Fitne faresi FETÖ’cü Cevheri, neden Hande’yle uğraşıyor

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Türkiye bir “Fetullah Devleti” haline gelecekti.

*

Her ev, ışık evi olacaktı. “Kırık Testi” adlı sıkıcı Fetullah kitabı, “kutsal kitap” olacaktı. Amerika’ya uşaklık, geçer akçe haline gelecekti. Cevheri gibi fitne fareleri, hedef belledikleri masum insanlara karşı operasyonlar çekeceklerdi. Emrullah istihbaratçı olup vatan sever peşinde koşturuyor olacaktı. Dumanlı Ekrem’e laf söylemek, çok riskli hareket olacaktı. Ergenekon’du, Balyoz’du... Hepsi bütün hızıyla devam edecekti.







*

Fakat olmadı.

Başaramadılar.

40 yıllık emekleri, bir günde çöp oldu.

Çareyi arkalarına bile bakamadan kaçmakta buldular.

*

Şimdi kaçtıkları yerlerden en iyi bildikleri işi yapıyorlar:

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Fitne yayıyorlar, fesat çıkarıyorlar, yılansı yalanlarla saldırıyorlar, kafa karıştırıcı senaryolarla ortamı bulandırıyorlar, her türlü palavrayla operasyonlar çekiyorlar falan.

*

İlk hedefleri de bizim Hande Fırat.

Neden?







Çünkü Hande, Türkiye’nin bir “Fetullah Devleti” haline dönüşmesine karşı yürütülen büyük mücadelenin önemli bir parçası oldu.

İşte bunu unutamıyorlar bir türlü.

Böyle bir kuyruk acıları var.

*

Kısa aralıklarla sürekli aynı türde palavraları gündeme getirmelerinin, Hande’yi hedef seçmelerinin, uyduruk senaryolarıyla Hande’yi hedef almalarının temel nedeni bu.

*

Cevheri adlı FETÖ faresi mazurdur.

Hayalini kurduğu “Fetullah Devleti”ni kuramamanın sancısıyla kıvrandığı için yapıyor bunu.

*

Peki ya Cevheri’nin peşinden sürüklenenler? Peki ya Cevheri’nin yalanlarının üstüne sorgusuz sualsiz atlayanlar? Peki ya Cevheri’nin üfürüklerine “Muazzam bir haber” muamelesi çekenler?

Bunlara ne diyeceğiz?

*

Tamam, bunların Erdoğan karşıtlığı diye niteleyebileceğimiz bir özellikleri var.

Bunu anladık.

Ama bu karşıtlığın da bir sınırı, bir kıvamı, bir ölçüsü falan olmalı.

*

Erdoğan karşıtlığını, bir FETÖ faresinin palavralarının peşine takılma noktasına kadar düşürebilmek...

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Tedavi gerektiren bir hastalıktır.



KARARSIZLAR KİMLERDİR



- Ekonomik sıkıntılar nedeniyle AK Parti’den hafifçe uzaklaşanlardır.







*

- Ancak ekonomik sorunların çözümünü muhalefette de görmeyenlerdir.

*

- Ekonomide rahatlamalar olursa ilk fırsatta AK Parti’ye dönmeyi düşünenlerdir.

GÜL’ÜN ADAYLIĞINI İSTEYEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ



GEÇEN günkü yazımda Abdullah Gül’ün aday olmasını isteyen iki kişi kaldı demiştim.

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BİR: Hayrünnisa Gül... İKİ: Fehmi Koru...

*







Atlamışım. Bir üçüncü kişi daha var:

Muharrem İnce.

*

Abdullah Gül’ün aday olması halinde...

Kendisine gün doğacak yegâne kişi, Muharrem İnce olacaktır çünkü.

'ALTILI MASA'NIN BAŞINDAKİ YEDİ BELA



- BİR: Altılı masayı bir arada tutmak, o kadar da kolay olmayacak gibi.







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- İKİ: CHP ve İYİ Parti arasında bir çelişki çıkacak gibi.

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- ÜÇ: HDP konusu, bir çatışma konusu olacak gibi.

*

- DÖRT: Kılıçdaroğlu’nun adaylığı o kadar da çantada keklik değil gibi.

*

- BEŞ: Önümüzdeki dokuz ay, altılı masa için çok şeylere gebe gibi.

*

- ALTI: Akşener, belli bir noktada arıza çıkaracak gibi.

*

- YEDİ: Masanın küçük sağcıları, başka bir aday seçeneğini gündeme getirecek gibi.

HAH! İŞTE BÖYLE KONUŞ HOCA



İSMAİLAĞA Cemaati’ne mensup bir ekran vaizinin videosuna rastladım.







Şöyle diyordu:

*

“Eşini tatmin etmeden kendini tatmin eden erkeklere bela vardır. Hadiste geçer. Oynaşmak sünnettir.”

*

İlk defa erkek odaklı değil, kadın odaklı bir dini yorum.

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Hocalar böyle konuştular da bir şey mi dedik?