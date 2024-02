Gündelik politika çok fena bir şey

Haberin Devamı

Bunu alkışlarla karşılayanlar, Yeniden Refah’ın AK Parti’den ayrı bir yol tutturması karşısında...

İhanet diyorlar, bozuluyorlar.

*

Yeniden Refah, AK Parti’den ayrı yol tutturma kararı aldı ya...

*

Bunu sevinçle karşılayanlar, DEM’in İstanbul’da aday çıkarması karşısında...









“İktidarla anlaştılar, bizi sattılar” diyorlar.

*

İktidar yanlıları açısından durum şu:

*

İYİ Parti, CHP’den ayrı bir yol tutunca alkış kıyamet.

Yeniden Refah, AK Parti’den ayrı bir yol tutunca tu kaka.

*

CHP yanlıları açısından ise durum şu:

*

Yeniden Refah, iktidardan ayrı bir yol tutunca “hurra” sesleri.

İYİ Parti, CHP’den ayrı bir yol tutunca “sağcılara güven olmaz” lafları.

*

Gündelik politika denilen olgu, gerçekten çok fena bir şey abiler.

Haberin Devamı

WE ARE THE WORLD BELGESELİNDEN ÇIKARDIĞIM SONUÇLAR



- Michael Jackson çok büyük bir sanatçıymış.

- 80’lerin kıyafetleri çok fenaymış.

- Dönemin starlarının egosu o kadar da büyük değilmiş.









- Afrika’nın açlarıyla ilgileniyormuş sanat.

- Teknolojinin gelişmiş olmasının faydaları büyükmüş.

- 1985 senesi, çok güzel bir seneymiş.

İZMİR / KONYA ÖZELİNDE SEÇMEN AŞAĞILAMASI



Seçmeni ikna edemeyenlerin sığındıkları son limandır seçmen aşağılaması.

*

En kibar cümleleri şunlardır bu aşağılamanın:

*

Bunlardan bir şey olmaz. Bunları ikna etmek mümkün değil. Bunlar hizmete layık değil.

*

Ben onu bunu bilmem.









Seçmen ikna olmuyorsa kabahat seçmende değil, onu ikna edemeyen siyasetçidedir.

*

İzmir için de bu böyledir, Konya için de bu böyledir.

CHP’NİN YALNIZLIĞI İÇİN TANIM DENEMELERİ



- Kendim ettim kendim buldum yalnızlığı.

*

- Değerli olup olmadığı belirsiz bir yalnızlık.

*

- Kemal Bey sonrasının yol açtığı bir yalnızlık.

*

- Ablasız kaldım yalnızlığı.

UYUŞTURUCU KARTELLERİ DİZİLERİNDEN ÇIKARDIĞIM SONUÇLAR



- Çok kolay büyük para kazanılıyor, çok kolay büyük para kaybediliyor.

Haberin Devamı

- Güney Amerika’da cinayet işlemek, tavuk kesmekten daha kolay.

- Kartellerin ABD’de ilk açıldıkları şehir: Miami.

- Baronlar parayı vurunca hemen kale gibi havuzlu bir ev alıyorlar kendilerine.

- Medellin belalı olduğu kadar cazibeli bir şehir.

- Her sadık adamın, bir gün ihanet etmesi kaçınılmazdır.

- Karteller, FBI’ı genellikle parmaklarında oynatıyorlar.

- Ne kadar gaddar olunursa o kadar büyük baron olunur.

- Meksika’yı ortadan kaldırırsan kartel dizisi çekemezsin.



NASIL PIRASA DÜŞKÜNÜ OLDUM



Üç beş yıl öncesine kadar bana “Hiç sevmediğin üç yemek hangisi” diye sorulduğunda hemen sıralardım:

- BİR: Bamya. İKİ: Pırasa. ÜÇ: Lahana.

*

Lahanaya karşı eskisi kadar mesafeli değilim. Bamyaya karşı hislerim hiç değişmedi. Ama pırasaya gelince... İşte orada durun.

Haberin Devamı

Bizim evin süper yardımcısı Hayriye Hanım, öyle şahane pırasa yapıyor ki... Pırasadan nefret eden biri bile pırasaya lahmacun muamelesi yapabiliyor. Bakınız: Bendeniz.

*

Son durum: Artık pırasa, en sevdiğim yemekler listesinin ilk üçünde.

UNUTAMADIĞIM SEÇİM ŞARKILARI



Orhan Baba’nın Murat Kurum için yaptığı seçim şarkısını beğendim.

Görkemli bir girişi var şarkının. Ritim ve sözler Orhan Gencebay’ın stilini tam olarak yansıtıyor. Güzel, şık bir şarkı olmuş. Kılçıksız. Coşturur meydanları.

*

Seçim şarkısı dendiğinde seçimler tarihinden benim aklıma hep şu üç şarkı gelir:

*

- BİR: Sözlerini Ecevit’in kaleme aldığı DSP’nin “Ak Güvercin Geliyor” şarkısı. Melodisinin hastası olmuştum.

*

Haberin Devamı

- İKİ: Refah Partisi’nin en gariban günlerinde bir güneş gibi doğmuştu bu şarkı: “Refah’ın Vakti Geldi”.

*

- ÜÇ: Erdoğan’ın İstanbul adaylığının unutulmayan şarkısı: Erkin Koray’ın ünlü Fesuphanallah’ından uyarlanan seçim şarkısı.

İLGİMİ PEK ÇEKMEYEN ŞEYLER



- Erdal Beşikçioğlu’yla ilgili olumlu ya da olumsuz haberler.

- Gaye Erkan’ı kimin görevden aldığı meselesi.

- Ali Koç’un başkanlığı bırakıp bırakmayacağı konusu.

- Meteorolojiden kar yağışı uyarısı türü başlıklar.

- Şeriat ve laiklik üzerinden yapılan tartışmalar.