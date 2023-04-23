Evde kutuplaşmış bir bayram havası

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BAYRAMDA benim evde buluştuk. Eş, dost, akraba, konu komşu falan.

Ta en başta kuralı koydum:

*

“Siyaset konuşmak yok. Seçim konuşmak yok. Yüzde ifade etmek yok. Birinci tur, ikinci tur falan demek yok. Muharrem demek yok. Kim kazanacak demek yok.”

*

Bu uyarıyı yaptığım andan itibaren kimse konu açamadı. Hangi konu açılmaya çalışılsa sohbet ilerlemedi. Muazzam bir sessizlik oluştu. Konuşacak konu bulamama sıkıntısı bastı her yanı.

*

Beş altı dakika böyle geçti.

Sonra biri dayanamayıp şöyle dedi:

*

“Bu doğalgaz işi, hükümete oy kazandırır mı?”

*

Ortalık toz duman.

Anında kazandırır diyenler ile kazandırmaz diyenler arasında bir cayırtı koptu.

Sonra biri, “Doğalgaz yalan, Putin kıyak geçti” dedi. Çarşı daha da karıştı.

*

Elimdeki çay kaşığını, önümdeki çay bardağına sinirli sinirli vurarak herkesi susturdum. “Yeter! Ortamı iyice sokak röportajına çevirdiniz” diyerek fırçamı attım ve en başta koyduğum kuralı yeniden yürürlüğe soktum.

*

Üç beş dakika sessizlik.

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Ve sonra yeniden kutuplaştırıcı bir münasebetsizlik.

En sonunda tablo şuydu:

*

“Togg da mı yalan?” diyenler ile “Togg’u bırak da soğandan haber ver” diyenler arasında müthiş bir atışma.

Evdeki herkes, Twitter’daki gibi bağırıyordu.

*

Baktım olacak gibi değil.

Montumu alıp çıktım evden.

KİMLİK SİYASETİ Mİ? RİSK ALMA SİYASETİ Mİ?

LAFI uzatmaya gerek yok.

“Kimlik siyaseti kimin işine yarar?” sorusunun cevabı çok nettir, çok açıktır ve çok basittir:

*

Hangi kimlik çoğunluksa... O kimliğe mensup olanların işine yarar.

*

Seçime üç hafta kala Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ben Aleviyim” diye video çekmesi, Kılıçdaroğlu’nun işine yarayacak türde bir siyaset değil.

Tam tersine hayli riskli bir siyaset.

*

Eğer Kemal Kılıçdaroğlu, Alevi kimliğini vurgulayarak bir kimlik siyaseti yapıyorsa...

Bu siyasetle kaybetme ihtimali, kazanma ihtimalinden daha fazla.

*

İktidarı destekleyen bazı yazarlar, Kemal Kılıçdaroğlu için “Kimlik siyaseti yapıyor” diyorlar. Bu yanlış bir yorum.

Kılıçdaroğlu...

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Kimlik siyaseti yapmıyor, risk alma siyaseti yapıyor.

*

İyi de neden böyle bir risk alıyor?

*

Çünkü Alevi kimliği nedeniyle kendisine mesafeli durabilecek kesimleri, kendisine ısındırmak istiyor.

Gayesi bu. Amacı bu.

*

Peki, risk bu işin neresinde?

Şurasında:

“Ben Aleviyim” çıkışı, mesafeli kesimlerin mesafesini daha da arttırabilir.





HELAL OLSUN GAZİANTEP

ABDÜLHAMİT Gül, Fatma Şahin... AK Partili heyet, bayramda hem CHP’ye hem de İYİ Parti’ye ziyarete gitmiş.

İşte budur.

Provokasyonları, kışkırtmaları yenecek olan, savaşa değil seçime gittiğimizin altını çizecek olan tutum tam da budur.

KARARSIZLAR

SEÇİME çok az bir süre kala... Bakıyoruz Erdoğan’ın sadece son üç günde yaptıklarına: Doğalgaz olayına imza atıyor, kentsel dönüşümde önemli bir hamle yapıyor, deprem bölgesinde tamamlanan köy evlerini vatandaşa teslim ediyor. Yani hizmet siyasetiyle oy almaya çalışıyor.

*

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Peki ya muhalefet? Alevi diyor, Sünni diyor, toplu dua fotoğrafı veriyor. Hizmete dayalı vaatler konusunda ise hep geride kalıyor.

*

Seçimin sonucunu kararsızlar belirleyecek. Yani hizmeti, umudu esas alanlar. Yani politik olarak tarafını seçmeyenler. Yani adayların söylediklerine kulak verenler.

*

Muhalefet, bunun farkında değil mi acaba?

GÜNCELLENMİŞ LİSTE: SEÇİMİ KİM KAZANIR

- Her türlü ayrımcılığa anında karşı duran seçimi kazanır.

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- En kapsayıcı söylem bayrağını yükselten seçimi kazanır.

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- Siyasetçilere yönelik terbiyesizliklere karşı çıkan seçimi kazanır.

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- Provokasyonlara karşı uyanık olan seçimi kazanır.

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- Kışkırtıcı dilden uzak duran seçimi kazanır.

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- Sorumsuzca sözler sarf etmekten kaçınan seçimi kazanır.

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- Hiçbir kimliği dışlamayan, bütün kimlikleri kucaklayan seçimi kazanır.

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- İşi çirkefliğe vardırmayan, efendiliğini koruyan seçimi kazanır.

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- Doğalgaza, otomobile “yalan dolan” demeyen seçimi kazanır.





SOYLU’NUN AZMİ

HER bayram, muhakkak sınır karakollarına gidiyor Süleyman Soylu. Sınırdaki askerlerle bayramlaşmak diye bir geleneği var.

*

Bir video gördüm:

Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçağı Hakkâri’ye inemeyen Soylu, Van’dan Hakkâri üs bölgesindeki askerlerle bayramlaşmaya karayolu ile gitmiş. İzlediğim video, işte bu zorlu yolculuğu anlatıyordu. Bir kamyonetle yapılan bu yolculuk, Soylu’nun geleneği sürdürme konusundaki azmini yansıtıyordu.