Gökhan Zan olayının basit kriminal raporu

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“Benim adaylığım sayesinde Hatay’ı AK Parti kazanacak. Madem öyle... Atsınlar bana üç beş milyon dolar.”

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Gökhan Zan, bu ahlaksız arzusunu kendi dar çevresinde fısıldamaya başlayınca...

Gökhan Zan’ın işinin bitmesini en çok kimler istiyorlarsa onlar harekete geçiyorlar.

Hemen bir aracı bulup kumpası kurduruyorlar.

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Kumpasın temel amacı şu:

Gökhan Zan’ın AK Parti’den para istediğini kayda geçirmek.

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Olayın ilk adımında aracı kişiler, Gökhan Zan’a “AK Parti sana para verecek” mesajını iletiyorlar. Gökhan Zan da buna inanıyor.

Böylece tezgâhın kurulması için şartlar tamamlanmış oluyor.

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Aracılar, telefonla Gökhan Zan’ı arıyorlar.

“Şu anda AK Parti’deyiz. Kaç isteyelim? Üç mü? Beş mi?” diyorlar.

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Aracıların bu telefon aramasıyla tek bir amaçları var:

Gökhan Zan’ın AK Parti’den para talep ettiğini belgelemek.

Sazana getirildiğinin farkında olmayan Gökhan Zan, bülbül gibi şakıyor ve taleplerini sıralıyor.

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Bu telefon görüşmesinin kayda alınmasıyla kumpas tamamlanmış oluyor.

Artık Gökhan Zan’ın ipini çekecek malzeme eldedir.

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Malzeme patlatılıyor. Gökhan Zan’ın işi bitiriliyor.

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Sonuç?

Üç tarafı var bu işin:

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BİRİNCİ TARAF GÖKHAN ZAN

Bu olayla birlikte siyasi ahlaksızlığın dibini boyladığı resmen tescillenmiş durumda. Adam alenen siyasi pozisyonunu satışa çıkarmış. Siyaset, hizmet, Hatay falan... Hiçbiri derdi değilmiş. Karşısında ölümüne mücadele ediyor göründüğü bir partiden para koparmayı planlayacak kadar alçalmış.

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İKİNCİ TARAF KUMPASIN UYGULAYICILARI

Gökhan Zan’ın siyasi pozisyonunu satışa çıkardığını fark edip buna göre kumpası kuranlar. Bunların Hatay’daki bir odak adına hareket ettiklerini düşünüyorum. Kumpas işini kotarırken de fazlaca zorlanmamışlar. Çünkü Gökhan Zan, cinliğin kıyısından bile geçmediği halde adam çarpmaya fazlasıyla teşne bir tip.

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ÜÇÜNCÜ TARAF KUMPASTAN YARARLANANLAR

Gökhan Zan’ın Hatay seçimlerinde devreden çıkmasından kim çıkar sağlıyorsa... O adrese bakmak gerekir. Biraz derinlemesine bir araştırmayla o adresin ortaya çıkarılabileceğine inanıyorum. Bunun için “kumpasın uygulayıcıları” dediğimiz kişilerin tüm irtibatlarının belirlenmesi gerekir.

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Azgın holiganı bırakıp futbolcuyla uğraşmak

AZGIN HOLİGANLAR...

Pervasızca sahaya dalıyorlar. Ellerine geçirdikleri öldürücü malzemelerle futbolculara saldırı girişiminde bulunuyorlar. Herhangi bir güvenlik görevlisi tarafından engellenmiyorlar.

Ve futbolcular, can havliyle kendilerini savunuyorlar.

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Böyle bir durumda futbolcular ile azgın holiganları bir tutmak... Ayıptır. Yazıktır. Günahtır. Hakkaniyetsizliktir. Vicdansızlıktır.

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Yok sevinmişlermiş. Yok tahrik etmişlermiş. Yok kaçsalarmış. Yok şöyleymiş. Yok böyleymiş.

Bütün bunların, tecavüze uğrayan kadın için “İyi ama o da mini etek giymeseymiş” demekten hiçbir farkı yok.

SELAMÜN HELLO

SEKÜLER mahalle ile muhafazakâr mahalle arasındaki gerilimi işleyen bir dizi var. Bu diziden bir kesit izledim sosyal medyada.

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Seküler bir genç kadın ile muhafazakâr olduğu her halinden belli olan bir adam karşılıklı konuşuyor.

“Selamün hello” diye olaya giriyor seküler kadın. Adam bozularak “Aleyküm Selam” diyor. Seküler kadın, “Bir şey ısmarlayayım” diyor. Adam, “Ramazan” diyor. Seküler kadın, “O da kim” diyor.

Falan fıstık.

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Diyaloglar, kıyafetler, tavırlar falan... Hepsi karton. Hepsi saçma. Hepsi hayatın gerçeklerinden bin iki yüz elli kilometre uzakta. Hepsi ucuz. Hepsi gülünç.

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Bu dizi için kimileri “seküler kesimi cahil gösteriyor” derken kimileri de “muhafazakâr kesime haksızlık yapıyor” diyor.

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Oysa bu dizi için söylenmesi gereken tek şey şudur:

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Bu diziyi ciddiye alıp alınganlık göstermek, bu diziye yapılacak en büyük iltifattır. Zekayla alay eden, sosyolojiyi hunharca ayaklar altına alan bu komedi dans dizisine orta mektep müsameresi kadar bile kıymet vermemek gerekir.

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HAKAN FİDAN BÖCEKÇİ FETÖ’CÜLERİ KUDURTTU

GEÇEN pazartesi akşamı Hande Fırat, CNN Türk’te Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı konuk etti.

Fidan, ekranlarda ilk kez...

FETÖ’cülerin dönemin başbakanı Erdoğan’ın makam odasına böcek yerleştirme olayını anlattı.

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Bu programın ardından böcekçi FETÖ’cüler, sosyal medyada tam anlamıyla kudurdular.

Binlerce paylaşım yaptılar. Yırtındılar. Golü çıkarmaya çalıştılar.

Sanırım Hakan Fidan, sosyal medyadaki bu kudurmayı keyifle takip etmiştir.