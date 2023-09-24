 İçimizin milli yağları eridi

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MENENDEZ diye bir senatör var ABD’de. Etkili ve yetkili bir senatör.

Kafayı Türkiye’ye takmış durumda.

Türkiye düşmanlığının derecesini iki şekilde ifade edebilirim:

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- BİR: Türkiye’nin en haklı olduğu konularda bile Türkiye’nin tamamen ve ölümüne karşısında.

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- İKİ: Türkiye düşmanlarının en haksız olduğu konularda bile Türkiye karşıtlarının yanında.

İçimizin milli yağlarını eriten olaysa tam olarak şu:

Rüşvet almış adam.

Deste deste dolarlar, külçe külçe altınlar.

Bazı görevlerinden istifa etmek zorunda kalmış.

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Hep beraber milli ve yerli kahkahalar atarak kutlayabiliriz bunu: Hahahaha!





YAPMA MUSTAFA ETME MUSTAFA

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MERAL Akşener’in şöyle bir yanılgısı var: Ünlü biriyle Kadıköy ya da Beşiktaş’ı alabileceğini sanıyor.

Geçen seçim bunu Kadıköy’de Emre Kınay’la denemişti. Bu seçimde de Beşiktaş’ta Mustafa Sandal’la denemeye çalışıyor.

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Buradan Mustafa Sandal’a sesleniyorum:

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Sakın gaza gelme Mustafa. Pop star olmak ile belediye başkanı olmak arasında sıradağlar vardır Mustafa. Konserlerinde hop oturup hop kalkanlardan bile oy alamazsın Mustafa. Yıpranırsın Mustafa. Üzerler seni Mustafa. Politikacılara güven olmaz, seçim bittikten sonra çöp sepetine basket yaparlar seni Mustafa. Yapma Mustafa. Etme Mustafa.

SEDA İLE SAFİYE

SAFİYE Soyman’dan aldığımız bilgiye göre olay şöyle gelişmiş:

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Seda Sayan, kendisine yeni bir “sosyal medyacı” bulmuş.

Bu “sosyal medyacı”, Seda Sayan’a “Instagram’da kimleri takip ediyorsan hepsinden kurtul. Çık takipten. Bütün dünya starları böyle yapıyor. Yeni trend bu” demiş.

Seda Sayan da bu tavsiyeye uymuş.

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Sadece Seda Sayan da değil. Ebru Gündeş, Sibel Can, Hadise, Hande Yener... Hepsi böyle yapmış. Hepsi takip ettiklerini takipten çıkmışlar.

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Bu konuda üç şey söyleyeceğim:

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- BİR: Takipten çıkmak, çok antipatik bir hareket. Bunu yapan asla kazanmaz, aksine net olarak kaybeder.

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- İKİ: Sosyal medyacılık boş beleş bir iştir. Bu tür konularda sosyal medyacıların sesine değil, kalplerin sesine kulak verilmelidir.

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- ÜÇ: Seda Sayan’ın kendisini takipten çıkmasına çok bozulan Safiye Soyman’a da şunu söylemek isterim: Allah başka dert, tasa, keder vermesin Safiye Hanım.

GÖLBAŞI’NDA GEZERSİN GÖZLERİNİ SÜZERSİN

TRAMVAY dendiğinde akla Beyoğlu gelir. Ama bundan sonra Ankara’nın Gölbaşı ilçesi de gelecek.

*

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, harika bir projeye imza atmış. Gölbaşı’nı “nostaljik tramvay” ile buluşturmuş.

Tramvayın 8 istasyonu var. Hat uzunluğu 3.1 kilometre. Saatte 18 kilometre hız yapıyor. Tur 22 dakika sürüyor. Tramvay çevre dostu, güneş enerjisiyle çalışıyor.

*

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Başkan Şimşek’i kutluyorum. Yolum Ankara’ya düştüğünde bir tur atmayı planlıyorum bu tramvayla.

SEKTER YAZIYOR: FİDYE İÇİN BENİ DE KAÇIRIRLAR MI ACABA

DÜN gazeteleri okuyordum, bir haber gözüme çarptı:

“Esenyurt’ta kedi için silahlı çatışma”.

*

Hemen hızla okudum haberi. Biraz karışık bir hikâye:

Esenyurt’ta bir kişi, benim cinsimden bir kediyi çalıp sahibinden fidye istemiş. Olaya kedi sahibinin komşuları dahil olmuş. Sonra kedi hırsızıyla silahlı çatışma çıkmış. Mermilerden biri yoldan geçen kuryeyi yaralamış.

*

Fidye için kaçırılan kedi kardeşimi gördüm.

Açık gri tüyler, masmavi gözler. Fakat fazla güzel. Oyuncak gibi güzel. Ben hep birazcık kusurlu güzellik severim. Bu kedi arkadaşım maalesef öyle değil.

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Sekter

*

Neyse... Bir kedi olarak ilk aklıma gelen şu oldu:

Beni çalsalar ve bizimkinden fidye talep etseler ne olur acaba?

Uğruma silahlı çatışma çıkar mı? Fidye miktarı ne olur?

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Sonra meseleyi biraz daha genelleştirdim:

Gariban bir tekir kardeşimiz, fidye için kaçırılmaya değer bulunur mu?

Bu dünya biz kediler için de adil değil abi.

VOLEYBOL NEDİR

Voleybol, 12 kişinin setler boyunca smaçlarla, servislerle set almaya çalıştığı ama sonunda her zaman Türk kızlarının kazandığı oyunun adıdır.

*

Helal olsun kızlar! Bekle bizi Paris!



