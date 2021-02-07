Galiba ilk kez uzaya bir Türk astronot gönderilecek

Diyalog kültürü devreye girse...
*
Öğrenciler bir adım geri atsa...
Yöneticilerimiz bir adım geri atsa...
*
Rektör Bulu, yeni bir yaklaşım denese...
*
O açıklamayı okuyunca...
“Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda/Kemal Bey bütün olayın farkında” diye ıslıkla bir melodi tutturdum.
Şöyle diyor Kılıçdaroğlu açıklamasında:
*
“Ben sevgili öğrencilerimize değil, onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyu ile hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız.”
*
Ne demek istiyor Kılıçdaroğlu?
“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.
Çok tepki almış.
*
Cemil Çiçek de...
“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.
- Dikkat! Birine “delikanlı” sıfatını yakıştırmak için onunla aynı fikirde olmak gerekmiyor.
*
- Delikanlılığının sayısız göstergesi var Çelebi’nin: Ergenekon’a karşı direnişi... Mahkeme salonlarındaki dik duruşu... FETÖ’cü yargıya karşı başkaldırışı... İnançlarından ödün vermeyişi...
*
Koskocaman bir yalandır sayın Z kuşağı.
*
Tamam...
Eskilerden uzanıp gelen bir Münir Özkul/Adile Naşit sevecenliği ve şekerliği var. Ama unutma ki...
Pişmiş ya da pişmemiş etlerle yaptığı danslardan nefret ediyorum.
İşi pişkin bir gösterişçiliğe vardırmasını ayıplıyorum.
Çiğ et tokatlama seansları yüzünden neredeyse vejetaryen olacağım.
Hazırladığı videolardaki tuhaf hallerini yüzümü buruşturarak izliyorum.
Yani Nusret’e karşı duygularımız ortak.
*
Ama bu adamın ABD’den Dubai’ye küresel çapta alıcısı var.
Sürekli.
İnatla.
Durmaksızın.
*
Telefonuma mesajlar atıyor.
Atıyor, atıyor, atıyor.
*
Sonra da Twitter’dan...
Dediği şu:
*
“Benimle A Milli Futbol Takımı’nda savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yaparım.”
*
“İktidarımızın ilk yıllarında darbe ve vesayet heveslileri meydanlardaydı. Daha sonra 2007’de Türkiye’nin en büyük partisine 363 milletvekili ile cumhurbaşkanını seçtirmediler.”
*
Buraya kadar söyledikleri doğru.
*
Gerçekten de...
AK Parti’nin ilk döneminde darbe ve vesayet yanlıları meydanlardaydı.
*
Gerçekten de...
BİR: Kafe ve restoranların durumu.
*
İKİ: Gıda fiyatlarındaki artış.
*
Dünkü Hürriyet’te...
Artık batma noktasına gelen kafe ve restoranların yapıcı önerilerine yer verdik.
Kafe ve restoran sektörünün önde gelen isimleri...
En sert tedbirlerle, çok sıkı denetimlerle, ağır cezalarla...
Telefonum çaldı.
Sedat Ergin, heyecanlı bir ses tonuyla şunları anlattı:
*
“Çok alakasız bir yerden öğrendim. Nur Vergin vefat etmiş. Kimsesi yokmuş. Cenazesi iki gün evde kalmış. Çilingir marifetiyle evinin kapısı açılmış. Polis iki gündür yana yakıla Nur Vergin’in bir yakınını arıyor, bulamıyormuş. Cenaze ortada kalmış.”
*
Haberi aldığım anda şoke oldum.
*
Laschet’in en önemli iki özelliği var:
- BİR: Türkiye dostu...
- İKİ: PKK’ya terörist demeyenlere çok kızıyor...
*
Bir tartışma programında izledim Armin Laschet’i...
Çin aşısının küçümsendiği, acayip kuşkularla karşılandığı, “Çin aşısı mı? Aman kalsın!” dendiği, “Ben Alman aşısı olurum arkadaş” tavrının konduğu günlerde...
Bazı önemli şahıslara...
Şöyle bir soru soruluyordu:
*
“Efendim, siz Çin aşısı olur musunuz?”
*
Önemli şahıslar, bu soruya...
Önleri kesilir, tartışılırdı.
Sayıları artar, tartışılırdı.
Mağdur edilirler, tartışılırdı.
Mağduriyetleri giderilir, tartışılırdı.
Tartışılır babam tartışılırdı yani.
*
Bu nedenle de...
İmam-hatipler, bir zamanlar tartışma programlarının
İyi ama...
- İktidar yumuşak mı?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan yumuşak mı?
- AK Parti sözcüleri yumuşak mı?
Hayır! Asla!
*
Normal şartlar altında baktığımızda söylemem gereken şudur:
*
- Sanki ben orayı terk edince... Herkes orada kalacak ve arkamdan konuşacakmış gibi düşündüğümden...
*
- Yeni yerlere ısınma sürecinin üzerimde yarattığı ağır tedirginlik ve yoğun stresten korkuyor olmamdan...
*
- İçinde bulunduğum grupların “Çıkalım mı, çıkmayalım mı” konusunda yaptıkları tartışmadan fena halde sıkıldığımdan...
İşte o Enes, bir vegan dergisine pozlar vermiş.
*
Maruldan kıyafetler giyerek fotoğraflar çektirmiş.
Ve şu mesajları vermiş:
- Et olumsuz etki yaratıyor.
- İnekler ve tavuklar vahşice öldürülüyor.
Galiba ilk kez uzaya bir Türk astronot gönderilecek
Sosyal medyada çok iyi hazırlanmış, kısa ve vurucu bir klip gördüm:
Türkiye Uzay Ajansı’nın hazırladığı bu klip, Atatürk’ün ünlü “İstikbal Göklerdedir” sözüyle birlikte sunuluyordu.
*
Klip şundan ibaretti:
Yerkürenin uzaydan görünüşünden kesitler ve en sonda beliren “9 ŞUBAT 2021” yazısı...
*
Bu arada...
9 Şubat Salı günü Külliye’de görkemli bir tören yapılacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ekipleri, bu tören için harıl harıl çalışıyorlar.
*
Anladığım kadarıyla...
Bir cisim yaklaşıyor!
Ama ne?
*
Sordum, soruşturdum.
Kapı duvar.
Ser verip sır vermiyorlar.
*
En sonunda bir bilgi kırıntısına ulaşmayı başardım.
Fakat teyit edilmemiş bir bilgi bu...
*
Galiba olay şu:
Elon Mask işbirliğiyle Türkiye’den uzaya ilk Türk astronotu gönderilecekmiş.
*
Nasıl olacak? Hangi astronot gidecek? İşbirliğinin kapsamı ne? Elon Mask olayın tam olarak neresinde? Türkiye’nin uzay çalışmalarında bir devrim mi yaşanacak?
*
Yok. Yok.
Hiçbir ayrıntı yok.
Sadece bu kadarcık bir bilgi var elimde.
1970’LERİN SONLARINA DOĞRU ŞÖYLE BİR UZANDIM
SAHAF meraklısı bir arkadaşım var. Arada sırada “Bak bunlar tam sana göre” diye kitaplar getirir. En son bir sahafta sağı solu didiklerken Hürriyet’in 1977 ve 1979 yıllıklarını bulmuş. Her zamanki gibi “Bak bunlar tam sana göre” diye getirdi bu çok kıymetli iki yıllığı...
*
Şöyle bir karıştırdım yıllıkları.
Gülümseyerek, “vay be” diyerek, “bak şu işe” diyerek, hayıflanarak, şaşırarak okudum her şeyi...
*
Sayfaları çevirirken dikkatimi çekenleri sunuyorum:
*
- Balıkesir’de konuşan Erbakan, Çanakkale Boğazı’na bir köprü vaat etmiş. Hey gidi Erbakan Hocam hey! Bak, sene 2021! Ve Çanakkale Boğazı’nın köprüye kavuşmasına çok az kaldı.
*
- 1977 yılı en çok Ajda Pekkan, Emel Sayın, Cüneyt Arkın, Yılmaz Güney, Meral Orhonsay’a yaramış... Bu arada 2021 yılı da en çok Ajda Pekkan’a yarayabilir ve biz buna şaşırmayız.
*
- 1977 yılına damga vuran en büyük dış politika sorunu: Kıta Sahanlığı ve Ege Sorunu... Okurken güldüm.
*
- 1977 Türkiye Güzeli, Jale Beyhan imiş... Jale Hanım, o günden sonra neler yaptı acaba? Kelebek Fotoroman Kraliçesi Mine Çelik olmuş. Torunları oldu mu acaba Mine Hanım’ın?
*
- Şevket Süreyya Aydemir’i kaybetmişiz. Siyah-beyaz TRT’nin haber spikeri Zafer Cilasun’u 37 yaşında karaciğer şokundan kaybetmişiz. Türkiye’den Muhammed Ali ve Kerim Abdülcabbar geçmiş.
*
- Öğrenci olayları hiç bitmemiş... Bırakın üniversiteleri, liseler bile acayip karışıkmış. “Trafik” diye bir dosya açmışlar sayfalarca... Trafiğe kurban verdiklerimiz öyle çokmuş ki...
*
Neyse... Bu kadar yetsin. Ben yıllık okumaya devam edeyim en iyisi...
ALİ BABACAN BAKAN OLSAYDI NE DERDİ
ALİ Babacan, AK Parti hükümetlerinde en uzun süre bakanlık yapmış isimlerden biri. Bugün muhalefete geçti.
*
Baktım, Boğaziçi Üniversitesi olayını dün şöyle yorumluyordu:
*
“Boğaziçi Üniversitesi’ni sıradanlaştırma çabası var. İktidar, bir kurumu tam kontrol edemiyorsa, bu kurumu sıradanlaştırmaya çalışıyor. Pes etmemek lazım.”
*
Eğer Ali Babacan, bugünkü hükümette bakan olarak görev alsaydı...
Boğaziçi Üniversitesi konusunda ya susardı ya da şöyle bir yorum yapardı:
*
“Cumhurbaşkanımızın amacı Boğaziçi Üniversitesi’ni daha da yükseklere çıkarmak. Atanan rektör, Boğaziçi standartlarında doktorasını yapmış bir akademisyen. Yasalara saygılı olmak lazım.”
*
Nereden biliyorsun böyle diyeceğini diyenler çıkabilir.
Nereden bileceğim, bakanlığı döneminde bu türden olaylar karşısında aldığı tutumdan biliyorum.
HAFTA SONLARI EN TEKİNSİZ YER
SOKAKLAR. Çünkü yasağa rağmen öyle bir izdiham var ki sokaklarda...
Salgın açısından hafta içinden daha tehlikeli... Yani demem o ki... Hafta sonları sokaklardaki kalabalıklardan uzak durun.
DERBİYİ YAZMADIM ÇÜNKÜ
BİZİM Hürriyet’in spor müdürümüz Mehmet Aslan, “Derbiyi izleyecek misin?” diye sordu. “Evet, izleyeceğim” dedim. Bunu duyan Mehmet, “Yazsana derbiyi bizim için” dedi. Tepkim şu oldu: “Aman Mehmetçiğim... Her taraftan dayak yiyorum. Bari oradan yemeyim. Beni affet.”
*
Aslında iç sesim şöyle diyordu:
“Her konuda ahkâm kesiyoruz bari futbol kalsın.”
İKİYE BÖLÜNMÜŞLÜK VAR
ŞU konuda: Boğaziçi karışıklıkları Erdoğan’a mı yarıyor yoksa muhalefete mi?
*
Ben Erdoğan’a yaradığını düşünüyorum. Akıllarına güvendiğim bazı analizciler ise bu sefer Erdoğan’a yaramadığını düşünüyorlar.
*
Erdoğan’a yaramadığını söyleyenlerin tezlerini en az üç kere okudum. İkna olamadım.
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