Hiç araştırmıyorlar hiç sorgulamıyorlar anında inanıyorlar

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BU eleman aslında bir tiyatrocuymuş.

“Suriyeli lokantacı” tiplemesi yapmış sosyal medyada.

Tipini azıcık değiştirmiş. Türkçeyi yeni öğrenmeye başlamış bir Arap gibi konuşmuş. Olmuş sana Suriyeli lokantacı.

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“Ülke Suriyeliler tarafından işgal edildi” teması üzerinden mübalağalı bir parodi yapmaya çalışmış.

Şunu diyor parodide:

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“Türkler gelip lokantamda çalışmak için iş istiyorlar. Ben de onlara şöyle diyorum: Ben yabancı çalıştırmıyorum.”

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Koca koca profesörler, koca koca gazeteciler, koca koca okumuş yazmış insanlar, bu parodiyi gerçek sanarak şöyle yorumlar yaptılar:

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“Geldiğimiz hale bakın. Suriyeli lokantacı Türklere yabancı muamelesi çekiyor.”

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Zerre kadar sorgulamak yok. Milim “acaba” demek yok. En küçük kuşku yok. Santim teyit çabası yok.



Ozan Arif Demirtaş - Ozan Arif Demirtaş’ın yaptığı Suriyeli lokantacı tiplemesi.

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Önüne konulan şey, kafalarına uyan bir şeyse...

Anında inanıyorlar.

*

Hakikat ortaya çıkıyor.

Hiç utanmıyorlar, hiç mahcup olmuyorlar, hiç ırgalanmıyorlar.

*

Ve bunlara hiç kimse...

“Abi sen nasıl profesör oldun?” ya da “Abla sen nasıl gazetecilik yapıyorsun?” demiyor.

VAKA İKİ ARAP SKECİNDEN ÜRETİLEN PALAVRA

KUVEYT’te bir televizyon programı.

Şakaların komikliklerin yapıldığı bir program bu.

Skeç yapıyorlar, bazı konularla dalga geçiyorlar.

Programdaki adam da tiyatrocu kadın da...

*

Skecin bir yerinde kadın, rol gereği karşısındaki adama tokat atıyor.

Ortalık yalandan karışıyor.

*

Bu görüntüleri alıp şöyle şeyler yazdılar sosyal medyalarında:

*

- Katar’da bir televizyon programı.

- Adam, kadın sunucuya “Başını örtmezsen yerin cehennem” dedi.

- Bunun üzerine kadın, adama tokat atıp meyve suyu dolu bardağı fırlattı.

*

Sonra?

Sonra gelsin slogan:

*

“Özgürlük ve eşitlik için mücadele eden bu kadına helal olsun.”

*

Ortada başörtüsü yok. Ortada özgürlükle ilgili bir şey yok. Ortada eşitlik teması yok. Ortada sadece mavra var, skeç var, dalga var, alay var.

*

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Gazetecilerin sosyal medya hesaplarında hâlâ var bu paylaşım.

Doğrusunu anlamadıkları, doğrusunu bilmedikleri görüntülerden kendilerine göre bir hikâye uyduruyorlar.

Yorumlara bakıyorum: Herkes inanmış bu palavraya.

*

Hadi başkaları neyse de, gazetecinin...

Araştırması, teyit etmesi, söz konusu televizyon programının çevirisine bakması, görüntülerin devamını merak etmesi, olayın önünü arkasını kolaçan etmesi gerekmez mi?

*

Her gördüğünün üzerine doğru mu değil mi diye düşünmeden atlayanların egemen olduğu bir dönemde ben kime neyi anlatıyorum ki?

TÜRKLERİN İYİ OLDUĞU İŞLER

- Harika doktorlarımız var. Pratikler, bilgililer ve çözüm odaklılar.

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- Yöresel lezzet lokantacılığı konusunda hiçbir ulus elimize su dökemez.

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- Otel işletmeciliğinde 10 numara 5 yıldızız.

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- Tamirat sektörümüzdeki gelişmişlik kıskançlığa yol açacak düzeyde.

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- Ahlak bekçiliği konusunda gerçekten çok ilerideyiz.