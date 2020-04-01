Vaka tablosunu yansıtan grafiğe baktığımızda, okun yükseliş hızının birkaç gündür yavaşladığını görüyorduk. Uzmanlar bunu “umut verici” buluyorlar, ancak yeterli olmadığını söylüyorlardı. Grafikteki okun tam olarak kırılması için vaka sayısının biraz daha aşağı çekilmesi şarttı. Ancak dün gelen rakamlar, tam bir hayal kırıklığı oldu.
Bilim adamlarıyla konuşuyorum, programlar yapıyorum, yurtdışı yayınları takip ediyorum... Çıkardığım sonuç şu: Vaka tablosunu gösteren grafikteki okun yükselişinin durması gerekiyor.
28 Mart’ta vaka sayısı 1704’tü. 29 Mart’ta vaka sayısı 1815’ti. 30 Mart’ta vaka sayısı 1610’du. Bu gidişat şunu gösteriyordu: Vaka artış eğrisinde çok büyük bir yükselme yok, keskin bir çıkış yok, büyük bir artış yoktu. Uzmanlar bunu “umut verici” buluyorlardı.
Tabloyu yorumlayan uzmanların söyledikleri şuydu: “Grafikteki okun kırılmaya doğru gittiği izlenimi var. Ancak henüz tam olarak kırılmayı göstermiyor. Önümüzdeki iki-üç günlük sonuçlarda rakamlar biraz aşağıya çekilebilirse o zaman ‘Kırılma başlıyor’ diyebiliriz”.
Ancak dün gelen rakamlar, tam bir hayal kırıklığı oldu. 31 Mart’taki vaka sayısı 2704 olarak açıklandı. Grafikteki okun yönünün tam olarak kırılması beklenirken ok yeniden yükselişe geçti.
Bizim kırılmayı sağlamamız şart. Bizim okun yönünü değiştirmemiz şart. Virüsün ülkemizdeki yayılma hızının kesilmesi ancak okun yönünün değişmesiyle mümkün olacak.
Haydi Türkiye! Sık dişini Türkiye! Grafikteki okun yükselişinin kırılması için özellikle önümüzdeki üç-dört gün çok önemli, çok kritik... İzolasyona devam Türkiye! Evde kalmaya devam Türkiye! Temassızlığa devam Türkiye!
Grafikteki okun yönünü değiştirmemiz şart Türkiye
Vaka tablosunu yansıtan grafiğe baktığımızda, okun yükseliş hızının birkaç gündür yavaşladığını görüyorduk. Uzmanlar bunu “umut verici” buluyorlar, ancak yeterli olmadığını söylüyorlardı. Grafikteki okun tam olarak kırılması için vaka sayısının biraz daha aşağı çekilmesi şarttı. Ancak dün gelen rakamlar, tam bir hayal kırıklığı oldu.
Bilim adamlarıyla konuşuyorum, programlar yapıyorum, yurtdışı yayınları takip ediyorum... Çıkardığım sonuç şu: Vaka tablosunu gösteren grafikteki okun yükselişinin durması gerekiyor.
28 Mart’ta vaka sayısı 1704’tü. 29 Mart’ta vaka sayısı 1815’ti. 30 Mart’ta vaka sayısı 1610’du. Bu gidişat şunu gösteriyordu: Vaka artış eğrisinde çok büyük bir yükselme yok, keskin bir çıkış yok, büyük bir artış yoktu. Uzmanlar bunu “umut verici” buluyorlardı.
Tabloyu yorumlayan uzmanların söyledikleri şuydu: “Grafikteki okun kırılmaya doğru gittiği izlenimi var. Ancak henüz tam olarak kırılmayı göstermiyor. Önümüzdeki iki-üç günlük sonuçlarda rakamlar biraz aşağıya çekilebilirse o zaman ‘Kırılma başlıyor’ diyebiliriz”.
Ancak dün gelen rakamlar, tam bir hayal kırıklığı oldu. 31 Mart’taki vaka sayısı 2704 olarak açıklandı. Grafikteki okun yönünün tam olarak kırılması beklenirken ok yeniden yükselişe geçti.
Bizim kırılmayı sağlamamız şart. Bizim okun yönünü değiştirmemiz şart. Virüsün ülkemizdeki yayılma hızının kesilmesi ancak okun yönünün değişmesiyle mümkün olacak.
Haydi Türkiye! Sık dişini Türkiye! Grafikteki okun yükselişinin kırılması için özellikle önümüzdeki üç-dört gün çok önemli, çok kritik... İzolasyona devam Türkiye! Evde kalmaya devam Türkiye! Temassızlığa devam Türkiye!