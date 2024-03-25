Hakan Fidan Kurum’a destek veremezmiş

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Miting yapmamış, esnaf gezmemiş, ilçe ilçe dolaşmamış. Sadece bir etkinliğe katılmış.

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İmamoğlu’ndan bile daha fazla İmamoğlu taraftarlığı yapan ne kadar gazeteci varsa hepsi aynı şeyi söylüyor:

“Hakan Fidan’a yakışmadı.”

*

Gazeteci olarak sana Ekrem İmamoğlu’nun silahşörlüğünü yapmak yakışacak ama AK Parti hükümetinin bir bakanına AK Parti’nin İstanbul adayına minicik bir destek vermek bile yakışmayacak. Öyle mi?

*

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy toplamak için gitmedik il ve ilçe bırakmamıştı.

O gün “Helal olsun Ekrem İmamoğlu’na. Kılıçdaroğlu için nasıl da çalışıyor” diye yere göğe koyamayanlar, bugün Hakan Fidan’ın Murat Kurum için yaptığı minicik bir olumlu tanıklığa kafayı takmış durumdalar.

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ABDURRAHMAN AKYÜZ’Ü NEREDEN ANIMSIYORUM

Yeniden Refah’ın MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz, son günlerde gündemde.

Çünkü Akyüz, partisinin Murat Kurum’u desteklemesi gerektiğini söylüyor.

Ve bu görüşünü de kendince temellendiriyor.

*

Akyüz’ün fotoğraflarına bakınca “Ben bu arkadaşı bir yerlerden anımsıyorum” dedim.

Ve buldum: 1990’lı yıllardan zihnime kazınan ne kadar Erbakan fotoğrafı varsa hepsinde Abdurrahman Akyüz vardı.

Çünkü Hoca’nın yakın koruma ekibinde yer alan Abdurrahman Akyüz, her zaman Erbakan Hoca’nın yanı başındaydı.

*

Biraz aykırı gittiği için Fatih Erbakan tarafından cezalandırılmaya çalışılan Abdurrahman Akyüz’ün Hoca’yla geçirdiği vakit, Fatih Erbakan’ın Hoca’yla geçirdiği vakitten daha fazladır.

OKTAY VURAL SAHALARA DÖNDÜ

Ekrem İmamoğlu şöyle demiş:

*

“Oylarınızı bölmeyin. Particilik yapmayın.”

*

Bir ara Türkiye’nin en iyi polemik yapan ismiydi İYİ Partili Oktay Vural.

Oktay Vural, İmamoğlu’nun bu yaklaşımına eski günlerdeki performansını konuşturarak şöyle cevap vermiş:

*

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“Senin partin yok mu? Sen partiler üstü müsün? Sen tek adam mısın?”

GEÇMİŞ OLSUN KADİR İNANIR

Tarık Akan / Cüneyt Arkın / Kadir İnanır.

Zihnimdeki üçleme tam olarak böyle.

*

“Tarık Akan’ı kaybettik. Cüneyt Arkın’ı kaybettik. Aman Kadir İnanır’a bir şey olmasın” diyordum ki...

Dün kötü haber geldi. Maalesef inme geçiren Kadir İnanır, bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış.

*

Selvi Boylum Al Yazmalım geçiyor gözümün önünden. Tatar Ramazan’dan replikler geliyor aklıma. Bir Yudum Sevgi’deki halini düşünüyorum. Kırık Bir Aşk Hikâyesi’ndeki kırılgan hallerini hatırlıyorum.

Milli değerimizdir Kadir İnanır. Büyük oyuncumuzdur.

Bir an önce iyileşir inşallah.

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PINAR KÜR ÇOK HAKLI

Ünlü romancımız Pınar Kür, dünkü Hürriyet’te Zeynep Bilgehan’a şöyle demiş:

*

“Yeni dönemde duvarları yıkacak yazar pek görmüyorum. Artık edebiyat dünyasında büyük çıkış yok. Kafka’dan sonra bitti o iş.”

*

Ne kadar da haklı Pınar Kür.

*

Artık hayatı sorgulatan, duvarları yıkan, fırtınalar estiren büyük romanlar yok.

Yeni Kafka’lar, yeni Dostoyevski’ler falan gelmiyor.

*

Şiir de bitti. Attila İlhan’lar, İsmet Özel’ler, Cemal Süreya’lar son büyük şiirleri yazdılar.

Ardı arkası gelmiyor.





BU AKŞAM TARAFSIZ BÖLGE’DE

BİRİNCİ BÖLÜM: İYİ Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu.

*

İKİNCİ BÖLÜM: AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum

DAMARDAN CENGİZ KURTOĞLU

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AK Parti İstanbul mitinginde Cengiz Kurtoğlu sürprizi vardı.

Erdoğan’la birlikte sahneye çıktı.

“Duyanlara / Duymayanlara” şarkısının AK Parti versiyonunu söyledi.

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Cengiz Kurtoğlu ile ilgili izlenimlerim şunlar:

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Damardan sesleniyor, tevazusuyla dikkat çekiyor, rolünü asla abartmıyor, efendiliğini hiç bozmuyor, kitleyi şahane yakalıyor, Erdoğan’la müthiş bir uyum yakalıyor.

MİTİNGDEKİ ERDOĞAN

- Erdoğan’ın kitleyle kurduğu büyülü ilişki, incelenmeye değer. Çünkü ilişkinin yoğunluğunda bir azalma yoktu.

- Hitabet açısından olgunluk dönemini yaşıyor Erdoğan. Miting konuşmasının etkileyiciliği, bunun en iyi kanıtı.

- Polemik, hizmetleri anlatma, vaatler falan... Her şeyi belli bir dozajda tuttu. Hiçbirinde kıvamı kaçırmadı.

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- Bir motivasyon ustası. Çağrılarıyla mitinge katılanların tümünü AK Parti gönüllüsü haline getirmeye çalıştı.

- Atatürk Kültür Merkezi’nin yapımı ile Ayasofya’nın ibadete açılmasını anlatarak bir sentezi ortaya koydu.

- Görsel anlatımla konuşmayı destekleme. Bunun önemini kavrayan lider yok. Erdoğan, bunu en iyi yapan isim.



