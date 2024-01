İbo Şov’daki filtre mübalağasının enteresan sonuçları

Haberin Devamı

- Serdar Ortaç’ı gördüğüm anda aklıma gelenler: Pokemon’daki Ash, un kurabiyesi, Mortal Kombat karakterleri.

*

- Bütün ayarlar Hülya Avşar’a göre yapılmış olmalı ki filtre işi bir tek ona yaramış. 90’lardaki gibi görünüyordu kendisi.









*

- Herkes öylesine dümdüz, öylesine pürüzsüz ve öylesine kırışıksız ki... Sanki kamera yerine ütü kullanılmış.

*

- Dekorlar da nasibini almış zalim filtreden. Zavallı koltuğa filtre uygulanınca sandalyeye dönüşmüş garibim.

*

- Bu filtreyi Tarafsız Bölge’ye uygulasak Melik Yiğitel ilkokul çağına, Hakan Bayrakçı da gençliğindeki Belmondo dönemine dönerdi.

NİHAYET BİTTİ TANTANA



- “2023 ne kadar kötü bir yıldı abi” teranesi nihayet bitti. Oh be!

*

- “2024 kesin daha kötü bir yıl olacak abi” geyiği nihayet bitti. Oh be!

*

- “Yılbaşında ne yapıyorsun abi?” soruları nihayet bitti. Oh be!

*

- “Yeni yıl için hangi kararları alsam abi?” çabası nihayet bitti. Oh be!

*

- “Yılbaşı kutlaması caiz mi?” gündemi nihayet bitti. Oh be!

ÖNCE ERDOĞAN SONRA FENERBAHÇE



Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tavrını ortaya koydu.









Dedi ki:

*

“Spor siyasete alet edilmemeli.”

*

Ardından Fenerbahçe’nin yazılı açıklaması geldi.

Açıklamada dendi ki:

*

“Spor siyasetten uzak olmalıdır. Spor ve siyaseti birbirine karıştırmamak gerekir. Spor, siyasi rekabetin malzemesi yapılmamalı.”

*

“Niye bu iki açıklamadan söz ediyorsun? Ne demek istiyorsun?” diye sorulursa vereceğim cevap şudur: Hiç. Ben sadece iki açıklama arasındaki büyük örtüşmeye dikkat çekmek istedim.

YOLUN YOLUMUZDUR İLBER HOCAM



İlber Hoca’ya soruyorlar bir internet söyleşisinde:

*

“Yılbaşı gecesi ne yaparsınız Hocam?”









*

İlber Hoca cevap veriyor:

*

“Yatar uyurum. İnadına uyuyorum. İkide yatacaksam o gün 11’de uyurum. Gıcıklık olsun diye uyurum.”

*

Yolun yolumuzdur İlber Hocam!

DİZİ / FİLM PLATFORMLARINDA DURUM AŞAĞI YUKARI ŞÖYLE



- Alayı Kore filmleri çöplüğüne dönüşmüş durumda.

- İspanyolca neredeyse hepsinin ana dili haline geldi.

- Hangisine girsen Tayvan dizilerine maruz kalıyorsun.

- Hepsi kiloyla Hint dizisi satın almış sanki.

- Beş dakika izliyorsun, bir saat dolaşıyorsun tümünde.



E HANİ HER YER ARAP’TI



Geçen ay İstanbul’a en çok hangi turistler geldi?

İlk sekiz şöyle:

*

Ruslar: 135 bin 696

Almanlar: 89 bin 810

İranlılar: 88 bin 727

ABD’liler: 61 bin 566

İngilizler: 51 bin 371

Suudiler: 48 bin 403

Fransızlar: 43 bin 442

İtalyanlar: 36 bin 482

*

Sokaklarda üç beş Arap ülkesi vatandaşını görünce “Her yer Arap doldu şekerim” diyenlere kapak olsun bu veriler.

28 ŞUBAT, GEZİ FALAN



- 28 ŞUBAT: Askerin egemen olduğu bir rejimde askeri arkasına alan kişi ve kurumların yürüttükleri bir darbe faaliyetiydi.

*

GEZİ: En başı spontane gelişse de sonradan bin türlü örgütsel yapının işin içine girdiği olaylar dizisiydi.

*

Velhasıl...

28 Şubat’ı yapan karanlık ortam ortadan kalkmıştır.

Gezi, aynısı bir kez daha gerçekleşmesi olanaksız bir olgudur.

*

Her karambol durumunda, her kaotik pozisyonda, her zorlama atmosferde...

“28 Şubat geliyor, Gezi türü eylem planlanıyor” diyerek paranoya yapmaktan vazgeçmeyi teklif ediyorum.

DÜNYADA YILIN EN’LERİ



Yılın en büyük düşüşü: Batı demokrasileri adına savaşan bir kahraman olarak pohpohlanan Zelenski’nin resmen ve alenen unutulmaya terkedilişi.

Yılın en çöken tezi: “Trump karanlık bir parantezdir, bir daha asla” şeklindeki ABD’li liberallerin tezi.

Yılın en yer değiştiren konumu: Kötü adam algısında Putin’in yerini Netanyahu’nun alması.

Yılın en utanılası zaferi: Kafelerinde haşhaş içildiği için özgürlükler ülkesi olarak kodlanan Hollanda’da bir ırkçının seçim kazanması.

Yılın en çarpıcı değişimi: Düne kadar “Bu kız bizi çevre konusunda ne de güzel uyarıyor yahu” diye dünya liderleri tarafından alkışlanan Greta’nın, nükleer karşıtı gösteriye katılınca Avrupalı polis memurları tarafından derdest edilmesi.

Yılın en devasa hayal kırıklığı: Başbakanları bisikletle işe gidiyor diye imrenilen İsveç’te aşırı sağcıların hükümete ortak olması.