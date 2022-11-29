Hürriyet Kayseri buluşmaları... Kayseri'de yapılacak 10 şey

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1- ERCİYES’E MUTLAKA ÇIKIN

PROFESYONEL kayakçılar için bulunmaz nimet Erciyes. 130 kilometre uzunluğunda pisti var. Dağa çıkmak 15 dakika. Üstelik yol, dümdüz. Tüm tesisler, kışın dopdolu. Şimdiden yer ayırmak gerekiyormuş.

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2- KAYSERİ LİSESİ’NE UĞRAYIN

TURGUT Özal ve Abdullah Gül, bu okuldan mezun. Hulusi Akar, buradan mezun. Emel Sayın, burada okumuş. “İki cumhurbaşkanı çıktı bu okuldan” diye övünüyor Kayserililer. Bina muhteşem. Belediye, burayı hem restore ettirmiş hem de çok güzel bir müzeye dönüştürmüş. Mutlaka görülmeli.

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3- FIRINAĞZI OLAYINA GİRİN

BİR tepsiye yerleştirilmiş enfes malzemelerden yapılan ve pek meşhur olmayan bir Kayseri yemeği... Çok leziz bir yemek bu. Ama her yerde bulunmuyor. Evlerde yapılıyor. Buna kavuşmak için damak tadı gelişmiş, hali vakti yerinde ve de ikram sever bir Kayserili bulmak şart.

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4- GESİ BAĞLARI’NI DİNLEYİN

‘GESİ Bağları’ adlı güzelim türkünün üç ayrı varyantı var. Tabii bir de hikâyesi. Hepsi birbirinden güzel. Belediye Konservatuarı’nın Türk Halk Müziği Korosu Şefi Namık Kemal Bilgin Bey’i bulun. Benim selamımı söyleyin. Ağırbaşlı ve otantiğe sadık okuyuşuyla size muhteşem bir ‘Gesi Bağları’ ziyafeti çekecektir.

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5- GİLABURU SUYUNU İÇİN

KAYSERİ’de yetişen “Berry” ailesinden bir meyvenin suyu. Görünümü şerbet gibi... Fakat tadı kötü. Gerçekten çok kötü. Çocukken bize balık yağı içirirlerdi. Kâbus gibi bir şeydi. Bu da onunla yarışır. O derece yani. Aynı zamanda bir hekim olan Başkan Memduh Büyükkılıç, sağlığa faydasını öyle bir anlattı ki... Yumduk gözümüzü, zorla içtik. Siz de öyle yapın.

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6- PASTIRMA DOĞRAYIN

BİR “Pastırmacılar Bölgesi” var Kayseri’de. Dükkânlar kuyumcu dükkânı gibi. Nasıl olmasın? Pahalanmış pastırma. Altın kadar değerli olmuş. Azıcık meşhur birini bulduklarında pastırma doğrama denemesi yaptırıyor esnaf. Bana da yaptırdılar. Tam bir kabiliyet düşmanı olduğumdan incecik kesilmesi gereken pastırmayı kalın kesince... “Bırak, bırak. Sen bu işin adamı değilsin” dediler.

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7- SELÇUKLU’YU TAKİP EDİN

Tarihi taaa milattan öncelere dayansa da asıl olarak burası Selçuklu’ya başkentlik yapmış bir şehir. Selçuklu mimarisi, olağanüstü zarif bir mimari. Bu mimarinin çok güzel örnekleri var şehirde. Şöyle Selçuklu uzmanı bir dostunuzu yanınıza alın ve şehri öyle dolaşın. Etkileneceksiniz. Bunun için bahse girerim. Yüz gram pastırmasına.

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8- ‘MEVZİNE’DEN TADIN

KAYSERİ’nin tatlısı. Adı: Mevzine. Osman Müftüoğlu’nun “Uzak dur” diyeceği türden bir şey. Ama Müftüoğlu’nun “Uzak dur” dediği her şey gibi bu da uzak durulamayacak kadar enfes. Tadı anlatılamaz, yaşanır. O yüzden mutlaka tadın. Ama kararında tadın. Aksi takdirde kalori bombardımanı kaçınılmaz.

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9- KÜTÜPHANEYİ GÖRÜN

MERYEM Ana Kilisesi... Kayseri’nin tarihi yapılarından... Belediye Başkanı Büyükkılıç, burayı kütüphaneye dönüştürmüş... İddia ediyorum: Son dönemde ortaya çıkan kütüphaneler arasında bir yarışma yapılsa birincilik bu kütüphanenin olur. Bu kütüphaneyi görmeden dönmeyin.

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10- SALİH’LE TANIŞIN

KAYSERİ şivesi, hepimizin aşina olduğu bir şive. Taa ‘Nuri Kantar’lardan, Metin Akpınar’ın canlandırdığı karakterlerden biliriz. Etrafımızdakilere baktım. Hepsi İstanbul şivesiyle konuşuyor. “Yok mu Kayseri şivesiyle konuşan?” dedim. Belediye’nin sosyal tesislerinden sorumlu Salih Özgöncü’yü işaret ettiler. Hiç bozmamış şiveyi. Doğal, sempatik biri. Tanışın. Konuşun. Konuşturun.

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ERCİYES KADAR UYUMLULAR: VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI

- Vali Gökmen Çiçek, süper hoş sohbet biri... Başkan Memduh Büyükkılıç, muazzam kalender ve muhabbeti çok tatlı biri...

- Vali Gökmen Çiçek, yerinde duramıyor, çok çalışkan. Başkan Memduh Büyükkılıç, atom karınca olarak ün salmış, nam yapmış...

- Vali Gökmen Çiçek, seçilmişlerle uyum içinde... Başkan Memduh Büyükkılıç, atanmışlarla gayet iyi geçiniyor...

- Vali Gökmen Çiçek’in sosyal ilişkileri acayip kuvvetli... Başkan Memduh Büyükkılıç ise tam bir halk adamı...

- Vali Gökmen Çiçek’in boyu azıcık kısa... Başkan Memduh Büyükkılıç da selvi boylu sayılmaz.

ÇİFTE BEDESTANLI KOCA KAYSERİ

DADALOĞLU’nun bir koşması vardır. Zülfü Livaneli’nin çok eski türkü albümlerinden birinde seslendirdiği bir koşma bu. Adı: “Görünür”.

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Koşmanın bir bölümünde şöyle der Dadaloğlu:

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“Çifte bedestanlı koca Kayseri / Erciyes karşıda yaman görünür.”

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Taaa Dadaloğlu’dan bu yana değişen bir şey yok. Gerçekten de Kayseri, Erciyes karşıda hâlâ yaman görünüyor.

AHALİNİN 7 ÖZELLİĞİ

BİR: Sohbetleri pek tatlı.

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İKİ: Mizaha acayip yatkınlar.

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ÜÇ: Karadenizlilerden farklı bir zekâya sahipler.

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DÖRT: Çabuk samimi olabiliyorlar.

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BEŞ: Ticareti gerçekten iyi biliyorlar.

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ALTI: Özgüvenleri hayli yüksek.

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YEDİ: Kastamonu’yla yarıştırılmayı istemiyorlar.