzatan her densiz, sert bir vatandaş tepkisiyle karşılaşacağını bilmeli.

Densizler, densizlik yaptıklarında neyle karşılaşacaklarını bilirlerse...

Küstahlar, küstahlık yaptıklarında nasıl bir tepki göreceklerini bilirlerse...

Densizliklerini ve küstahlıklarını içlerine atmak durumunda kalırlar.

Bu da Türkiye’mizde şahane bir sonucun ortaya çıkmasına yol açar.

100. YIL MARŞI VE MUHTEŞEM BİR GECE GAZİ’NİN AÇTIĞI KUTLU YOL

TARAFSIZ Bölge programındaydık.

Canlı yayında İletişim Başkanlığı’nın düzenlediği 100. Yıl Marşı Yarışması’nda dereceye giren dört marşı da dinledik. Tarafsız Bölge’nin bütün konukları dört marşı da beğendi.

Benim ve Hakan Bayrakçı’nın favorileri ise birinci ve dördüncü olan marşlardı.

Bestesini Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yaptığı birincilik alan marşın sözlerini İlker Kömürcü yazmış. Melodi güzeldi ama İlker Kömürcü’nün sözleri daha da güzeldi:

“Yüz yıllarca kutlanacak Cumhuriyet’imiz/Gazi’nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz.”

30 Ağustos, Türkiye’nin ölüm kalım savaşıydı. Atatürk’ün önderliğinde verilen bu savaştan Türkiye Cumhuriyeti doğdu.

Bu zaferin en görkemli şekilde kutlanması, hepimizi mutlu ediyor.

Etkinlik kapsamında 1200 dronla yapılan gösteriyi canlı yayında izleyemedik. Sonradan videosunu gördüm. Muazzam bir gösteri çıkmış ortaya.

*

Işık boyama tekniğiyle önemli yerlerin Türk Bayrağı’yla donatılmasıydı.

İstanbul’da: Galata Kulesi, Haydarpaşa Garı, Dolmabahçe Yemin Kapısı, Beyazıt İtfaiye, Kuleli Askeri Lisesi, Beşiktaş Deniz Müzesi. Ankara’da: Eski Meclis binası, Ankara Kalesi. İzmir’de: Saat Kulesi, İzmir Atatürk Müzesi.

Bu tarihi binalar, 30 Ağustos gecesi ay yıldızlı bayrakla süslendi.

Türkiye’ye kazandırılan 100. Yıl Marşı ve kusursuz 30 Ağustos etkinlikleri için İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a çok teşekkürler.