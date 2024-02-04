Gaye Erkan’ın ardından: Keşke böyle olmasaydı

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- BİR: Türkiye’nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı olması.

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- İKİ: Birikiminin ve liyakatinin tartışılmaz olması.

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- ÜÇ: ABD’deki kariyerini bırakıp Türkiye’ye dönmüş olması.

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- DÖRT: Mehmet Şimşek’le arasında potansiyel uyumun olması.

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Gaye Erkan’ın atanması, işte bu dört özelliği nedeniyle çok olumlu karşılandı hem ekonomi hem de siyaset çevrelerinde.

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Fakat sonra şöyle tuhaf şeyler oldu:

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- Hürriyet’e verdiği röportajdaki acemilikler çok tartışıldı.

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- Babasıyla ilgili hakkında ortaya atılan iddialar gündeme geldi.

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- Bir büyük kampanyayla karşı karşıya kaldı.

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Bütün bu süreçlerle ilgili bir değer hükmü vermek istemiyorum.

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Sadece dışarıdan bir gözlemci olarak şunu söyleyebilirim:

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Tartışmalı süreçleri çok daha iyi yönetebilirdi.

Maalesef yönetemedi.

Tartışmaların büyümesine engel olacak bir iletişim stratejisi oluşturabilirdi.

Maalesef oluşturamadı.

Yıpratıldı, yıprandı.

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“İlk kadın Merkez Bankası Başkanı”, kulağa çok hoş gelen bir cümleydi.

Bu cümleye veda edilmiş olması, bir burukluğa yol açtı bende.

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Ama Türkiye’nin ekonomisi açısından olaya baktığımda endişeye kapılmanın gereksiz ve yersiz olduğunu düşünüyorum.

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Çünkü dünya âlem şunu çok iyi biliyor:

*

Bu görevden ayrılma kararının arkasında...

Ekonomi yönetiminde yaşanan bir görüş farklılığı yok. Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar yok.

Hatta ve hatta ekonomi yok.

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Neyse... Neyse... Neyse...

“Olmasaydı sonumuz böyle” şarkısını...

“Olmasaydı sonu böyle” diye mırıldanmanın tam sırası galiba.