Genco Erkal’a açılan dava: Zincirleme lüzumsuzluklar

“Gerekirse soğan ekmek yeriz, yine de teslim olmayız” diyor.
*
Bir başkası ise çıkmış...
“Eti gramla, domatesi taneyle yiyin” diye tavsiyede bulunuyor.
*
İddia ediyorum:
Milletvekili sıfatını taşıyan bu kişilerin temel derdi...
Ne vatandaşı ikna etmek ne de vatandaşa moral vermek.
“HDP’den PKK ile ilişkilerini minimize etmelerini bekleriz.”
*
Minimize etmenin anlamı şudur:
- Turp gibi sağlam olduğum halde, “Ben biraz rahatsızlandım” diyerek ektiklerim...
*
- “Mutlaka iade edeceğim” diyerek aldığım kitaplarını asla iade etmediklerim...
*
- Lokantada tam hesap ödeme vakti lavaboya giderek hesabı kilitlediklerim...
*
- “Ben de tam seni arayacaktım” diye kandırdıklarım...
- Ciddiye alınacak bir adamdı.
- Bir ağırlığı vardı.
- Söylediği söz bir değer taşırdı.
*
Ve fakat...
“Başörtülü bakan... Neden olmasın? Artık aşmalıyız böyle şeyleri” denseydi.
Bir anlamı, bir karşılığı, bir etkisi olurdu.
*
Çünkü böyle bir mesele vardı.
Ve zamanın ruhu, buna yönelik bir şey söylemeyi gerektiriyordu.
*
10 yıl önce... 20 yıl önce...
“Helalleşelim. Yüzleşelim. Tarihsel yaraları saralım” falan denseydi.
Bu iyi, bu güzel, bu şahane, bu takdire şayan bir şey.
*
Peki ama ya Kemal Bey’in çevresi.
Acaba onlar da hevesli ve arzulu mu helalleşmeye?
Mesela...
Başörtülü bir kadın gördüklerinde içlerinden, “Bitecek sizin saltanatınız, bitecek! Az kaldı. Bekleyin hele” diye hırslanan Kemal Bey’in ekran cengaverleri?
Ne yani?
İKİ: Cemal Süreya, Turgut Uyar... İkinci Yeni’nin yalnızıdır.
*
ÜÇ: Büyük Doğu, Diriliş... Diriliş üniversitesinin tek başına her şeyidir.
*
DÖRT: Diriliş Partisi... Onurlu bir particiliğin tek örneğidir.
*
BEŞ: Koşu bittikten sonra da koşan atlar... İşte o atların şairidir.
*
Büyük, çok büyük bir kayıtsızlıkla karşılandı.
Böyle bir şey hiç olmamış gibi davrandılar.
*
Osman Öcalan’ın abisinin heykelini dikmeyi düşünenler, Osman Öcalan’ın ölümü için bir harf bile söylemediler.
*
Osman Öcalan’ın abisine her fırsatta bin selam yollayanlar, Osman Öcalan’ın ölümünü zerre kadar umursamadılar.
*
Osman Öcalan’ın abisine “Sayın” demek için fırsat kollayanlar,
Sırf bu yüzden...
“Gelin sizi Polonya üzerinden Avrupa’ya geçireyim” diyerek Irak, Suriye, Yemen, Afganistan’daki potansiyel göçmenlere çağrı yaptı.
Böylece Belarus’a 20 bine yakın göçmen geldi.
*
Belarus’un ilk yaptığı iş, bu göçmenleri Polonya sınırına sürmek oldu.
- Oğlunuza canlı sevgisini, özellikle de hayvan sevgisini aşılayın.
*
- Oğlunuzun yanlışlarına yanlış demesini bilin.
*
- Haklı haksız her durumda oğlunuzun tarafını tutmaktan kaçının.
*
- Oğlunuzun her arzusunu tatmin etmeye odaklanmayın.
*
- İKİ: Canavarca hisle cinayet işleyecek denli hasta ruhlu kişilerin, devlet tarafından takibi yapılmalı ve tedavi altına alınmalı. Takip ve tedavi işi, ailenin inisiyatifine bırakılmamalı.
*
- ÜÇ: Cinayet işleyecek denli sorunlu çocuğuyla ilgilenmeyen, o çocuğa kılıç alabilecek parayı veren anne baba da bu işten sorumlu tutulmalı. Hiç değilse vicdanen yargılanmalı.
*
Mimar bir kadın. Gencecik. Nişanlı.
Ankara’da yaşıyor. Bir inşaat firmasında çalışıyor.
Çalıştığı firma, genç kadını geçici görevle İstanbul’a gönderiyor ve İstanbul’da yaşamaya başlıyor Başak.
Ataşehir’de bir otelde kalıyor. İşine servisle gidiyor.
Derken bir gün...
Otele servisle gitmek yerine yürüyerek gitmeyi tercih ediyor.
Ataşehir caddelerinde yürüyor
Atatürk’ü artık, bir hayat tarzının dayatması olmaktan çıkararak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, sadece bir kesimin bayrağı haline getirmeden anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, resmi ve zorlama etkilerden arınarak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, alabildiğine sivil, alabildiğine katılımcı biçimde anıyoruz.
Kendisini destekleyen sayısız yazı yazdım.
Siyasette kişisel olarak her zaman iç tutarlılığını korumaya özen gösteren bir yapısı vardır Ağıralioğlu’nun.
*
Fakat dün Lütfü Türkkan olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamayı okuyunca...
Nedir iptal kültürü?
Şöyle bir şey:
*
Herhangi bir ünlü...
Önce çakarlı arabasını çocuğunun kullanması yüzünden epey konuşuldu. Sonra çiftliğini görüntüleyen gazeteciyi darp ettirmesi yüzünden gündem oldu. Arada yaptığı tartışmalı sosyal medya paylaşımlarının yol açtığı bir sürü tatsızlıkları saymıyorum. Kısacası Lütfü Türkkan, İYİ Parti’nin vukuatlı ismi olup çıktı.
SIRADAN BİRİ DEĞİL
İYİ Parti açısından sıradan bir isim değil Lütfü Türkkan. Ta en başından beri Akşener’in yanında yer aldı. Finansal destek sundu partiye. Milletvekili seçildi. Partinin en önemli koltuğu olan Grup Başkanvekilliği’ne getirildi. Yani İYİ Parti’yi kıyısından köşesinden temsil etmiyor. Tam göbeğinden temsil ediyor.
KÜFÜR, KÜFÜR, KÜFÜR
- İyiye iyi, kötüye kötü demesini bilecek.
*
- Bir muhalefet partisi mensubu gibi iktidarı devirmeye kendini adamayacak.
*
- Bir iktidar mensubu gibi her şeyi savunmaya kendini adamayacak.
*
- İktidara sonsuz vururken muhalefeti kollamayacak.
*
Yıllarca kendisine sistematik bir şekilde şiddet uygulayan ve başkalarıyla para karşılığı ilişkiye girmeye zorlayan bir erkeği öldürmek zorunda kalan bir kadın.
*
Ya boyun eğmeye devam ederek ölmeden mezara girmiş olacaktı Çilem Doğan.
Ya da...
Kendini savunacaktı.
İkincisini seçti.
Yani kendini savunmayı.
Şu cevabı veririm:
*
Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir akademisyen...
Yanlışlıkla, farkında olmaksızın, bir hata olarak...
“Sayın Öcalan” dediğinde...
Hemen “Aaaa! Bak! Bebek katiline Sayın Öcalan dedi” diye üzerinde tepinmek.
Aslında, Türkiye’de her kesimin bayıldığı bir tepinme biçimidir bu.
Genco Erkal’a açılan dava: Zincirleme lüzumsuzluklar
Genco Erkal yargılanıyor. Adliye koridorlarındaydı dün.
Gerekçe?
Attığı tweet’ler. Suçlama: Cumhurbaşkanı’na hakaret.
Açtım baktım tweet’lerine. Okudum tek tek.
Okuduklarım, Genco Erkal gibi usta bir sanatçının kıratına yakışmayacak türde ergen siyasi atarlardı.
Her gün sosyal medyada tonlarcasını gördüğümüz türde.
*
Tweet’lerde işlenen temalar şunlar: “Diploma... Çobanlık sistemi... Her yer beton...” falan.
Yok, başka hiçbir şey yok.
Normalde üzerinde durmaya bile değmeyecek şeyler.
*
Fakat ne yapılmış?
Zincirleme lüzumsuzluklara imza atılmış:
Olay aşırı ciddiye alınmış, mahkemeye koşulmuş, davalar açılmış.
Ve sonuç:
Adliye koridorlarından üzücü fotoğraflar.
*
Bütün bu zincirleme lüzumsuzluklar yüzünden...
Genco Erkal’a şöyle seslenme hakkımız elimizden alındı:
*
“Ey Genco Baba! Sen ki devrimci sanat ekolünün ayakta kalan son temsilcisisin. Bu tür ergen siyasi atarlar sana pek yakışmamış be baba.”
METROYA BIÇAK SOKAN BOMBA DA SOKAR
METRODAKİ alçak magandanın yapıp ettiklerini izledim.
Sinirlerim zıpladı.
O kadar ki...
Her aklıma geldiğinde hırsımdan duvarları yumruklayacağım.
Biraz sakinleşince ise...
Aklıma gelen en önemli soru şu oldu:
*
Bu haysiyetsiz maganda, elindeki kocaman bıçağı metrodaki detektörlerden nasıl geçirmiş? O detektörlerden bıçak geçirebiliyorsa bomba da geçirilemez mi? Bomba geçirilirse...
*
Neyse... Neyse... Ben en iyisi burada keseyim.
CENGİZ KURTOĞLU VE KİŞİSEL DÜŞ KIRIKLIĞI
DIŞARIDAN, epey dışarıdan, uzaktan, çok uzaktan tanıyorum Cengiz Kurtoğlu’nu.
*
Bendeki imajı ve algısı şu:
*
Efendilikte sınır tanımaz... Sinirlerini aldırmış... Babacanlıkta bir numara... Yavaş konuşur... Kolay öfkelenmez... Kavgaları ayırır... İhtilafları çözer... Dayılanma huyu yoktur... Öfke kontrolü sorunu yaşamaz...
Bir restoranda bıçaklı bir dalaşmanın kahramanı olduğunu gördüğüm andan itibaren düş kırıklığı yaşıyorum.
İnsan tanıma sanatında usta olduğumu söylerdim hep. Kendimi hep böyle gördüm. Ve bu konuda çok iddialıydım.
*
Bir kez daha anladım ki...
Bu hayatta hiçbir zaman fazla iddialı olmamak gerekiyormuş.
Çünkü kişi, iddiasından vurulurmuş.
ABARTMAYIN ŞU SOKAK İŞİNİ
SOKAKLARI karıştırmak, sokaklardan medet ummak, sokak hareketlerini tetiklemek, sokaklara doğru kışkırtmak, sokak kaosundan çıkar ummak...
Bütün bu arzular...
Türk milletinin hiç sevmediği işlerdir.
*
Muhalefet de milletin bu özelliğini bildiği için ilk andan itibaren set çekti bu heveslerin tümüne.
*
Bu ülkede bu tür hevesler marjinaldir ve marjinal kalmaya mahkûmdur.
Bu nedenle abartmayalım lütfen.
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ MESELESİNE DAİR
BİRLEŞİK Arap Emirlikleri, tam anlamıyla Türkiye karşıtı bir vaziyet almıştı.
Her yerde Türkiye’nin karşısındaydı, Türkiye karşıtı bir pozisyonu ısrarla sürdürüyordu.
Türkiye de Birleşik Arap Emirlikleri’nin bu tavrına karşı elinden geleni yapıyordu.
*
Yani karşılıklı bir düşmanlık söz konusuydu.
İki taraf da gizli açık birbirleriyle ilgili tonca laf etmiş, tonca eyleme imza atmıştı.
*
Peki düşmanlık nasıl bitti?
Sadece Türkiye’nin attığı geri adımla mı bitti?
Ne yani?
Birleşik Arap Emirlikleri hiç mi geri adım atmadı?
Birleşik Arap Emirlikleri de...
Türkiye ile ilgili yaklaşımını radikal biçimde değiştirip tüm iddialarından vazgeçmedi mi?
*
Bu tür durumlarda olan şudur: Bir geri adım sen atarsın, bir geri adım o atar. Ve sonuçta el sıkışılır.
*
Bütün bunları...
Geri adımı sadece Türkiye’nin attığı algısını yaratan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin attığı geri adımı karartanlar için yazdım.
NİYE HELALLEŞİYOR? NİYE SERTLEŞİYOR?
CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu kafamı karıştırıyor benim.
*
Bir bakıyorum:
*
Toplumun tüm kesimleriyle helalleşmeye çalışan, ikna odalarındaki acılarla empati geliştiren, sevginin kazanacağının müjdesini veren, anlayış abidesi, kucaklayıcı, kapsayıcı bir Kemal Kılıçdaroğlu...
Bir bakıyorum:
*
Erdoğan’a en sert şekilde yüklenmekle kalmayıp Erdoğan’a oy verenleri de töhmet altında bırakan, üslubunu her geçen gün daha da sertleştiren, polemik ve sataşma edebiyatına kendini kaptıran bir Kemal Kılıçdaroğlu.
*
Yani iki Kemal Kılıçdaroğlu var karşımda.
*
Neden acaba?
*
Galiba olay şu:
*
HELALLEŞEN KILIÇDAROĞLU: Toplumun tüm kesimlerinden oy almaya çalışan bir cumhurbaşkanı adayı gibi davranıyor.
*
SERTLEŞEN KILIÇDAROĞLU: Millet İttifakı içinden kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarmaya çalışan bir aday adayı gibi davranıyor.